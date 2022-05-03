Диета «СВЕТОФОР»: идем на зеленый!

Система похудения для тех, кто привык питаться часто. Не очень распространенная, хотя и эффективная. Интересно то, что диета разработана на основе (но не копирует ее) программы контроля веса для американских детей и подростков с ожирением.

Автор похудательного рациона – профессор Леонард Эпштейн – разделил еду на три категории полезности и для простоты восприятия каждой «присудил» один из цветов светофора.

Помните, что прежде, чем выбрать тот или иной способ питания, нужно проконсультироваться с вашим лечащим врачом.

Что можно и нельзя есть на "Светофоре"

Продукты из «зеленой» группы можно есть почти неограниченно, это:

все овощи (кроме картошки и кукурузы), грибы, греча, вареные яйца, морепродукты, рыба;

чаи и кофе без сахара и сливок, газировка на сахарозаменителях.

Еду из «желтой» категории можно есть умеренно (лучше 2-3 раза в неделю) и половину своей обычной порции.

К ней относится:

нежирное мясо, маложирные творог, сыр, молочные продукты;

подсластители (стевия, аспартам, сахарин и др.);

бобовые, картофель, кукуруза;

крупы и макароны;

фрукты (кроме сухофруктов).

Пищу из «красной» группы нужно исключить или принимать изредка по чуть-чуть:

масла растительные и животные, сметана, сливки, жирные творог и сыр, майонез;

жирные рыба и мясо, сало;

орехи и семечки, фаст-фуд, любые снеки;

сахар, мед, шоколад, абсолютно все сладости, печенье, выпечка, соки.

Далее составляем меню из продуктов «зеленой» (преимущественно) и «желтой» групп с общей калорийностью для худеющих 1400-1800 калорий в день.

Пищу разрешается тушить, запекать или варить. Без добавления масла!

Овощи и фрукты можно есть сырыми, варить или запекать.

Есть небольшими порциями 5-6 раз в день.

После каждой трапезы рекомендуется получасовая прогулка. После 19 часов можно есть продукты только из «зеленой» категории. И, конечно, включать здравый смысл и жизненный опыт.

В овощной салат можно иногда добавить растительного масла, вареные яйца заменить омлетом, а при отсутствии постной рыбы использовать жирную. Главное – не выходить за необходимую суточную калорийность.

Примерное меню на 3 дня:

День 1

Первый прием пищи:

– овощное рагу,

– яйцо,

– груша,

– чай или кофе без сахара или с сахарозаменителем.

Второй прием пищи:

– мандарин или киви.

Третий прием пищи:

– салат из овощей,

– суп грибной,

– кофе или чай без сахара.

Четвертый прием пищи:

– апельсин или грейпфрут.

Пятый прием пищи:

– рыба отварная.

Шестой прием пищи:

– стакан нежирного кефира.

День 2

Первый прием пищи:

– запеканка из цветной капусты,

– отварная греча,

– чай.

Второй прием пищи:

– два цельнозерновых хлебца,

– кусочек нежирного сыра,

– яйцо,

– чай или кофе с лимоном.

Третий прием пищи:

– щи из капусты,

– отварная рыба,

– чай.

Четвертый прием пищи:

– яблоко.

Пятый прием пищи:

– творог нежирный,

– стакан нежирного кефира или йогурта.

Шестой прием пищи:

– салат из капусты и моркови,

– два хлебца.

День 3

Первый прием пищи:

– овсянка на воде,

– мандарин,

– чай или кофе.

Второй прием пищи:

– омлет.

Третий прием пищи:

– гречка с овощами,

– чай без сахара.

Четвертый прием пищи:

– салат из огурцов и яиц,

– хлебцы,

– стакан молока.

Пятый прием пищи:

– запеканка из нежирного творога,

– чай.

Шестой прием пищи:

– тушеная капуста.

На сколько худеют на «Светофоре»?

В среднем на 4-8 кг за месяц. Результат зависит от общей калорийности и от того, насколько часто и много вы едите продукты из «желтой» категории. Больше 4 недель эту диету применять не стоит.

Советы опытных худеющих

В «Светофор» лучше входить постепенно. Сначала отказаться от еды «красной» группы. Или хотя бы попробовать в первое время уменьшить порции, а освободившееся место на тарелке наполнить «зеленой» едой.

Не стоит сразу радикально переходить на «зеленую» группу, так вы рискуете быстро сорваться. Просто постепенно начинайте больше употреблять «зеленое». И не забывать про важность белковых блюд: нежирного мяса, рыбы, творога.

Некоторым удается составить разнообразное меню, и они не чувствуют голода на этой диете. Те, кто делает в рационе упор на овощи, в итоге испытывает постоянный голод и бросают похудение.

Минусы диеты

У «Светофора» много как сторонников, так и противников. Из-за ограниченного списка разрешенных продуктов эту диету считают несбалансированной. Недостаток белковой составляющей в «Светофоре» усложняет составление ежедневного полноценного меню.

А потому доктора не рекомендуют «сидеть» длительное время на этой диете даже абсолютно здоровым людям. Дефицит необходимых макро- и микроэлементов со временем приведет к снижению иммунитета и ухудшению работы всех систем организма.

Кому не подходит «Светофор»

Тем, кому сложно представить себя на рационе из продуктов именно этой диеты. А также беременным, кормящим мамам, детям до 18 лет.

Противопоказана при заболеваниях сердца, сосудов, печени, почек, органов желудочно-кишечного тракта и диабете.