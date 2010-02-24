Законы похудения: водно-солевой обмен

С приближением лета многие женщины, да и мужчины, начинают грезить о том, как они будут сражать всех наповал своими роскошными формами и мышечным рельефом. Но зеркало в конце зимы, увы, беспощадно даёт понять, что для создания сногсшибательной фигуры без серьёзной работы не обойтись! Физическая нагрузка, конечно, один из самых важных элементов в этом деле, но также важно и привести в порядок свой обмен веществ. Поговорим сегодня о соли и воде!

Водно-солевой обмен

Удивительная вода...

Многие ли взрослые помнят то, чему их учили в школе? Если хорошенько порыться в памяти, выяснится, что активных знаний, полученных в эти "годы чудесные", осталось не так уж много. Например, E = mc2 (но кто вспомнит расшифровку?). Или что организм человека на 65% состоит из воды. К сожалению, в школе мы не осознаём, что все эти надоевшие законы, аксиомы, утверждения, которые заучиваешь, даже не пытаясь понять, вполне применимы в жизни.

Ну вот взять хотя бы ту же воду. Если бы дети удосуживались углубляться в изучение анатомии и физиологии человека, в частности, его обменных процессов, то могли бы почерпнуть много полезного даже для этого возраста. Девочкам нелишне было бы узнать, что вода может быть одной из причин прибавки в весе. А мальчикам, наверное, было бы интересно почитать про водное отравление. В общем, раз такая нужная информация не пришла к нам в детстве, будем исправлять ситуацию сейчас.

Начнём, как водится, с основ. Но вряд ли стоит повторять, что благодаря воде на Земле появилась жизнь и что без неё человек не протянет и недели. Эту часть опустим. Перейдём сразу к необходимому объяснению, почему вода настолько важна.

1. H2O – обязательный элемент большинства биохимических реакций.

2. Вода выполняет транспортную функцию, то есть доставляет органам и тканям необходимые вещества и удаляет из организма конечные продукты обмена.

3. Она является своего рода прокладкой, ослабляя трение между органами и тканями.

4. H2O участвует в терморегуляции.

Если говорить более конкретно, то без достаточного количества воды память, да и в принципе мозг, будет давать сбои, иммунная система не сможет выдержать натиска болезнетворных бактерий, а уж про хорошее настроение и вовсе стоит забыть.

Жажда – это не голод

Естественно, чтобы организм нормально функционировал, ему необходимо достаточное количество H2O. Основную часть воды он получает из потребляемой жидкости, а также "вытягивает" её из пищи. Это дежурная информация, которую все знают, но которую стоит дополнить. Дело в том, что человек ежедневно теряет больше воды, чем получает. Происходит это за счёт простой химической реакции: молекулы H2O образуются при окислении белков (на 100 г приходится 41 г воды), жиров (на 100 г – 107 г воды) и углеводов (на 100 г – 55 г воды).

Насчёт ежедневной нормы потребления воды существуют разные данные. В основном, они довольно расплывчаты: от 1,5 до 3 л. Но встречаются и более конкретные цифры. На 1 кг массы тела должно приходиться 40 г H2O. То есть, предположим, взрослому человеку весом в 60 кг следует получать 2,4 л воды в день (в это количество входит и вода, содержащаяся в пище). К сожалению, современные люди, особенно имеющие неограниченный доступ к "благам" цивилизации, часто не могут понять, чего требует от них организм, и принимают чувство жажды за голод.

Поглощая вместо заветной H2O какую-нибудь булочку, мы нарушаем водно-солевой баланс. Это отражается на обмене веществ, от которого напрямую зависит наш вес. Если воды недостаточно, расщепление жиров замедляется, так как печень вынуждена помогать почкам. Приводит это распределение труда к накоплению не красящих фигуру запасов. Итог и совет здесь может быть только один: потребляйте нужное (перебарщивать тоже не стоит) количество воды и похудеете на глазах. Кстати, специалисты рекомендуют предварять каждую трапезу стаканом H2O, а после еды пить только через час. При таком режиме вода улучшает пищеварение, а не препятствует ему.

Обезвоживание

Самой интересной частью практически любой темы являются отклонения от нормы, поэтому пора поговорить о дегидратации и водном отравлении.

Обезвоживание наступает при потере 10% воды, если же организм лишается 20% H2O, приходит смерть. Лёгкая степень дегидратации возможна при перегревании и тяжёлой физической работе. Кроме того, вода усиленно покидает организм при гипервентиляции лёгких и, конечно, в результате действия некоторых мочегонных средств. При недостаточном потреблении H2O в крови повышается концентрация минеральных солей, а это уже приводит к задержке воды в организме. Закономерный результат – нарушенный метаболизм.

О нехватке воды сигнализируют следующие признаки: учащённый пульс, одышка, головокружение; если потери более значительные, нарушаются зрение и слух, возникают проблемы с речью, появляется бред, затем наступают необратимые нарушения ЦНС, сердечной и дыхательной систем. Удивительно, но даже если утолить жажду, может наступить дегидратация. Дело в том, что с потом организм теряет много соли, поэтому для избавления от желания пить требуется меньшее количество H2O, хотя на самом деле её может требоваться намного больше.

И водное отравление

Лёгкая степень дегидратации так или иначе знакома практически всем, но водное отравление – вещь гораздо более экзотичная. Всё же наши тела устроены очень умно. При поступлении в организм излишних количеств воды, почки удаляют её, восстанавливая необходимый баланс. Тем не менее, при определённых условиях возможна и гипергидратация. Проявляется она тошнотой, усиливающейся после питья воды, повышенно влажными слизистыми оболочками. Также больных мучают сонливость, головная боль, подёргивание мышц, судороги, затрудняется работа сердца, наблюдается отложение жира, может даже развиться отёк лёгких. Избавляются от отравления внутривенным введением раствора хлорида натрия (соли) и ограничением потребления воды.

Калий – для избавления от воды

Водно-солевой обмен – процесс не менее важный для нас, чем жировой, белковый или углеводный. От поступления H2O и минералов напрямую зависят наши настроение и здоровье. Но если про воду мы ещё худо-бедно что-то знаем, то о необходимых нам макро- и микроэлементах почти не имеем представления. Итак, познакомимся: макроэлементы – кальций, калий, магний, натрий, фосфор, хлор, сера; микроэлементы – железо, кобальт, цинк, фтор, йод и др.

Больше всего внимания обычно уделяется концентрации калия и натрия. Именно от них зависит водно-солевой баланс. Если натрия в организме больше, H2O задерживается. Если больше калия, вода, наоборот, активно выводится. Кроме этого, К участвует в передаче нервных импульсов, поддерживает кислотно-щелочное равновесие внутренней среды организма, участвует в регуляции деятельности сердца, делает ритм сердечных сокращений более редким, уменьшает возбудимость мышцы сердца. Калий, как правило, в достаточной степени присутствует в пище, поэтому дефицит данного элемента встречается редко. Проявляется нехватка К в сонливости, снижении артериального давления, апатии, нарушении ритма сердечной деятельности. Переизбыток калия также выражается в сонливости и снижении артериального давления, но также присутствуют спутанность сознания, характерны боль в языке, вялые мышечные параличи. Этого элемента много содержится в петрушке, сельдерее, дыне, картофеле, зелёном луке, апельсинах, яблоках, сухофруктах. В сутки взрослому человеку необходимо около 3 г калия.

Натрий – для сохранения H2O

Натрий, как и калий, участвует в передаче нервных импульсов и регуляции кислотно-щелочного равновесия, водно-солевого обмена, но, кроме того, он также повышает активность пищеварительных ферментов. Потребность в данном элементе в условиях умеренного климата составляет 7-8 г поваренной соли в день. Если NaCI съедать больше необходимого, произойдёт задержка воды, которая осложнит деятельность сердечно-сосудистой системы и вызовет повышение артериального давления. Если же натрия меньше нормы, появляются сонливость, тошнота, судороги, обезвоживание, мышечная слабость, сухость во рту и множество других неприятных симптомов.

Магний – для спокойствия

Ещё один очень важный элемент, о котором нельзя не сказать, – магний. Он обладает успокаивающим и сосудорасширяющим действием. При недостатке магния в питании нарушается усвоение пищи, ухудшается аппетит, задерживается рост, в стенках сосудов откладывается кальций. Кроме того, возникают весьма болезненные судороги. Магний содержится в пшённой, овсяной и гречневой крупах, фасоли, сухофруктах, особенно в кураге. Ежедневно человеку нужно около 0,5 г этого элемента.

Ложная жажда

Для завершения лекции лучше всего подходит какой-нибудь занимательный факт. Например, такой: жажда бывает истинной и ложной. Истинная вызывается уменьшением содержания воды в крови. Через рецепторы сосудов сигнал об этом передаётся в гипоталамус, а его возбуждение вызывает желание пить. При ложной жажде подсыхает слизистая полость рта. Такой эффект возникает во время чтения, докладов, лекций; при высокой внешней температуре; стрессовых ситуациях. Физиологической необходимости в употреблении жидкости в подобные моменты нет.