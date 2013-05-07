Похудею? Не похудею… Похудею на «6 лепестках» Анны Юханнсон!

Вы задумывались над тем, почему каждый раз пытаясь похудеть (читай, стать красивее и ухоженнее) нас настигает некое уныние? Да потому, что каждый раз наш организм сопротивляется всем тем ограничениям, что его ждут! Разработчик диеты «Шесть лепестков» Анна Юханнсон учла, помимо прочего, особенности женской психики, и добавила диете некое цветочное оформление, дабы поддержать худеющих на пути к идеалу! Ежедневно, отрывая по лепестку, каждая из нас может радоваться и тому, что этот день с его ограничениями позади, и тому, что он принес видимый результат!

В чем же суть диеты?

Все мы знаем, что такое моно диета, и думаю, почти каждая худеющая когда-то пробовала какую-либо из них. Анна Юханнсон объединила целых шесть моно диет! Шесть дней – шесть разрешенных групп продуктов - шесть лепестков. Европейские диетологи пришли к выводу, что любая моно диета наиболее эффективна первые 25 часов. А Анна Юханнсон учла также особенности пищеварения при чередовании белков и углеводов, когда работает так называемый эффект «качелей». Благодаря этому эффекту каждый день усиливает эффект предыдущего и закладывает нужный фундамент для последующего дня диеты, именно поэтому нельзя нарушать строгую очередность продуктов. Итак, последовательность такова: 1 день – рыбная моно диета, 2 день – овощная моно диета, 3 день – куриная моно диета, 4 день – злаковая моно диета, 5 день – творожная моно диета, 6 день – фруктовая моно диета.

Почему эта диета считается одной из самых легко переносимых?

Все очень просто! Есть ряд условий, которые значительно облегчают прохождение диеты, поддерживают хорошее настроение и самочувствие:

Один вид продукта – один день. Существуют моно диеты и по три и по семь дней, но здесь всего один день и разрешенный продукт просто не успевает надоесть.

Продукты можно и тушить, и печь, и есть сырыми, поэтому даже фруктовый день может пройти значительно легче.

Запрещен только сахар, а соль и приправы разрешены. По сути, только 5 дней нужно выдержать без сахара, а потом фруктовый день компенсирует недостаток «сладенького».

Можно есть и вечером, и в любых объемах (конечно, есть рекомендации по объему каждого продукта, но они не являются обязательным условием диеты).

Ю-мамы говорят….

А давайте краешком глаза подсмотрим за тем, как изо дня в день проходило похудение у наших ю-мам, а заодно и узнаем, почему Анна Юханнсон поставила моно диеты именно в такой последовательности?

Итак, начинаем!

Первый день – рыбный. За счет высокого содержания легко усваиваемого белка и значительного количества поли насыщенных жирных кислот Омега-3, которые не превращаются в подкожный жир, рыбный день обеспечивает большой отвес, низкую калорийность и подготовку организма к овощному дню. По результатам ю-мам видно, что это ударный день диеты, отвес почти у всех очень большой.

«У меня сегодня отвес 1,100»

«..лепесток оторвала, отвес 500 гр.»

«..а у меня 900 гр. За 2 года первый раз увидела 61. Лепесток утром отстригла»

«Отвес - 1,4 кг! Не думала, что так много отвесит»

«…я не сотку вешу и не отекаю, но у меня -1,8»

«У меня -600 гр.»

« 1,5 кг. Давно я таких цифр на весах не видела»

«У меня сегодня отвес 800гр, но у меня и вес большой, я стартовала с 89кг.»

«У меня за первый день отвес 1.100..не плохо»

«У меня за 1 день -500, но я вечером немного каши поела, сильно мутило от рыбы, точно не свежая была»

«1 день съела 200 г форели и 150 г бульона от нее пила воду все как положено итог -600 г».

Но, всегда стоит помнить, что нет диет, которые подходят абсолютно всем, оттого и результаты могут быть ниже, чем ожидалось, либо их совсем не будет.

«…на рыбе -0! Ровно, как и было вчера...почему так, у всех по 800 отвесы....а у меня 0!»

«А у меня за рыбный день нет отвеса . Очень жаль... но буду продолжать, куда деваться»

«Ничего не понимаю....вчера съедено : 1 рыба окуня морского + грамм 200 креветок ( это нечищеных), отвеса нет ни грамма».

Второй день – овощной. В этот день калорийность суточного рациона опять значительно снижается. Организм насыщается растительными углеводами, на переваривание которых уходит много энергии, и это происходит за счет нажитых непосильным трудом жировых отложений! Первая пара дней усиливают эффект друг друга, за счет чередования белка и углеводов. Результаты овощного дня уже не такие сногсшибательные, но ведь и организму надо время привыкнуть к «качелям».

«…ну вот...у меня 600…»

«…отвес 400, хотя я вчера сорвалась…»

«у меня +100 но я думаю из-за воды…»

«После овощного дня -800гр.»

«…у меня после овощей -500 гр., думала, будет больше»

«…2 день, меня с самого утра начало штормить пришлось съесть маленькую морковку, еле до работы дошла, там яблоко завалялось - съела, через какое-то время снова начался шторм, поела вареную цветную капусту и салат из свежей капусты, еле доплелась домой, поужинала свеклой и тогда мне стало нормально, итог +400 г…»

«Я в расстройстве, у меня привес 200 гр. Ничего не понимаю... откуда?».





Третий день – куриный. За овощной день организм израсходовал запас белка, поэтому полученный белок от курицы пойдет на укрепление мышц, а на переваривание уйдет энергия, взятая опять же из наших «боков», потому что организм сейчас испытывает дефицит углеводов. Опять белковый день и опять хорошие отвесы!

«-800»

«-600, хотя я иду от противного ( грудки съела 200гр и ещё всякого разного попробовала), прямо удивляюсь, думала хоть бы не набрала, а оно во что -600!!!!то ли диета такая, то ли лепестки волшебные»

«-800! ура!»

«-600 после курицы»

«У меня после куры всего минус 200»

«3 день после курицы у меня -500 г»

«..куриный день – 700».

Четвертый день – злаковый. На переваривание злаков у организма всегда уходит много энергии, важно, чтобы она бралась из наших ненужных запасов, что и обеспечивается чередованием продуктов в моно диете.

«отвес 600 гр.»

«-500»

«…отвес сегодня 400гр»

«-100гр, главное не поправилась»

«4 день после злаков - 1 кг»

«У меня минус 100 после злакового…»

«…на кашах у меня – 200».





Пятый день – творожный. Четыре дня наш организм трудился, чтобы избавиться от лишнего, и конечно, ему нужно восполнить и запасы минеральных веществ, и белковые запасы. Творог является источником белка, который будет расщеплен почти полностью на незаменимые аминокислоты, и печень не сможет преобразовать их в источник энергии – глюкозу, соответственно наш организм опять будет перерабатывать собственные жировые отложения!

«У меня - 100 гр., ну что ж - сойдёт и так. Вчера за весь день пачка творога и коробка ряженки, причём ряженку пила в кинотеатре т.к. поужинать не успела. Весь зал с попкорном, а я с ряженкой»

«У меня – 500»

«5 день творожный -300 г (итого за 5 дней ровно 2 кг)»

«...весы очень не порадовали, плюс 500, правда я вчера поздно ела творог в часов 9 с лишним…Возможно, конечно, что жидкость творог задержал»

«5 день (творог): -100 гр.»

«…за вчерашний творог минус 100 грамм) Это даже хорошо, что не плюс....съела пару крыльев копченых))…»

«На твороге скинула 1кг ровно. Сегодня утром готова была съесть слона…».

Шестой день – фруктовый. В этот завершающий день диеты мы снабжаем наш организм сложными углеводами – полисахаридами, они очень тяжело перевариваются и нам приходится тратить много энергии на это, но раз мы сидим на белково-углеводных «качелях», то опять тратим энергию своих жировых запасов!

«6 день (фрукты): - 500 гр.»

«…у меня 0, но честно признаюсь, я ела вчера роллы»

«После 6 дня (фруктового) в пасху не нарушила -1 кг».

Ну, и каких же результатов добились ю-мамы, шесть дней «раскачивающие» свои жировые ресурсы на «качелях» Анны Юханнсон? Давайте посмотрим отчеты самых упорных!

«Итак, подведу итог:

1 день (рыбный): -1400 гр.

2 день (овощи): + 200 гр.

3 день (курица): - 800 гр.

4 день (злаки): - 500 гр.

5 день (творог): -100 гр.

6 день (фрукты): - 500 гр.

ИТОГО: за 6 дней диеты общий отвес - 3100 гр. Считаю это хорошим результатом, т.к. диету выдержала легко, без страданий и мучений, так сказать»

«Всего за 6 дней - 3 кг. Сегодня перерыв, хотя есть сегодня даже страшно как-то, отвыкла… В общем, диета хорошая, советую всем»

«Общий отвес у меня 3300. Лед тронулся!!! Диета действительно работает!»

«Итого за 6 дней -2,7 кг»

«Диеты придерживалась строго. Лишнего не ела, все как надо. Итог на сегодняшний день - 5.100»

«…за 6 дней минус 3700!!! я довольна! хорошее начало!!!».

С какими трудностями столкнулись ю-мамы на пути к стройному силуэту?

В целом ю-мамы прошли этот шестидневный путь с позитивом и воодушевлением, еду обсуждали не много, в основном делились результатами. Но, нашлись и те, кому диета далась с трудом, и психологически, и физически… Задумайтесь, нужна ли вам диета, которая сопровождается не только психологическим дискомфортом, но и плохим самочувствием, слабостью? Ведь диетологи не устают повторять, если есть слабость, тошнота, головокружения – надо прекращать диету!

«Короче говоря, у всех организм разный, кому-то эта диета дается легко и есть результат, а мне вообще плохо, но раз уж я дошла до злаков наверно на диете продержусь до конца, завтра, надеюсь, у меня не будут шарики перед глазами летать»

«А я единственный день перенесла нормально - это рыбный, а все остальные три дня шатало и кружилась голова, даже вчера был злаковый день - я утром кашу не поела, потом меня целый день качала, поела только ближе к обеду и как только подступал голод меня снова качало и голова совсем не работала, я даже первый раз забыла пин-код у банковской карты. Сегодня я к творогу добавила фруктовый йогурт и первый день у меня с головой все нормально»

«У меня после курицы опять плюс!!! Так мне трудно дается эта диета, до жуткой головной боли прямо! А тут еще и плюс в весе! Все я обиделась и ушла на минус 60 худеть! Заточила кусок кулича утром с чаем и головная боль прошла и настроение появилось! А то ходила голодная и злая, муж меня прямо просит бросить все диеты и не париться, говорит, меня любую любит».

Следующая естественная реакция дискомфорта и плохих результатов – это срывы! Наши ю-мамы умудряются дать себе послабления даже на шестидневной диете!

«..вчера просто к вечеру прямо крышу сорвало, так всего захотелось, до головной боли, начиная от сладкого чая и заканчивая колбасой, кто его знает что было, но вот так»

«Девочки, я сорвалась, у меня сегодня очень сильно кружится голова, меня качает..... (месяц назад был приступ шейного остеохондроза)»





«Девчо-о-о-онки... что я сейчас наделала..... сегодня 4 день - злаковый, а я натрескалась (при чем не одну съела, а реально натрескалась) печенек, глазированных шоколадом,

зато как мне стало хорошо-о-о-о!...А я все думала: что-то тут не так, как-то диета легко проходит, ничего не хочу, живу себе, худею, а тут как пелена на глазах, как зомби пошла и натрескалась...»

«Девочки, всю диету держалась, а в последний день сорвалась! Съела два куска шашлыка... как вкусно было... ммммм!!!! Так что завтра по любому в плюс уйду!!! Ну да ладно, общий итог все равно минус получится и это уже радует!».

Чтобы избавить женщин от разочарований, стрессов и срывов, диетологи делятся некоторыми советами, которые помогут правильно начать путь к похудению и прекрасно его выдержать, добившись хороших результатов.

Важно подбирать диету в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями. Белковые диеты точно не подойдут любителям растительной пищи, а тем, кто ест мало сырых овощей – вряд ли подойдут диеты на их основе. Важно выбирать комфортное время для похудения, это не должен быть период эпидемий ОРВИ, сильных физических или эмоциональных нагрузок, период выздоровления от долгой болезни, первые месяцы грудного вскармливания и критические дни. Если есть хронические заболевания, то важно пройти консультацию у лечащего врача и диетолога. Важно провести генеральную репетицию диеты. Возьмите за основу питания принципы избранной вами диеты и питайтесь так несколько дней, послушайте себя – насколько вам комфортно, как тело реагирует на перемены, если все в порядке и предыдущие пункты соблюдены, то можно начинать!

Изучив «Шесть лепестков» и отзывы ю-мам, можно сделать вывод, что данная диета довольно универсальна, проста и эффективна. Это отличный вариант для тех, кто хочет быстро и без стресса сбросить 3-5 кг накануне отпуска или ответственного мероприятия. Ищите свою диету, пробуйте, но помните, что самое главное – это хорошее самочувствие и отличное настроение, именно эти спутники лучше всего помогут вам на пути самосовершенствования!

