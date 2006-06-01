Диеты. Правда и мифы.
Почти каждая женщина после прекращения кормления ребенка грудью сталкивается с проблемой избыточного веса. Значительно проще прибегнуть к таблеткам, травкам, заменителям пищи и уповать на чудо. Однако чтобы не нанести непоправимый вред здоровью, необходимо ближе познакомиться и разобраться в проблеме излишнего веса и методах борьбы с ним.
Откуда берется излишний вес?
Основной причиной избыточного веса, ожирения является, избыток энергии, поступающей с пищей, по сравнению с ее затратами организмом, то есть человек регулярно потребляет слишком большое количество пищи (к тому же еще и «неправильной»), и недостаточно расходует поглощенные калории из-за малоподвижного образа жизни. В такой ситуации может развиться так называемое первичное ожирение.
Определенное значение в развитии избыточного веса имеет наследственность. Выявлено, что полные люди способны наследовать предрасположенность к излишнему образованию жировой ткани под воздействием внешних условий (неправильного питания, малоподвижного образа жизни и т.д.).
В остальных случаях полнота имеет другие причины: повреждения и (или) заболевания головного мозга, желез внутренней секреции, регулирующих обмен веществ и аппетит. При этом ожирение является лишь одним из признаков другого заболевания и называется вторичным.
Одной из основных методик избавления от излишнего веса является похудание с помощью диет. Лечение полноты с помощью диет основано на ограничении поступления энергии в организм извне с целью достижения нормального энергетического равновесия. В настоящее время диетотерапия применяется как основной, но не единственный способ похудения в сочетании с другими средствами.
Есть ли у вас излишний вес?
Вычислить нормальный для вас вес можно по формуле: рост в сантиметрах умножить на 0,7 и вычесть от результата 50.
Узнать страдаете ли вы ожирением или нет, можно также с помощью вычисления индекса массы тела (ИМТ): массу тела в килограммах необходимо разделить на рост в метрах, возведенный в квадрат.
-
Если полученное число менее 25 – это соответствует норме.
-
ИМТ в диапазоне от 25 до 27 свидетельствует об избыточном весе.
-
Если ИМТ более 27, то это – ожирение.
Один килограмм жировой ткани человека содержит 80% жира, 15% воды и 5% белка и других веществ, и в среднем обладает энергией 7500 ккал. Если вы умножите свои лишние килограммы на эту цифру, то узнаете количество килокалорий, которые вам необходимо «сбросить».
Имеет ли смысл бороться с лишним весом кормящей маме?
Женщине, кормящей грудью ребенка, диеты, а также «разгрузочные» дни не рекомендованы.
В рационе кормящей мамы должны присутствовать белки (причем 70—80% из них – белки животного происхождения), жиры (25% из них – жиры растительного происхождения), углеводы в соотношении 1:1:4. Общая энергетическая ценность пищи – 3200 Ккал в сутки, что на 800-900 Ккал больше, чем у женщин, не кормящих грудью. Такая высокая калорийность пищи необходима для обеспечения всех потребностей материнского организма и организма ребенка. Кроме того, пища должна быть богата витаминами и микроэлементами, что возможно только при разнообразии продуктов питания.
Соблюдать диету и прибегать к «разгрузочным» дням можно только после прекращения грудного вскармливания.
Для чего необходимо посещение врача-диетолога?
Определение вида ожирения является принципиальным моментом в выборе возможностей для похудения, и сделать это может только врач, поскольку способы лечения первичного и вторичного ожирения существенно отличаются. Вопросами лечения ожирения занимаются такие специалисты, как терапевт, эндокринолог[1], диетолог[2].
Наибольшую пользу при первичном ожирении сможет оказать диетолог. При первом визите специалист после подробного расспроса и осмотра составит план обследования, так как для успешного и окончательного снижения массы тела необходим точный диагноз, выявление сопутствующих заболеваний и осложнений ожирения.
У врача-диетолога есть специальный метод уточнения диагноза – сбор диетанамнеза: у пациентки выяснят режим питания, непереносимость отдельных продуктов, вредные привычек в еде, употребление количества отдельных продуктов за день и многое другое. После чего высчитывается суточная калорийность рациона и соотношение белков, жиров и углеводов. Определяется, сколько женщина расходует килокалорий за сутки.
Кроме того, используются компьютерные методики для определения соотношения в организме жировой ткани и воды.
При необходимости прибегают к консультациям других специалистов.
После чего разрабатывается тактика снижения веса. Она состоит из индивидуально подобранной диеты в зависимости от возраста, веса, сопутствующей патологии, а также из физических нагрузок, физиотерапевтических процедур и коррекции выявленных заболеваний.
Какие бывают диеты?
Нормокалорийные сбалансированные диеты. В состав включено необходимое количество белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ и микроэлементов. Количество калорий – нормальное.
Низкокалорийные сбалансированные диеты. Содержат минимальное количество основных питательных веществ: белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов, но в традиционных пропорциях. Количество калорий – пониженное.
Низкокалорийные несбалансированные диеты, составленные без учета нормальных пропорций белков, жиров, углеводов и с минимальным количеством калорий.
Селективные (односторонние) диеты с умеренным снижением общей калорийности и выраженным ограничением или преобладанием одного из питательных веществ. В связи с этим количество остальных компонентов значительно отличается от необходимых организму.
Искусственные диеты, при которых используется разнообразные концентраты и пищевые заменители, приготовленные промышленным способом.
Натуропатические диеты (вегетарианство, раздельное питание, сыроедение). В этом случае в состав рациона включены только натуральные продукты, подвергшиеся минимальной промышленной и кулинарной обработке. Общую калорийность и сбалансированность такого рациона оценить сложно.
«Разгрузочные дни». Это низкокалорийные диеты, назначаемые один-два раза в неделю.
На чем строится здоровая диета?
Основные принципы
Ограничение в рационе углеводов, особенно быстрорастворимых и быстровсасывающихся (например, сахара), которые являются основным поставщиком энергии и легко переходят в организме в жир.
Ограничение жиров животного происхождения и увеличение растительных жиров в пище.
Частое (до шести раз в сутки) питание малыми порциями, устраняющее чувство голода (последний прием пищи за два часа до сна) и исключение продуктов, возбуждающих аппетит (острые закуски, пряности и т.д.)
Ограничение соли (до 5г/сутки), так как химический элемент соли натрий обладает свойством задерживать воду в организме, образуя «скрытые» отеки и увеличивая вес. Вместо традиционной соли можно использовать соль со сниженным содержанием натрия.
Создание чувства сытости путем потребления сырых овощей, фруктов, зерновых, хлеба грубого помола – словом, продуктов, содержащих пищевые волокна (клетчатку[3], пектины[4] и т.д.), которые не перевариваются ферментами желудочно-кишечного тракта и создают значительный объем пищи в желудке.
Обогащение рациона витаминами и микроэлементами.
Использование «разгрузочных» дней.
Чего не стоит делать при похудании с помощью диеты?
- Садиться на диету периодически.
Соблюдение диеты должно стать образом жизни. Необходимо изменить свой рацион, количество и время приема пищи, набор продуктов, пересмотреть психологическое отношение к пище – еда не должна быть «кумиром» и единственным удовольствием в жизни.
- Голодать длительное время.
Это опасно и вредно. После прекращения голодания вес восстанавливается и даже увеличивается.
- Верить любой литературе и «доброжелателям», рекомендующим новую «чудодейственную» методику похудения, и проверять это на себе.
Сейчас можно приобрести любую переводную книгу о якобы прекрасной и полезной диете, которая давно отвергнута современной медициной из-за тяжелых осложнений.
Когда вам рекомендуют худеть, используя диету, из состава которой полностью исключены углеводы и жиры, не торопитесь выполнять такие рекомендации. Без жиров и углеводов организм не сможет нормально функционировать.
Если программа снижения массы тела предлагает для похудения питаться только овощами и фруктами, также не спешите верить такому простому решению проблемы. Свежие фрукты и овощи, конечно, прекрасные питательные продукты. Но в них нет белков, полноценных по своему составу, и некоторых витаминов, содержащихся только в животной пище. Кроме того, организму сложно усвоить продукты исключительно растительного происхождения, да и к тому же необходимо постоянно осуществлять сложный подбор редких и диковинных фруктов, орехов, трав и зерен.
Нужно ли при диете взвешиваться?
Во время лечения диетой необходимо следить за весом, для чего должно проводиться периодическое взвешивание с соблюдением определенных правил: взвешивание проводят утром натощак, после опорожнения мочевого пузыря и кишечника, в легкой домашней одежде, на одних и тех же весах, не чаще одного-двух раз в неделю.
Не нужно взвешиваться несколько раз в день, поскольку масса тела в течение суток меняется. Наиболее частыми причинами естественных колебаний веса (иногда в пределах 2кг) являются процессы пищеварения и водообмена.
Оптимально, если вес снижается не более чем на 2кг в неделю. При очень быстром похудении в дальнейшем намного труднее удержать нормальную массу тела.
Что такое «разгрузочные дни»?
«Разгрузочные» дни рекомендуется устраивать один-два раза в неделю. Это могут быть мясные (или рыбные) «разгрузочные» дни (400г отварного мяса (или рыбы) без соли, с овощным гарниром), творожно-кефирные – 400г творога и 800мл кефира (или творожной запеканки).
В свободные от работы дни можно устраивать яблочные, банановые или арбузные «разгрузочные дни» (1,5кг одного из фруктов на сутки), а так же кефирные (1,5 литра) или овощные (700г). Пища распределяется равномерно в течение дня на пять приемов.
Проблема регуляции массы тела очень сложна и не решается в одно мгновение – резким ограничением или исключением жиров, углеводов, белков или какого-либо вида продуктов. Любая диета, которой вы собираетесь придерживаться много лет, должна содержать продукты растительного и животного происхождения, соль, витамины и микроэлементы. Поэтому никогда не назначайте себе диету самостоятельно, особенно с использованием лекарственных препаратов и заменителей пищи – лучше обратитесь за помощью к специалистам.
Правильный выбор
Все многообразие продуктов питания, присутствующих на прилавках магазинов, можно разделить на три категории:
рекомендуемые продукты,
продукты, потребление которых следует снизить,
нерекомендуемые продукты.
|
Виды
продуктов
|
Рекомендуемые продукты
|
Продукты, потребление которых необходимо снизить
|
Нерекомендуемые продукты
|
Злаки
|
Хлеб грубого помола, перловая, овсяная и кукурузная крупы, хлопья различных злаков, неочищенный рис
|
Подслащенная выпечка из муки грубого помола, макаронные изделия
|
Тосты, круассаны, кексы, сдобные булки, печенье, слоеные пирожки
|
Молочные продукты и яйца
|
Молочные продукты с низкой жирностью, (молоко, кефир, творог, йогурты), яичный белок
|
Яичный желток, мягкие сыры (плавленые) с низким содержанием жиров, сметана 10%
|
Цельное молоко, сливки, твердые жирные сыры, жирная сметана
|
Супы
|
Овощные, рыбные, грибные
|
|
Мясные бульоны; жирные, густые супы
|
Рыба и морепродукты
|
Белая рыба (треска, пикша), тунец, судак, макрель, навага, хек, сельдь несоленая, лосось, устрицы, гребешки
|
Омары, креветки, мидии, кальмары (осетровые, семга один-два раза в неделю)
|
Рыба жареная, икра, угорь, рыбные консервы
|
Мясо и птица
|
Индейка, белое куриное мясо, постная говядина и свинина, кролик
|
Печень, телятина
|
Утка, гусь, все сорта жирного мяса, сосиски, колбасные изделия, паштеты, мозги, язык, ливерная колбаса, холодец
|
Жиры
|
Льняное, оливковое, подсолнечное, кукурузное, рапсовое масло, но не более одной чайной ложки на порцию, низкожировые салатные соусы
|
Мягкий маргарин, масло сливочное – 10-15г. за сутки
|
Кулинарный жир, твердый маргарин, пальмовое и кокосовое масло, сало, майонез
|
Овощи и фрукты
|
Все свежие и замороженные овощи (горох, фасоль, чечевица, кукуруза, отварной картофель), свежие и сушеные фрукты, зелень, консервированные фрукты без сахара
|
Фруктовые пирожные и торты, фруктовое мороженое
|
Сливочное мороженое, бисквиты, пирожные и торты с жирным кремом
|
Напитки
|
Зеленый чай, несладкие морсы, минеральная вода, некрепкий черный чай, зерновой кофейный напиток,
|
Растворимый кофе, соки с мякотью, алкоголь
|
Жидкий шоколад, какао, пиво, консервированные соки, сладкие газированные напитки
|
Орехи
|
Грецкие орехи, миндаль, каштаны
|
Бразильский орех, арахис, фисташки
|
Кешью, кокосовый орех
Эти чудесные волокна
Максимальное количество пищевых волокон содержится в отрубях. Суточная доза отрубей для снижения веса составляет 20-40г (3-6 ст. л.). Рекомендуется принимать суточную дозу в три приема во время еды. Наиболее эффективны мелкоизмельченные отруби (размер частиц от 100 до 150 микрон). Начинать следует с Ѕ-1 ст. л. отрубей в день, постепенно увеличивая дозу до 3-6 ст. л. Для удобства применения отруби следует предварительно залить кипятком, дать настояться 1-2 часа и затем добавлять их в блюда.
Долгое время пищевые волокна считались ненужным балластом, от которого пищевые технологи старались освободить продукты питания для повышения их пищевой и биологической ценности. Это привело к росту болезней во всем мире, сопровождающихся нарушением обмена веществ и нарушением деятельности желудочно-кишечного тракта. Пищевые волокна тормозят всасывание углеводов, легко переходящих в жир, выводят из организма избыточный холестерин и соли тяжелых металлов.
журнал "Мама и Малыш", №6, 2004