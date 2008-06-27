Кремлевская диета. Как подсчитать углеводную стоимость готовых блюд

Источник: "Комсомольская правда"

Самостоятельный подсчет очков в супах, салатах многим новичкам кажется китайской грамотой, способной отпугнуть от Кремлевской диеты. Ведь чтобы сбросить лишние килограммы, надо уложиться за день в 40 углеводных очков. А как их вычислить? Не пугайтесь, друзья. На самом деле это проще пареной репы.

Синьор помидор на кухонных весах

Легче всего оценивать яичницу. Одно яйцо в кремлевской диете «стоит» 0,5 углеводного очка. Разбил в сковородку парочку - одно очко. Если жарите с ветчиной, тоже все просто. В мясе - 0 очков. Поэтому сковородка «рассчитывается» только по количеству яиц. Мясо - не в счет. С салатами сложнее. Очки-то разные в помидорах, огурцах, капусте. А главное, на глазок трудно определить, на сколько тянет синьор помидор.

Есть, правда, таблицы примерного веса продуктов поштучно. Средний огурец весит 100 граммов, как и картошка. Помидор диаметром 5,5 см - 75 граммов, диаметром 6,5 см - 115 граммов и т. д. Но линейка, тем более штангенциркуль, для измерения диаметра вряд ли является инструментом первой кухонной необходимости. Определять на глазок? Но какой огурец считать средним? У каждого ведь свои представления. Поэтому новичкам советую купить кухонные весы. Лучше простенькие, без электронных наворотов - точность до сотых миллиграмма здесь не требуется.

С появлением на кухне весов вас могут ожидать не очень приятные сюрпризы, поверьте. Вдруг окажется, что средний, на ваш взгляд, помидор, который вы искренне считали за стограммовый, потянет на все 200! Такая же картина будет и с другими овощами, фруктами. А вы удивлялись, почему не худеете, набирая по норме около 40 очков на овощах. Перебирали с углеводами! Зато с весами мороки не будет. Взяли для салата крупный помидорчик: 200 граммов - 8 очков. Огурчик стограммовый - еще три очка плюсуем. Посыпали вволю укропчиком (20 граммов) - вот еще одно очко (100 граммов укропа - 4 очка. Если быть точным, то в 20 граммах - меньше очка. Но лучше округлять в большую сторону).

Столовая ложка майонеза или сметаны (20 граммов) - плюс очко, если добавили две - 2 очка. (Растительное масло - по нулям!) Теперь считаем. Самый простенький овощной салатик с майонезом или сметаной на триста с лишним граммов обойдется нам примерно в 14 очков. Давайте определим, сколько очков содержится в 100 граммах? Вспомним школьные уроки математики. Составим уравнение: 360 граммов салата - 14 очков, 100 граммов салата - X очков

X = 100х14:360 = примерно 4 очкам.

(Напоминаю: «стоимость» продуктов и готовых блюд в таблицах кремлевской диеты дается в расчете на 100 граммов.) Если готовите мясной салат, плюсуйте к овощам вес говядины, колбасы, курятины. Только помните, что в мясе, рыбе - 0 очков. Колбасу вареную считайте за 1 очко.

Оливье без картошки дешевле

Возьмем, к примеру, любимый всеми салат оливье - чаще всего меня про него спрашивают. Самый простой рецепт, чтобы облегчить подсчет очков:

300 г отварной курятины (или говядины) - 0 очков, 200 г корня сельдерея (вместо нежелательной для «кремлевцев» картошки) - 13 очков, 1 огурец (100 г) - 3 очка, 1 помидор (100 г) - 4 очка, зеленый горошек консервированный (50 г) - 3 очка, 2 столовые ложки майонеза или сметаны (50 г) - 2 очка. Солим по вкусу, но в соли очков нет. Итого: 800 граммов салата потянули на 21 очко, 100 граммов - 2,6 очка.

Квас меняем на кефир

Теперь оценим самое популярное летнее первое блюдо - окрошку. Только вместо хлебного кваса возьмем кефир. Дело здесь не в чистой математике (в квасе всего на 1 очко больше, чем в кефире!), а в том, что на первых порах нам ни к чему хлеб, сахар, картошка.

Берем литр кефира (простокваши), 100 г ветчины, 200 г отварного мяса, 2 сваренных вкрутую яйца, 300 г свежих огурцов, пучок зелени.

Мелко режем ветчину, мясо, яйца, огурцы (лучше очищенные от кожуры), петрушку, укроп. Все смешиваем, заливаем кефиром. Солим, перчим. И считаем.

Вес: литр кефира - 1000 г + 300 г ветчины, мяса + 2 яйца (одно яйцо в среднем 50 г) + 300 г огурцов + 30 г зелени = 1730 г. Теперь очки: 40 (кефир) + 0 (мясное) + 1 (яйца) + 9 (огурцы) + 2 (зелень) = 52 очка.

В 1730 г - 52 очка.В 100 г - XХ = 52х100:1770 = 3 очка.

В порции 250 г - 7,5 очка. Примерно так рассчитывайте другие окрошки в зависимости от того, что вы туда положили (редиску, зеленый лучок...) И налили: вместо кефира «кремлевцы» используют тан-айран (1,5 - 2,5 очка в 100 г), подсоленную минералку (0 очков.) Но у каждой хозяйки свой фирменный рецептик оливье. Да и щи, супы все готовят по-разному. Поэтому учитывайте все, что идет в ход. То есть в тарелку, миску, кастрюлю, на сковородку.Но я вовсе не призываю всю жизнь держать под рукой весы на кухне. Скучно же это и муторно - каждый день все строго подсчитывать, высчитывать. Никакого удовольствия от еды, одна сплошная арифметика. Не будем брать пример с поклонников низкокалорийных диет. Лучше посочувствуем им, бедолагам, вынужденным высчитывать все килокалории, пришедшие с каждой съеденной котлетой, морковкой. И ушедшие после ходьбы, уборки квартиры, мытья посуды... А потом еще надо вычислить баланс. Весы нам нужны на первых порах, чтобы примерно представлять, сколько в каком фрукте, овоще граммов. Ну а когда разовьете глазомер, да и с собственным весом все будет в ажуре, можете спокойно задвинуть весы на дальнюю полку, как это сделал я. Да и очки тогда считать не придется. Будете примерно знать, чего и сколько можно съедать без вреда для здоровья и фигуры.