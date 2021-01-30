9 полезных для снижения веса продуктов, которые не всем по вкусу

Сегодня мы много читаем о пользе и вреде тех или иных продуктов. И уж точно знаем, какие продукты способствуют похудению. Однако, многие из этих продуктов обладают специфическим вкусом и нравятся не всем.

Давайте посмотрим, в чем их польза, чтобы понять, стоит ли употреблять невкусный продукт, поддавшись веяниям моды на правильное питание или досконально изучив его ценные свойства. И помните, что любой продукт нужно употреблять в меру.

Авокадо

Мякоть плода съедобна и ценна, а вот остальные части растения, в т.ч. кожура и косточка плода, ядовиты.

Состав и польза

Содержащееся в продукте легкоусвояемые мононенасыщенные жиры и полиненасыщенные жирные кислоты способствуют похудению, снижению уровня сахара в крови и риску развития сердечнососудистых заболеваний/атеросклероза (за счет понижения в крови «плохого» холестерина).

Мякоть плода богата клетчаткой, благотворно влияющей на работу желудочно-кишечного тракта. Служит источником витаминов и минеральных веществ, участвующих в обменных процессах и способствующих улучшению работы организма.

Содержит манногептулозу, улучшающую состояние нервной системы, уменьшающую сонливость и чувство усталости. Насыщен антиоксидантами, способными замедлять рост и деление опухолевых клеток.

Вкус

Зависит от степени зрелости плода. Мякоть недозревшего авокадо жестковата и на вкус горчит. Однако и спелый продукт нравится далеко не всем. Описывая вкусовые качества авокадо, люди иногда сравнивают его с вазелином, мылом или противной кашей с травяной приправой. Некоторые вообще считают авокадо отвратительным и переоцененным продуктом.

Тофу

Часто говорят "сыр тофу", но сыром назвать его сложно, может быть, только благодаря похожему способу приготовления.

Состав и польза

Хорош для тех, кто ведёт учет калорий (калорийность примерно в пять раз ниже, чем у обычного сыра), придерживается правил здорового питания или выбирает диету без молочных продуктов (страдает непереносимостью лактозы).

Тофу - продукт из соевого молока, не содержит животных жиров, зато в избытке - легкоусвояемый растительный белок, кальций, железо, витамины группы В и А, фолиевую кислоту и витамин Е.

Благодаря своему составу тофу полезен для нервной, мочевыделительной системы, поддерживает защитные функции организма и обладает антиоксидантными свойствами.

Вкус

Тофу имеет плотную, но тежную текстуру. Вкус его нейтральный, он впитывает аромат и вкус продуктов, с которыми его сочетают.

Люди, которым не нравится вкус тофу, отмечают, что есть его - все равно что жевать тряпку или булку из перебродившего теста.

Икра

Является кладезем полезностей (особенно красная икра лососевых рыб).

Состав и польза

Содержит витамины А, Е, D, группы В, фосфор, кальций, калий, железо, магний и йод (в 100 г икры — 2 суточных нормы).

Служит источником высокоценного и легкоусвояемого белка. Содержит полиненасыщенные жирные кислоты, не вырабатывающиеся в нашем организме (в 100 г — не менее 5 суточных норм).

Благодаря своему составу икра способствует потере веса (белки дают чувство сытости надолго и благотворно виляют на обменные процессы). Включение икры в рацион позволяет улучшить общее самочувствие и работу иммунной системы, снижает риск развития онкологических заболеваний.

Вкус

Мягкий сливочный вкус икры универсален и для многих привычен, но икра некоторых лососевых рыб горчит (нерки, кижуча и чавычи). Однако даже привычный сливочный вкус икры не всем нравится. Описывая продукт, его вкус сравнивают с пересоленным рыбьим жиром или гелем с рыбным запахом.

Сельдерей

Существует три вида: листовой, корневой и черешковый (наиболее часто используется).

Состав и польза

Продукт богат витаминами (С, А, группы В, Е, холином), минералами (калием, кальцием, натрием, магнием и фосфором) и эфирными маслами. Способен оказывать противовоспалительный эффект. Помогает при сердечнососудистых заболеваниях, благотворно влияет на работу нервной и иммунной систем.

Продукт низкокалорийный. Содержит большое количество клетчатки, на переваривание которой организмом тратится большое количество энергии, способствуя похудению и улучшению работы желудочно-кишечного тракта.

Вкус

Съедобны все части овоща. Листья, стебли и корень обладают насыщенным ароматом и пряным сладковато-горьковатым вкусом. Однако не всем сельдерей нравится. Одним вкус овоща напоминает мыло, другие считают, что он имеет слишком сильный специфический вкус и есть его невозможно.

Листовая капуста (капуста кале)

Один из сортов капусты, листья растут розеткой. Не имеет кочана.

Состав и польза

Содержит витамины (С, В, К,А) и минералы (калий, магний, кальций, фосфор, цинк и селен), лютеин и зеаксантин (полезны для глаз), антиоксиданты. Продукт богат растительным белком (альтернатива мясу), низкокалорийный (в 100 г — 50 ккал).

Служит источником витаминов, минералов и легкоусвояемого белка. Содержащаяся в продукте клетчатка благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта. При регулярном употреблении способствует улучшению общего самочувствия и потере веса, способна предотвратить развитие рака некоторых органов (гортани, мочевого пузыря, полости рта).

Вкус

Весьма своеобразен, что во многом зависит от времени сбора урожая. Перезревшие листья грубеют и становятся невкусными, молодые листочки по структуре нежные, лишены горечи и терпкости. От легкой горечи можно избавиться, поместив на время листья в морозилку перед употреблением. Однако далеко не все в восторге от листовой капусты. Некоторые считают продукт безвкусным или имеющим землистый привкус.

Морская капуста (ламинария)

Водоросль, растущая в воде на глубине 10-12 метров, не имеет отношения к обычной капусте.

Состав и польза

Ламинария богата витаминами (В, С, группы В, D, А) и минералами (йод, фосфор, натрий, железо, магний), растительными белками и жирными кислотами (профилактика атеросклероза).

Содержит природные энтеросорбенты, втягивающие наподобие губки токсины и вредные вещества с последующим выведением из организма. Благодаря входящим в состав ламинарии стеринам, снижается уровень «плохого» холестерина и разжижается кровь. Пищевые волокна налаживают функцию желудочно-кишечного тракта. Регулярное употребление ламинарии способствует улучшению работы организма и потере лишних килограмм.

Вкус

Ламинария в свежем/сушеном виде обладает одновременно и горьковатым, и соленым вкусом. Поэтому сушеную капусту предлагают использовать вместо соли. Вкусовые качества маринованного продукта улучшаются благодаря специям. Однако многие не употребляют морскую капусту. Некоторым ламинария на вкус напоминает кожу жареной рыбы, другим кажется, что от ламинарий исходит плесневелый или сильный запах йода.

Брокколи или Спаржевая капуста

Продукт хорошо усваивается организмом, полезен для детей и худеющих.

Состав и польза

Овощ богат минералами и витаминами (по содержанию витамина А и С превосходит многие продуты), растительным белком и антиоксидантами. Является источником веществ, способных противостоять росту раковых клеток. В брокколи совсем нет жира, зато она содержит клетчатку, которая способствует похудению и выведению из организма «плохого» холестерина.

Особенно полезен овощ больным с ожирением и сахарным диабетом, поскольку благодаря сульфорафану, входящему в его состав, снижается уровень сахара в крови. Содержит растительные пигменты, нейтрализующие и выводящие из организма токсины/аллергены.

Вкус

Пикантный, обладает слегка травянистым привкусом. Однако не все в восторге от брокколи, поскольку для некоторых продукт безвкусен, кто не может есть его после термической обработки - вкус становится водянистым и даже горчит.

Арахисовая паста

Высокоэнергетический питательный продукт, позволяющий быстро восполнить силы и зарядиться энергией.

Состав и польза

Паста богата белками, жирными кислотами, витаминами и минералами, благотворно влияющими на работу организма.

Ежедневное употребление продукта способствует выведению из организма «плохого» холестерина.

Арахис высококалориен (в основном за счет жиров). Однако, несмотря на это, арахисовую пасту рекомендуется употреблять в умеренных количествах при похудении (1 ст. л в день). Продукт стимулирует выработку тестостерона, сжигающего жир. Кроме того, арахис содержит ресвератрол, который обладает антиоксидантными свойствами и также способствует похудению.

Важно: арахис относится к высокоаллергенным продуктам, поэтому людям, склонным к аллергическим реакциям, следует быть осторожными при его употреблении.

Вкус

Близок к жареному арахису и большинству людей нравится, но некоторым арахисовая паста напоминает сладкий картон и неприятен жареных запах/вкус. Консистенция пасты тоже не всем нравится — сухая, густая и прилипает к небу.

На вкус и цвет, как известно, товарищей нет. С чем это связанно? Ученые пока не дали точного ответа, но высказали предположение, что наши вкусовые ощущения генетически обусловлены — отсюда различия в пищевых привычках и предпочтениях.

Какие полезные продукты вам нравятся или не нравятся? Как бы вы описали их вкус?