В чем сила, брат? В упражнениях!

Утолив свою страсть к танцам, моя неугомонная натура принялась за поиски новых путей самосовершенствования. Насмотревшись на свое отражения в зеркалах (напомню, что занятия по belly dance проходят, как правило, с оголенным животом!), мысль о собственном несовершенстве отвратительным дождевым червячком подтачивала мой мозг и мою уверенность в собственной неотразимости .

Тем более, в зеркале отражался не только живот, но и другие части тела. Да и в целом, учитывая состояние своего здоровья, ощущение от самое себя было таким.. хиленьким... . А хотелось еще почувствовать себя ого-го! Внести, так сказать, струю уверенности в свой исстрадавшийся за зиму организм. Ну хотя бы не струю, так... струйку... Вобщем, надо было сделать так, чтобы отражение в зеркале удовлетворяло обе стороны...

Угадайте, куда я направила свои стопы? Прааавильно!... К старым друзьям - в фитнес-клуб Данс-Холл. Ненуачо? Приятные люди, приятное место, скидочки опять же уже наметились... Вобщем от бобра бобра не ищут, как говорят у нас в Бобруйском заповеднеге.

Узнав распиcание занятий (кстати, это легко может сделать каждый по адресу http://www.dance-hall.ru/), мое внимание привлекло направление с поэтическим названием Body Sculpt... Нехитрый лингвистический анализ показал, что речь идет о своеобразной "лепке тела". Вобщем классический случай принципа "сделай-себя-сам" в прямом значении слова. Почувствовать себя Творцом своего тела - что может быть приятней? Сотворить шедевральную скульптуру, подобно классическим образцам античности.... Помыслить себя в роли Пигмалиона творящего... Тем паче бабушка моя мечтала о том, что я стану архитектором... Вот я им и стану. Стану, так сказать, архитектором своего собственного тела! А как повышает самооценку! И главное, все сама-сама-сама...

Лирическое отступление:

Для тех, кто серьезно планирует заниматься силовыми программами в фитнес-центре "Данс-Холл" предлагают специальную сбалансированную систему питания.

Многообразие имеющейся продукции позволяет выбрать оптимальный вариант спортивного питания для различных программ тренировок. Жиросжигатели помогут быстрее и комфортнее снизить вес, энергетики и энерготоники придадут бодрости, аминокислоты и белковые коктейли сохранят структуру мышц и создадут красивый рельеф тела.

Правильно выбрать спортивные добавки клиентам помогают диетолог, спортивный врач, а также высококвалифицированный тренерский состав нашего клуба.

Для достижения наилучшего результата в клубе существует услуга тестирования, по итогам которого клиенту подбирается персональная программа тренировок и индивидуальная система питания.

У меня лично с питанием было все в порядке. Здоровое такое, полноценное питание. Поскольку я хорошо училась в школе, то помнила, что основой мышечной массы является белок. С белком у меня тоже все было в порядке .

Немного научных фактов:

Белок – основной строительный материал для всех систем организма человека. Баланс белка очень важен для нас, многие не придают этому особого значения, а зря. Известно, что белок является не только материалом, из которого строятся мышцы, но и является компонентом соединительных тканей (сухожилий, связок, фасций) и хрящей.

Другая важная роль белка, то , что он является составной частью гормонов, без них немыслимы рост тканей и нормальное функционирование организма. К тому же он выполняет транспортную функцию и является составной частью гемоглобиновой молекулы, которая, в свою очередь, доставляет кислород к клеткам и удаляет из них углекислый газ.

Информационная функция белка реализуется нуклеотидами – ДНК и РНК, именно они хранят в себе сведения обо всем том, что происходит и должно происходить с вашим телом.

Белок – это здоровая кожа, волосы, зубы и ногти, связки, сухожилия и хрящевая ткань. Делайте выводы! Белок, являясь незаменимым питательным веществом, не может синтезироваться в организме из жиров и углеводов. Сбалансировать потребление белка можно лишь потребляя в достаточных количествах мясные, рыбные, нежирные молочные продукты, яйца и специальные белковые добавки (протеины).

Итак, закидываем в рюкзачок спортивную форму и бодрым аллюром рысим на улицу Сони Морозовой в дом за номером 180. Корпоративный стиль - налицо! Тот же приветливый администратор, такая же уютная бабулька в гардеробе и такой же светлый и просторный зал. Естественно с зеркалами . Берем с собой инвентарь. Разнообразные гантельки, коврики, эспандеры и прочие милые вещицы, которые помогут нам стать обновленными и просветленными. небольшая разминочка и поехали!

Тренер Олеся, с виду хрупкая и нежная девушка, на самом деле не собирается миндальничать с нами. Резво задав темп, она поддерживает нас бодрыми криками. Честно говоря, поддерживать темп очень сложно. Для нетренированных мышц это ооочень сложно... Хочется все бросить и молча полежать. Ан нет! Взялся за гантели - тренируйся всю неделю! Вобщем, в чем смысл направления body sculpt? Кратенько: интенсивно нагружаем проблемные зоны, убирая лишнее и добавляя там, где это необходимо. Вобщем занятия для тех, кто живет в быстром ритме, кому дорога каждая минута и кто хочет добиться значимых результатов быстро и эффективно! Оле-оле-оле! .

Однако взамен нужно хорошо потрудиться! Мой организм оказался не совсем готов к таким нагрузкам. То есть любое упражнение он поначалу воспринимал с энтузиазмом, но до конца доживали не все мышцы. Особенно предательски повела себя попа. Да-да... Можно сказать, бессовестно отказалась приподниматься и выполнять круговые движения буквально на второй минуте забега. И была позорно дисквалифицирована мной лично. Однако Олеся велела не сдаваться и заставить ее капитулировать. Стиснув зубы, упражнение было выполнено! Зачот! Легче всего давались упражнения на руки. Видимо они у меня самые непроблемные. Работящие. Можно сказать, золотые! И надеюсь, в скором времени таким станет весь мой организм ! И тогда.... И тогда наверняка вдруг запляшут облака! Вобщем жизнь изменится к лучшему ... Я в это верю! А вы? И да пребудет с вами Сила!