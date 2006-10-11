21 способ предотвратить зимнюю прибавку в весе

http://www.newsru.com/

В преддверии морозной зимы наш организм начинает яростно копить жирок, чтобы встретить холода во всеоружии... Обычно мы начинаем борьбу с лишними килограммами весной, но что мешает нам предотвратить это и выглядеть стройными круглый год?

1. Налегайте на суп.

Тарелка супа в обед поможет вам оставаться стройными. Исследователи из Пенсильванского государственного университета обнаружили, что женщины, которые едят суп на первое в обед, поглощают во время приема пищи на 100 калорий меньше и не компенсируют это, съедая больше в течение дня. Считается, что вода, содержащаяся в пище, в противоположность той, которую мы просто пьем, способствует более медленному опустошению желудка, таким образом ощущение сытости сохраняется дольше, при том что калорий меньше. Отдавайте предпочтение низкокалорийным супам – овощному, томатному или морковному – чтобы максимизировать положительный эффект.



2. Представляйте себя стройной.

Каждый раз, когда вам захочется себя побаловать чем-то вредным, пофантазируйте пять минут о том, как вы хотите выглядеть и чувствовать себя к концу зимы. Сядьте поудобнее, закройте глаза и представьте, что вы смотрите видео, где вы отлично выглядите в теплый весенний день после того, как всю зиму правильно питались. Посмотрите, как вы стройны и прекрасны в майке и шортах, как вы уверенны в себе и полны энергии. Зафиксируйте этот образ и возвращайтесь к нему каждый раз, когда вас начнет неодолимо манить огромная плитка шоколада.

3. Записывайте.

Во время холодных месяцев мы чаще обращаемся к еде за теплом или потому, что ощущаем усталость, или нам кажется, что мы заслужили что-нибудь вкусненькое, борясь с тяжелыми погодными условиями. Поэтому ведите дневник, записывайте туда, что и почему вы съели. Как только вы начнете опознавать те случаи, когда вы едите ради чувства комфорта, вы сможете найти какие-нибудь заменители для еды. Может быть, вам подойдет объятие вашего партнера, любимая песня, приятная ванна или телефонный разговор с другом.



4. Сходите в обед на прогулку.

Мы ощущаем уныние не только из-за холодной погоды – недостаток света также может испортить настроение. Дневной свет способствует образованию в мозгу серотонина, который способствует ощущению счастья и покоя. К сожалению, недостаток света зимой снижает уровень серотонина, вызывая усталость и повышение аппетита, из-за которого у нас бывают припадки обжорства. 15-минутная прогулка поможет получить дозу дневного света, чтобы повысить уровень серотонина, кроме того, вы в это время тренируете икроножные мышцы и сжигаете 70 калорий.



5. Выберите свои любимые зимние кушанья.

Составьте список продуктов, которых вам больше всего хочется в период зимней спячки. Потом постарайтесь ввести их в свой обычный рацион вместо того, чтобы есть это помимо основных приемов пищи. Не удивляйтесь, если у вас с вашим партнером окажутся разные любимые блюда. Исследователи из Университета Иллинойса обнаружили, что мужчины отдают предпочтение картофельному пюре, макаронным изделиям и супам, а женщины – конфетам и шоколаду.

6. Выбирайте "хорошие" углеводы.

Неудивительно, что люди, сидящие на диете Аткинса, впадают в депрессию. Углеводы помогают вырабатывать серотонин, способствующий ощущению счастья, вызывая выброс инсулина. Это, в свою очередь, помогает проникновению аминокислоты триптофан в мозг, где вырабатывается серотонин. Фокус в том, чтобы заменить "сахарные" углеводы, такие, как печенье и белый хлеб, хлебом из муки грубого помола и изделиями из цельного зерна.

7. Выкиньте рекламу доставки пиццы.

Никогда не задумывались, почему зимой вы находите в своем почтовом ящике больше рекламы доставки еды, чем обычно? Да просто в местной пиццерии знают, что вы с большей вероятностью закажете еду на дом, когда за окном сыро, темно, холодно и вам не хочется ехать в супермаркет. Выбрасывайте эти листовки, как только они попадают в ваш ящик, и у вас будет меньше возможностей ими воспользоваться.

8. Полегче с кофе.

Старайтесь удержаться от соблазна согреваться чашкой кофе с молоком, капуччино или горячим шоколадом. Большая порция кофе латте с цельным молоком содержит 265 калорий. Капуччино немного лучше – 153 калории. А вот шоколад со взбитыми сливками выходит на первое место с 448 калориями. Но вес вы набираете даже не из-за этих калорий. Исследования показывают, что избыток кофеина вынуждает организм накапливать жир. Согревайтесь лучше травяным, фруктовым или зеленым чаем – там нет ни калорий, ни кофеина.

9. Займите руки делом

Найдите себе новое хобби для зимних вечеров перед телевизором. Вязание, вышивание крестиком, разгадывание кроссвордов и головоломок – все это помогает держать руки занятыми и не дает им тянуться к вазе с печеньем.

10. Научитесь танцевать.

Темными ночами не хочется выходить на улицу, поэтому занимайтесь физическими упражнениями в помещении. Благодаря урокам танцев вы сможете оставаться в форме, получать удовольствие и сжигать калории – один час сальсы сжигает 380 калорий, а бальных танцев – 350.

11. Пополните запасы белка.

Употребление пищи, богатой триптофаном – строительным материалом для белка, – поможет справиться с приступами голода, вызванными психологическими причинами. Чем больше в нашем рационе продуктов с содержанием триптофана, тем больше вырабатывается серотонина и тем лучше мы себя чувствуем. Богатым источником триптофана являются красное постное мясо, курица, индейка, рыба, яйца, сыр, орехи и зерновые.

12. Одевайтесь ярко.

Вам, возможно, хочется проводить зимние вечера и уикенды, свернувшись калачиком в кресле и облачившись в свободные брюки и в мешковатый свитер, но так вы не заметите, что набираете вес. Продолжайте носить облегающую одежду, и она быстро даст вам знать, если у вас появятся лишние сантиметры.

13. Сделайте свои любимые кушанья полезными.

Научитесь готовить свои любимые блюда по-новому, чтобы снизить содержание в них жиров и калорий. Используйте продукты с низким содержанием жира, хлеб из муки грубого помола.

14. Ешьте больше оранжевого.

Как утверждают специалисты по цветотерапии, оранжевый цвет поднимает настроение и придает нам энергию. Если у вас на тарелке будет что-то оранжевое, больше шансов, что вы почувствуете прилив сил и вам не захочется наедаться, чтобы почувствовать себя лучше. К счастью, большинство продуктов оранжевого цвета низкокалорийны. Вспомните апельсины, мандарины, морковь, репу, печеные бобы, болгарский перец, манго, абрикосы. Но внимание: шоколадные апельсины не в счет!

15. Займитесь планами на лето.

Вместо того чтобы предаваться зимнему унынию, отдайтесь обдумыванию планов на будущее лето. Наберите буклетов, исследуйте интернет, прикрепите на дверцу холодильника свою фотографию с прошлого отпуска. Как только определитесь с выбором, займитесь чем-то, что поможет вам получать от выбранного отдыха еще больше удовольствия. Например, если вы решили поехать во Францию, начните брать уроки французского, собрались на Карибы – займитесь дайвингом в местном бассейне, поедете в Испанию – научитесь танцевать фламенко.

16. Согревайтесь физическими упражнениями.

Не включайте центральное отопление – попробуйте согреваться другими способами. Возьмите в библиотеке или у друзей DVD с записью упражнений, и занимайтесь по ним. Или поиграйте с детьми в подвижную игру – так вы согреетесь, повеселитесь и сожжете кое-какие калории, вместо того чтобы ворчать по поводу холода.

17. Больше перца!

Отдавая предпочтение острой пище, такой как блюда мексиканской и индийской кухни, вы согреваетесь и сжигаете жир. Исследования показали, что перец чили на 50% повышает ритм сердца и обмен веществ в течение трех часов после еды. Что еще лучше: таких блюд вы много не съедите, и ваши вкусовые рецепторы будут удовлетворены быстрее.

18. Займитесь любовью.

Не откладывайте секс на выходные. Страстные объятия высвобождают гормоны счастья эндорфины, а чем мы счастливее, тем меньше у нас причин искать утешения в еде. Кроме того, если вы оба стараетесь, при сексе за 20 минут сжигается 140 калорий.

19. Больше спите.

Воспользуйтесь дополнительными часами темноты, чтобы провести время в стране грез. Ученые говорят, что хроническое недосыпание ведет к прибавке веса, а увеличив время сна, можно сбросить лишние килограммы. По мнению ученых, недостаток сна повышают уровень гормонов, влияющих на аппетит, за счет чего мы можем поправляться. Кроме того, чем больше мы спим, тем меньше времени проводим в компании вазы с печеньем.

20. Получайте достаточно жидкости

Зимой, когда за окном холодно, легко забыть, что надо пить воду. Однако отапливаемые офисы, дома и магазины все равно заставляют нас потеть и терять жидкость из организма. Жажду часто принимают за голод, и едят, когда на самом деле нуждаются в питье. Чтобы предотвратить это, выпивайте шесть-восемь стаканов воды в день.

21. Начните готовить.

Воспользуйтесь зимними вечерами для кулинарных экспериментов с использованием более здоровых ингредиентов. Помимо прочего, нарезка продуктов и беготня по кухне, с которыми ассоциируют процесс приготовления пищи, помогают сжигать примерно 120 калорий за полчаса.