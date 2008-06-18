Диета перед отпуском? Пусть отпуск пройдет без болезней и проблем!

У нас очень много вопросов к жизни, но летом их еще больше. Летом хочется быстрее получить ВСЁ. Имеем право. Весь год ждали. Хочется быть стройными и красивыми, съездить в отпуск, поделиться впечатлениями. Чтобы какие-то другие люди сидели в душных офисах, кропали сообщения в форум юмамский – и тут появляетесь вы на белом коне, и как бы мимоходом осведомляетесь: как, вы не были на Таити? И невзначай демонстрируете изумленной публике упругие бицепсы под шоколадным загаром. Летом самые популярные темы для обсуждения: «как похудеть быстро» и «как выздороветь к отпуску». Почему нельзя худеть за неделю? И почему дети, а также их родители ВДРУГ заболевают перед самым отпуском? Порассуждаем.

Как похудеть быстро? – выгоняем привычки

Если ваш организм начал давать сбои, это означает, что ваш образ жизни ему не подходит. И точечные выстрелы по неправильному режиму не помогут, нужно менять весь стиль существования, начиная с утреннего пробуждения. Главное – не пугаться. Те самые перемены, которых нам так не хватает, они всегда В МАЛОМ.

Профессор Бен Флетчер и д-р Карен Пайн, исследующие психологию ожирения, открыли нечто неудивительное: люди худые и те, у кого избыточный вес, не так уж отличаются друг от друга своим рационом, но отличаются в привычках. Люди с лишним весом всегда оказываются рабами своих привычек. По теории, отказавшись от этих тайных привычек, люди естественным путем худеют до идеального веса. Когда эту теорию проверили на страдающих ожирением добровольцах, выяснилось, что можно сбросить вес, просто отказавшись от привычек. Диета оказалась не нужна.

Главным в «диете без диеты» является отказ от привычек, заставляющих людей переедать. И как ни странно, этого можно достичь, если добираться на работу другим маршрутом или целый день не включать телевизор. Сбейте свои установки! Вы наверняка знаете кучу людей, которые едят булки, пельмени и шоколад каждый день – и остаются при этом стройными. Моя старшая дочь, например, влегкую съедает на завтрак 4 бутерброда с сыром. И в принципе эта небольшая девушка за короткий срок полностью вычищает холодильник. При этом, не выходя из размера 40-42. Потому что она каждый день проходит пешком по улице много километров, не пользуясь транспортом.

Если вы внимательно пробежитесь внутренним взглядом по своему дню, то сделаете много удивительных открытий. Вы увидите человека, не завтракающего утром, потому что «не хочется». Или хватающего что-то кусковое. Днем этот человек питается всем, что попадется: тут пакетик чипсов, там шоколадка, здесь вдруг полноценный обед попался в кафе с коллегами. Вечером мы обнаруживаем себя за компом в плену тарелок и пакетиков с крошками. Безумный взгляд, треск клавиш. Не спрашивайте его, что он съел и в каком объеме: КАК В ТУМАНЕ. А еще, после еды мы сидим. Лежим.

Пока вы не измените свои привычки, все самые лучшие диеты будут временным украшением стола. Они посадят иммунитет, принесут временное облегчение, лишат организм ценных веществ – или оздоровят на короткое время. Но через месяц или полгода вес возвратится вновь. Потому что вы просто посадили себя во временную клетку. Одна привычка непременно ведет к другой, которая приводит в действие третью, а та – четвертую. Психологи называют такое поведение "цепной реакцией привычек", которая сплетается в "сеть привычек". Нравится нам это или нет, по оценкам психологов, средний человек примерно 85% времени совершает те или иные действия в силу той или иной привычки.

Начните с малого. С утра вдруг съешьте овсянку с фруктами. Вместо компьютера сядьте за книгу. Для этого книгу надо любовно выбрать и купить. Чаще пейте чистую воду, чаще смотрите в окно. Позвоните человеку, которому давно хотели позвонить, да все как-то… Отвлекитесь от своей головы, создайте в ней блаженную пустоту: перемены в жизни не могут появиться, преодолевая хаос, они притягиваются на «свято место», для них нужно освободить пространство.

Почему многие диеты вредны для здоровья?

* Поскольку невозможно сидеть на диете постоянно, вы создаете себе условия для неудачи. Не сидите на диете – самооценка падает. Сидите – повышается. Особо чувствительные люди зарабатывают на этом не только стресс, но и депрессию.

* Соблюдение жесткой диеты может причинить вред почкам, сердцу и печени, а также мышечной ткани, может стать причиной кожных заболеваний, головных болей, облысения, головокружений, нерегулярности менструального цикла, сонливости, желчнокаменной болезни и запоров. Диета лишает организм важных питательных веществ. Невозможно все время сидеть на диетах, не причиняя вреда своему организму.

* Наша нервная система и головной мозг требуют питания. Нельзя снижать вес более 4-5 кг в месяц.

По статистике, около 30% рожавших и кормивших женщин имеют желчнокаменную болезнь. При беременности и кормлении меняется гормональный фон, увеличивается количество холестерина и начинается отток желчи. Объем образующихся камней постепенно увеличивается, но женщина может о них не подозревать до момента возникновения коликов. А еще у женщин во время ежемесячных кровопотерь из организма уходит железо, магний, кальций. Нельзя садиться на диеты, исключающие эти вещества, беременным и кормящим диеты противопоказаны, ведь они кормят не только себя! Им нужны не диеты, а здоровое питание, только и всего.

Модные диеты: За и Против

- Малоуглеводные диеты (по Аткинсу и Лутцу). При недостатке углеводов белок и жир поступают в избытке. Из жира синтезируются заменители углеводов, которые вредны для организма - увеличивается нагрузка на почки. Большое количество жира значительно повышает содержание холестерина и создает дополнительные нагрузки на сердце, печень и систему кровообращения.

- Диета японская. Самая здоровая диета. Большое количество риса и другого зерна, съедаемого за день (всего 1000 калорий), помогает при избыточном весе. Плюс морепродукты, мисо, тофу, водоросли… понимаете, в чем проблема? В том, что все эти продукты к нам поступают отнюдь не из Японии. Исключая относительно здоровый рис. У нас найти традиционные японские продукты, лишенные вредной химии, практически невозможно. Если бы их везли из Японии, они были бы по цене самолета.

- Картофельная диета. Разрешено все, что только можно приготовить из картофеля. Даже жареные палочки и чипсы. Идеальной добавкой к картофелю считаются маложирное молоко, обезжиренный творог и йогурт - это покроет потребность организма в белке. Но курс картофельной диеты можно проводить лишь в течение нескольких дней, поскольку в картошке мало железа и витаминов. Жареный картофель и чипсы ударят по иммунитету худшим образом.

- Диеты белковые (по Майо, Кенлехтеру, голливудская и яичная диеты). Предусматривают употребление мяса, птицы и рыбы, морепродуктов, яиц, творога и молочных продуктов в комбинации с небольшим количеством салатов. Калорийность пищи составляет 750-1000 ккал в день. Выполняющие эти рекомендации действительно теряют килограммы. Это происходит за счет того, что калорийность пищи очень низкая. С белковой диетой организм получает мало углеводов - основного источника энергии. Организму приходится расщеплять собственную мышечную массу, чтобы добыть энергию для работы мозга, клеток крови, надпочечников и других органов. То есть те килограммы, которые теряются - это килограммы мышечной массы, а не жировой. Поэтому после выполнения белковых диет очень выражен «йо-йо-эффект» – человек после прекращения соблюдения диеты набирает больше килограммов, чем потерял. Это связано с тем, что организм перестраивается на «запасание» резервов и не только быстро восстанавливает потерянную мышечную массу, но и набирает дополнительную. Избыток белка в пище и продукты распада белка – шлаки - очень сильно влияют на работу почек. Увеличение мочевой кислоты в крови может привести к ее отложению в суставах.

- Голливудская диета. Здесь действует принцип: углеводы - это главная причина полноты. А потому в больших количествах поглощаются ананасы, устрицы, лосось и папайи. Однако максимум белка при минимуме углеводов приводит к нарушению обмена веществ, вызывает вялость и плохое настроение. В нашей стране здоровых экзотических фруктов нет, к нам везут фрукты, специально обработанные для транспортировки, с этим мы уже знакомились в статье Айда в тропики! Экзотические фрукты на нашем столе

- Посты (по Бухингеру, Майру, Шелтону). Обещают максимальный эффект похудения при нулевой диете, а также при употреблении бульонов, соков, молочной сыворотки и чаев. При нулевой диете человек теряет за четыре недели в среднем до 12,5 кг, но лишь пять из них приходится на жир, остальное - вода и мышечная ткань. В любом случае, при нулевой диете происходит серьезное вмешательство в процесс обмена веществ. Поэтому поститься следует только после консультаций со специалистом.

- Ананасовая диета. Ни один пищевой продукт не способен в одиночку дать все необходимые питательные вещества. Ферменты из продуктов не могут расщеплять жиры в организме, поскольку будут убиты кислым желудочным соком. Популярность ананасовой диеты в Америке легко объяснима: когда на завтрак, обед и ужин поступает один только ананас, аппетит волей-неволей пропадает, а значит, калорий поглощается меньше. И не забываем о том, что в нашей стране невозможно купить ананас с чудодейственным бромелайном. Бромелайн содержится только в тех ананасах, которые дозрели самостоятельно «на грядке», а не по пути в другую страну, напичканные химикалиями.

- Диета американская. Это даже не диета, а всевозможные системы питания, придуманные в США. До обеда едят только фрукты, затем салаты и супы. И только вечером разрешаются мясо, рыба и овощи. Молочные продукты считаются вредными (якобы главные поставщики кальция склеивают стенки кишечника), а вместо обычного питья предлагается не содержащая минералов дистиллированная вода. Вредность такой диеты настолько очевидна, что и обсуждать нечего.

- Диета Протасова. В первую неделю едят сырые овощи, в также сыры и йогурты 5% жирности. Одно варёное яйцо в день. Количество любое. Время дня – любое. Смысл этой диеты в том, чтобы съесть как можно больше овощей и сколько влезет пятипроцентных молочных продуктов. Непонятно, правда, где взять сыр 5%. Чай, кофе можно в любом количестве (без сахара), а воду в обязательном порядке два литра в день. И точно так же – вторую неделю. С начала третьей недели добавляют 300 грамм жареного мяса, птицы или рыбы, кисломолочку сокращают. В этой диете существует ряд серьезных недочетов. Если пить кофе в любом количестве, из организма быстро и верно утечет ряд полезных элементов, в первую очередь – кальций. Кофе стимулирует образование желудочного сока, что способствует развитию гастритов и язв. Таким образом, Ким Протасов предлагает людям практически летальную дозу кофеина. В его диете почти отсутствуют незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты, которые необходимы нашему организму. Сырые овощи – это хорошо, но в меру. Мы, все-таки, живем в городе, а не в джунглях, и наш организм генетически не приспособлен к сыроедению. Сыроедение внедряют в жизнь только постепенно, такое количество клетчатки способно за короткий срок сбить микрофлору. Система Протасова на фоне других диет выглядит наиболее здоровым вариантом, но смущает фраза «неограниченное количество» в отношении еды, девушки ведь разные бывают, и понимание бывает весьма извращенным.

- Диета по анализу крови (диета по гемокоду). Специалисты называют ее опасным заблуждением. Профессор Института питания РАМН Борис Суханов в интервью «Российской газете» объясняет, что делить все продукты на вредные и полезные - идея опасная. Так сложилось исторически: человек нуждается в полноценном разнообразном питании. Только в этом случае можно говорить о здоровом обмене веществ. Почему-то диета по анализу крови предлагает курс на шесть недель. Получается, только организм подстроился под новые условия, а срок действия диеты истек, и нужно возвращаться к старому образу жизни. Что касается быстрого похудения, то гораздо больший эффект дают разгрузочные дни, а также соотношение индивидуальных энергозатрат в течение дня и калорийности блюд. Кровавую диету активнее других предлагают клиника доктора Волкова, клиника "Гемокод" и одноименное заведение без адреса, которое держит связь с потенциальными клиентами исключительно виртуальным путем. Ни одна из этих клиник не считает нужным объяснять подробно и доходчиво, по каким признакам лично для вас выбраны те или иные продукты. Свои услуги для желающих сбросить вес фирмы оценивают от 33 долларов до девяти тысяч рублей за комплекс "диетических" услуг. Но почему-то в этом изложении не сказано ни слова о снижении веса. По мнению профессора, связи между группой крови и какими-то определенными продуктами питания нет никакой.

- Кремлевская диета. Диета по табличке, в которой каждый продукт имеет свои очки. По ней следует избегать сладких, мучных, картофельных блюд, хлеба, риса. На первых порах, воздерживаться от овощей, фруктов, соков, содержащих много углеводов. Самое главное - ничего не подслащивать. Можно есть мясо, рыбу, сыр, овощи с малым количеством углеводов и другую пищу с низкими «очками». В таблице каждый продукт оценен в "у.е." - условных единицах, в зависимости от того, сколько в данном продукте содержится углеводов. Эта диета разрешает поглощать тонны еды. Главное - правильно составить свой рацион. Общая его ценность не должна превышать 40 очков в день. В этом случае за две недели можно похудеть на 4-5 килограммов. В кремлевской диете легкой пищей считается мясо и рыба. Это самый странный факт. Известно, что у животных мясо переваривается очень быстро, их кишечник так устроен. У человека мясо может перевариваться до 20-ти часов. Хорошенькая «легкая» пища. Нулевые очки у майонеза, кофе, зато рис и «одно яблоко» - это уже много очков, как и у других овощей, фруктов, ягод. Это нелогично. Ведь продукты животного происхождения гораздо сытнее и калорийнее, а растительные продукты обладают низкой энергетической ценностью. Животный жир увеличивает концентрацию холестерина в крови, а это очень вредно при всех сердечных заболеваниях. Кремлевской диетой нельзя пользоваться людям при некоторых заболеваниях почек, она не рекомендуется при патологиях печени и поджелудочной железы, и она абсолютно противопоказана беременным и кормящим.

Какая диета не вредна? – это не диета, а переход всей семьи на здоровую пищу.

Не питайтесь консервированными, не в меру очищенными и не в меру нахимиченными продуктами. Лучше съесть бутерброд с маслом, чем тарелку хлопьев с сахаром и ароматизаторами. Лучше выпить зеленый чай, чем бутылку «йогурта для иммунитета» с месячным сроком годности. Лучше приготовить соус для макарон из помидоров, чеснока и лимона, чем залить их кетчупом. Постепенно подменяйте привычные продукты – здоровыми и свежими. Это будет самая лучшая диета. Лето – прекрасная пора для оздоровления всей семьи: есть не хочется, но хочется есть просто и вкусно.

ПРЕДОТПУСКНОЙ СИНДРОМ

Мы с нетерпением ждем заветного дня, когда можно будет не выходить на работу, а вместо этого сесть на самолет или в поезд и укатить в пампасы. Однако в тот день, когда нужно собирать чемоданы, нас вдруг начинает колотить, появляется кашель, подскакивает температура. А сколько раз вы читали в форуме, как болеют дети накануне отпуска? И сколько раз видели продолжение этой истории: в день (или за несколько дней ДО) отъезда у ребенка температура 40, родители на свой страх и риск не отменяют поездку – и, о, чудо, через пару дней уже никаких симптомов болезни не наблюдается. Что это было, Бэрримор?...

Синдром внезапной предотпускной болезни американцы называют "феноменом открытых окон". У нас существует менее романтичное выражение «закон подлости».

Причины предотпускного синдрома:

1. Стресс, связанный с ситуацией на работе. Человек доделывает миллион дел и поручений, чтобы в свободное время поменьше вспоминать о рабочих проблемах. Достаточно одной такой веселенькой недели на работе, чтобы потом весь отпуск оказался испорчен тяжелыми и не очень хворобами. Стресс ослабляет иммунную систему человека и дает "зеленый свет" развитию всевозможных инфекций. Эта ситуация может привести к самому худшему, если ваш предотпускной синдром еще и отягощен синдромом трудоголика, когда человек на отдыхе постоянно думает о работе и о каких-то делах, которые без него никто и никогда не провернет. Вывод один: учитесь расслабляться. Расслабляйте своего супруга – известно, что у мужчин синдром трудоголика и невозможность расслабиться выражен в большей степени. Настраиваться на отдых нужно заранее, а не за сутки до события!

2. У детей внезапные болезни перед отпуском, днем рождения, каникулами и т.д. в 99% случаев возникают из-за психосоматики. Обычно психосоматике подвергается самый слабое место в организме ребенка: если у него проблемы с желудком, то возникают болезни, связанные с пищеварением - обращенная на себя злость «разъедает» его изнутри. Если у ребенка проблемы с органами дыхания, «атмосфера собственной злости», в которую он попадает, способствует возникновению ОРЗ, а также гайморитов, бронхитов. Почему так получается? Ребенок остро чувствует состояние родителей перед поездкой. Они становятся нервными, не уделяют ему достаточно внимания, не дают выражать эмоции («не кричи, не скачи, не шуми»), чтобы ребенок своей деятельностью не вклинивался в тяжелые родительские думы о прекрасном отдыхе. Ребенок привлекает к себе внимание доступным способом: он заболевает. Пока болезнь не развилась, она лечится психотерапевтическими методами и не залечивается лекарственными. Уделяйте ребенку больше внимания, говорите, что вы его любите. Успокойте его доступными методами.

3. Есть мнение, что организм по-своему готовится к встрече с радостным событием: он начинает самоочищаться. Как взрослый, так и детский. Он получает многочисленные сигналы от мозга: «все хорошо, и будет еще лучше!» - и начинает усиленно выгонять токсины через кожу и слизистые. Как следствие, взрослый или ребенок начинают чихать, кашлять и сопливить, может даже подняться температура. Если вспомнить, что любая болезнь – это изгнание каких-либо токсинов, ситуацию с очищением тоже принимаем как данность и не беспокоимся по поводу ее симптомов.

Солнце и здоровье

Если вы хорошо и легко загораете, никогда не обгораете, это не значит, что вашей коже общение с солнцем никак не вредит. Суммарная доза облучения потом обязательно скажется. К сожалению, переизбыток солнца чреват быстрым старением и ранними морщинами – солярии тоже считаются, кстати. Думайте о себе, любите себя: выбирайте золотую середину пребывания на пляже. И вовремя прячьтесь под пляжный зонт.

Если человек не бывает на солнце, у него перестает вырабатываться витамин D, снижается фосфорно-кальциевый обмен, ослабевают умственные и физические способности, ухудшается иммунитет. Но если оный человек бывает на солнце слишком долго, иммунитет у него ухудшается точно также.

Как подготовиться к солнечным ваннам, чтобы извлечь из них максимум хорошего?

- Пьем витамины, правильно питаемся. Витамины А, РР И В12 способствуют укреплению защитного верхнего слоя кожи, поэтому налегайте на овощи и фрукты, рыбу, творог, гречку. Солнечный свет уменьшает содержание в коже витамина С, поэтому постарайтесь чаще кушать смородину, цитрусовые, киви, болгарский перец. Помидоры тоже полезны, поскольку содержат вещество, стимулирующее выработку в организме меланина, а значит, и загара.

- Выбирайте солнцезащитные кремы по величине светозащитного фактора. Он показывает, какое время (в 8, 10, 20 раз дольше, чем без средства) вы можете загорать без вреда для себя. При этом не стоит забывать об индивидуальной чувствительности к солнцу.

Елена Владимировна Герасимчук, врач-дерматолог (интервью для журнала «Вокруг света»):

— Если серьезно отнестись к вопросу профилактики онкологических образований, то полагаться только на солнцезащитные кремы недостаточно. К такому выводу пришли члены рабочей группы Международного агентства по изучению рака. Поскольку ультрафиолет, повреждая кожу и более глубокие ткани, образует свободные радикалы, то при загаре также необходимо применять антиоксиданты для их обезвреживания. В достаточном количестве они содержатся в свежих овощах и фруктах, бобовых и орехах. Концентрированные соки промышленного производства никакой пользы не принесут. В осенне-зимний период можно приобретать в аптеках антиоксидантные витаминно-минеральные комплексы. Как это ни странно прозвучит, но летом мы должны более тщательно закрывать тело одеждой, чем весной и осенью. Но имейте в виду, что даже хлопок, лучше предохраняющий от солнца, чем синтетика, пропускает до 6% лучей, а если одежда намокнет, то сквозь нее проходит уже до 20% ультрафиолета. Легче проникают лучи и сквозь одежду, перенесшую много стирок.

- Если у вас много родинок на теле, проконсультируйтесь перед поездкой на юг с онкологом; если проблемы с щитовидной железой — обязательно навестите эндокринолога; гипертоническая болезнь, гипотония, стенокардия — кардиолога. Помните также, что некоторые лекарственные препараты могут способствовать повышению чувствительности кожи к солнечным лучам. К ним относятся: антибиотики тетрациклинового ряда, сульфаниламиды, мочегонные средства, контрацептивы, нестероидные противовоспалительные, антидиабетические, психотропные, противотуберкулезные препараты.

Альбина Николаевна Хлебникова, доцент кафедры кожных и венерических заболеваний ММА имени И.М. Сеченова, сотрудник клиники онкодерматологии, кандидат медицинских наук (интервью для журнала «Вокруг Света»):

— Меланома, выявленная на ранней стадии, подлежит лечению. А вот ее запущенная форма имеет самый неблагоприятный прогноз. Так как по внешнему виду она часто похожа на обычную родинку (невус) или последняя под воздействием ультрафиолета переродилась в меланому, каждому необходимо знать, в чем их различие. При самообследовании кожи должна насторожить любая родинка, не похожая на все остальные. Если обычные невусы симметричны, имеют ровные края и один цвет, то у меланомы все наоборот: одна половина не похожа на вторую, края и рельеф неровные, выпуклые, окраска чаще необычная (черная, коричневая, серая, синеватая, розовая или вовсе без пигмента, белая). Такое образование быстро растет в размерах и может кровоточить даже без механического воздействия на него. Малейшее подозрение должно стать сигналом о необходимости визита к дерматологу. Но все же лучше не подвергать себя такому риску и максимально обезопасить кожу от негативного воздействия ультрафиолета.

Наблюдения, проводившиеся в Российском НЦ восстановительной медицины и курортологии МЗ, доказали, что у тех людей, кто «жарился» на пляже целыми днями, наступало угнетение иммунной системы, которое сохранялось в течение года. А как же дети? Вывод ясен: если вы хотите, чтобы ребенок получил больше пользы от солнца – ограничивайте его пребывание под солнцем! Иначе вы получите не укрепление иммунитета, а череду нескончаемых ОРВИ по зиме и осени.

- Появляющийся загар — это защитная реакция организма на солнечное излучение. Загар служит естественным фильтром, задерживающим до 90% ультрафиолетового облучения. День ото дня роговой слой кожи утолщается, а кожный покров с усилением пигментации даже на ощупь становится более грубым и шершавым. Таким образом, защита против ультрафиолета появляется за счет повреждения других структур. И принесение таких жертв ради красоты в достаточной степени опасно.

Солнечные ванны излечивают псориаз, рахит и остеомаляцию. Благодаря небольшому воздействию солнца (не более 30 минут в день) повышается иммунитет, лучше усваивается кальций, активизируется обмен веществ, гибнут возбудители многих заболеваний, (то есть одновременно солнце может и провоцировать заболевание, и излечивать его, все зависит от дозы). Детям (здоровым детям) летом не дают витамин D. Вопреки множественным предрассудкам, для выработки достаточного количества этого витамина хватит часовой прогулки 50/50 на солнце и в тени.

