Диеты. Правда и мифы.

Почти каждая женщина после прекращения кормления ребенка грудью сталкивается с проблемой избыточного веса. Значительно проще прибегнуть к таблеткам, травкам, заменителям пищи и уповать на чудо. Однако чтобы не нанести непоправимый вред здоровью, необходимо ближе познакомиться и разобраться в проблеме излишнего веса и методах борьбы с ним.

Откуда берется излишний вес?

Основной причиной избыточного веса, ожирения является, избыток энергии, поступающей с пищей, по сравнению с ее затратами организмом, то есть человек регулярно потребляет слишком большое количество пищи (к тому же еще и «неправильной»), и недостаточно расходует поглощенные калории из-за малоподвижного образа жизни. В такой ситуации может развиться так называемое первичное ожирение.

Определенное значение в развитии избыточного веса имеет наследственность. Выявлено, что полные люди способны наследовать предрасположенность к излишнему образованию жировой ткани под воздействием внешних условий (неправильного питания, малоподвижного образа жизни и т.д.).

В остальных случаях полнота имеет другие причины: повреждения и (или) заболевания головного мозга, желез внутренней секреции, регулирующих обмен веществ и аппетит. При этом ожирение является лишь одним из признаков другого заболевания и называется вторичным.

Одной из основных методик избавления от излишнего веса является похудание с помощью диет. Лечение полноты с помощью диет основано на ограничении поступления энергии в организм извне с целью достижения нормального энергетического равновесия. В настоящее время диетотерапия применяется как основной, но не единственный способ похудения в сочетании с другими средствами.

Есть ли у вас излишний вес?

Вычислить нормальный для вас вес можно по формуле: рост в сантиметрах умножить на 0,7 и вычесть от результата 50.

Узнать страдаете ли вы ожирением или нет, можно также с помощью вычисления индекса массы тела (ИМТ): массу тела в килограммах необходимо разделить на рост в метрах, возведенный в квадрат.

Если полученное число менее 25 – это соответствует норме.

ИМТ в диапазоне от 25 до 27 свидетельствует об избыточном весе.

Если ИМТ более 27, то это – ожирение.

Один килограмм жировой ткани человека содержит 80% жира, 15% воды и 5% белка и других веществ, и в среднем обладает энергией 7500 ккал. Если вы умножите свои лишние килограммы на эту цифру, то узнаете количество килокалорий, которые вам необходимо «сбросить».

Имеет ли смысл бороться с лишним весом кормящей маме?

Женщине, кормящей грудью ребенка, диеты, а также «разгрузочные» дни не рекомендованы.

В рационе кормящей мамы должны присутствовать белки (причем 70—80% из них – белки животного происхождения), жиры (25% из них – жиры растительного происхождения), углеводы в соотношении 1:1:4. Общая энергетическая ценность пищи – 3200 Ккал в сутки, что на 800-900 Ккал больше, чем у женщин, не кормящих грудью. Такая высокая калорийность пищи необходима для обеспечения всех потребностей материнского организма и организма ребенка. Кроме того, пища должна быть богата витаминами и микроэлементами, что возможно только при разнообразии продуктов питания.

Соблюдать диету и прибегать к «разгрузочным» дням можно только после прекращения грудного вскармливания.

Для чего необходимо посещение врача-диетолога?

Определение вида ожирения является принципиальным моментом в выборе возможностей для похудения, и сделать это может только врач, поскольку способы лечения первичного и вторичного ожирения существенно отличаются. Вопросами лечения ожирения занимаются такие специалисты, как терапевт, эндокринолог[1], диетолог[2].

Наибольшую пользу при первичном ожирении сможет оказать диетолог. При первом визите специалист после подробного расспроса и осмотра составит план обследования, так как для успешного и окончательного снижения массы тела необходим точный диагноз, выявление сопутствующих заболеваний и осложнений ожирения.

У врача-диетолога есть специальный метод уточнения диагноза – сбор диетанамнеза: у пациентки выяснят режим питания, непереносимость отдельных продуктов, вредные привычек в еде, употребление количества отдельных продуктов за день и многое другое. После чего высчитывается суточная калорийность рациона и соотношение белков, жиров и углеводов. Определяется, сколько женщина расходует килокалорий за сутки.

Кроме того, используются компьютерные методики для определения соотношения в организме жировой ткани и воды.

При необходимости прибегают к консультациям других специалистов.

После чего разрабатывается тактика снижения веса. Она состоит из индивидуально подобранной диеты в зависимости от возраста, веса, сопутствующей патологии, а также из физических нагрузок, физиотерапевтических процедур и коррекции выявленных заболеваний.

Какие бывают диеты?

Нормокалорийные сбалансированные диеты. В состав включено необходимое количество белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ и микроэлементов. Количество калорий – нормальное.

Низкокалорийные сбалансированные диеты. Содержат минимальное количество основных питательных веществ: белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов, но в традиционных пропорциях. Количество калорий – пониженное.

Низкокалорийные несбалансированные диеты, составленные без учета нормальных пропорций белков, жиров, углеводов и с минимальным количеством калорий.

Селективные (односторонние) диеты с умеренным снижением общей калорийности и выраженным ограничением или преобладанием одного из питательных веществ. В связи с этим количество остальных компонентов значительно отличается от необходимых организму.

Искусственные диеты, при которых используется разнообразные концентраты и пищевые заменители, приготовленные промышленным способом.

Натуропатические диеты (вегетарианство, раздельное питание, сыроедение). В этом случае в состав рациона включены только натуральные продукты, подвергшиеся минимальной промышленной и кулинарной обработке. Общую калорийность и сбалансированность такого рациона оценить сложно.

«Разгрузочные дни». Это низкокалорийные диеты, назначаемые один-два раза в неделю.

На чем строится здоровая диета?

Основные принципы

Ограничение в рационе углеводов, особенно быстрорастворимых и быстровсасывающихся (например, сахара), которые являются основным поставщиком энергии и легко переходят в организме в жир.

Ограничение жиров животного происхождения и увеличение растительных жиров в пище.

Частое (до шести раз в сутки) питание малыми порциями, устраняющее чувство голода (последний прием пищи за два часа до сна) и исключение продуктов, возбуждающих аппетит (острые закуски, пряности и т.д.)

Ограничение соли (до 5г/сутки), так как химический элемент соли натрий обладает свойством задерживать воду в организме, образуя «скрытые» отеки и увеличивая вес. Вместо традиционной соли можно использовать соль со сниженным содержанием натрия.

Создание чувства сытости путем потребления сырых овощей, фруктов, зерновых, хлеба грубого помола – словом, продуктов, содержащих пищевые волокна (клетчатку[3], пектины[4] и т.д.), которые не перевариваются ферментами желудочно-кишечного тракта и создают значительный объем пищи в желудке.

Обогащение рациона витаминами и микроэлементами.

Использование «разгрузочных» дней.

Чего не стоит делать при похудании с помощью диеты?

Садиться на диету периодически. Соблюдение диеты должно стать образом жизни. Необходимо изменить свой рацион, количество и время приема пищи, набор продуктов, пересмотреть психологическое отношение к пище – еда не должна быть «кумиром» и единственным удовольствием в жизни.

Голодать длительное время. Это опасно и вредно. После прекращения голодания вес восстанавливается и даже увеличивается.

Верить любой литературе и «доброжелателям», рекомендующим новую «чудодейственную» методику похудения, и проверять это на себе.

Сейчас можно приобрести любую переводную книгу о якобы прекрасной и полезной диете, которая давно отвергнута современной медициной из-за тяжелых осложнений.

Когда вам рекомендуют худеть, используя диету, из состава которой полностью исключены углеводы и жиры, не торопитесь выполнять такие рекомендации. Без жиров и углеводов организм не сможет нормально функционировать.

Если программа снижения массы тела предлагает для похудения питаться только овощами и фруктами, также не спешите верить такому простому решению проблемы. Свежие фрукты и овощи, конечно, прекрасные питательные продукты. Но в них нет белков, полноценных по своему составу, и некоторых витаминов, содержащихся только в животной пище. Кроме того, организму сложно усвоить продукты исключительно растительного происхождения, да и к тому же необходимо постоянно осуществлять сложный подбор редких и диковинных фруктов, орехов, трав и зерен.

Нужно ли при диете взвешиваться?

Во время лечения диетой необходимо следить за весом, для чего должно проводиться периодическое взвешивание с соблюдением определенных правил: взвешивание проводят утром натощак, после опорожнения мочевого пузыря и кишечника, в легкой домашней одежде, на одних и тех же весах, не чаще одного-двух раз в неделю.

Не нужно взвешиваться несколько раз в день, поскольку масса тела в течение суток меняется. Наиболее частыми причинами естественных колебаний веса (иногда в пределах 2кг) являются процессы пищеварения и водообмена.

Оптимально, если вес снижается не более чем на 2кг в неделю. При очень быстром похудении в дальнейшем намного труднее удержать нормальную массу тела.

Что такое «разгрузочные дни»?

«Разгрузочные» дни рекомендуется устраивать один-два раза в неделю. Это могут быть мясные (или рыбные) «разгрузочные» дни (400г отварного мяса (или рыбы) без соли, с овощным гарниром), творожно-кефирные – 400г творога и 800мл кефира (или творожной запеканки).

В свободные от работы дни можно устраивать яблочные, банановые или арбузные «разгрузочные дни» (1,5кг одного из фруктов на сутки), а так же кефирные (1,5 литра) или овощные (700г). Пища распределяется равномерно в течение дня на пять приемов.

Проблема регуляции массы тела очень сложна и не решается в одно мгновение – резким ограничением или исключением жиров, углеводов, белков или какого-либо вида продуктов. Любая диета, которой вы собираетесь придерживаться много лет, должна содержать продукты растительного и животного происхождения, соль, витамины и микроэлементы. Поэтому никогда не назначайте себе диету самостоятельно, особенно с использованием лекарственных препаратов и заменителей пищи – лучше обратитесь за помощью к специалистам.

Правильный выбор

Все многообразие продуктов питания, присутствующих на прилавках магазинов, можно разделить на три категории:

рекомендуемые продукты,

продукты, потребление которых следует снизить,

нерекомендуемые продукты.

Виды продуктов Рекомендуемые продукты Продукты, потребление которых необходимо снизить Нерекомендуемые продукты Злаки Хлеб грубого помола, перловая, овсяная и кукурузная крупы, хлопья различных злаков, неочищенный рис Подслащенная выпечка из муки грубого помола, макаронные изделия Тосты, круассаны, кексы, сдобные булки, печенье, слоеные пирожки Молочные продукты и яйца Молочные продукты с низкой жирностью, (молоко, кефир, творог, йогурты), яичный белок Яичный желток, мягкие сыры (плавленые) с низким содержанием жиров, сметана 10% Цельное молоко, сливки, твердые жирные сыры, жирная сметана Супы Овощные, рыбные, грибные Мясные бульоны; жирные, густые супы Рыба и морепродукты Белая рыба (треска, пикша), тунец, судак, макрель, навага, хек, сельдь несоленая, лосось, устрицы, гребешки Омары, креветки, мидии, кальмары (осетровые, семга один-два раза в неделю) Рыба жареная, икра, угорь, рыбные консервы Мясо и птица Индейка, белое куриное мясо, постная говядина и свинина, кролик Печень, телятина Утка, гусь, все сорта жирного мяса, сосиски, колбасные изделия, паштеты, мозги, язык, ливерная колбаса, холодец Жиры Льняное, оливковое, подсолнечное, кукурузное, рапсовое масло, но не более одной чайной ложки на порцию, низкожировые салатные соусы Мягкий маргарин, масло сливочное – 10-15г. за сутки Кулинарный жир, твердый маргарин, пальмовое и кокосовое масло, сало, майонез Овощи и фрукты Все свежие и замороженные овощи (горох, фасоль, чечевица, кукуруза, отварной картофель), свежие и сушеные фрукты, зелень, консервированные фрукты без сахара Фруктовые пирожные и торты, фруктовое мороженое Сливочное мороженое, бисквиты, пирожные и торты с жирным кремом Напитки Зеленый чай, несладкие морсы, минеральная вода, некрепкий черный чай, зерновой кофейный напиток, Растворимый кофе, соки с мякотью, алкоголь Жидкий шоколад, какао, пиво, консервированные соки, сладкие газированные напитки Орехи Грецкие орехи, миндаль, каштаны Бразильский орех, арахис, фисташки Кешью, кокосовый орех

Эти чудесные волокна

Максимальное количество пищевых волокон содержится в отрубях. Суточная доза отрубей для снижения веса составляет 20-40г (3-6 ст. л.). Рекомендуется принимать суточную дозу в три приема во время еды. Наиболее эффективны мелкоизмельченные отруби (размер частиц от 100 до 150 микрон). Начинать следует с Ѕ-1 ст. л. отрубей в день, постепенно увеличивая дозу до 3-6 ст. л. Для удобства применения отруби следует предварительно залить кипятком, дать настояться 1-2 часа и затем добавлять их в блюда.

Долгое время пищевые волокна считались ненужным балластом, от которого пищевые технологи старались освободить продукты питания для повышения их пищевой и биологической ценности. Это привело к росту болезней во всем мире, сопровождающихся нарушением обмена веществ и нарушением деятельности желудочно-кишечного тракта. Пищевые волокна тормозят всасывание углеводов, легко переходящих в жир, выводят из организма избыточный холестерин и соли тяжелых металлов.

журнал "Мама и Малыш", №6, 2004

http://www.2mm.ru/