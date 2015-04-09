Мы выбираем правильное питание. Личный опыт.

В самом начале пути передо мной стояла нелегкая задача: научиться питаться полезно и правильно и одновременно угодить супругу в его гастрономических пристрастиях, так как он худеть не особо желал. Поэтому нам обоим пришлось искать баланс.

Хочу поделиться парой простых рецептов, полезных для здоровья и для фигуры.

Домляма

Это вкуснейшее и полезнейшее восточное блюдо, которое посоветовал мне мой друг-афганец.

Нам понадобится: мясо (лучше баранина), картофель, морковь, лук, томаты, капуста, специи. Все рубим крупными кусками, укладываем слоями, заливаем небольшим количеством воды и тушим в казане около часа на медленном огне. Капуста должна быть самым верхним слоем и ее не употребляют в пищу, а выбрасывают после готовки. Она придает блюду аромат, но самостоятельным ингредиентом не служит.

Лосось на пару

Любые паровые блюда крайне полезны. Как оказалось, питаться правильно - довольно дорого. В наших широтах рыба и зелень - основа правильного питания - стоят недешево.

Лосося на пару я готовлю 10 минут, а затем поливаю лимонным соком. Макароны я беру цветные: в них есть такие ингредиенты, как шпинат и томаты, которые полезны для нашего организма.

Для того, чтобы лосось с цветными макаронами не показался сухим, потушите несколько грибочков со сливками - вот Вам и соус.

Картофель запеченный

Картофель отвариваем до полуготовности, начиняем фаршем с тертым кабачком (я беру куриный или говяжий – он менее жирный). Немного про кабачок: его не жалейте, соотношение кабачка и фарша должно быть 1 к 1. Сверху - сыр. Запекаем до подрумянивания. Обязательное условие - наличие зелени в блюде.

Супик куриный

Бульон должен быть правильным и нежирным. Куриную грудку без кожи доводим до кипения, воду сливаем. Возьмем только вторичный бульон. Довариваем куриную грудку, добавляем картошечку и поджарку из лучка и моркови. Не забываем про зелень.

Хлеб для такого супа я делаю сама. Домашний хлеб с отрубями - вкусно и полезно.

Кнели куриные паровые с сырно-чесночным соусом

На гарнир все те же знакомые цветные макароны, но под этим соусом они получают совершенно иное звучание.

Соус: в маленькой кастрюльке на тихом огне увариваем следующие ингредиенты: сыр грамм 100, потертый на терке, пару столовых ложек майонеза, пару столовых тожек сметаны, измельчённый чесночок и мелко порезанный томат.

Для кнелей берем куриный фарш, смешиваем с разваренным рисом (рис брать круглозерный и не пропаренный), добавляем яйцо и специи. Готовим на пару.

Зеленый салат

Самое любимое и правильное блюдо - зеленый салат. Вариантов такого салата множество. Главное - заправка. Я заправляю так: оливковое масло, сок лимона, специи по вкусу.

Каждой женщине я бы рекомендовала отказаться от употребления свинины и научиться считать калории, а так же ограничивать порции еды, употребляя всего 200-300гр. за один прием пищи.

Это и правда не трудно, к этому быстро привыкаешь, и уже брокколи с вареным яйцом на ужин и творог с отрубями на завтрак не кажутся карой небесной.

Всем добра.