Похудею? Не похудею… Похудею на «6 лепестках» Анны Юханнсон!
Вы задумывались над тем, почему каждый раз пытаясь похудеть (читай, стать красивее и ухоженнее) нас настигает некое уныние? Да потому, что каждый раз наш организм сопротивляется всем тем ограничениям, что его ждут! Разработчик диеты «Шесть лепестков» Анна Юханнсон учла, помимо прочего, особенности женской психики, и добавила диете некое цветочное оформление, дабы поддержать худеющих на пути к идеалу! Ежедневно, отрывая по лепестку, каждая из нас может радоваться и тому, что этот день с его ограничениями позади, и тому, что он принес видимый результат!
В чем же суть диеты?
Все мы знаем, что такое моно диета, и думаю, почти каждая худеющая когда-то пробовала какую-либо из них. Анна Юханнсон объединила целых шесть моно диет! Шесть дней – шесть разрешенных групп продуктов - шесть лепестков. Европейские диетологи пришли к выводу, что любая моно диета наиболее эффективна первые 25 часов. А Анна Юханнсон учла также особенности пищеварения при чередовании белков и углеводов, когда работает так называемый эффект «качелей». Благодаря этому эффекту каждый день усиливает эффект предыдущего и закладывает нужный фундамент для последующего дня диеты, именно поэтому нельзя нарушать строгую очередность продуктов. Итак, последовательность такова: 1 день – рыбная моно диета, 2 день – овощная моно диета, 3 день – куриная моно диета, 4 день – злаковая моно диета, 5 день – творожная моно диета, 6 день – фруктовая моно диета.
Почему эта диета считается одной из самых легко переносимых?
Все очень просто! Есть ряд условий, которые значительно облегчают прохождение диеты, поддерживают хорошее настроение и самочувствие:
- Один вид продукта – один день. Существуют моно диеты и по три и по семь дней, но здесь всего один день и разрешенный продукт просто не успевает надоесть.
- Продукты можно и тушить, и печь, и есть сырыми, поэтому даже фруктовый день может пройти значительно легче.
- Запрещен только сахар, а соль и приправы разрешены. По сути, только 5 дней нужно выдержать без сахара, а потом фруктовый день компенсирует недостаток «сладенького».
- Можно есть и вечером, и в любых объемах (конечно, есть рекомендации по объему каждого продукта, но они не являются обязательным условием диеты).
Ю-мамы говорят….
А давайте краешком глаза подсмотрим за тем, как изо дня в день проходило похудение у наших ю-мам, а заодно и узнаем, почему Анна Юханнсон поставила моно диеты именно в такой последовательности?
Итак, начинаем!
Первый день – рыбный. За счет высокого содержания легко усваиваемого белка и значительного количества поли насыщенных жирных кислот Омега-3, которые не превращаются в подкожный жир, рыбный день обеспечивает большой отвес, низкую калорийность и подготовку организма к овощному дню. По результатам ю-мам видно, что это ударный день диеты, отвес почти у всех очень большой.
«У меня сегодня отвес 1,100»
«..лепесток оторвала, отвес 500 гр.»
«..а у меня 900 гр. За 2 года первый раз увидела 61. Лепесток утром отстригла»
«Отвес - 1,4 кг! Не думала, что так много отвесит»
«…я не сотку вешу и не отекаю, но у меня -1,8»
«У меня -600 гр.»
« 1,5 кг. Давно я таких цифр на весах не видела»
«У меня сегодня отвес 800гр, но у меня и вес большой, я стартовала с 89кг.»
«У меня за первый день отвес 1.100..не плохо»
«У меня за 1 день -500, но я вечером немного каши поела, сильно мутило от рыбы, точно не свежая была»
«1 день съела 200 г форели и 150 г бульона от нее пила воду все как положено итог -600 г».
Но, всегда стоит помнить, что нет диет, которые подходят абсолютно всем, оттого и результаты могут быть ниже, чем ожидалось, либо их совсем не будет.
«…на рыбе -0! Ровно, как и было вчера...почему так, у всех по 800 отвесы....а у меня 0!»
«А у меня за рыбный день нет отвеса . Очень жаль... но буду продолжать, куда деваться»
«Ничего не понимаю....вчера съедено : 1 рыба окуня морского + грамм 200 креветок ( это нечищеных), отвеса нет ни грамма».
Второй день – овощной. В этот день калорийность суточного рациона опять значительно снижается. Организм насыщается растительными углеводами, на переваривание которых уходит много энергии, и это происходит за счет нажитых непосильным трудом жировых отложений! Первая пара дней усиливают эффект друг друга, за счет чередования белка и углеводов. Результаты овощного дня уже не такие сногсшибательные, но ведь и организму надо время привыкнуть к «качелям».
«…ну вот...у меня 600…»
«…отвес 400, хотя я вчера сорвалась…»
«у меня +100 но я думаю из-за воды…»
«После овощного дня -800гр.»
«…у меня после овощей -500 гр., думала, будет больше»
«…2 день, меня с самого утра начало штормить пришлось съесть маленькую морковку, еле до работы дошла, там яблоко завалялось - съела, через какое-то время снова начался шторм, поела вареную цветную капусту и салат из свежей капусты, еле доплелась домой, поужинала свеклой и тогда мне стало нормально, итог +400 г…»
«Я в расстройстве, у меня привес 200 гр. Ничего не понимаю... откуда?».
Третий день – куриный. За овощной день организм израсходовал запас белка, поэтому полученный белок от курицы пойдет на укрепление мышц, а на переваривание уйдет энергия, взятая опять же из наших «боков», потому что организм сейчас испытывает дефицит углеводов. Опять белковый день и опять хорошие отвесы!
«-800»
«-600, хотя я иду от противного ( грудки съела 200гр и ещё всякого разного попробовала), прямо удивляюсь, думала хоть бы не набрала, а оно во что -600!!!!то ли диета такая, то ли лепестки волшебные»
«-800! ура!»
«-600 после курицы»
«У меня после куры всего минус 200»
«3 день после курицы у меня -500 г»
«..куриный день – 700».
Четвертый день – злаковый. На переваривание злаков у организма всегда уходит много энергии, важно, чтобы она бралась из наших ненужных запасов, что и обеспечивается чередованием продуктов в моно диете.
«отвес 600 гр.»
«-500»
«…отвес сегодня 400гр»
«-100гр, главное не поправилась»
«4 день после злаков - 1 кг»
«У меня минус 100 после злакового…»
«…на кашах у меня – 200».
Пятый день – творожный. Четыре дня наш организм трудился, чтобы избавиться от лишнего, и конечно, ему нужно восполнить и запасы минеральных веществ, и белковые запасы. Творог является источником белка, который будет расщеплен почти полностью на незаменимые аминокислоты, и печень не сможет преобразовать их в источник энергии – глюкозу, соответственно наш организм опять будет перерабатывать собственные жировые отложения!
«У меня - 100 гр., ну что ж - сойдёт и так. Вчера за весь день пачка творога и коробка ряженки, причём ряженку пила в кинотеатре т.к. поужинать не успела. Весь зал с попкорном, а я с ряженкой»
«У меня – 500»
«5 день творожный -300 г (итого за 5 дней ровно 2 кг)»
«...весы очень не порадовали, плюс 500, правда я вчера поздно ела творог в часов 9 с лишним…Возможно, конечно, что жидкость творог задержал»
«5 день (творог): -100 гр.»
«…за вчерашний творог минус 100 грамм) Это даже хорошо, что не плюс....съела пару крыльев копченых))…»
«На твороге скинула 1кг ровно. Сегодня утром готова была съесть слона…».
Шестой день – фруктовый. В этот завершающий день диеты мы снабжаем наш организм сложными углеводами – полисахаридами, они очень тяжело перевариваются и нам приходится тратить много энергии на это, но раз мы сидим на белково-углеводных «качелях», то опять тратим энергию своих жировых запасов!
«6 день (фрукты): - 500 гр.»
«…у меня 0, но честно признаюсь, я ела вчера роллы»
«После 6 дня (фруктового) в пасху не нарушила -1 кг».
Ну, и каких же результатов добились ю-мамы, шесть дней «раскачивающие» свои жировые ресурсы на «качелях» Анны Юханнсон? Давайте посмотрим отчеты самых упорных!
«Итак, подведу итог:
1 день (рыбный): -1400 гр.
2 день (овощи): + 200 гр.
3 день (курица): - 800 гр.
4 день (злаки): - 500 гр.
5 день (творог): -100 гр.
6 день (фрукты): - 500 гр.
ИТОГО: за 6 дней диеты общий отвес - 3100 гр. Считаю это хорошим результатом, т.к. диету выдержала легко, без страданий и мучений, так сказать»
«Всего за 6 дней - 3 кг. Сегодня перерыв, хотя есть сегодня даже страшно как-то, отвыкла… В общем, диета хорошая, советую всем»
«Общий отвес у меня 3300. Лед тронулся!!! Диета действительно работает!»
«Итого за 6 дней -2,7 кг»
«Диеты придерживалась строго. Лишнего не ела, все как надо. Итог на сегодняшний день - 5.100»
«…за 6 дней минус 3700!!! я довольна! хорошее начало!!!».
С какими трудностями столкнулись ю-мамы на пути к стройному силуэту?
В целом ю-мамы прошли этот шестидневный путь с позитивом и воодушевлением, еду обсуждали не много, в основном делились результатами. Но, нашлись и те, кому диета далась с трудом, и психологически, и физически… Задумайтесь, нужна ли вам диета, которая сопровождается не только психологическим дискомфортом, но и плохим самочувствием, слабостью? Ведь диетологи не устают повторять, если есть слабость, тошнота, головокружения – надо прекращать диету!
«Короче говоря, у всех организм разный, кому-то эта диета дается легко и есть результат, а мне вообще плохо, но раз уж я дошла до злаков наверно на диете продержусь до конца, завтра, надеюсь, у меня не будут шарики перед глазами летать»
«А я единственный день перенесла нормально - это рыбный, а все остальные три дня шатало и кружилась голова, даже вчера был злаковый день - я утром кашу не поела, потом меня целый день качала, поела только ближе к обеду и как только подступал голод меня снова качало и голова совсем не работала, я даже первый раз забыла пин-код у банковской карты. Сегодня я к творогу добавила фруктовый йогурт и первый день у меня с головой все нормально»
«У меня после курицы опять плюс!!! Так мне трудно дается эта диета, до жуткой головной боли прямо! А тут еще и плюс в весе! Все я обиделась и ушла на минус 60 худеть! Заточила кусок кулича утром с чаем и головная боль прошла и настроение появилось! А то ходила голодная и злая, муж меня прямо просит бросить все диеты и не париться, говорит, меня любую любит».
Следующая естественная реакция дискомфорта и плохих результатов – это срывы! Наши ю-мамы умудряются дать себе послабления даже на шестидневной диете!
«..вчера просто к вечеру прямо крышу сорвало, так всего захотелось, до головной боли, начиная от сладкого чая и заканчивая колбасой, кто его знает что было, но вот так»
«Девочки, я сорвалась, у меня сегодня очень сильно кружится голова, меня качает..... (месяц назад был приступ шейного остеохондроза)»
«Девчо-о-о-онки... что я сейчас наделала..... сегодня 4 день - злаковый, а я натрескалась (при чем не одну съела, а реально натрескалась) печенек, глазированных шоколадом,
зато как мне стало хорошо-о-о-о!...А я все думала: что-то тут не так, как-то диета легко проходит, ничего не хочу, живу себе, худею, а тут как пелена на глазах, как зомби пошла и натрескалась...»
«Девочки, всю диету держалась, а в последний день сорвалась! Съела два куска шашлыка... как вкусно было... ммммм!!!! Так что завтра по любому в плюс уйду!!! Ну да ладно, общий итог все равно минус получится и это уже радует!».
Чтобы избавить женщин от разочарований, стрессов и срывов, диетологи делятся некоторыми советами, которые помогут правильно начать путь к похудению и прекрасно его выдержать, добившись хороших результатов.
- Важно подбирать диету в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями. Белковые диеты точно не подойдут любителям растительной пищи, а тем, кто ест мало сырых овощей – вряд ли подойдут диеты на их основе.
- Важно выбирать комфортное время для похудения, это не должен быть период эпидемий ОРВИ, сильных физических или эмоциональных нагрузок, период выздоровления от долгой болезни, первые месяцы грудного вскармливания и критические дни.
- Если есть хронические заболевания, то важно пройти консультацию у лечащего врача и диетолога.
- Важно провести генеральную репетицию диеты. Возьмите за основу питания принципы избранной вами диеты и питайтесь так несколько дней, послушайте себя – насколько вам комфортно, как тело реагирует на перемены, если все в порядке и предыдущие пункты соблюдены, то можно начинать!
Изучив «Шесть лепестков» и отзывы ю-мам, можно сделать вывод, что данная диета довольно универсальна, проста и эффективна. Это отличный вариант для тех, кто хочет быстро и без стресса сбросить 3-5 кг накануне отпуска или ответственного мероприятия. Ищите свою диету, пробуйте, но помните, что самое главное – это хорошее самочувствие и отличное настроение, именно эти спутники лучше всего помогут вам на пути самосовершенствования!