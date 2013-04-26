Диета Дюкана: отзывы и очень полезные советы

Диета Дюкана: в чем ее суть, какое мнение врачей об этой диете, отзывы и советы женщин о результатах.

Уже много лет чрезвычайно популярна диета Пьера Дюкана, опытного диетолога. Ю-мамы тоже не могли пройти мимо этой необычной системы питания и опробовали её, поделившись с нами всеми трудностями на пути к стройности и потрясающими результатами!

Диета Дюкана: основа, этапы, минусы, плюсы и ограничения Диета Дюкана: что можно есть и в каком количестве, чтобы похудеть, какие ограничения и рекомендации.

Французский врач-диетолог Пьер Дюкан в конце 90-х гг. разработал кетогенную диету, суть которой состоит в усиленном употреблении белковой пищи и выраженном ограничении количества углеводов. Читать дальше

В чем суть диеты?

Диета подкупает многоэтапностью и разнообразием блюд. В силу большого количества разрешенных продуктов, так называемых «дю» блюд невероятно много, и это позволяет с честью выдержать столь долгую диету. Да и как таковой, диетой, это сложно назвать, потому что под этим словом мы предполагаем некое ограничение пищи какой-то определенный (обычно, короткий) отрезок времени. Если же вы решили худеть «по Дюкану», то наберитесь терпения – это будет длиться долго и с каждым этапом разрешено всё большее количество продуктов! Дюкановский метод рассчитывается индивидуально для каждого желающего и, в зависимости от целей и результатов, рассчитывается и срок.

Итак, сама диета делится на 4 фазы, каждая из них имеет четкий срок, набор разрешенных продуктов и цель:

1 фаза – Атака. Это самая короткая, можно сказать ударная фаза диеты. Есть можно только продукты с высоким содержанием белка. Длится 2-7 дня, в меню этих дней содержится 72 белковых продукта.

2 фаза – Круиз. Именно в этой фазе ожидается самая большая потеря веса. Чередуются белковые и белково-овощные дни, разрешено 72 белковых продукта и 28 овощных, длительность – 7 дней на каждый лишний килограмм.

3 фаза – Консолидация. Правила питания в этой фазе уже не такие жесткие, она служит для закрепления результата. Длительность – 10 дней на каждый потерянный килограмм.

4 фаза – Стабилизация. Эта фаза направлена на переход к сбалансированному питанию, без жестких ограничений, но с соблюдением некоторых правил. Благодаря этому периоду похудевшие остаются в своем идеальном весе, не боясь набрать его вновь. Длительность – вся жизнь…

Каково мнение врачей?

Конечно, как и у любого метода, у дюкановского тоже есть свои сторонники и противники.

Сильной стороной метода можно назвать его многоэтапность и четкую проработку на каждой фазе. Любой желающий понимает, сколько ему нужно сбросить, в какие сроки это произойдет, каких ждать результатов (конечно, при соблюдении всех правил). Такая прозрачность системы однозначно подкупает. Особенно важны последние 2 фазы (для стабилизации и поддержания результата), потому как в основном диеты ограничиваются только первыми фазами, что ведет как к быстрой потере веса, так и к быстрому его возврату. Пьер Дюкан как бы «ведет» худеющих дальше, за пределы диеты, поддерживает их, предлагая правила питания. Далее, диета не агрессивна, предлагается много вариантов блюд, можно есть вкусно и сытно, и ночью и днем.

Слабой стороной метода врачи считают её несбалансированность. Избыток белков и недостаток жиров может губительно отразиться на самочувствии худеющего. Возникают головные боли, головокружения, снижение иммунитета, дискомфорт в ЖКТ, повышенное сердцебиение, чувство разбитости. Если в процессе похудения человек страдает от вышеуказанных симптомов, то это сигнал сменить систему похудения другой, более сбалансированной.

Отзывы тех, кто придерживался диеты

А что же говорят опытные худеющие женщины? Ведь только человек, имеющий опыт, может дать действительно ценную информацию для любопытствующей публики и не определившихся худеющих!

Вот, что бы не писали противники этой системы, а реально похудевших, без голодных обмороков и нереальных усилий воли, даже здесь, на ю-маме, очень много! Вы только почитайте, и вдохновитесь результатами!

…рост 156, вес 47.... скинула почти 10 кг за 1.5 месяца....

…рост 158, вес начальный 68.8 - месяц сегодня ровно на диете - вес 60.9.

У меня рост 164 см. вес был - 68 кг. Сегодня месяц диеты - вес 63,8 кг. Но я не тороплюсь быстро худеть - 4 кг за месяц мне вполне хватает. Худеть собираюсь до 59, а там, если понравится, буду дальше худеть.

В итоге почти 2,5 месяца диеты и минус 13 кг. Исходные данные рост 156, вес 57 кг. Сейчас рост 156 см, 44 кг. Перехожу на 3 этап.

А у меня, девы, сегодня праздник - за сутки отвес в 900 г, и я дошла до своего планируемого веса!

А у меня вес продолжает уходить. Я уже не сильно рада, сегодня утром была 43,5. Так от меня скоро ничего не останется! Я вообще планировала на 45 кг остановиться, но вес вообще слетел молниеносно.

На диете ровно месяц, исходные параметры 57 кг, сегодня 49,300

В целом, большинство ю-мам не страдали от специфики питания «дю», ведь главное – это желание, и тогда любые горы по плечо! А уже если речь идет о красоте, то тут женщину не остановить! Как говорят опытные ю-мамы, главное пережить Атаку, на Круизе уже значительно легче, а в силу длительности фазы Стабилизации – постепенно привыкаешь, и уже просто хочется питаться правильно!

Девочки. Рост 164. Расчет линейки 60 кг. Стартовала с 73кг с 5.02.13. На сегодня вес 69кг. За атаку потеря веса 0 кг за 4 дня. Круиз - стабильно 1 кг в неделю. Взвешивание по субботам. Питание - беру рецепты из группы в контакте . Любимое- суфле из творога. Ем суп, борщ, салаты с «дю» майонезом, тушу капусту, пеку «дю» хлеб, блины, делаю торт. Обожаю эту диету!

4-й день утром ем кашу из отрубей - вкусно, даже без всяких добавок. Пока чередую 2/2, сегодня 2-й БО день, решила, что в обед съем огурчик и хватит - остальное все белки.

Слушайте, как мне все же Дюкан нравится! Я же боялась, что вот перейду на закрепление, и вес прибывать начнет потихоньку...ан нет! Вчера у меня были макароны на ужин в районе 8 вечера и курица - разрешено 1 углеводосодержащий продукт раз в неделю, сегодня с утра опять отвес.

Девы, отсидела я неделю на стабилизации. На весы - честно - сегодня с опаской встала. Вес держится на том же уровне, урра!!! Добавила в свой рацион цельнозерновые хлебцы, фрукты-ягоды, сыр, один раз был пир и один раз гречневая каша. Я довольна аки удав!

Все ли так радужно?

Однако восторженные отзывы часто исходят от тех, кто быстро влился в метод, т.е. система питания органично вплелась в образ жизни худеющих. Но есть и те, кто не готов ставить себя в определенные рамки, либо просто не может принять определенный набор продуктов как основу питания. Часто результатом этого становится плохое самочувствие, апатия, срывы… Хорошее самочувствие не должно стать ценой потерянных килограммов! Это лишь означает, что вероятно пора искать для себя что-то более подходящее. Диетологи предостерегают, переход от одной диеты к другой должен быть плавным и через перерыв, иначе организм испытает стресс, и результативность нового метода может снизиться.

…сейчас тренировку кое-как отпрыгала - сил вообще нет….

…девочки, вышла на улицу, у меня заболела и закружилась голова…

…. иммунитет ни к черту, болею и болею...

Ну вот у меня второй день атаки- и я не могу. Меня трясет мелкой дрожью... Это от недостатка углеводов - так было у меня на низкоуглеводной диете. Трясет и голова кружится.

Мои замеры сегодня Ог 83, От 60, Об 90, но выгляжу я так, что в гроб краше кладут. За сегодня слопала баночку мясного детского питания и 2 хурмы. Я стала принимать препараты железа и вылезла абсолютно вся побочка, которая описАна в инструкции…

А у меня чего-то хреново со здоровьем стало, должны были начаться МС аж 2 дня назад и нет... Испугалась, сделала тест - отрицательно, выдохнула конечно, но это не радует. Раньше с циклом было все в порядке, кто что про такое слышал?

У меня тоже сегодня 3ий день задержки, но беременность не может быть 100%. Читала, что из-за диеты может быть сбой цикла.

Девушки, а как у Вас с туалетными делами на атаке было? Хреново и на атаке, и после атаки тоже, воды очень много теряется…

…а я хочу сладкого - желательно шоколадных конфет. Я уже не знаю что делать - кто как справляется, вот все хорошо в диете - но без сладкого я не могу!!! Я вчера весь вечер ходила, искала по дому сладкое, зная, что его дома нет, пыталась чем-нибудь заесть из разрешенного - чтобы сладкого не хотелось - не помогло, может, есть какие-нибудь конфетки где-нибудь???

…кстати на этой системе я вполне себе себя замечательно чувствую без любимых мной бананов, хлеба и СЫЫРА!!! По сыру почти не скучаю, а вот как я хочу шоколада - аж крышу рвет, хорошо, что у нас дома его нет - иначе бы съела…

Некоторые ю-мамы столкнулись с проблемой низких результатов, т.е. когда вес не уходит, либо уходит медленно, либо тогда, когда он должен снижаться – он встал….Опытные «дюканщицы» всегда советуют строго соблюдать правила питания, пропорции разрешенных продуктов, их жирность и питьевой режим!

С 11.02 на диете, сейчас третья неделя, похуделось на 4 кг, но за эту неделю ни на граммчик - даже поправилась на 100 гр. Сколько может вес стоять? (на диете втроём (девочки с работы) - все каждый день приходят, хвастаются, что с каждым днём уходит вес, а я). Бросать?

…на диете 3 недели - потеряла всего 3 кг, и то в первые полторы недели, вес застрял на месте…

Я уже 12 дней на этой диете, а у меня ушло всего 1,300. Хотя начальный вес очень, очень большой. Почему так?

У меня все плачевно… Объемы те же…Я уже прям и не знаю, руки опускаются. Пухну я что ли с диеты. …не чувствую никакой легкости, как некоторые после атаки.

Очень частой проблемой худеющих по Дюкану стали срывы. Причин много, но основные – это длительность метода, низкие, по сравнению с ожидаемыми, результаты и плохое самочувствие. Конечно, на фоне этого задор быстро проходит, мотивация снижается и, в результате, срыв!

Девочки, и я сорвалась в выходные... Ходила в гости, пила там сухое вино белоеееее... и как следствие, на следующий день наелась конфет, съела булку ... В общем, сижу пять дней на белках.

Девочки, я в выходные наелась фруктов, в понедельник кусок пирога. В общем вся атака на смарку… Нет у меня силы воли. Решила просто стараться есть меньше вредного, больше белкового и овощного.

За месяц на Дюкане ушло 5 кг, это вообще без физических нагрузок. В отпуске диету бросила, и вес вернулся обратно…

Как помочь друг другу пройти этот путь?

В процессе похудения ю-мамы активно делятся друг с другом своими находками, маленькими хитростями, которые помогают им на пути к совершенству. Вот некоторые полезные советы:

1. Польза минеральной щелочной воды.

Открываю секрет: вчера купила минеральную воду щелочную, пол литра выдула - с утра отлично прочистило. Купила, потому что стало сушить кожу, пособирала инфу - пища, которой мы питаемся сейчас - кислота, чтобы ее нейтрализовать, нужно пить воду щелочную и пищу тоже щелочную, с пищей сложнее, а вот вода доступна.

2. Профилактика запоров.

Я каждое утро пью столовую ложку вазелинового масла (продается в аптеке) - проблемы с запорами ушли на раз.

3. В помощь сладкоежкам.

Еще прочитала, что для таких же жестких любителей шоколада как я, надо в чай, кофе или просто в молоко добавлять чуть-чуть какао для запаха - запах какао порошка дает в мозг импульс, что шоколад потребляется.

…а если учесть что я тренировки веду в фитнес-клубе - то это вообще труба была, сил не было вообще, поэтому я грешила - я могла съесть пол чайной ложки меда в день, или кураги, короче, чего-нибудь, что содержало сахар - и в миг силы появлялись. Я и сейчас грешу, в овощные дни могу себе позволить съесть пол яблока большого зеленого, или кураги штук 5, или фиников - возможно вес уходит медленнее, но, во-первых, я никуда не тороплюсь, а, во – вторых, мне так легче - больше я себе слабостей не позволяю, только такие - ибо до дюкана я была жуткая шоколадоешка.

4. Какие молочные продукты покупать.

Молоко и творог "Домик в деревне". Молоко 0,5%, творог 0,3%.

Кефир беру 1% Каменский или Полевской. Есть Биобаланс 0%, но там состав плохой.

Иногда беру Айран или Тан "Дабров", они идут 0,5-0,8%. Но их классно пить в жару, в холодное время года они у меня не идут.

Йогурт беру в Ашане, 0,1% прибалтийский. Но его только в соус, так йогурты не люблю.

Еще беру жидкий творог «Валио» в синей баночке 0,5%.

И жидкий сыр в зеленой банке (как творог зерненный по виду и вкусу), но он 2%, поэтому не часто.

Мнение «бывалых»

Диета Пьера Дюкана подходит однозначно не всем. Главное – понять это вовремя! Если вы любители мясо, и дня не живете без рыбы, или яичница у вас – основной вид завтрака, то это диета вам подойдет. Но, если вы предпочитаете питаться растительной пищей, и между глазуньей и овсянкой выберите второе, то лучше поискать другой метод.

Важный момент для начинающих – внимательно следить за своим состоянием, разве может потерянный килограмм компенсировать потерянный из-за головокружений день? Рассчитывайте свои силы, слушайте свое тело, ищите именно свою систему питания – и тогда красивая стройная фигура – вполне реальная мечта!

Я сидела на дюкане, считаю, что диета отличная, но не всем подходит, у меня, например, на атаке начало крышу натурально рвать, оказалось плохо организму просто на белке… Так что я сейчас по дюкану сладости всякие готовлю, блинчики из кукурузного крахмала отменные получаются!!! А подруга моя на дююкане килограмм 15 скинула месяца за 4.

Восемь месяцев так питаюсь, уже привыкла, мне легко, т.к. мы с мужем вместе так питаемся, раз в неделю "отрываемся" (роллы ,пиво ,пиццу)…

Я скоро заканчиваю диету, но как постоянный режим питания, я ее соблюдать не буду. Соотношение белка к овощам 60/40 - это все же много для меня, не могу я столько мяса, творога и рыбы есть. Но принципы кое-какие оставлю, да, поскольку система работает.

….Насчет возврата кг - после любой диеты - высок риск, если умеете вовремя остановиться, то хорошо и переживать не о чем, а если начинаете и как алкоголики уходите в "запой"- то тут не диета нужна, а психотерапевт….максимальный возврат на белковых диетах - около кг и это все вода, белок сам по себе не задерживает воду в организме как углевод.

Девочки, диета хорошая, я на ней сидела, все выдержала. Жрать можно много, просто продумывайте меню заранее. Из мяса же много чего можно сделать (несколько видов котлет), из курицы, творог можно с йогуртом мешать и заправлять заменителем сахара, омлеты, каша из отрубей ( очень вкусно!).. Это я только про атаку говорю, а потом с овощами так вообще жизнь налаживается.

Фото: www.pexels.com