На что идут знаменитые актрисы и модели, чтобы быстро привести себя в форму после рождения ребенка? Комментирует д. м. н., директор Института диетологии и диетотерапии, врач-диетолог Михаил ГИНЗБУРГ.

У них...

У звездных мамаш есть удивительная особенность: спустя каких-то пару месяцев они умудряются выглядеть так, как будто и не рожали вовсе. «Везет же людям!» - вздыхают наши мамочки над снимками в журналах.

Не завидуйте - чаще всего знаменитости скидывают вес не по доброй воле. Во-первых, большинство из них связаны жесткими контрактами и обязаны появиться на съемочной площадке буквально через несколько недель после родов. А во-вторых, им попросту негде спрятаться, чтобы растолстеть, - они 24 часа в сутки под наблюдением папарацци. Любой поход в супермаркет за хлебушком оборачивается обложками таблоидов, трубящими по всему миру: «Ее разнесло как поросенка!» Потому-то актрисы и телеведущие идут на все, чтобы быстро привести фигуру в форму. Садятся на жесткую диету и худеют - дорого, мучительно и не всегда с пользой для здоровья.

Жена Тома Круза голодала, пока кормила грудью

До ее беременности актер очень гордился точеной фигуркой жены. Родив дочку Сури, Кэти Холмс бросила все силы на борьбу с лишними килограммами. В своих интервью она обычно рассказывает, что сбросить вес после родов ей помог бег. Но это далеко не вся правда: по словам знакомых актрисы, она села на жесткую диету и ограничивала себя во всем, даже несмотря на то, что кормила дочку грудью. Кэти старалась, чтобы ее дневной рацион не превышал 1000 калорий в день (тогда как дневная норма для обычной, некормящей женщины - в среднем 2000 калорий в сутки!).

КОММЕНТАРИЙ ДИЕТОЛОГА:

- Голодать при грудном вскармливании нельзя ни в коем случае. Это может привести к полному прекращению отделения молока. При этом страдают и ребенок, и мама. Для ребенка прекращение грудного вскармливания как минимум приведет к снижению иммунитета, устойчивости к простудным заболеваниям, повышенному риску гиповитаминоза витамина D и рахита.

Для матери голодание и прекращение кормления - это стресс, гормональный сбой. Питание при кормлении может оставаться в пределах нормальной суточной калорийности - 2200 - 2400 Ккал.

Модель Хайди Клум вышла на подиум уже через 2 месяца

Немецкая супермодель Хайди Клум известна еще и тем, что она - счастливая мама троих детей. Заключив многомиллионный контракт с маркой нижнего белья Victoria's Secret, она в сентябре родила дочку, а уже в декабре вышагивала по подиуму практически обнаженной. Нормальная мама сбрасывала бы вес как минимум полгода-год, Хайди же пришлось скидывать килограммы за пару месяцев. Под наблюдением персонального «физкультурника» Хайди занималась как минимум 3 раза в неделю. Кроме того, она соблюдала сбалансированную диету в 1500 - 2000 калорий в день. И, наконец, раз в неделю фотографировалась голой. Чтобы, разглядывая снимки, сравнивать, какого прогресса она добилась.

КОММЕНТАРИЙ ДИЕТОЛОГА:

- Быстро сбрасывать вес всегда тяжело и рискованно. Хорошо, если есть возможность пользоваться услугами персонального тренера и персонального диетолога. Не менее важным является и мотивация. Мысль материальна! Страстное стремление к цели повышает активность гормонов адреналина и норадреналина. А под их действием происходит мощная стимуляция расщепления жира.

Милла Йовович набрала 30 кило

Недавно стала мамой и актриса Милла Йовович - в ноябре прошлого года она родила дочку. Ожидая ребенка, Йовович умудрилась поправиться на 30 кило. «Я стала такая огромная! - жаловалась актриса на своем блоге. - Просто невероятно, как быстро это случилось! Все, что я делала, - съедала на завтрак три рогалика с маслом, несколько пончиков, желе и сливки. И вдруг - бац! Весы стали зашкаливать, я уже вешу 90 кило».

Судя по фото, сделанным недавно, Милле удалось избавиться от большинства из этих килограммов. Она отказалась от жирного и сладкого и регулярно делает упражнения.

Ума Турман худела, убивая Билла

Задумав снять фильм «Убить Билла», режиссер Квентин Тарантино писал сценарий специально под Уму Турман. Однако в тот момент она была беременна и не могла выполнять сложные трюки. Съемки пришлось отложить на год. Спустя три месяца после рождения сына актриса вышла на съемочную площадку. После родов она поправилась на 11 кило - и этот вес ей пришлось сбросить за полтора месяца. Ума трудилась с девяти утра до пяти часов дня - училась обращаться с мечом, осваивала кунг-фу, занималась йогой. Ей подобрали диету, основанную на философии дзэн-буддизма. Еда рассматривается в ней лишь как способ поддержания жизни, а не как источник наслаждения. Под запретом оказалось все горькое, соленое, острое, жирное, жареное. В итоге Турман ела рис, рыбу и мясо, приготовленные на пару, бобы, свежие и вареные овощи, пила зеленый чай.

КОММЕНТАРИЙ ДИЕТОЛОГА:

- По мнению многих современных ученых, утомительные тренировки только мешают похудению. Они создают стресс, снижают настроение. После них часто неуправляемо повышается аппетит.

Гораздо лучше и эффективнее тренировки средней интенсивности - тонизирующие упражнения и оздоровительная ходьба.

...и у нас

Глюк’Oza купила пароварку

Певица Глюк’Oza (Наталья Ионова) во время беременности поправилась на 16 килограммов. Родив дочку, Наташа никак не могла избавиться от последних 6 кило, чтобы вернуться к своему добеременному весу. Три месяца она потела в спортзале, занимаясь каждый день по три часа. И пару месяцев сидела на серьезной диете. Даже купила пароварку и ела только мясо и овощи, приготовленные на пару.

КОММЕНТАРИЙ ДИЕТОЛОГА:

- Считается допустимым, если во время беременности женщина поправляется на 10 килограммов. Столько весит зрелый плод вместе с околоплодными водами, плацентой и оболочками. Неудивительно, что 6 кг оказались для певицы лишними.

Практически всегда сохраняется риск, что лишние килограммы вернутся. Будем надеяться, что необходимость поддерживать себя в форме не даст Наташе расслабиться.

Яна Поплавская попала в больницу из-за тайских таблеток

Звезда фильма «Красная Шапочка», а ныне телеведущая Яна Поплавская, после рождения второго ребенка набрала аж 30 килограммов.

- Я сидела на всевозможных диетах, но ни к чему, кроме отрицательного результата, не пришла, - рассказывает она. - Тогда я стала пить тайские таблетки. В результате попала в больницу - у меня начались судороги.

Со временем Поплавская изобрела свою собственную методику, которая помогла-таки ей сбросить 30 кило. Правда, диета специфическая, поэтому на ее полезности Яна не настаивает. Она ела только тогда, когда уже не могла терпеть голод, обычно это состояние наступает ближе к вечеру: «К этому времени желудок сжимается, и ты съедаешь уже не так много». А в течение дня нужно пить побольше жидкости: воду, чай, соки.

КОММЕНТАРИЙ ДИЕТОЛОГА:

- Ни в коем случае нельзя принимать таблетки, приобретенные нелегально, минуя аптеки, что бы вам про эти таблетки ни рассказывали и как бы их ни хвалили. Результатом может быть тяжелое отравление. Идея, что можно похудеть, питаясь один раз в день, в корне ошибочна. Опыт показывает: при таком стиле питания неизбежно переедание - голод, накопленный за день, требует новых порций пищи. Плюс очевидный вред для желудка. Наоборот, питаться следует как можно чаще. Порядка 5 - 6 раз в день. Это поможет совладать с аппетитом и сбрасывать вес постепенно.

Юля Началова то худеет, то полнеет

Съемки в «Последнем герое» и болезненный развод с мужем сделали певицу Юлю Началову почти «прозрачной» - настолько она похудела. «В тот момент я неадекватно воспринимала свое состояние - мне казалось, что надо дальше худеть и худеть, - признавалась Юля. - Продолжала есть только салатные листья и яблоки». Выйдя замуж за футболиста Евгения Алдонина и родив дочку, Юля приятно округлилась, прибавив за время беременности 30 кило. Певица сильно переживала, ведь уже через 20 дней после родов ей нужно было сниматься в программе «Субботний вечер». Сидела на разных диетах, плавала в бассейне. Но вернуть былую стройность Юле пока так и не удается.

КОММЕНТАРИЙ ДИЕТОЛОГА:

- Слишком интенсивное похудение часто сменяется столь же стремительным набором веса. Это заставляет человека бросаться из крайности в крайность: то сидеть на голодных диетах, то есть все подряд в огромных количествах. Остановитесь на золотой середине: маложирное питание, прогулки, тонизирующие упражнения. Ешьте почаще, относитесь разумно к лакомствам, нормализуйте сон - это позволит потихоньку сбрасывать вес и годами поддерживать его в норме.

И еще: все приведенные выше истории касаются девушек, для которых их внешность неразрывно связана с профессией. Это создает мощнейший мотив для похудения. Если у вас такого стимула нет, ни в коем случае не сидите на полуголодных диетах. Только навредите себе и поправитесь еще больше.

Кто еще из звезд как терял вес после беременности

- Актриса Сальма Хайек, родившая дочку в сентябре прошлого года, придерживается средиземноморской диеты: много рыбы, фруктов, овощей и продуктов, содержащих “полезные” жиры (например, оливковое масло и орехи). И старается есть часто, но понемногу.

- Мама двоих детей актриса Кэтрин Зета-Джонс долгое время сидела на кремлевской диете, которая помогла ей сильно похудеть. Принцип диеты простой: ешь вволю белки, но держись подальше от сладкого и мучного. Есть Кэтрин старается 3 раза в день и только когда действительно проголодается.

- Красотка Джулия Робертс, родившая третьего ребенка, утверждает: хорошая фигура на 95% зависит от генетики. Главное – постараться не слишком набрать вес во время беременности.

- Актриса Юлия Меньшова считает, что похудеть можно только по принципу великой балерины Майи Плисецкой: «Жрать надо меньше!» После рождения дочки Юля сильно поправилась. И чтобы похудеть, в течении трех месяцев ела только овощи, отказавшись от мяса, рыбы и молочного.

Три главных женских мифа о лишнем весе после родов

1. Ты ни за что не похудеешь, пока кормишь грудью

Комментирует диетолог Михаил ГИНЗБУРГ: Конечно, при кормлении возникают такие способствующие полноте факторы, как некоторое повышение аппетита, ограничение подвижности, стрессы и нарушенный сон. Но есть и плюс. При кормлении жир покидает организм женщины вместе с молоком. Этим грех не воспользоваться - уменьшаем жирность питания, подключаем тонизирующие упражнения, как можем, нормализуем сон, и худеем!

2. Нужно есть как можно больше жирного и сладкого, чтобы молоко было питательным и полезным.

Михаил ГИНЗБУРГ: Это не так. Питательность и польза молока, никак не зависят от массы жира и сахара в пище. Самое лучшее при кормлении придерживаться сбалансированного питания, богатого витаминами, белком и кальцием. Оптимальными в этом плане являются маложирные молочные и кисломолочные продукты. Для кормящей женщины желательно, чтобы их в питании было побольше.

3. После родов ты никогда уже не будешь такой как прежде: во время беременности кости таза расходятся и ты автоматически толстеешь на пару размеров.

Михаил ГИНЗБУРГ: И это не так, есть много примеров, когда после родов женщины весили меньше, чем до беременности. Не наблюдается и изменений в скелете и связочном аппарате. Просто многие после родов начинают вести более размеренный образ жизни, успокаиваются, ограничивают подвижность - расход энергии сокращается, и часто даже при неизменном питании появляются лишние килограммы.

