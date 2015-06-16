История похудения: как мне это удалось

Как похудеть, несмотря на то, что все против, и никто не поддерживает, или «Я сделала это только для себя и ни для кого больше»!

Здравствуйте, дорогие Ю-мамы!

Вот наконец-то я решилась написать о том, как я похудела, и для чего мне это было нужно.

Я участвовала в проекте «Похудей к лету!».

В начале проекта мой вес составлял:

58,6 кг.

параметры:

ОГ 85 см.

ОТ 70 см.

ОБ 100 см.

К концу проекта вес составил:

48,6 кг.

параметры:

ОГ 82 см.

ОТ 62 см.

ОБ 92 см.

То есть к концу проекта я скинула ровно 10 кг и по 8 см в талии и бедрах. Я считаю это отличным результатом, теперь мне нравится мое новое отражение в зеркале, новый 42 размер, которого у меня никогда не было, и новый плоский животик!

В дальнейшем я хочу, чтобы мой вес больше не поднимался до 52 кг, в этом весе я чувствую себя комфортно, (меньше можно, больше нельзя!), но главное для меня не вес – главное «сделать» красивым и рельефным живот, я на пути к этому.

Когда я подала заявку на участие в проекте и пришла на взвешивание, то буквально повергла всех в шок: «А Вам-то куда худеть!» - услышала я в офисе. Муж также был против моего похудения – любимые слова моих родственников и знакомых: «Зачем тебе это нужно?! У тебя и так все хорошо! Ты двоих детей родила, все так и хочешь быть как девочка что ли?!»

Так вот, отвечаю на вопрос «ЗАЧЕМ?!»

Раньше я считала, что идеальными, стройными и красивыми могут быть лишь звезды и знаменитости, что идеальная красота – это девушка с обложки глянцевого журнала, но теперь мои представления о красоте «перевернулись», теперь я знаю, что возможно все! Поверьте, все в наших руках! И после рождения детей можно еще долго оставаться стройной, главное следить за собой – правильно питаться и заниматься спортом. И после 30-ти может быть «фигура девочки»! Главное, стремление и огромное желание!

Отдельно хочу сказать о питании

На данный момент я ем 3 раза в день: завтрак – каша, либо яйца, либо творог, обед – в основном, суп, ужин – мясо с гарниром и овощами. Иногда на обед или ужин салаты, фрукты - на завтрак. Я не ем после 6-ти, в последнее время практически не ем хлеб (если ем, то только черный), из сладкого – шоколад на завтрак, а вот в выходные могу есть как угодно и все что угодно, то есть в выходные «ухожу в отрыв», могу поужинать глубокой ночью кучу вредного. Поэтому после выходных в понедельник у меня обязательно разгрузочный день (это может быть любой продукт, но только один – гречка, рис, сырая свекла с морковью, огурцы, капуста, яблоки, грейпфрут, курица, кефир). Мне больше всего нравится кефирный либо грейпфрутовый разгрузочный день.

У кого-то совершенно иные представления о правильном питании, многие советуют есть по 5-6 раз в сутки и понемногу. Я так не могу, мне проще питаться 3 раза в день, но на истину я не претендую, здесь – кому как нравится, и кому какой режим питания больше подходит.

Далее спорт

Не у всех есть возможность заниматься в спортзале и по несколько часов в неделю, но абсолютно каждый, если захочет, может заниматься дома – было бы желание, терпение и усердие.

Участвуя в проекте, я открыла для себя тренировки с Джиллиан Майклс – лично для меня ее тренировки подошли идеально, всего 30 мин. в день. Но после этих занятий ты выжата, как лимон. Но это только в начале, потом, непонятно откуда, появляется куча энергии, главное, потерпеть неделю – боль уходит, появляется сила и возможность сделать большее.

Я попробовала программы «Похудей за 30 дней» и «Плоский живот за 6 недель» дополнительно к данным тренировкам (я делаю их каждый день до обеда), вечером, после 9-ти, когда я укладываю детей спать, то еще 1 час кручу обруч + иногда делаю отдельные упражнения на пресс. В самом начале я могла крутить хулахуп всего 15 минут, на следующий день у меня появились огромные синяки на талии, я намазала их обезболивающей мазью и опять начала крутить обруч, также через неделю тело уже привыкло, синяки сошли и больше ничего уже не болело.

Это я все к чему: многие начинают заниматься, но бросают, так как мышцы дико болят – это огромная ошибка! Для всех начинающих – потерпите неделю, делайте упражнения, не бросайте, со временем тело привыкнет к тренировкам, и Вам станет легче, боль уйдет и Вы почувствуйте легкость и силу одновременно! Поверьте, я знаю, о чем говорю, я сама прошла через это. Неделя – вот срок, после которого становится легче, перетерпите всего одну неделю, все в Ваших руках!

За 2 месяца, которые длился проект, мое тело стало более упругим, я стала гораздо сильнее, кожа подтянулась, дряблый живот стал ровным, перестала болеть спина, поясница, шея. Кубики, правда, еще не видны, но я не собираюсь останавливаться на достигнутом, надеюсь, что к осени они уже будут.

Я поняла, что главное для меня – это спорт, что можно заниматься и дома, нужно лишь поверить в свои силы и результат не заставит себя ждать! Питание, конечно, тоже важно, но тренировки в моем случае сыграли решающую роль.

Еще раз, для чего все это было сделано? Зачем мне все это было нужно?

Для того, чтобы не быть обычной «средней», а для того, чтобы стать красивой «идеальной».

Да, до идеала мне еще ой как далеко! Но я буду стремиться, буду заниматься, теперь свои домашние тренировки я уже точно не брошу!

А если честно, я просто мечтаю привести своего старшего ребенка в первый класс и быть на его первой линейке самой красивой мамой! А еще лучше, быть самой красивой мамой на его выпускном, ну а потом, и на выпускном дочери. Я хочу, чтобы мои дети мною гордились, хочу, чтобы дочь могла брать с меня пример!

Р.S. до 1 сентября, когда мой ребенок пойдет в первый класс, у меня еще 2 года, так что время есть! Я попробую стать идеальной!

Я хочу быть самой красивой мамой для своих детей на свете, хочу быть идеальной женой для своего мужа, хочу, чтобы мужу все завидовали. Я хочу на долгое время сохранить «фигуру девочки», хочу долго оставаться молодой и здоровой, ведь спорт – это жизнь, движение – это жизнь! Вот для чего я все это делаю…

И останавливаться я не собираюсь, я не просто хочу быть красивой, я должна быть красивой!