Поздний ужин: за и против

Недавно диетологи выступили с еще одной теорией об ужине. Некоторые специалисты считают, что от вечернего приема пищи не просто нельзя отказываться. Ужинать нужно, причем совсем необязательно чем-нибудь легким - можно есть и мясные, и куриные продукты, и даже иногда десерт.

Дискуссии на тему «Стоит ли ужинать?» не утихают годами. Не все врачи считают, что ужин может навредить фигуре. Эти специалисты говорят о том, что желание поесть вечером абсолютно нормально для здорового человека - организм делает стратегические запасы и мы инстинктивно ищем пищи. А если человек работает, занимается фитнесом, ведет домашнее хозяйство, то вечер без ужина становится для его организма (который обоснованно требует восполнить все затраты) настоящим стрессом. В таких условиях очень сложно избежать срыва – и, если он происходит, то пищи съедается гораздо больше, чем надо.

Каким должен быть ужин

Разумнее разрешить себе есть вечером, но следить за калорийностью пищи, советуют специалисты. При этом важно знать, что ужин должен составлять одну четвертую часть от ежедневного объема пищи. К примеру, если за день человек съедает примерно 10 порций пищи, то 6 из них должны прийтись на завтрак и обед. И лишь 4 – съедены на ужин. Если исходить из дневного рациона в 1800−2000 ккал, здоровый ужин должен «весить» 400−450 ккал. Не обязательно до 18 часов, можно и позднее (главное: после ужина не нужно торопиться спать). Европейские диетологи считают, что оптимальный перерыв между ужином и завтраком должен составлять примерно 9 часов. Если он доходит до 12 часов, заметно повышается риск гастрита, запоров и других проблем с желудком и кишечником.

Есть на ночь жирное мясо или рыбу эксперты не советуют, но и питаться одними овощами-фруктами также не рекомендуют – многие из низх подстегивают аппетит и содержат много глюкозы, избыток которой превращается в жирные кислоты и откладывается на талии. Лучший ужин – это блюда из белка и сложных углеводов, например, кусочек постного мяса с овощным гарниром.

Ужин: за и против

Вопрос «ужинать или нет» каждый должен решать самостоятельно, исходя из своего режима жизни. Тем, кто рано ложится спать, поздние ужины не нужны - вполне достаточно перекусить около 6-7 часов вечера. При ночном образе жизни ужинать нужно обязательно – это никак не скажется на процессе похудения, если соблюдать нехитрые правила.

Аргументы «ЗА»:

- ужин помогает организму особенно эффективно запасаться питательными веществами, защищающими его от болезней и неблагоприятных внешних факторов.

- вечерняя еда - отличный антидепрессант: легкий нежирный перекус за 2–3 часа до сна не добавит лишних килограммов, зато поможет снять дневное напряжение и поднимет настроение.

- ужин защищает желудочно-кишечный тракт и желчно-выводящую систему от необходимости работать по несколько часов в голодном режиме, что позитивно сказывается на их состоянии.

- ужин без переедания обеспечивает психологический комфорт и хороший сон.

- ужин играет важную социальную роль, способствуя общению в семье и эстетике быта.

Аргументы «ПРОТИВ»:

- поздний ужин может вызвать серьезные проблемы с пищеварением. Это происходит из-за того, что ночью продолжает работать только желудок, в то время как двенадцатиперстная кишка «спит». Попавшая в нее пища не переваривается нормально, и в результате желчь и ферменты, выделяемые для её переработки, застаиваются в желчном пузыре – это причина его воспаления и образования камней, а также панкреатита и диабета 1-го типа.

- поздний плотный ужин не способствует похудению и заставляет человека стареть раньше времени. Поздняя трапеза вносит разнобой в производство гормонов, нарушая соотношения инсулина и гормона роста. В результате организм перестает перерабатывать в энергию жировые запасы, что обычно делает по ночам.

- выше мы говорили о том, что ужин помогает сладко спасть. Однако поздний тяжелый ужин, наоборот, нарушает выработку мелатонина и провоцирует бессонницу. Кроме того, при недостатке мелатонина значительно чаще развиваются артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца.

