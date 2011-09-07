Продолжение, начало : Кто ест конфеты по утрам – тот поступает мудро! (или о похудении)

В первой части речь шла о бесполезности диет, полезности витаминов, калориях и некоторых секретах питания, которые автору открылись на пути к стройному телу.

Разделяйте

Разбивайте прием пищи, особенно это касается десерта. Съешьте его с чаем или кофе через час после основного приема пищи, так будет разумней.

Что происходит когда вы едите? Представьте, что ваш желудок – полиэтиленовый пакет. Итак, начинаем обед. В первую очередь заливаем туда мелко покрошенный и пережёванный суп, потом хлеб, потом мясной фарш, потом картофельное пюре, потом сладкий чай, потом пюре из конфет или торта. Все перемешайте, любители соусов могут добавить майонез. Затем подогрейте все это до 36,6 градусов. Ну как?

Дело не в том, насколько все это дурно пахнет и отвратительно выглядит, а в том, что слюна, ферменты и кислота, которые вырабатываются организмом для переваривания, все вместе сойдут с ума от такого набора. Здесь и белок, и углеводы, и сахар, и крахмал, и жиры, и еще много чего, а ведь надо не просто переработать, а еще и усвоить кое-какие витамины и минералы.

Но при таком аврале уже и не до витаминов, лишь бы освободить несчастный желудок. Так собственно, к чему я. Если вам трудно понять, как и с чем совмещать пищу, то мысленно представьте, как это будет выглядеть в желудке, если приемлемо, то ешьте, если совсем уж худо (например, омлет с беконом с кофе и с тортом) то отложите хоть что-то из блюд "на потом".

Диетологи советуют есть маленькими порциями, но часто, или разбивать приемы пищи, к примеру, сейчас суп, позже второе, а десерт с чаем вообще через час после всего этого. Адепты правильного питания вообще стараются не совмещать в одном рационе белки и простые углеводы.

Я пока остановилась на том, что суп это не первое блюдо, а полноценный обед или ужин, мясо лучше есть с овощами или салатом, а десерт я ем только через полчаса после приема пищи, за исключением завтрака, который состоит у меня из овсянки, чая и вкусностей.

Продукты – обманы

То есть продукты, за внешней безобидностью которых скрываются злейшие враги для фигуры и здоровья. В первую очередь перестаньте употреблять продукты-заменители натуральных. Например: пакетированный чай – не чай, плавленый сыр – не сыр, майонез – не сметана, растворимый кофе – не кофе, растворимая лапша – не спагетти, магазинные пельмени – не мясо, магазинные салаты – не салаты, колбаса – не мясо, растворимая каша – не каша, кубик «Галина Бланка» – не бульон и пр…

Я не против, например, плавленого сыра, но моя теория такова. Производители продуктов питания пользуются нашей ленью и пищевой безграмотностью, ведь основная масса людей не читает состав продуктов. Для них главное, чтобы было вкусно и недорого. Но так не бывает!

Хороший продукт стоит дорого. Поэтому производители, чтобы обеспечить спрос, злоупотребляют добавками, консервантами, ароматизаторами, заменителями, которые значительно удешевляют продукт. При этом, конечно же, никто не заботится о вашем здоровье. К сожалению, в нашей стране все это разрешено и растет буйным цветом. Если вы видите, что колбаса стоит дешевле мяса, то тут то уж можно задуматься, из чего же ее делают. Поэтому читайте этикетки, смотрите состав, не позволяйте себя обманывать! Не ешьте продукты, состав которых вы не понимаете более чем на 30 %. Это относится к тортам, пирожным, соусам и пр..

Стремитесь к натуральности, и готовьте сами, не ленитесь, это значительно уменьшит калорийность рациона и увеличит пользу от продуктов.

Питание должно быть разнообразным

Тоже весьма банальное утверждение. Но если подумать, то многие обратят внимание на то, что закупая продукты, мы берем в основном одно и то же, по привычке. Я ловлю себя на мысли, что просто не замечаю полки с продуктами, к которым не привыкла. Поэтому часто изучаю содержимое тележек других людей, в надежде найти там вдохновение и новые идеи для ужина.

Отдельно хочу сказать о рекомендациях некоторых диетологов и наших знаменитостей, которые меня всегда раздражают. Например: «Делайте простые салаты. Ну например, берем немного манго, свежей клубники и голубики, добавим обезжиренного йогурта и посыпаем листиками свежей мяты. Это просто и полезно». Ох! Так и хочется вручить мой месячный бюджет на питание и посмотреть, как они просто попробуют не умереть от голода, какая уж там голубика!

Ну скажите на милость: где я возьму тыкву, голубику, манго и прочие свежести круглый год, если живу на Урале? У нас большую часть года зима, а солнце приходит сюда, чтобы испугаться, плюнуть и пойти поскорей обратно в Испанию. Поэтому я считаю, что лучше использовать то, что привозится к нам в сезон или то, что растет у нас. Как говорится: «где родился там и пригодился». Хотя список этот не очень то длинный, но салаты из морковки, свеклы, яблок, клюквы и пр.. в нашем случае лучше, чем из манго.

Сон

Когда Мадонну спрашивают о том, как ей удается поддерживать себя в такой прекрасной форме, то она говорит, что кроме постоянных тренировок и здорового питания, она уделяет внимание хорошему длительному сну, не менее 12 часов в сутки. По такому же принципу жила Мерилин Монро, которая много спала и прекрасно выглядела. Впоследствии, чтобы спать еще дольше, она увлекалась снотворными, что, конечно же неправильно, но сейчас не об этом.

Действительно, для здоровья и красивой фигуры сон просто необходим. Во-первых, когда вы спите, то не едите, и это уже хорошо. Во-вторых, отдохнувший организм менее подвержен стрессу и это значит, что выспавшийся человек более спокоен и не будет этот самый стресс заедать. Кстати, сам по себе недосып тоже является стрессом. В-третьих, пока вы спите, организм настраивается на работу, аккумулирует энергию и готовит к работе пищеварительные функции, что помогает усваивать пищу более эффективно. В-четвертых, в течение сна расходуются калории, а новые не поступают, что является основным принципом похудения. В общем, доброго вам сна!

Спорт

Со спортом лично у меня натянутые отношения. То времени на него нет, то денег, то плохая погода, то самочувствие, и пр. и пр. Я считаю, что добивается всего тот, кто «тише едет», то есть делает маленькие шаги, но каждый день. Поэтому, осознавая свою безграничную лень, я составила для себя «программу максимум», то есть набор минимальных, но ежедневных действий.

К примеру, сейчас у меня такая программа: в этом месяце занимаюсь только ягодицами, не более 3х упражнений, не более 7 минут каждый день. На следующий месяц запланирован пресс.

Кто-то скажет, что это ерунда. Может, так и есть. Но это дает возможность начать что-то делать и приучает к ежедневным нагрузкам.

Еще могу посоветовать утяжелители, это такие мешочки с грузом на липучках, они продаются во всех спортивных магазинах. Можно прикреплять их на ноги, руки и талию и ходить с ними несколько часов или весь день, а лучше делать упражнения. Удобно то, что они почти незаметны под одеждой. Кстати, этим способом пользуется Деми Мур, прилепляя их на ноги во время прогулки.

Скакалка – самый эффективный тренажер всех времен и народов. Я не шучу. Несколько лет я общалась с профессиональными спортсменами, и они меня заверили, что кроме специальной диеты вес помогают сбрасывать занятия на скакалке. Это так и есть. Поэтому, если вы не живете в хрущевке и не упираетесь головой в потолок, то попробуйте начать с 30 прыжков в день, только перед этим немного разминайтесь.

Танцуйте! Это эффективная, легкая и веселая тренировка. Танцуйте дома, перед зеркалом, во время уборки, во время приготовления еды. Для красивой фигуры лучше всего подходят движения в стиле латино или стриптиз-движения. Проще этого ничего нельзя придумать, я не знаю женщину, которая не умеет вертеть попой.

Секрет в том, чтобы эти движения как бы усиливать, доводить до абсурда. Например, виляние бедрами делать с максимальной амплитудой, прогиб в спине – максимально возможным, присед и наклон тоже самыми максимальными. Все это лучше делать на цыпочках, представляя, что вы на каблуках. Кстати, хождение на цыпочках и на пятках очень тренирует, попробуйте делать это дома, вместо обычной ходьбы.

И еще… если вы конечно еще не умерли от скуки и дочитали до конца. Так вот. Психологи говорят, что лишний вес является для человека буфером от окружающих его проблем и людей. Вот почему так приятно заедать стресс!

Ведь если подумать, то что может быть приятней пирожного с чаем, когда на тебя свалились все земные тяготы и лишения? Поэтому, дорогие девушки, любите себя! Конечно, об этом вам говорят каждый день. Но это просто необходимо начать делать прямо сегодня! Хотя бы потому, что счастливые люди реже страдают от лишнего веса.

Я знаю, что иногда приходится делать все и за всех, но как ни странно, если этого не делать и посвятить время себе, то эти самые «все» сами справятся. Не нужно дополнительной нагрузки. Никто никогда не скажет вам спасибо за ваше «бросание на амбразуру». Уделяйте только себе какое то время в день, это может быть хобби, или прогулка, или чашка чая в кафе, или, да что уж там… любовник. В общем, на свой вкус. Потому что счастливый человек – это как большая банка «Fairy», то есть к нему никогда не пристает ненужный жир.

Так что будьте счастливыми, здоровыми и обезжиренными! Спасибо. Пока.