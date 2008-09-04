Всем нам хочется быть стройными, и это неслучайно, ведь молодость и стройность идут рука об руку, а что уж скрывать, чем моложе выглядит женщина, тем она привлекательнее. Часто лишние килограммы обусловлены перееданием. Можно ли научиться контролировать свой аппетит, чтобы не есть очень много и постепенно освобождаться от избыточного веса?

По данным Всемирной организации здравоохранения, 250 млн жителей высокоразвитых стран страдают ожирением, а полмиллиарда близки к тому, чтобы пополнить их ряды, Это не только эстетическая проблема, с ожирением связано множество болезней: сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, варикоз, подагра, патология суставов, Однако специалисты всех стран мира, эндокринологи, диетологи говорят однозначно: голодание и "жесткие" диеты не приносят удовлетворительных и длительных результатов, так как способствуют развитию стресса, отрицательно влияющего на здоровье, эмоциональный настрой, да и килограммы, скинутые таким способом, очень быстро возвращаются. Снижение веса должно быть очень плавным, не более 5 кг в месяц. Для этого нужно научиться контролировать свой рацион, аппетит и не переедать. Поэтому сегодня хотелось бы поговорить не о всех средствах борьбы с ожирением, а только о снижении аппетита. Как обмануть аппетит и не съесть очень много, да еще высококалорийных продуктов?

Советы по снижению аппетита

Иногда очень хочется съесть что-то жирненькое, сладенькое или просто много всего и сразу. Вот именно в такие моменты и понадобятся следующие советы по снижению аппетита.

* Желательно, чтобы процесс употребления пищи происходил дома, так вы избежите множества соблазнов, да и состав готовых блюд вне дома навряд ли вам будет известен.

* Выпивать за 10 минут до еды два стакана воды. В данном случае вода займет определенный объем в желудке. С такой же целью можно использовать и стакан нежирного кефира, а также сок, напополам разбавленный водой.

* Питаться следует регулярно, то есть не менее трех раз в день, оптимально - 5-разовое питание. Предпочтение нужно отдавать отварным продуктам или приготовленным на пару.

* Есть нужно очень медленно, например, поставив перед собой часы, в течение 20 минут тщательно пережевывать пищу, тем самым ускоряя процесс насыщения. Таким образом, вы быстрее снизите аппетит и сократите количество принимаемой пищи. Между первым и вторым блюдом лучше сделать перерыв в 10 минут, тогда вполне вероятно вы уже и не захотите его есть или съедите меньшую порцию.

* Исключить: пряности, приправы, уксус, горчицу и алкоголь. Они раздражают слизистую оболочку желудка, вызывая значительную выработку соляной кислоты в желудке, которая способствует усилению аппетита, так как участвует в переработке пищи. Поэтому употребление данных продуктов желательно ограничить и даже исключить. Пища должна быть не пряной, не острой и не соленой. Отказаться нужно также от копченых, вяленых, маринованных продуктов. Стараться не употреблять соусы, которые помимо разжигания аппетита часто имеют значительную калорийность.

* Некоторые диетологи рекомендуют употреблять до еды шоколад, причем непременно горький, так называемый "черный". Вспомните свое детство, как нам говорили мамы: "Не ешь сладости, перебьешь аппетит!" Черный шоколад желательно медленно жевать или даже рассасывать во рту. Его калорийность незначительно ниже калорийности обычного шоколада, но он богат порошком какао, который содержит вещества, расщепляющие жир, ведь недаром в салонах красоты так актуальны "шоколадные" обертывания. К тому же в нем много антиоксидантов - веществ, замедляющих процессы старения клеток. Естественно можно употреблять не более 20 г шоколада (3-4 небольших кусочка), которые составят около 40-50 ккал. Если съесть целую плитку, то выйдет целых 500 ккал, то есть почти треть от рекомендуемой суточной нормы. Правда полностью снизить аппетит не удастся, но вот съесть меньше на прием пищи получится. Да и магний, чемпионом по содержанию которого является черный шоколад, способствует улучшению настроения, а значит уменьшает стресс.

* На завтрак рекомендуются хлебцы или любые отрубные продукты - каши с отрубями, мюсли. Правда мюсли лучше выбирать без орехов, так как они менее калорийные. Содержащаяся в них клетчатка не только богата витаминами, но и крайне медленно переваривается, осуществляя очень постепенное поступление углеводов в кровь, тем самым не позволяя сахару крови резко снижаться, а значит и не возникнет "волчьего" аппетита. Также можно употреблять две столовые ложки отрубей перед каждым приемом пищи, например, разбавив их соком, нежирным кефиром или минеральной водой. Отруби уменьшают всасывание жира и Сахаров, обеспечивая снижение калорийности пищи, к тому же в сочетании с жидкостью они увеличиваются в объеме, заполняют часть желудка, уменьшая этим аппетит.

* Рекомендуется ложиться спать примерно в 11 часов вечера. Желательно уснуть до наступления этого времени, так как позже в организме начинает вырабатываться гормон роста, который стимулирует аппетит. Именно поэтому у многих бодрствующих в это время появляется чувство голода. Поэтому постарайтесь распределить время так, чтобы уснуть в положенные часы. Кстати, тот же гормон роста будет работать на вас во время сна, расщепляя жир и способствуя похудению, снижая риск развития многих заболеваний. На ночь можно выпивать стакан обезжиренного молока с половиной чайной ложки меда, который хорошо снижает аппетит и обладает снотворным эффектом. К тому же в молоке содержатся две крайне необходимые аминокислоты, способствующие расщеплению жира в подкожно-жировой клетчатке, это аргинин и лизин.

* Когда очень сильно хочется наесться, рекомендуется заготовить так называемый "стратегический" или "прикосновенный" запас. То есть проследить, чтобы в доме всегда были свежие фрукты, овощи, можно уже очищенные или нарезанные. Даже съев их большое количество, вы употребите гораздо меньше калорий, а значит, по крайней мере, собьете желание съесть жирную, калорийную пищу, так как для нее просто уже не будет места в желудке, да и перевариваются сырые овощи достаточно долго.

* Стараться придерживаться правила: "Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу". То есть на ужин желательно предпочесть белковую пищу, она, как уже упоминалось выше, благодаря содержанию аминокислот, способствует выработке гормонов, снижающих аппетит, и вы не съедите много. Белковую пищу желательно употреблять с овощами (а не с хлебом, крупами, картошкой и макаронами). Такое сочетание способствует лучшему усвоению пищи. Как правило, непереварившиеся за ночь продукты снижают аппетит по утрам. Хотелось бы еще раз добавить, что все, что вы съели утром и днем, с меньшей вероятностью уйдет в жировые отложения, чем то, что вы съедите ночью.

* Чтобы избежать употребления еды вечером, вскоре после ужина, необходимо почистить зубы - это психологически подготовит к тому, что это был последний прием пищи.

* Использовать акупунктуру - как самостоятельно, так и при помощи профессионалов, что является более предпочтительным, Например, необходимо выбрать точку посередине между губой и носом и массировать ее пульсирующими движениями в течение двух минут средним пальцем руки за 10-15 минут до еды. Или же обратиться к специалисту по китайской медицине, который будет проводить вам сеансы рефлексотерапии.

* Физические упражнения перед едой также снижают аппетит. Если появилось очень сильное желание что-нибудь съесть, необходимо поделать физические упражнения в течение 10 минут, и это желание если не уйдет полностью, то значительно снизится.

* Медикаментозные средства для снижения аппетита. Многих интересует этот способ снижения веса, потому что существует мнение, что это быстро и удобно. Съел пилюлю и худеешь. Однако не так-то все и просто. Мало того что полностью безопасных средств практически нет, еще следует признать, что удовольствие это весьма недешевое. На отечественном рынке совсем немного официально зарегистрированных препаратов для снижения аппетита, как правило, это СИБУТРАМИН, выпускаемый разными фармацевтическими заводами-производителями и поэтому имеющий разные названия. Это препарат МЕРИДИА и его отечественный аналог РЕДУКСИН. Их действие определяется влиянием на ту часть центральной нервной системы, которая ответственна за аппетит, а также способствует ускорению обмена веществ, то есть сжиганию жиров. Но прием этих препаратов может способствовать развитию бессонницы, перевозбуждения, повышению артериального давления. Поэтому назначить его, как, впрочем, и все другие препараты для снижения веса, может только врач. Также есть препараты, основанные на принципе разбухания, то есть, попадая в организм, соприкасаясь с жидкостью (как правило, в рекомендациях и указано запивание таких средств большим количеством воды), они разбухают и создают ощущение сытости, В основном эти средства содержат клетчатку как растительного происхождения (целлюлоза, лактулоза), так и животного, например хитозан (вещество, получаемое из панцирей ракообразных). Сейчас разрабатываются гидрогели для приема внутрь, наподобие тех, которые используются в одноразовых подгузниках. Хотя в целом данная группа БАД считается практической безопасной, не рекомендуется длительное, более 2 месяцев, и бесконтрольное их использование. При приеме данных препаратов рекомендуется употребление витаминов и ненасыщенных жирных кислот.

Средства, содержащие хром, также снижают аппетит, так как нормализуют углеводный обмен и выработку инсулина. К таким препаратам можно отнести гомеопатический препарат ФЭТ-Х.

* Есть разнообразные эфирные масла, которые применяются при ароматерапии. Эфирные масла улучшают настроение и устраняют желание "заесть" неприятности, поэтому их также можно отнести к средствам, снижающим аппетит. Этот метод достаточно эффективен. Здесь только крайне важно постоянство, пропустили день - и считайте, что весь курс лечения надо начинать заново.

* Психотерапия. Основа данного метода - нормализация психоэмоционального состояния человека. Также во время сеансов психотерапии даются установки на принципы здорового питания, на частоту приемов пищи и исключение из рациона вредных продуктов. Методы психотерапии лежат также в основе многочисленных способов кодирования с помощью "чудодейственных" сережек, пластырей и т.д.

* Хирургические методы: уменьшение размеров желудка, вшивание баллонного шара, которые сокращают объем желудка и со временем значительно снижают аппетит. Данные операции проводятся в случаях резко выраженного ожирения, если индекс массы тела составляет более 40 (индекс массы рассчитывается делением массы тела в килограммах на рост в метрах, возведенный в квадрат), так как в подобных ситуациях риск от возможных осложнений данной операции ниже риска сопутствующих ожирению диабета, гипертонии и др. Хотелось бы добавить, что побочные эффекты операции, такие, как тяжесть в животе, тошнота, отрыжка и другие достаточно выражены и снижают качество жизни.

В заключение все же хотелось бы отметить, что в основе контроля веса лежит образ жизни, включающий в себя здоровое, сбалансированное питание и достаточные физические нагрузки. И крайне важно помнить, что с возрастом, хотим мы того или нет, обмен веществ снижается, и соответственно кушать надо меньше, а двигаться больше. Вот только часто происходит все с точностью наоборот - гиподинамия, запарка на работе, чай вприкуску с бутербродами и конфетками, а вот дома вечером - первое, второе, а на третье десерт. Именно поэтому очень большое количество людей страдают ожирением.

Не надо ждать, когда грянет гром, лучше постепенно вводить в свою жизнь здоровые привычки. Ведь умеренность во всем и забота о себе - вот основа здоровой жизни!

Журнал "Мама и малыш"



