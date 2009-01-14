Рейтинг самых нелепых диет

В один прекрасный день английский король Вильгельм Завоеватель понял: надо худеть. Потому что он разъелся настолько, что не смог взгромоздиться на коня. Вильгельм, не долго думая, изобрел методику: лишний жир можно «вымыть» с помощью принятия внутрь большого количества жидкости. И обратил свои взоры на вино (обыкновенную воду королям пить не пристало).

Это была одна из первых известных в истории нелепых диет. Прошло чуть больше девятисот лет, и их количество выросло в сотни раз. Многие из них не менее вредны, чем попытки похудеть при помощи алкоголя. Почему? – объясняют специалисты.

Диета Кузнецова (интеллектуальная диета)

Автор диеты полагает, что переедание - это зависимость. И развивается она по аналогии с алкоголизмом: после удовольствия от приема пищи наступает абстиненция, которую хочется немедленно заглушить новой порцией еды. Этот порочный круг можно разорвать единственным способом: «обрушить» цикл. На диете Кузнецова есть можно, что угодно и когда угодно, если соблюдать три принципа – запутывать время (то есть питаться хаотично, без режима), варьировать количество съеденного (порции должны быть от крошечных до непредсказуемо гигантских) и чередовать самые разные продукты (чтобы не «подсаживаться» на любимые блюда).

Автор диеты считает, что ради запутывания можно переесть или съесть что-нибудь откровенно вредное – лишь бы организм не получил привычного количества желанной еды в нужное время. Для разрушения пищевой зависимости автор рекомендует употреблять алкоголь, курить и пить кофе, то есть давать организму возможность получать удовольствие не от еды, а из других источников, невзирая на их сомнительную пользу.

Комментарий специалиста: Рассматривать переедание как на зависимость отчасти справедливо, но предлагаемая автором техника не окажет никакого влияния на причины зависимости. В каждом случае причины свои. Зато хаотичный режим питания может легко причинить вред организму. Единственной здравой мыслью мне кажется совет получать удовольствие не при помощи еды, а другими способами, но почему они связаны с химической стимуляцией? Ведь это может быть удовольствие от движений, прикосновений и даже комплиментов. А вот чтобы научиться получать удовольствие и не испытывать при этом чувства вины (с этим бывают сложности у людей со всеми типами зависимостей), может понадобиться профессиональная помощь психотерапевта (Дарья Серебрякова, психолог).

Диета «Пять весёлых плавленых сырков»

Диета расчитана на пять дней, в каждый из которых на завтрак нужно съесть плавленый сырок и выпить кофе, в полдень – помидор и яйцо вкрутую, на обед – яблоко, на полдник – нежирный творог с огурцом или сладким перцем, на ужин выпить просто бокал белого вина. Суть диеты в резком снижении потребления жиров, белков и углеводов.

О массе и жирности сырков ничего не известно, про вино тоже никаких подробностей. Считается, что на этой диете очень легко и весело сидится. Видимо, бокал вина практически натощак делает своё веселящее дело.

Комментарий специалиста: Эта диета очень скудная, несбалансированная, бедная питательными веществами. Такой режим питания может серьёзно ухудшить нормальную микрофлору кишечника и создать риск развития патогенной флоры (особенно на фоне приема некоторых видов лекарств), хотя напрямую к дисбиозу, конечно, не приведет. После выхода из этой диеты очень вероятно резкое увеличение веса: организм начнет усиленно накапливать запасы, опасаясь очередного голодного пайка. Недостатком предлагаемого режима питания также является отсутствие указаний на потребление жидкости. Скорее всего, диета спровоцирует обвисание кожи и общее обезвоживание организма, а недостаток витаминов, жиров и белка негативно отразится на состоянии кожи и волос (Галина Данилова, микробиолог, канд. медицинских наук)

Аромадиета

Запахи могут заглушать чувство голода: на этом принципе базируется «ароматная диета». Ее авторы советуют взять кусочек банана, ломтик зеленого яблока, щепотку перечной мяты и щепотку ванили, согреть все ингредиенты на растительном масле и вдыхать пары – при первом чувстве голода или за 15 минут до еды. Утверждается, что аппетит если не исчезнет совсем, то сильно снизится. Предполагается, что таким образом можно легко похудеть на 12 кг за полгода.

Комментарий специалиста: Сложно оценивать диету, которая диетой не является. Здесь нет никаких рекомендаций по режиму питания, по продуктам. Одними запахами сыт не будешь. А когда организм получает не еду, а иллюзию – жди подвоха, сбоя. Тем более, что ничего хорошего в искусственном подавлении аппетита нет. У здорового человека должен быть здоровый аппетит. Ароматерапия призвана гармонизировать жизнь человека, так что логичнее использовать её на благо аппетита, а не против него. Подбор ароматов в этой «противоаппетитной композиции» сомнителен. В ароматерапии есть масла, снижающие аппетит: это пачули, укроп, розмарин. В данном же сочетании на снижение аппетита работает разве что ваниль – за счет обволакивающей сладости, даже приторности запаха, несколько притупляющей чувство голода. Чтобы правильно питаться и худеть без вреда для здоровья гораздо полезнее не заниматься прикладной «аромакулинарией», а использовать подходящие для каждого приема пищи ароматы в доме: для завтрака – бодрящие, цитрусовые, для обеда – спокойные, нейтральные или возбуждающие аппетит (полынь, бергамот), для ужина – уютные, расслабляющие (лавр, корица, ромашка). (Ирена Андреева, врач-косметолог, Центр красоты и здоровья «Академия»).

Диета для «галифе»

Создатели диеты заявляют, что она способна придать ногам стройность и мускулистость, избавив от жира, откладывающегося в зоне галифе.

В качестве панацеи предлагается заменить жирную пищу рыбой и постной курицей, а также исключить жареное и высококалорийный сыр. На завтрак нужно есть тост из хлеба с отрубями, запеченные помидоры и домашний сыр (или банан и обезжиренное молоко). На обед – булочку из муки грубого помола и (на выбор) банан, тунец (50г) или вареную фасоль (2 ст. ложки). Ужинать следует куриной ножкой без кожи (250 г) со смешанным салатом или же белой рыбой (150 г) с картошкой (125 г), стручковой фасолью и кабачками.

Одновременно худеющим предлагается не носить узкие джинсы (они, по мнению авторов диеты, портят фигуру) и заставить работать мышцы ног, то есть, ходить, бегать и заниматься сексом.

Комментарий специалиста: Начнем с того, что диет, направленных на похудение отдельных частей тела, нет. А есть сбалансированное питание, которое вместе с физическими упражнениями приводит к гармоничному снижению веса и укреплению мышц всего тела. Что касается выбора продуктов, то здесь есть подводные камни. В домашнем сыре зачастую повышенное содержание жиров. Хуже всего в этой диете ужин. Он слишком тяжел для вечернего приема пищи. Картофель на ночь без комментариев: быстрые углеводы, много крахмала – с таким ужином любая диета пойдет коту под хвост. Ну, а рыба с фасолью – традиционное ежедневное блюдо на Кабо-Верде. Я тренировался там пару месяцев и за всё время особой стройности местных дам не уловил. Яркий пример их типичной фигуры – известная уроженка тех мест певица Сезария Эвора. (Алексей Чибизов, многократный чемпион России по виндсерфингу, преподаватель детско-юношеской спортивной школы СПб ГУ «ПМЦ Василеостровского района»)

Первобытная диета

Пытаясь оправдать своё название, эта диета предполагает тотальный отказ от завоеваний цивилизации и подсчета калорий. Все должно быть естественно. Желающим похудеть рекомендовано в неограниченном количестве есть натуральную пищу, которую можно добыть на охоте или собрать - постное мясо, овощи, фрукты, ягоды и орехи.

Никаких молочных продуктов, растительных жиров и «быстрых» углеводов (сахара, макарон, хлеба, тортов и пирожных).

Диета основана на употреблении большого количества клетчатки и преподносится не как способ похудеть, а как постоянный режим здорового питания. В общем, нужно вооружиться палкой-копалкой и питаться неочищенными фруктами, овощами, зерновыми, бобовыми, травами и корнеплодами. Предполагается, что так можно постепенно терять вес, не теряя при этом энергию.

Вот примерное «первобытное» меню на день: завтрак - пшенная каша на воде с изюмом, обед - овощной суп, ужин – овощное рагу из картофеля, тыквы и моркови с нешлифованным рисом.

Комментарий специалиста: Любые продолжительные искусственные ограничения для организма опасны, поскольку в таких ситуациях проявляется принцип: где тонко, там и рвется. Особенно если речь идет о постоянном ограничении режима питания. В этой диете есть странные запреты: например, запрет на растительные жиры, которые являются основным источником полиненасыщенных жирных кислот, принимающих участие в обмене веществ. Следовательно, при постоянном отказе от растительных жиров, мы будем иметь дело с нарушением обмена. Полное отсутствие в рационе молочных продуктов отразится на состоянии ногтей, волос и зубов: ведь молочные продукты – это наиболее доступный источник кальция. (Ольга Баженова, врач-диетолог)

Среди многообразия сомнительных и нелепых диет попадались и такие:

- диета для тех, кому за 30 (никаких злаков и суп из пакетика),

- уксусная диета (привет пансионеркам института благородных девиц, пивших уксус для улучшения цвета лица),

- диета для занятых людей (8 дней, каждый прием пищи предваряется готовкой минут на 40 - час),

- диета Ангела (два раза в день большущий кусок мяса – кровожадный какой-то ангел).

Нужны какие-то комментарии? Если да, то обобщим: в идеале, перед тем как пойти на любые пищевые ограничения, стоит проконсультироваться со специалистом.

Когда вам недосуг идти к терапевту или диетологу, и вы выбираете диету на свой вкус и риск, проследите за тем, чтобы сочетание белков, жиров и углеводов было близко к оптимальному (1:1:4). Не брезгуйте приемом витаминно-минеральных комплексов.

Ну а если вы выбрали рискованную диету в надежде на быстрый результат – тут уж никто, кроме вас, не виноват. Да, кстати, ожидаемого результата скорее всего не будет, или он окажется недолговременным.

