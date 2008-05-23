U-интервью с сексологом. Андрей Булах: Секса нужно меньше, чем хочется

Досье: Андрей Булах, 1970 г.р. В медицине с 1987 г., начинал с работы акушером в родильном доме. В 1997 г. окончил Уральскую государственную медицинскую академию по специальности «Акушерство и гинекология», пять лет работал в женской консультации участковым акушером-гинекологом. Прошел специализации по андрологии (г. Санкт-Петербург), по сексологии (2000 г. – г. Москва; 2007 г. – г. Санкт-Петербург), по психиатрии (кафедра психиатрии УрГМА) и психотерапии (г. Санкт-Петербург). Является одним из 18 женских сексологов в России. В настоящее время ведет прием в частном медицинском центре.

U-mama: Возможна ли счастливая семья без секса?

А.Б.: Только если оба партнера обладают низкой половой конституцией. Есть врожденный уровень сексуальности, который мы получаем от родителей. Он определяет нашу потентность: это не только сексуальные способности, но и устойчивость к стрессовым ситуациям, активность – упрощенно говоря, врожденный уровень тестостерона. И у людей с низким уровнем сексуальных потребностей отсутствие секса не вызывает какого-то напряжения. Они компенсируют свою низкую сексуальность повышенной романтичностью, платоническими и эротическими отношениями. Им хорошо вместе: они ходят, держась за руки, целуются, обнимаются, они оба счастливы, и у них не возникает дискомфорта по поводу того, что секс редкий. Но полное отсутствие секса – это проблема, ведь рано или поздно любая пара, если отношения в ней гармоничны, приходит к желанию родить ребенка.

U-mama: Допустим, в семье уже есть дети, а муж и жена вместе много лет. Почему со временем двое любящих друг друга людей могут столкнуться с трудностями в сексуальных отношениях? Куда уходит страсть?

А.Б.: В своей работе я пользуюсь моделью одного из американских психотерапевтов: в этой модели в основе любви лежат три компонента. Первый компонент – страсть, которая формируется на этапе начала отношений. Есть биохимические причины формирования страсти: гормоны-эндорфины (гормоны удовольствия), ряд гормонов, которые относятся к амфетаминам (гормоны эйфории) и гормон окситоцин (гормон, запускающий ощущения). В среднем страсть сохраняется на максимуме в течение 1-3 лет с момента начала отношений. С точки зрения биологии, это период, когда пара должна зачать ребенка. Со временем страсть угасает, поскольку происходит адаптация, привыкание к раздражителю, но это не говорит о том, что отношения должны прекращаться. Потому что есть еще две их составляющие. Второй компонент – интимность. Это степень доверия друг к другу, эмоциональной, психологической близости. В норме уровень интимности со временем должен повышаться. И третий компонент – преданность . Это осознанное принятие решения, что ты будешь с этим человеком вне зависимости от внешних факторов – критерий верности. Большинство пар, которые приходят ко мне на прием с проблемами в отношениях, в том числе сексуальных, - это пары, в которых каждый из партнеров начинает жить отдельной жизнью: они теряют интимность. Например, женщина уходит в роль мамы, если рождаются дети, мужчина тоже начинает жить своей жизнью. Супруги говорят о том, что раньше они все обсуждали друг с другом, а теперь практически не общаются. Выпадает уже два пункта: сексуальная острота уже не та, эмоциональной близости тоже нет, и у людей возникает желание получить эти эмоции вне дома. Женщина на стороне начинает искать отношений, а мужчина – ощущений.

U-mama: Есть и противоположный вариант развития событий: по-видимому, он заключается в слишком высоком уровне интимности, если использовать вашу терминологию. На форуме несколько раз прозвучал такой вопрос: что делать, когда партнер становится таким родным, что пропадает сексуальное влечение к нему?

А.Б.: В природе существует антиинцестный механизм, препятствующий сексуальным отношениям с близким родственником. В паре, прожившей какой-то период вместе, иногда происходит смещение отношений в сторону более близких, родственных. Секс с родственником невозможен. Поэтому задача простая: перестать воспринимать партнера как родственника. Муж – это не родственник, каким бы близким человеком он ни был, муж – это чужой человек. Любить можно родственника, а заниматься сексом – только с мужем. Чаще всего женщина переносит на мужчину свои материнские чувства. В 99% пар, обращавшихся с проблемой «муж как родной», отношения жены с мужем строились по принципу родитель – ребенок. Чаще встречаются ситуации, когда муж для женщины – это ребенок; реже, если мужчина значительно старше, он воспринимается женщиной как отец. И в таких случаях в паре действительно нет секса. Нужно относиться к мужчине как мужу, а не как к брату, отцу или сыну.

U-mama: Должны ли со временем сексуальные отношения в семье переходить от романтики в обыденность, то есть в секс ради секса? Часто женщине это дается сложнее, чем мужчине.

А.Б.: Думаю, секс должен быть всяким. В каких-то ситуациях, когда хочется романтики, можно устраивать и праздничные ужины при свечах, и массаж друг другу, и романтичный секс. Но это – иногда. Это – деликатес, и он не должен быть ежедневным. Иногда хочется просто секса, в том числе и женщине. Приведу пример. Ко мне на прием приходит пара, прожившая длительное время вместе. Сначала я общаюсь с каждым по отдельности. Женщина рассказывает, чем ее не устраивают отношения с мужем: он очень романтичный, и когда она говорит: «Я тебя хочу», муж уносит ее на руках в спальню, целует, гладит, но к тому времени, когда они, наконец, начинают заниматься сексом, у нее уже пропадает желание. Следом заходит мужчина и жалуется, что устал носить жену в спальню всякий раз, когда ей хочется секса: мало того, что это тяжело физически, - за это время у него точно так же может пропасть эрекция. Муж с женой вышли с приема счастливые – после того, как я всего лишь рекомендовал им заниматься сексом тогда, когда обоим этого хочется и есть такая возможность. Я считаю, что если партнеры обсуждают свои отношения, если между ними на протяжении всей жизни сохраняется интимность, у них не возникает сложностей в сексе. Потому что главная проблема – это умалчивание своих желаний. Мужчине проще подстроиться под женщину в плане романтических вещей, но и женщина тоже должна быть участницей процесса. Секс – это игра, и ее условия могут меняться.

U-mama: Кстати, как разговаривать друг с другом на столь деликатную для многих тему?

А.Б.: Вообще обсуждать тему секса вне зависимости от возраста (в том числе и с детьми) можно на основе далеких примеров. Например, «я прочитала в книге», «мне рассказали». Выходить на разговор лучше через нейтральные темы.

U-mama: Разрешима ли проблема несовпадения сексуальных потребностей партнеров – скажем, ежедневный секс для одного и еженедельный для другого?

А.Б.: Это вопрос сопоставления конституций. Дело в том, что мы иногда выбираем партнера, который не соответствует нам по сексуальным потребностям. Если это выраженный дисбаланс, как правило, такие пары расстаются, или у партнера с более высокими потребностями появляются побочные связи. Но чаще, если нет больших разногласий по конституции, это можно компенсировать.

U-mama: Часто ли встречаются такие физиологические разногласия?

А.Б.: К счастью, сейчас реже, потому что стало больше отношений до брака, гражданских браков. И если партнеры чувствуют, что их сексуальные потребности совершенно разные, они расстаются на начальном этапе отношений.

U-mama: Насколько я понимаю, если на первых этапах партнеров друг в друге устраивало все, а после энного числа лет совместной жизни появились разногласия, то дело не в конституции: нужно «копать глубже»?

А.Б.: Если сначала все было хорошо, а потом появились сложности, не надо думать о том, что у него или у нее появилась любовница или любовник. Это одна из самых больших ошибок. Причины могут быть разные. Человек может уставать на работе; могут быть и проявления гормональных заболеваний, в частности, проблем со щитовидной железой. Возможно, женщина отказывает мужу в сексе, чтобы спровоцировать его на уход (и наоборот). Один из партнеров может постоянно говорить что-то обидное для другого, после чего последний не может возбудиться. Или кто-то в паре провоцирует конфликт, потому что знает об усилении своего собственного возбуждения на фоне агрессии. Есть только два естественных способа снять агрессию и напряжение – это еда и секс, все остальные способы придуманы человеком, и существуют пары, которые занимаются бурным сексом только после ссоры. Так что на все есть разные причины, разные мотивы, и всегда нужно их искать.

U-mama: Что такое регулярный секс? Есть ли норма «регулярности»?

А.Б.: Есть условный физиологический ритм (частота) половой жизни – примерно 2-3 раза в неделю. Большинство людей земного шара живут половой жизнью с такой частотой, это среднестатистическая норма. Есть индивидуальная норма, которая зависит от половой конституции и индивидуальных потребностей. В идеале сексуальные отношения должны быть с небольшим дефицитом. Например, если у мужчины возникает желание заниматься сексом четыре раза в неделю, оптимальным будет три раза. Если реально у этого мужчины секс происходит один раз в неделю, то возникает дефицит, и мужчина испытывает дискомфорт. Иногда обращаются с проблемой, что муж (или жена) требует ежедневных сексуальных контактов, в противном случае возникает конфликт. Чаще всего в таких случаях причиной является не реальная потребность в сексе у партнера, а желание получить внимание. Это может быть и фактор ревности, и компенсация напряжения. Еще раз повторяю, в идеале нужно заниматься сексом на один-два раза меньше, чем ты хочешь. И если мужчина хочет секса каждый день, то заниматься им два-три раза в неделю для него – не проблема.

U-mama: Чем полезен регулярный секс?

А.Б.: Во-первых, это улучшение микроциркуляции в области малого таза, профилактика варикозного расширения, геморроя, воспалительных процессов в малом тазу у женщин и воспалений простаты у мужчин. Ко мне на прием как к гинекологу приходили женщины с фибромиомами и рецидивирующими воспалительными процессами, жалуясь на дискомфорт в области малого таза: у всех них по разным причинам присутствовала неудовлетворенная сексуальная потребность. Второй момент, регулярный секс – это стимуляция иммунной системы, повышение притока крови к органам и системам, это физическая нагрузка, к тому же, еще и приятная. В-третьих, занятия сексом – как занятия спортом: чем они регулярней, тем в более хорошей физической форме ты находишься. Некоторые женщины отмечают, что после длительного периода воздержания у них снижаются ощущения, возбуждение, имеет место «детренировка». У мужчин при сексуальном контакте после длительного воздержания происходит достаточно быстрое семяизвержение. Чем регулярней идет половая жизнь, тем дольше люди сохраняют сексуальную активность. В тех парах, где секс регулярный, он, как правило, длительный. У меня на приеме была пара, прожившая вместе 50 лет – у них до сих пор секс практически ежедневный. Представьте – 50 лет ежедневного секса!

U-mama: Чудесный пример! А к вам-то что их привело?!

А.Б.: Ко мне они пришли потому, что мужчина в 74 года начал жаловаться на небольшое ослабление эрекции. Ему провели небольшое профилактическое лечение, и сейчас эта пара продолжает активную половую жизнь.

U-mama: Оргазм – обязательная составляющая секса?

А.Б.: У мужчины отсутствие оргазма – это отсутствие семяизвержения, и это заболевание, которое нужно лечить. Семяизвержение должно быть, а оно, как правило, сочетается с оргазмом. У женщины оргазм не является критерием ее сексуальной активности, она может быть активна и без оргазма. Около 5% женщин оргазм не будут испытывать никогда – это женщины с так называемой врожденной, или конституциональной аноргазмией, но они себя комфортно чувствуют, и никаких проблем не возникает. В остальных случаях оргазм у женщины должен быть, во всяком случае, он желателен.

U-mama: Иными словами, секс без оргазма неполноценен?

А.Б.: Почему я говорю, что оргазм желателен: ко мне часто обращаются женщины с жалобами на снижение желания, и когда начинаешь разбираться, выясняется, что они никогда не испытывали оргазма. На первом этапе им хотелось доставить удовольствие партнеру, секс для них был радостным событием. Но со временем, если нет физиологического подкрепления удовольствия, потребность в сексе снижается. Поэтому мое убеждение как женского сексолога – оргазм должен быть, и его добиваться нужно.

U-mama: Это задача женщины или обоих партнеров?

А.Б.: Больше ответственности за оргазм лежит на самой женщине. Она должна понимать, что должен делать мужчина для того, чтобы доставить ей удовольствие. И на первом этапе мы рекомендуем женщине научиться самостимуляции, понять, как стимулировать клитор. Это аналог полового члена, и его стимуляция, так или иначе, приводит к оргазму. Зная, как добиться оргазма, женщина может объяснить это партнеру. Если женщина испытывает оргазм вне полового акта при стимуляции клитора, но не испытывает его в процессе, это уже проблема пары, и тут должны постараться оба партнера.

U-mama: Вопрос, который задали на форуме: правда ли, что некоторым женщинам не дано испытать вагинальный оргазм?

А.Б.: Есть ряд женщин, у которых вагинальные зоны нечувствительны. Чаще такие индивидуальные особенности встречаются у женщин более мужского типа – более активных, агрессивных (китайцы называют их «яньскими»). Такие женщины стремятся контролировать процесс, и у них оргазм пикообразный, как у мужчин. Чем женщина более женственна, тем у нее больше склонности к множественным оргазмам.

U-mama: Когда нужно обращаться к сексологу?

А.Б.: Если пара не может решить проблему самостоятельно. И идеальный вариант, когда приходят к специалисту вместе.

U-mama: Имеет ли смысл обращаться только одному из пары, если другой отказывается идти на прием?

А.Б.: Некоторые проблемы можно решить, и когда приходит один из партнеров. Но все равно мы стараемся рано или поздно пригласить второго участника процесса. Иногда его нежелание идти на прием означает нежелание решать проблему с этим партнером. Вообще мотивация прийти к доктору стандартная – через себя: «У меня есть проблема, я хочу с ней разобраться. Доктор сказал, что есть некоторые нюансы и попросил тебя прийти, чтобы помочь мне. Помоги мне, пожалуйста».

U-mama: Возможны ли «профилактические» приемы у сексолога?

А.Б.: К сожалению, у нас в стране нет культуры обращения к сексологам для профилактики проблем. За границей существуют секс - терапевты, к которым благополучные пары обращаются регулярно, меняя с их помощью свои отношения в сексуальном плане. Моя давняя идея – тренинги по улучшению сексуальных отношений, сейчас они готовятся. Это как раз для тех пар, у которых все хорошо, но которые хотят улучшить отношения. Много лет существует программа пролонгированного оргазма. Ее суть в том, что мужчины и женщины могут испытывать оргазм, длящийся пять и более минут. У меня есть пары, у которых оргазм длится двадцать минут. Не секс, а именно оргазм. Это очень мощная мотивация для сохранения и улучшения отношений – и сексуальных, и межличностных. Как правило, люди получают от секса лишь 30% того, что можно получать, потому что никто нас этому не учит. Игрушки и разные приспособления из секс-шопов по сути ничего не меняют. А на самом деле, в сексе без использования каких-либо приспособлений можно достичь вдвоем такого! Это искусство, которому может научиться каждый человек. Любая пара может достичь длительности оргазма в пять минут. И если он будет длиться пять минут, а не 30 секунд, у партнеров не будет желания пойти на сторону, они не получат такого ощущения нигде больше. Кстати, уже было доказано, что у тех, кто занимается по этой программе, улучшается и физическое здоровье: у мужчин проходит простатит, у женщин – воспалительные процессы, фибромиомы. Я считаю это очень интересным и перспективным направлением, это будущее, к которому я стремлюсь. Потому что решать проблемы хорошо, но легче и эффективней их профилактика. И поэтому я всегда рад отвечать на вопросы и всегда очень подробно рассказываю о том, что знаю. Сейчас, кроме того, я веду тренинги-семинары «Как выйти замуж?» и «Как сохранить семью?». Особенность тренингов состоит в том, что общую информацию женщины получают на групповом занятии, а на индивидуальной консультации мы рассматриваем проблемы конкретного человека и его семьи. Это позволяет значительно повысить эффективность нашей работы.

U-mama: Если позволите, личный вопрос: помогают или мешают вам ваши профессиональные знания в вашей собственной личной жизни?

А.Б.: Профессия сексолога вообще неоднозначно воспринимается окружающими. Но я бы сказал, что чаще все же помогает. Потому что знания, которые ты приобретаешь, позволяют тебе иначе относиться ко многим вещам.

U-mama: Не удивительно, что окружающие воспринимают неоднозначно: сексолог – это большая редкость, я долго искала для интервью такого специалиста. Почему именно сексология?

А.Б.: Секс – это часть межличностных отношений, сексуальные проблемы – это лакмусовая бумажка межличностных проблем. Сексология как наука интересна мне тем, что это наука отношений. И эта наука бесконечна в плане своего развития. Работая гинекологом, я видел ограничения: есть набор заболеваний и стандартные схемы их лечения, там практически нет возможностей для творчества. Сексология дает эти возможности: каждая пара – это новый мир, который расширяет и мои границы восприятия.

Вопросы с форума

Вопрос: Существуют ли асексуалы? Если да, то с чем это связано?

Ответ: При исследовании асексуалов выявили три категории людей. Первая – это люди с низкой половой конституцией, у которых нет сексуальных потребностей. Вторая – это люди с истероидными чертами характера, которые совершенно не асексуальны, но из идейных соображений отказываются от секса. И третья категория – это люди, у которых есть сексуальные проблемы, но вместо того, чтобы их решать, они их рационализируют (то есть если у человека не получается в сексе, он говорит о том, что ему секс не нужен вообще).

Вопрос: Муж признался, что во время близости начинает бояться, что у него ничего не получится, и эрекция действительно пропадает. Как справиться с этой проблемой, и какой специалист сможет помочь?

Ответ: Это невроз ожидания неудачи. В первую очередь, человеку нужно обратиться к андрологу или урологу, чтобы выяснить, есть ли какие-то реальные проблемы. Если уролог даст заключение, что мужчина физиологически здоров, тогда нужно обратиться к сексологу. Проблема решается достаточно просто.

Вопрос: Не испытываю вагинальный оргазм, только клиторальный при мастурбации. Вредна ли мастурбация?

Ответ: Если это не мастурбация душем или вибратором, то не вредна. Есть физиологические и патологические формы мастурбации. К физиологическим формам относятся те, которые можно воспроизвести в процессе секса – скажем, стимуляция рукой. Мастурбация может дополнять секс, но не заменять его. Мастурбация, заменяющая секс, никак не влияет на здоровье, но влияет на отношения. Поэтому такая мастурбация вредна с психологической точки зрения.

Вопрос: Влияют ли интенсивные занятия спортом на эрекцию?

Ответ: Могут несколько снизить возбуждение, если занятия очень интенсивные. Если же не происходит перетренировки, то улучшают.

Вопрос: Как влияет на отношения в паре появление третьего партнера?

Ответ: Чаще всего ухудшает.

Вопрос: Могут ли при редком сексе по объективным причинам (частые командировки у мужа) возникнуть проблемы наподобие рассинхронизации партнеров?

Ответ: Конечно. Первое, что нужно сделать, - это постараться, чтобы на время расставания у мужа была мастурбация. И второе – это поддерживать эмоциональный контакт.

Вопрос: Какие приспособления или интимные игрушки можно приобрести супружеской паре для новизны и стимуляции ощущений?

Ответ: Первое, я могу порекомендовать любой женщине использование вагинальных шариков (яичек) для повышения тонуса мышц влагалища. Второе – это использование интимной косметики. И третье – это любое разнообразие: на самом деле, есть масса вещей, которые не требуют походов в секс-шопы. Даже обычная кисточка, помазок или перышко могут добавить массу новых ощущений.

Вопрос: Должна ли я сама пытаться разнообразить секс, если меня все и так более чем устраивает на протяжении длительного времени, а от партнера предложений не поступает?

Ответ: Я считаю, что всегда должна быть обратная связь. Если у женщины есть желание попробовать что-то новое, нужно обсуждать это с партнером. Мы каждый день можем кушать одинаковую еду, но иногда нам хочется чего-то вкусного. Разнообразие в сексе – это то же, что и деликатес в еде. Застой – всегда тормоз. Поэтому разнообразие должно быть.

Вопрос: Муж предпочитает минет, мне нужно продолжение. Если мое возбуждение не заканчивается удовлетворением, то в следующий раз просто не хочу мужа, появляется злоба. Что делать?

Ответ: Любая стимуляция должна быть дополнением к сексу. Нужно помнить о том, что есть момент привыкания. У меня была пара, в которой женщина постоянно проводила мужчине оральную стимуляцию, и у него без этого не возникало оргазма вообще. Пришлось избавлять мужчину от этой зависимости.

Вопрос: Существуют ли средства, оттягивающие наступление оргазма для женщины, подобно смазкам для мужчин, продлевающих половой акт? (Я слишком быстро могу получить удовольствие, и дальнейшие ласки начинают щекотить.)

Ответ: Да, такие смазки есть. Но проще подобрать технику. В данном случае можно посоветовать женщине более длительно проводить стимуляцию партнера, чтобы введение полового члена осуществлялось незадолго до оргазма.

Вопрос: Нормально ли много хотеть и заниматься сексом? Что такое нимфомания?

Ответ: Нимфомания – это патологическое сексуальное влечение, которое доставляет человеку беспокойство, то есть мешает ему жить. Если желание заниматься сексом не мешает жить, то это не патология.

Вопрос: Нормально ли желание мочеиспускания во время оргазма и выделение жидкости после него?

Ответ: Желание мочеиспускания не есть хорошо. Если есть позыв к мочеиспусканию без подтекания мочи, то ничего страшного. Имеет смысл опорожнять мочевой пузырь перед половым актом. Если есть выделение жидкости, нужно разбираться, откуда эти выделения.

Вопрос: Правда ли, что если мужчина занимается сексом каждый день, то независимо от возраста у него всегда будет хорошая потенция?

Ответ: Каждый день – нет. Рано или поздно настанет период угасания половой функции. Если имеет место превышение потребности, то возникает истощение, и, в конце концов, у мужчины эрекция пропадет вообще. Нормой считается половой акт, который заканчивается у мужчины семяизвержением. Если секс длится, а мужчина закончить не может, это не норма. Не должно быть секса от головы, должен быть секс от желания.