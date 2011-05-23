5 ошибок худеющих

Решив похудеть, первым делом вы уменьшили количество своих ежедневных трапез, перестали есть после шести вечера и заменили калорийные пирожные на виноград? Однако стрелка весов почему-то застряла на одном показателе. Не волнуйтесь, ваш измерительный прибор не сломался. Просто вы худеете неправильно!

Кишмиш, конечно, не столь калориен, как эклеры, но и диетическим его назвать никак нельзя. А редкие приемы пищи и вовсе замедляют процесс избавления от лишнего веса.

Жесткие диеты – это зло! Например, полный отказ от жиров чреват возникновением проблем с сердцем. Не менее вредно исключение из меню углеводов и переход на белковую пищу по системе знаменитого доктора Аткинсона. Эта диета приводит к сбою в работе печени и почек, в результате чего начинается интоксикация всего организма. Впрочем, барышня, решившая больше не употреблять продукты животного происхождения, также ставит под удар свои здоровье и красоту. К счастью, глянцевые журналы, газеты и телевидение не устают напоминать нам обо всех этих опасностях.

Именно поэтому в последнее время женщины, которые мечтают похудеть, пытаются сбрасывать вес менее радикальными способами. Однако далеко не все из них остаются довольны результатами диеты: одни не худеют вовсе, другие все-таки зарабатывают те или иные проблемы. Это происходит из-за незнания элементарных правил диетологии, которые не ограничиваются списком обязательных к употреблению продуктов.

Правила поведения за столом

Итак, вы решили сбросить вес. Помня о том, что после шести вечера худеющей даме есть не полагается, вы плотно завтракаете, хорошо обедаете, а ужин, согласно народной мудрости, отдаете врагу. А еще вы исключилаи из меню макароны, весь хлеб, а вместо тортов и мороженого уплетаете полезные виноград и бананы. Но при этом лишние килограммы почему-то не торопятся покидать насиженные места. И в этом нет ничего удивительного.

Девиз инсулина - Редко, но метко

Вам наверняка известно, что все процессы в нашем организме сопровождаются расходом энергии (глюкозы), которую мы получаем с пищей. И речь в данном случае идет не только о физических нагрузках (беге, ходьбе, занятиях спортом), но и об обновлении тканей, клеток и органов, обмене веществ и прочих незаметных, но жизненно важных механизмах.

Им тоже нужна энергия. За нее, кстати, отвечает инсулин, который перерабатывает поедаемую тобой пищу в глюкозу. А еще этот гормон является универсальным анаболиком, говоря простым языком – накопителем. Когда вы ограничиваете свой рацион и начинаете есть реже, привыкшему к определенной ежедневной порции энергии организму, естественно, начинает ее не хватать. И чем дольше длится ваша диета, тем меньше ему достается глюкозы.

Опасаясь, что дальше будет только хуже, инсулин включает свои накопительные способности и начинает запасаться впрок, на черный день. К сожалению, в нашем организме предусмотрена только одна кладовая – жировая, ведь ни белковых, ни углеводных депо не существует. Именно поэтому все продукты, неважно – калорийные они или нет, инсулин перерабатывает в жир, из которого в голодный год можно будет добывать энергию. Вот почему в какой-то момент процесс похудения замедляется.

Но это только полбеды. Дело в том, что, потребляя меньшее количество пищи, вы, пусть и медленно, все же продолжаете немного скидывать вес. К сожалению, это происходит не за счет уменьшения жировой прослойки. Инсулин ревностно охраняет запасы и не дает им растрачиваться впустую. Так что в данном случае сжигается вовсе не жир, а, как это ни печально, мышечный белок. Вот почему у людей, которые едят один-два раза в день, тело становится дряблым и теряет свой тонус. Согласитесь, это слишком высокая плата за избавление от нескольких килограммов. Чтобы избежать подобного развития событий, приучите себя есть часто (5 раз в день), но помалу. Интервалы между приемами пищи должны составлять не более 3 часов. Только так у вас получится обмануть инсулин. Его количество понижается, как только вы начинаете испытывать чувство голода. А если вы регулярно подкармливаете запасливый гормон, у него не возникает нужды пополнять свои кладовые. Все небольшое количество съеденного вами инсулин будет перерабатывать в энергию, а не увеличивать размер жирового депо. Кроме того, уверенный в том, что следующий прием пищи не за горами, он перестанет препятствовать его сжиганию и оставит в покое несчастный белок.

Правило последнего приема пищи до шести вечера касается только тех людей, которые ложатся спать в восемь. Все остальные могут смело ужинать за час до сна. И заканчивать свой день нужно обязательно белковой пищей. Ночью в нашем организме запускаются восстановительные процессы – обновляются все ткани, клетки и органы. А белок – главный строительный материал, без которого невозможны эти реставрационные работы. Только учтите: если вы хотите похудеть, не стоит съедать перед сном кусок жареной свинины или тазик куриных крылышек. Ограничьтесь нежирным кефиром или творожком (не более 5%). Тем, кто жить не может без мяса, можно полакомиться диетической грудкой или запеченной говядиной. Но на гарнир к ним нужно в обязательном порядке подать салат из овощей. Они стимулируют перистальтику, благодаря чему мясо, которое считается тяжелым продуктом, переварится быстрее. И учтите: чтобы это произошло, салата должно быть в два раза больше, чем грудки или говядины.

Сладость не в радость

В большинстве своем девушки любят сладкое. Счастливиц, которые нос воротят от пирожных и шоколада – одна на сотню. Вот почему многим из нас во время диеты сложнее отказаться не от мяса или хлеба, а от десертов. Впрочем, выход всегда найдется. Некоторые женщины обеспечивают себя «сладеньким» и во время процесса похудения: они заменяют вредный сахар на фрукты.

Ведь всем известно, что первый содержит быстрые углеводы. Они усваиваются организмом моментально и в полном объеме. А запасливый инсулин, естественно, откладывает эти излишки в жировое депо. Что касается фруктов, то они богаты медленными углеводами, которые перерабатываются постепенно и неторопливо и в результате трансформируются в энергию, а не в дополнительные сантиметры на попе. Имейте в виду: если вы хотите похудеть, вам не стоит безоговорочно следовать этой теории. Дело в том, что далеко не все фрукты являются источниками медленных углеводов. Некоторые из них содержат больше быстрых. К ним относятся виноград, манго, бананы, груши, дыни, финики, инжир и хурма. Ими во время диеты увлекаться не следует. Вреда от них, конечно, меньше, чем от тортиков. Однако злоупотребление этими фруктами вряд ли положительным образом скажется на похудении.

Впрочем, во время диеты не рекомендуется налегать и на некалорийные яблочки, сливы и апельсины. И уж тем более делать на них упор в своем меню. Фруктовая клетчатка (целлюлоза) тяжело переваривается нашим желудочно-кишечным трактом. Она по зубам только товарищам с идеальной микрофлорой, а их, увы, единицы. Так что обилие целлюлозы способно не лучшим образом отразиться на состоянии здоровья. Клетчатка, если ее слишком много, во-первых, вызывает воспалительные процессы, во-вторых, во время переваривания выделяет летучие жирные кислоты, которые стимулируют функцию опорожнения. Говоря проще, люди, злоупотребляющие фруктами, страдают поносами. А это неприятно и очень вредно: вместе с экскрементами из организма выходят не только шлаки, но и львиная доля витаминов, а также полезные бактерии, которыми и так не слишком богата наша микрофлора.

Решив похудеть, постарайтесь не переборщить с фруктами. Диетологи рекомендует съедать не более 4 плодов в день. А еще не слишком увлекайтесь свежевыжатыми соками. Наш желудок и так переваривает очень много мягкой пищи. Если вы лишите его еще и хрустящих яблочек, он рискует и вовсе облениться и перестать справляться со своими функциями.

О таблетках, и не только

Фруктовый перебор и редкие трапезы – далеко не единственные ошибки, которые совершают дамы, борющиеся с весом. Еще они идут в аптеку и закупают мочегонные и слабительные средства, а совсем решительные особы приобретают таблетки для похудения.

Столько воды утекло…

Прослышав о том, что лишний вес формирует не только жир, но и застой жидкости, многие женщины начинают пить мочегонные чаи во время диеты. Как им кажется, поступая таким образом, они убивают двух зайцев одним выстрелом: избавляются от влаги и заодно чистят организм от шлаков. В реальности эти женщины наносят мощный удар по своей внешности. Чрезмерное мочеиспускание приводит к обезвоживанию организма, от которого в первую очередь начинает страдать кожа. Недостаток влаги приводит к ее истончению и потере эластичности. Эпидермис провисает, становится тонким и шершавым, а его защитные силы снижаются. Очевидно, что слабый иммунитет кожи делает ее уязвимой перед внешними агрессорами (солнцем, пылью, бактериями и т.д.) со всеми вытекающими отсюда последствиями – появлением воспалений, шелушения.

Впрочем, недостаток влаги бьет и по желчному пузырю и почкам. Именно они выводят из организма разбавленные в воде продукты обмена веществ и ксенобиотики (химию, консерванты, красители и т.д.). Если жидкости становится меньше, то концентрация этой гадости увеличивается. Это приводит к тому, что токсины объединяются друг с другом и превращаются сначала в песок, а потом в камни.

Нельзя в рамках диеты избавляться от всего лишнего с помощью мочегонных или слабительных препаратов.

Последние, между прочим, тоже лишают организм живительной влаги. А еще злоупотребление ими вызывает диарею. Что ведет к потере витаминов и полезной микрофлоры.

Быстро и неполезно

Многие барышни не могут устоять перед соблазном ускорить процесс избавления от лишних килограммов при помощи специальных таблеток. Не торопитесь к ним присоединяться. От некоторых препаратов вреда гораздо больше, чем пользы. В первую очередь это относится к блокираторам всасывания жиров. Чрезмерное увлечение подобными таблетками приводит к плачевным последствиям: организм худеющей девушки перестает усваивать жирорастворимые витамины и антиоксиданты, из-за этого страдает печень, а вместе с ней – кожа, волосы и ногти. Не менее опасны и препараты, препятствующие обратному захвату серотонина. Действие этих таблеток упрощенно можно описать следующим образом: «гормон удовольствия», который мы получаем в том числе и во время поедания вкусной пищи, постоянно находится в крови принимающего их человека, а значит, его аппетит дремлет. Состояние сытой эйфории, к несчастью, сопровождается привыканием и психическими расстройствами. Более того, пропив курс подобных препаратов, многие женщины вынуждены длительное время принимать антидепрессанты.

К счастью, далеко не все таблетки для похудения опасны. Существуют натуральные и эффективные препараты. К ним относятся средства на основе так называемых «лекарственных пищевых растений» – водорослей (фукус, ламинария) или топинамбура. После того как вы употребите препарат (перед трапезой), он разбухнет в желудке, в результате чего у организма возникнет ложное ощущение сытости. Кроме того, и водоросли, и топинамбур обладают свойством впитывать в себя токсины, а затем выводить их из организма. И, что самое главное, эти препараты натуральные и не вызывают привыкания.

Стресс-код

Любая диета, даже щадящая, – это стресс. Ограничения рациона всегда приводят к тому, что мы недополучаем не только энергетические вещества, но и минералы и витамины. Стоит ли говорить, к чему приводит их недостаток?

Поэтому во время диеты необходимо пропить курс БАДов. В первую очередь в их состав должны входить витамины группы В – главные борцы со стрессами, которые во время диеты расходуются быстрее остальных. Не менее важны и минералы, без которых ни один процесс в организме, начиная от обмена веществ и заканчивая обновлением клеток, не сможет протекать в нормальном режиме. К ним относятся магний, калий, цинк, селен, хром, йод и сера.

Ну и, конечно, не забывайте про жирорастворимые витамины: А (отвечает за состояние кожи), Е (стимулирует иммунитет), К (без него ранки, порезы и прыщики будут заживать долго) и D (его нехватка автоматически приводит к недостатку кальция).

Мнение специалиста: Валерий Сергеев, Диетолог, доктор медицинских наук

Многие женщины, мечтающие похудеть, считают, что хлеб – их главный враг, и полностью исключают его из своего рациона. Макароны тоже получают звание персоны нон-грата. А зря. Простыми углеводами, вызывающими прибавку лишнего веса, богаты лишь те изделия, что сделаны из очищенной пшеничной муки высшего сорта. Что касается цельнозернового и злакового хлеба, а также серых макарон, гречки, коричневого риса, то они состоят из сложных углеводов, от которых не поправляются. Имейте в виду: отказ от них может вызвать негативные последствия. Во-первых, изделия из неочищенного зерна содержат клетчатку, которая стимулирует перистальтику кишечника. Без нее могут возникнуть запоры. Во-вторых, эти продукты – источник витаминов группы В. Они отвечают за нормальное функционирование нашей нервной системы. Их недостаток чреват развитием депрессии, нервозности, раздражительности и вспыльчивости.

