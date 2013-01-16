По статистике от 70 до 90% женщин мечтают похудеть. Для них есть эффективный и безумно приятный инструмент – ароматерапия!

Что такое ароматерапия и как это работает, мы уже подробно рассмотрели в предыдущей статье, посвященной ароматерапии - «Ароматерапия. От зачатия до родов». Напомним лишь ключевые моменты.

* Ароматерапия – это наука, или даже искусство, в котором используют воздействие на организм человека эфирных масел с целью лечения и оздоровления.

* Ароматерапия включает в себя комплексный подход, когда рассматриваются в совокупности и душа и тело человека.

* Эфирные масла - это 100%-ый натуральны природный продукт.

* Перед началом применения масел следует проконсультироваться со специалистом-ароматерапевтом - имеются противопоказания!

* Применять следует только качественные масла!

Одно из приятных использований ароматерапии - это ароматерапия для похудения. Здесь эфирные масла применяются от простого вдыхания до ванн и обертываний с применением смеси масел. Ароматерапия успешно борется со следующими причинами избыточного веса:

- нарушение обмена веществ;

- повышенный аппетит;

- нарушение работы желудочно-кишечного тракта;

- психологические причины (например, заедание плохого настроения).

Конечно, для эффективного достижения результата, очень важен комплексный подход: здесь важно и здоровое питание, и достаточная физическая активность, и отсутствие вредных привычек. Ароматерапия может предложить массу процедур, которые будут способствовать похудению, но без здравого подхода здесь не обойтись. Например, вы можете не сидеть на диете, но как минимум, следует ограничить булочки, алкоголь и сладости, а так же пересмотреть вечерние приемы пищи. Еще одной причиной избыточного веса является отсутствие физических нагрузок, с эти фактором одна ароматерапия просто не справится. Однако, у ароматерапии есть ряд преимуществ перед остальными методами.

* стойкий результат - не менее 6-12;

* отсутствие побочных эффектов;

* использование 100%-но натурального продукта;

* доступность: возможность использовать дома, в офисе, в пути, постоянно иметь под рукой (носить в сумочке, аромамедальоне) нужную смесь ароматов;

* удобство и простота в использовании;

* комплексное воздействие.

Да, чем хороша ароматерапия, так это тем, что она в комплексе действует как на физические, так и на психические причины избыточного веса. Рассмотрим по-порядку, с какими проблемами мы сталкиваемся в борьбе с лишним весом, и какие рецепты при этом предлагает ароматерапия.

Проблема №1. Набор веса из-за психического дисбаланса

Принцип действия. Одна из причин избыточного веса – это привычка заедать стресс, плохое настроение. Когда человек чем-то расстроен или рассержен, то он частенько пытается поднять себе настроение едой: вроде съели шоколадку, получили удовольствие, и полегчало. Эфирные масла могут влиять на психику человека - восстанавливать душевное равновесие, гармонию, душевный баланс. Применяя секреты ароматерапии, человеку просто нет необходимости принимать вкусные антидепрессанты. Аромамасла пробуждают в человеке нужные психические силы, и тогда он уже легко справляется со своим настроением: относится философски к проблемам, знает, что все дается по силам, и он со всем справится. И уже просто отпадает необходимость заедать стресс бутербродом.

Другая сторона психологического действия эфирных масел при похудении – это повышение уверенности в себе, вера в возможность быть стройной и красивой. Ведь при неудачных диетах, когда через несколько недель сброшенный вес возвращался снова, можно реально потерять веру в похудение. Да, мы часто верим в диеты или физкультуру, но не уделяем должного внимания психическим возможностям человека, а ведь человек, верящий в свою победу (в победу над лишними килограммами) может свернуть горы. Ароматерапия помогает обрести веру в себя, свои силы и возможности.

В этом ключе ароматерапия может косвенно повлиять и на физическую активность. Здоровый и бодрый духом человек вряд ли пролежит весь день на диване, смакую свою депрессию и апатию. Человек с позитивным настроем охотнее сделает зарядку, сходит в фитнес-центр, ну, или хотя бы совершит лыжную прогулку в выходной день. Однако, если лишних килограммов не так уж много – можно попробовать обойтись и без физкультуры.

Рекомендации

* Для снятия стресса и улучшения настроения можно использовать эфирные масла в качестве духов – просто нанесите любимое масло на область запястья или наденьте аромамедальон. Приятным запахом обладает масло розового дерева, иланг-иланг, ваниль, апельсин и др. Любимый аромат успокоит, снимет стресс, вернет краски жизни, повысит вашу уверенность.

* В аромалампе можно использовать смесь антистрессовых масел: валериана, душица, мята и др. Такая смесь вернет вам душевную гармонию, позитивность восприятия мира, улучшит веру в себя, повысит оптимизм, улучшит сон. Кстати, о пользе сна при похудении отлично рассказывает известная шутка: «Главное в диете — это сон! Вовремя не уснул — все, объелся!»

Проблема №2. Несколько лишних килограммов вследствие нарушения работы желудочно-кишечного тракта

Принцип действия. В медицинском понимании нарушение работы желудочно-кишечного тракта – это много-много разных диагнозов непонятных простому обывателю. В теме похудения нам, прежде всего, интересна зашлакованность кишечника. Шлаки в кишечники образуются в результате чрезмерного употребления жареной, жирной пищи, пищи с различными химическими добавками, красителями и т.д. Шлаки вредны нам в двух моментах. Во-первых, они имеют вес и занимают определенное место в организме. В крайне запущенных случаях их вес может достигать несколько килограммов. Поэтому нам очень интересно от них избавиться как от совершенно лишнего балласта. Во втором случае шлаки мешают эффективному усвоению пищи. Так, при идеальном кишечнике мы вполне бы могли наесться тарелкой супа и не вспоминать о голоде часа четыре. Зашлакованный кишечник просто не может усвоить из пищи все, что можно было бы, так как стенки его покрыты шлаковыми отложениями и лишь незначительная часть кишечника впитывает через себя полезные вещества. Как следствие, не насытивший организм требует очередную порцию пищи, а это в свою очередь лишние калории.

Для очищения кишечника есть следующие рецепты от ароматерапевтов.

Рекомендации

* Очистительные клизмы со смесью масел фенхеля, петрушки и укропа. Эта смесь способствует выводу из организма шлаков, токсинов, радионуклеидов за счет расщепление их сложных молекул.

* Прием внутрь смеси масел: 1-2 капли смеси в ложке меда. Принимают на протяжении трех недель, 3 раза в день за полчаса до приема пищи. Смесь №1: фенхель, петрушка, укроп; смесь № 2- фенхель, базилик, валериана. Данная процедура выводит из организма токсины, шлаки, лишнюю жидкость, чистит кишечник и почки, нормализует стул.

* Массаж с апельсиновым маслом. Апельсиновое масло способствует улучшению работы кишечника, выводу токсинов и регулированию обмена жиров и углеводов. Для массажа готовят смесь: на 10 граммов основы используют 6-10 капель масла апельсина.

* Ванны с апельсиновым маслом: 3-5 капель на ванну (предварительно растворив в эмульгаторе, например, в 100 мл кефира).

Проблема №3. Набор веса из-за физических неполадок в организме

Принцип действия. У идеально работающего организма и вес держится идеальный. А вот при физических неполадках, таких как нарушение обмена веществ, застой жидкости в организме и т.п., вес может быть избыточным.

Эфирные масла способны нормализовать работу почек. Действуя как мочегонные средства, они помогают выводу излишек жидкости из организма.

Идеальный обмен веществ, образно говоря, это: сколько калорий съел, столько и израсходовал. По ряду причин (нарушение работы определенных органов или систем организма) нарушается и обмен веществ. Так замедление обмена веществ (когда расходуется калорий меньше, чем потребляется) приводит к накоплению этих лишних калорий в виде лишнего веса. Различные процедуры с эфирными маслами могут помочь уменьшить жировые отложения и простимулировать обменные процессы. Однако, следует иметь ввиду, что в данном случае ароматерапия борется именно с последствиями проблемы (лишними килограммами), а не с самой проблемой. Поэтому следует предварительно поработать над первопричиной лишнего веса (нарушениями в работе организма), а затем приступать к лишним килограммам. Впрочем, ароматерапия способна вылечить и первопричины (нарушение обмена веществ) – однако для это требуется специальная консультация специалиста и его четкие назначения. Приведенные ниже рекомендации направлены исключительно на борьбу с лишними килограммами.

Рекомендации

* Ванны с эфирными маслами. Такие ванны стимулируют обмен веществ, устраняют жировые отложения, восстанавливают кожу, улучшают циркуляцию крови и лимфы, выводят шлаки и токсины. В эмульгаторе (100 грамм кефира или сливок) нужно растворить смесь эфирных масел, затем добавить в теплую ванну (37-38 градусов). Принимать ванны нужно в течение месяца через день, продолжительность 15-20 минут. После принятия ванны рекомендуется на проблемные места наносить антицеллюлитное масло или молочко.

Варианты смесей для ванны:

- 3 капли эфирного масла можжевельника, 2 капли розмарина, 1 капля герани и 1 капля шалфея;

- 3 капли эфирного масла грейпфрута, 2 капли можжевельника, 3 капли розмарина;

-2 капли эфирного масла душицы, 3 капли грейпфрута, 2 капли петрушки.

- вы можете создать свой рецепт для ванны, используя комбинацию следующих масел: грейпфрут, апельсин, мандарин, лемонграсс, фенхель, петрушка, можжевельник, розмарин, корица, герань, петит-грейн, шалфей.

* Прием можжевелового масла внутрь. Это масло обладает хорошим мочегонным эффектом, усиливает обмен веществ, очищает от токсинов. Его следует принимать по несколько капель, капнув на кусочек сахара.

Проблема №4. Лишний вес как следствие повышенного аппетита

Принцип действия: Одна из причин избыточного веса – это неуемный аппетит, когда постоянно хочется что-нибудь зажевать: то печенье, то бутерброд. Конечно, здоровый аппетит, когда человек реально голоден - это одно, а вот, когда уже вроде и съели привычную порцию на обед, но уж больно вкусно и в желудок отправляется порция добавки – это уже совсем другое. Потребление пищи можно снизить путем снижения аппетита с помощью ароматерапии: представьте, всего пара капель эфирного масла в день и - минус несколько сотен калорий в вашем рационе без каких либо усилий. Только все-таки предварительно следует оценить, действительно ли калорийность вашего рациона превышает необходимый минимум и стоит сократить потребление пищи.

Существует еще так называемый психологический голод: вот вроде не хотели есть, но проходили мимо кафетерия, учуяли запах пирожков и прям так сильно захотелось есть! В этом случае мнимый голод тоже полезно побороть.

Рекомендации

Смесь эфирных масел фенхеля, ванили и грейпфрута – является самой действенной для снижения чувства голода. Кроме того, она улучшает настроение при соблюдении диет и разгрузочных дней, помогает не зацикливаться на диете и не «страдать» от того, что нельзя съесть лишнюю плюшку. Так же можно использовать запах мяты и корицы. Применение:

- вдыхать несколько раз из флакона в течение дня, а так же перед едой и при приступах острого голода (продолжительность вдыхания смеси 5-10 минут).

- 1-2 капли капнуть в аромамедальон, носить медальон в течение дня;

- арома-духи: смесь масел нанести на запястья, мочки ушей;

- аромалампы со смесью масел (примерно 5 капель на 15 кв.метров площади).

Проблема №5. Целлюлит – верный друг лишнего веса

Принцип действия. Лишний вес проявляет себя не только дополнительными килограммами жировой массы, но и косметическими дефектами, например, целлюлитом. Почему появляется целлюлит, досконально не изучено, среди возможных причин стресс, неправильное питание, наследственности, гормональные нарушения, вредные привычки, отсутствие физической нагрузки и другие. Это весьма распространённая проблема, поэтому у ароматерапевтов есть целые программы по борьбе с «апельсиновой коркой». Здесь нужно запастись терпением, потому мгновенный результат невозможен. И, конечно, важен комплексный подход – бесполезно применять процедуры на проблемные зоны и при этом продолжать лежать на диване с парой кексов.

Рекомендации

* Антицеллюлитные ванны. Ванны со смесью масел применяют через день. Варианты смесей чередуют.

- Вариант 1: 1 ст. ложка любого растительного масла, 3 капли эфирного масла лимона, по 2 капли масла грейпфрута, апельсина и мандарина.

- Вариант 2: 1 ст. ложка любого растительного масла, 3 капли эфирного масла можжевельника, 2 капли кипариса, 2 капли кедра, 1 капля лимона.

* Обертывания. Для обертываний используют глиняные, медовые или масляные смеси с эфирными маслами. Приготовленную по ниже приведенным рецептам смесь следует нанести тонким слоем на проблемные зоны, обернуть пленкой. Смыть через 1,5-2 часа. После процедуры рекомендуется нанести на кожу массажное антицеллюлитное масло. Процедуру проводить 2-3 раза в неделю на протяжении одного-двух месяцев.

- Глиняные обертывания. Развести косметическую глину (2 ст. ложки) теплой водой, должна получиться масса, напоминающая по консистенции сметану. Добавить 1ст. ложку базисного масла (оливковое, абрикосовое, зародышей пшеницы и др.) и эфирные масла: 3 капли масла грейпфрута, 2 капли можжевельника, 2 капли лемонграсса.

- Глиняные обертывания с корицей: глиняная масса для обертывания, 1 ст. ложка базисного масла, по 2 капли эфирного масла апельсина, розмарина, кедра, 2 сл. ложки молотой корицы.

- Медовые обертывания: 3ст. ложки жидкого меда, 3 капли эфирного масла кедра, 3 капли пачули, по 2 капли розового масла и масла апельсина.

- Масляные обертывания: 4 ст. ложки базисного масла (оливковое, льняное, персиковое, миндальное, масло жожоба или лесного ореха), по 3 капли масла можжевельника и пачули, по 2 капли масла жасмина и иланг-иланга.

- Масляные обертывания: 4 ст.ложки базисного масла, по 3 капли эфирного масла черного перца и имбиря, по 2 капли масла герани и грейпфрута.

* Антицеллюлитное молочко для тела. На 30 мл молочка для тела добавить эфирных масел: 1 капля корицы, 1 капля душицы, 1 капля лемонграсса, 2 капли перца черного, 2 капли можжевельника, 2 капли лиметта.

* Антицеллюлитный массаж с эфирными маслами. Делается сразу после ванны - на разогретую кожу. Разогретая кожа более восприимчива к действию эфирных масел.

Смесь для массажа: на 2 ст. ложки жидкого меда берется 5 капель эфирного масла апельсина. Полученная медовая смесь разогревается в руках и наносится на проблемные зоны. Данный массаж выполняется путем прикладывания руки к коже, а затем плавного её отрывания. Полный курс массажа рассчитан на месяц с выполнением массажа через день. Так же в смесь для массажа можно включать следующие масла: можжевельник, розмарин, ветивер, ваниль, герань, грейпфрут, мандарин, бергамот или лимон, кипарис. Для достижения наибольшего эффекта рекомендуется соблюдать дополнительные правила антицеллюлитного массажа:

- не есть и не пить за час до массажа;

- не пользоваться в день проведения массажа духами;

- не пить в течение часа после массажа и не есть 2 часа.

Еще варианты смесей для антицеллюлитного массажа:

- 20 мл масла жожоба, 10 мл масла из виноградных косточек, эфирные масла: 3 капли грейпфрута, 1 капля можжевельника, 2 капли ветивер, 1 капля герани, 2 капли лимона.

- 30 мл масло жожоба, 20 мл масла из виноградных косточек, по 5 капель каждого эфирного масла: апельсин, можжевельник, розмарин, герань, кипарис.

- 30 мл базисного масла (например, масло виноградной косточки), 5 капель эфирного масла грейпфрута, 3 капли можжевельника, 3 капли розмарина.

Так же в специальных салонах можно приобрести готовые смеси для антицеллюлитного массажа.

Проблема №6. Кожа, потерявшая тонус

Принцип действия. Когда тело обрастает лишними килограммами, кожа растягивается, образуются складки. Однако, после ухода лишних килограммов, кожа не в состоянии восстановить былую упругость. Поэтому вместе со снижением веса следует параллельно вести борьбу за восстановление эстетической привлекательности тела. В этом деле на помощь приходят массажные масла и смеси на основе эфирных масел. Особенно хорошо себя зарекомендовали все цитрусовые масла.

Рекомендации

* Восстановление тонуса кожи. Смешать 40мл масла виноградной косточки 20 мл масла жожоба (базисные масла), добавить по 4 капли эфирных масел лиметта, герани, кипариса, грейпфрута, фенхеля. Полученную смесь наносить на проблемные участки кожи каждый день.

* Маска-лифтинг. 2-3 ст. ложки косметической глины развести теплой водой до консистенции сметаны. Добавить 1 ст. ложку базисного масла (оливковое, виноградной косточки и др.) и по 2 капли эфирных масел петит-грейна, можжевельника, розмарина и герани. Полученную смесь наносят на проблемные участки тела на один час, оборачивая пленкой. Рекомендуется делать маски 1-2 раза в неделю в течение 1-2 месяцев.

Подводя итог, можно выделить три сильных направления ароматерапии для борьбы с лишним весом.

1. Снятие психологического дисбаланса.

2. Устранение излишнего веса посредством приятных процедур.

3. Восстановление кожи, устранение косметических дефектов.

И напоследок самая радостная новость. Начав худеть с помощью ароматерапии, вам, возможно, достаточно будет только пункта №1 (устранение психического дисбаланса). Сняв стресс, восстановив психическую гармонию, вы поверите в себя, ощутите себя сильным и счастливым человеком, полюбите себя такой, какая вы есть – и просто решите, что и худеть-то вам необязательно, можно просто слегка обновить гардероб – и вы будете просто очаровательны!

