Секреты стройной мамочки

Как сохранить стройность будущей маме, советует эксперт – ведущий научный сотрудник Института иммунологии МЗ РФ, кандидат биологических наук Ольга Зайкина.

«Беременность – это лотерея, никогда не знаешь, что случится с твоей внешностью, здоровьем и фигурой», – жалуются одни. «В нашем роду все толстели», – смиряются со своей участью другие.

Как ни странно, все эти дамы отчасти правы. Но спросите их, когда и как они начали бороться с лишними килограммами? Наверняка это произошло слишком поздно, хаотично и не по правилам.

Хочу ребенка

Самое лучшее, что вы можете сделать на благо фигуры, – задуматься о ней еще до того, как окажетесь беременной.

* Держим курс на клетчатку – капусту, любую зелень со стеблями. Их надо жевать, а не выбрасывать. Приучите себя к хлебу из цельного зерна и муки грубого помола, не бойтесь макарон и круп, только желательно их, как и картошку, есть не в качестве гарнира к мясу, а самостоятельным блюдом или вместе с овощами. Эти привычки вам ой как пригодятся – без запоров не обходится ни одна беременность.

* Ограничиваем жиры – например, желтки яиц скармливаем мужу, сливочное масло заменяем растительным, с птицы снимаем кожу еще до приготовления. Субпродукты – печень, почки, куриные желудочки – нужно выбирать нежирные. Полезно приучить себя к рыбе, причем к любой, креветкам и прочим морепродуктам.

* Учимся готовить без жарки. Лучше забыть про этот способ приготовления пищи вообще, причем заранее. Во время беременности, когда особенно тянет на жареное и копченое, сделать это будет крайне трудно. Запекайте пищу в фольге, слегка поджаривайте (без корочки) на гриле, тушите в чугунной кастрюле, готовьте в микроволновке. И, естественно, варите.

* Недосаливаем пищу. Забываем о маринадах и соленых огурцах. Только малосольные огурчики, моченые яблоки, квашеная капуста, маслины – да и то в меру. Остальную пищу уже солить не нужно.

* Запасаемся горчицей. Замените кетчуп горчицей или хреном. Кетчуп – это жуткая смесь углеводов, жира и соли, он слишком калориен и способствует отложению жира на наших боках, а вот горчица и хрен, напротив, способствуют сжиганию излишков, улучшают кровообращение и помогают бороться с целлюлитом!

* Съедаем последний торт. Сладкоежкам стоит пересмотреть свои вкусовые пристрастия. Самое вредное сочетание – жирное и сладкое – в сдобных печеньях и тортах. От них, увы, надо себя отучать. Замените эклеры вареньем, курабье – пастилой и мармеладом.

* Соблюдаем режим. Приучитесь к ровному питанию – никаких долгих перерывов в течение дня, «бурных пиршеств» и разгрузочных дней после. То, что сходит с рук сейчас, во время беременности явно навредит.

* Тренируем пресс. Вы получите тройную пользу: сбросите пару килограммов до родов, не растянется живот после, а привыкшее к тренировкам тело будет «требовать» своей нагрузки и дальше – оттачивать фигуру станет значительно легче.

Жду ребенка

Желаемое произошло, вас уже почти двое. Мысль о том, что теперь надо есть за двоих, отбрасывайте сразу. Ешьте только «за себя». При этом никаких однобоких диет: белковых, углеводных, обезжиренных, «водных», «суповых», фруктово‑овощных. А вот о том, как предупредить почти обязательный спутник беременности - целлюлит, подумать стоит.

* Исключаем, особенно при наследственной предрасположенности к целлюлиту, жареные блюда, жирное мясо, птицу с кожей, колбасы, паштеты, жирные сыры, копчености, соленья, маринады, острые соусы, калорийные кондитерские изделия.

* Избегаем заменителей еды, искусственных красителей, ароматизаторов и имитаторов вкуса.

* Отменяем пиво и спиртные напитки, кроме небольшого количества сухого красного вина "по случаю" (не более 50–100 г и то в последней трети беременности).

* Сокращаем потребление кофе, крепкого чая, в том числе и зеленого, любых «газировок» и заменяем их на свежевыжатые фруктовые и овощные соки, молочно-сливочные коктейли, какао, кофе-гляссе и травяные чаи.

* Пьем витамины. Витаминно-минеральные комплексы для беременных не повредят любой женщине, даже той, что ест за двоих. У вас внутри «строится» новое «клеточное государство», и именно в этот период недостаток витаминов и минералов может пагубно сказаться на здоровье малыша.

* А вот с БАД стоит повременить! Пилюли для очищения, капсулы для пищеварения, травяные сборы для «цвета лица» – оставьте их на потом. Не зря ведь даже на упаковках пишут: «Не рекомендуется беременным и кормящим».

* Двигаемся. Разумеется, аэробику в быстром темпе и силовые упражнения придется отменить – это угроза выкидыша. Но заниматься «домашней» гимнастикой не только можно, но и нужно – движения улучшают снабжение кислородом плода и обмен веществ у матери. Из спортивных развлечений беременным отлично подходят плавание и лыжи без гонок на скорость.

* Утягиваемся и мажемся. Чем еще можно помочь фигуре? Ежедневно принимать контрастный душ, делать легкий щадящий массаж, пользоваться антицеллюлитными кремами. Носить пояса и штаны для похудения не стоит даже на ранних сроках! А вот умеренное утягивание живота бандажом полезно.

Кормлю ребенка

Настал счастливый момент – вы мама: в первый или очередной раз. Не спешите менять режим питания. Кормящей подходит большинство диетологических рекомендаций для беременных, включая обязательный прием специальных витаминно-минеральных комплексов, но в жидкости можно себя уже не ограничивать.

Усердствовать в еде все также не стоит. Но и садиться на низкокалорийные диеты, даже если вы не кормите грудью, нельзя. В первый год после родов организм постепенно «приходит в себя», продолжается его эндокринная перестройка, поэтому не надо ни голодать, ни тем более принимать любые средства для похудения.

Допустимы только творожно-молочные, фруктово‑овощные разгрузочные дни и ежедневные хотя бы 10–20‑минутные разминки. Если вы начнете активно двигаться через 2–4 недели после родов, то набранные килограммы уйдут значительно быстрее.

