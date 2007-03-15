В настоящее время ожирение является очень распространенным заболеванием, поэтому многие озадачены проблемой сброса лишнего веса. А еще кроме тех, кого признают тучными, есть и такие, которых окружающие и не считают толстыми, но сами они озабочены своим весом и так же желают уменьшить его. Поэтому вопрос избавления от части ненужной жировой ткани ради здоровья и

красивого внешнего вида является очень актуальным.

Основным показателем ожирения является вес тела. Его очень легко измерить, поскольку бытовые и медицинские весы для взвешивания людей распространены и доступны. Конечно, более правильным показателем является масса жировой ткани человека, но определить ее очень сложно. Поэтому основным показателем ожирения был и остается вес тела.

В силу указанных причин борьба с ожирением превращается в борьбу с весом. А это в корне неправильно! Потеря веса человека отнюдь не всегда соответствует потере его жировой ткани.

Если какой-либо человек сообщает, что он сбросил, допустим, 5 кг веса, то означает ли это, что он избавился от пяти килограммов лишнего жира? Не обязательно. Вес - общий показатель, который складывается из массы жира, скелета, мышц, внутренних органов, различных жидкостей организма... Плюс еще масса содержимого желудочно-кишечного тракта, которая может изменяться в довольно широких пределах!

Рассмотрим такую гипотетическую ситуацию. В первый день вы ели и пили очень сытно и много, так что на второй день у вас явное отвращение к пище. Поэтому весь второй день вы ничего не ели и не пили. Если вы произвели бы взвешивания утром второго и третьего дня, то разница между ними наверняка оказалась бы значительной - до 3 кг или даже больше. То есть за сутки разгрузки вы потеряли бы, допустим, 3 кг веса. А сколько вы сбросили бы за это время жира?

Нисколько! После обжорства в первый день потребленных питательных веществ вполне хватит на последующие сутки и даже останется, так что прибегать к расходованию резерва из жирового депо не потребуется. Потеря веса в течение целых суток разгрузки обусловлена тратой пищевых веществ, усвоенных из съеденной накануне пищи, эвакуации непереваренных остатков, а также потерей воды с потом, мочой и выдыхаемым воздухом. Так что в данном примере потеря веса - 3 килограмма, а потеря жира - 0 кг.

Другой пример. В жаркую погоду человек способен потерять с потом довольно много воды. Вода может интенсивно теряться и без жары, если принимать мочегонные лекарства. В этих случаях потеря воды может достичь 10 кг, а потеря жира, как и в предыдущем примере - 0.

Кстати, этим эффектом иногда пользуются для обмана клиентов некоторые нечистые на руку "диетологи". Они могут давать под видом лекарств от ожирения таблетки, содержащие мочегонные средства, чтобы пациент был доволен быстрым сбросом ненавистного веса.

Нередко средства для похудения содержат в себе слабительные компоненты. Это правильно, поскольку многие лица с ожирением страдают запорами. И после посещения туалета вес будет закономерно уменьшаться. Но не надо наивно полагать, что эта потеря веса является потерей жира.

Как мы рассмотрели, довольно часто потеря веса может значительно опережать потерю жира. В таком случае встает вопрос: а с какой скоростью может уменьшаться вес без обмана, за счет одной только жировой ткани?

Это зависит от выбранной диеты. Суть любой лечебной диеты для сброса лишнего жира - создать отрицательный энергетический баланс, чтобы организм вынужден был тратить собственные жировые ресурсы. Калорийность одного килограмма жира общеизвестна - 9300 ккал. А каков может быть отрицательный энергетический баланс?

По своей суточной калорийности все разгрузочные диеты могут быть разделены на три группы.

1. Основная диета - называется так, потому что ее суточная калорийность примерно соответствует основному обмену человека - 1700-2200 ккал. Величина отрицательного энергетического баланса на такой диете равна примерно 200-500 ккал, так что вес теряется очень медленно - порядка 20-50 г в

сутки.

2. Редуцированная диета. Суточная калорийность - 1200-1500 ккал, отрицательный энергетический баланс - 500-900 ккал, и дневная потеря жира имеет величину порядка 50-100 г.

3. Жесткая диета. Суточная калорийность - 400-800 ккал, отрицательный энергетический баланс - 1400-1800 ккал, дневная потеря жира может достигать 200 г. Именно такой результат получил автор данной работы в экспериментах на себе.

Основную диету обычно не любят из-за очень медленной потери лишних жировых запасов. Жесткая диета обеспечивает самое быстрое похудение, но она, как жалуются многие, весьма мучительна. Поэтому часто идут на компромисс - редуцированную диету.

Особняком стоит полное голодание, при котором человек вообще не получает никаких питательных веществ; разрешается только вода. В силу того, что оно переносится легче, чем жесткая диета, то у голодания много приверженцев. Самые известные книги по голоданию - это "Чудо голодания" (П.Брэгг), "Голодание ради здоровья" (Ю.С.Николаев) и др. Так, Г.Шелтон в своей книге "Голодание спасет вашу жизнь" приводит слова одной из своих пациенток: "Я побывала на широко разрекламированном курорте. Они держали меня на диете в 700 калорий в день, и я постоянно ощущала голод. Это же голодание было для меня удовольствием!" То есть она утверждала, что жесткая диета мучительна, а голодание - нет.

В этой же работе Шелтон дает ответ на вопрос, с какой скоростью идет потеря веса при полном голодании - около одного килограмма в день. Разумеется, такая быстрая потеря веса очень нравилась его пациентам. Автор этой статьи тоже проводил голодания, и получил другой результат - 0,5 кг в сутки (см. статьи-отчеты "О 14-суточном голодании" и "О 15-суточном голодании").

Но зададимся вопросом - эта эффектная потеря веса была за счет жира или нет? Нет, конечно! Организм голодающего тратит совсем немного энергии - максимум 1800-2000 ккал в сутки, что соответствует 200 г жира (как при жесткой диете). А потеря остального веса происходит за счет трат других мягких тканей. При голоде организм вынужден их утилизировать, чтобы из белков получить глюкозу. А глюкоза нужна для синтеза катализатора для цикла Кребса (цикл Кребса - основной источник получения энергии в организме). Из жиров в организме производится топливо для цикла Кребса, но чтобы сжечь это топливо, необходим катализатор (синтезируемый из глюкозы), который, к сожалению, мало-помалу теряется, и его нужно восполнять.

Таким образом, голодание - это тоже один из примеров, при котором потеря веса больше потери жира. Так что если будете проводить полное голодание, не радуйтесь быстрым потерям веса, а помните, что реальная потеря жира - порядка 200 г в сутки.

Таким образом, мы можем теперь ответить на вопрос, поставленный выше (с какой скоростью может уменьшаться вес без обмана, за счет одной только жировой ткани?), так: максимум - 200 г в сутки. Если вес теряется быстрее, то нужно разбираться, за счет чего идет потеря.

При сбросе лишнего веса посредством диет ситуация обычно "честная" - потеря веса идет на 100% за счет жира. Но и при диетах вес может теряться быстрее, чем следует ожидать. В этом случае следует не обольщаться, а проверить и разобраться, за счет чего идет такая потеря массы тела. Например, во время похудения в жаркую погоду некоторые пациенты могут неосознанно ограничивать прием жидкости, чтобы наблюдать более быстрое падение веса. Или при жесткой

диете иногда потеря веса может превышать теоретические 200 г, что говорит о "поедании" организмом некоторого количества своих мягких тканей. В этом случае следует пересмотреть рацион, чтобы организму хватало углеводов для синтеза катализатора для цикла Кребса и не требовалось расходовать для этого белки собственных мягких тканей.

Кстати, возможна и обратная ситуация - потеря жира больше, чем потеря веса. Это наблюдается в том случае, если тучный человек пытается похудеть при помощи физкультуры. В этом случае в организме идут одновременно два процесса - уменьшение массы жира и увеличение массы мышц. Поскольку второе частично компенсирует первое, то общее снижение веса будет меньше

ожидаемого, и человек в этом случае обычно недоволен результатами.

Возможна даже такая ситуация, которая покажется вам невероятной - жир теряется, а масса - растет! Это может наблюдаться, если после длительного голодания человек "выходит" очень постепенно и какое-то время "сидит" на редуцированной диете с достаточным содержанием полноценного белка. В этом случае организм продолжает тратить свой жир в энергетических целях примерно со скоростью 100 г в день. Но параллельно уже идет процесс восстановления "съеденных" во время голодания мягких тканей, причем прибавка вполне может составлять 200-300 г в сутки. То есть масса тела будет нарастать, хотя жир и продолжает расходоваться.

Итак, если вы решили сбросить лишний вес, то независимо от способа и метода помните - очень часто потеря веса не соответствует потере жира! Поэтому, следя за тенденцией своего веса, не обманывайте себя, а контролируйте процесс потери жира, например, методом калиперметрии (измерения толщины кожно-жировых складок)