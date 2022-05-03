Диета «СВЕТОФОР»: идем на зеленый!
Система похудения для тех, кто привык питаться часто. Не очень распространенная, хотя и эффективная. Интересно то, что диета разработана на основе (но не копирует ее) программы контроля веса для американских детей и подростков с ожирением.
Автор похудательного рациона – профессор Леонард Эпштейн – разделил еду на три категории полезности и для простоты восприятия каждой «присудил» один из цветов светофора.
Помните, что прежде, чем выбрать тот или иной способ питания, нужно проконсультироваться с вашим лечащим врачом.
Что можно и нельзя есть на "Светофоре"
Продукты из «зеленой» группы можно есть почти неограниченно, это:
- все овощи (кроме картошки и кукурузы), грибы, греча, вареные яйца, морепродукты, рыба;
- чаи и кофе без сахара и сливок, газировка на сахарозаменителях.
Еду из «желтой» категории можно есть умеренно (лучше 2-3 раза в неделю) и половину своей обычной порции.
К ней относится:
- нежирное мясо, маложирные творог, сыр, молочные продукты;
- подсластители (стевия, аспартам, сахарин и др.);
- бобовые, картофель, кукуруза;
- крупы и макароны;
- фрукты (кроме сухофруктов).
Пищу из «красной» группы нужно исключить или принимать изредка по чуть-чуть:
- масла растительные и животные, сметана, сливки, жирные творог и сыр, майонез;
- жирные рыба и мясо, сало;
- орехи и семечки, фаст-фуд, любые снеки;
- сахар, мед, шоколад, абсолютно все сладости, печенье, выпечка, соки.
|
9 полезных для снижения веса продуктов, которые не всем по вкусу
Что есть, чтобы похудеть
Далее составляем меню из продуктов «зеленой» (преимущественно) и «желтой» групп с общей калорийностью для худеющих 1400-1800 калорий в день.
Пищу разрешается тушить, запекать или варить. Без добавления масла!
Овощи и фрукты можно есть сырыми, варить или запекать.
Есть небольшими порциями 5-6 раз в день.
После каждой трапезы рекомендуется получасовая прогулка. После 19 часов можно есть продукты только из «зеленой» категории. И, конечно, включать здравый смысл и жизненный опыт.
В овощной салат можно иногда добавить растительного масла, вареные яйца заменить омлетом, а при отсутствии постной рыбы использовать жирную. Главное – не выходить за необходимую суточную калорийность.
Примерное меню на 3 дня:
День 1
Первый прием пищи:
– овощное рагу,
– яйцо,
– груша,
– чай или кофе без сахара или с сахарозаменителем.
Второй прием пищи:
– мандарин или киви.
Третий прием пищи:
– салат из овощей,
– суп грибной,
– кофе или чай без сахара.
Четвертый прием пищи:
– апельсин или грейпфрут.
Пятый прием пищи:
– рыба отварная.
Шестой прием пищи:
– стакан нежирного кефира.
День 2
Первый прием пищи:
– запеканка из цветной капусты,
– отварная греча,
– чай.
Второй прием пищи:
– два цельнозерновых хлебца,
– кусочек нежирного сыра,
– яйцо,
– чай или кофе с лимоном.
Третий прием пищи:
– щи из капусты,
– отварная рыба,
– чай.
Четвертый прием пищи:
– яблоко.
Пятый прием пищи:
– творог нежирный,
– стакан нежирного кефира или йогурта.
Шестой прием пищи:
– салат из капусты и моркови,
– два хлебца.
День 3
Первый прием пищи:
– овсянка на воде,
– мандарин,
– чай или кофе.
Второй прием пищи:
– омлет.
Третий прием пищи:
– гречка с овощами,
– чай без сахара.
Четвертый прием пищи:
– салат из огурцов и яиц,
– хлебцы,
– стакан молока.
Пятый прием пищи:
– запеканка из нежирного творога,
– чай.
Шестой прием пищи:
– тушеная капуста.
На сколько худеют на «Светофоре»?
В среднем на 4-8 кг за месяц. Результат зависит от общей калорийности и от того, насколько часто и много вы едите продукты из «желтой» категории. Больше 4 недель эту диету применять не стоит.
|
13 жиросжигающих продуктов для похудения
Вы долго будете ощущать сытость, не съев при этом большое количество калорий.
Советы опытных худеющих
В «Светофор» лучше входить постепенно. Сначала отказаться от еды «красной» группы. Или хотя бы попробовать в первое время уменьшить порции, а освободившееся место на тарелке наполнить «зеленой» едой.
Не стоит сразу радикально переходить на «зеленую» группу, так вы рискуете быстро сорваться. Просто постепенно начинайте больше употреблять «зеленое». И не забывать про важность белковых блюд: нежирного мяса, рыбы, творога.
Некоторым удается составить разнообразное меню, и они не чувствуют голода на этой диете. Те, кто делает в рационе упор на овощи, в итоге испытывает постоянный голод и бросают похудение.
Минусы диеты
У «Светофора» много как сторонников, так и противников. Из-за ограниченного списка разрешенных продуктов эту диету считают несбалансированной. Недостаток белковой составляющей в «Светофоре» усложняет составление ежедневного полноценного меню.
А потому доктора не рекомендуют «сидеть» длительное время на этой диете даже абсолютно здоровым людям. Дефицит необходимых макро- и микроэлементов со временем приведет к снижению иммунитета и ухудшению работы всех систем организма.
Кому не подходит «Светофор»
Тем, кому сложно представить себя на рационе из продуктов именно этой диеты. А также беременным, кормящим мамам, детям до 18 лет.
Противопоказана при заболеваниях сердца, сосудов, печени, почек, органов желудочно-кишечного тракта и диабете.