Худеем «по-японски»! Вареная морковь, стойкий результат и не только!

Среди многочисленных диет и систем питания «японская» диета уже много лет занимает почетное место. Почему же она столь популярна? Разработчики диеты утверждают, что помимо сброшенных в течение двух недель килограмм, лишние складочки уходят еще несколько месяцев после диеты и не возвращаются в течение нескольких лет!

В чем суть диеты?

К японской кухне эта диета не имеет никакого отношения, но разработали её именно японские специалисты, оттуда и название – «Японская». Сама диета длится от семи до тринадцати дней, меню первой недели повторяется и во второй. Разработчики утверждают, что она эффективна только при соблюдении всех условий, тогда и худеться будет легче, и включится тот самый обещанный долгоиграющий эффект! «Японка» разрешает мясо, рыбу, яйца, кефир, некоторые овощи и фрукты и строго запрещает соль, сахар и алкоголь. Казалось бы – все так просто – кушай себе, что разрешено и будет результат. Но, бонусом к потерянным килограммам обещают еще и смену ритмов обменных процессов и стойкий эффект стройности в течение трех лет! Какая красавица сможет устоять перед подобными обещаниями?

Мнение врачей

Сколько живет «японка», столько же лет о ней спорят врачи. Сильной стороной диеты специалисты отмечают её четкое и понятное меню. Каждый худеющий точно знает, что и когда ему можно есть. Конечно, есть нюансы, т.к. не прописан разрешенный объем некоторых продуктов, поэтому и результат может отличаться. В целом, врачи считают, что соотношение белков и растительной пищи вполне сбалансировано, а кефир поможет снизить риск проблем с кишечником. При этом другие врачи считают, что все-таки превышено содержание белков, а углеводов – занижено, поэтому важно не злоупотреблять этой диетой, пить витамины и четко следить за своим самочувствием.

Слабой стороной «японки» однозначно считается её «пустой» завтрак. Организм лишен необходимой энергетической подпитки, и если, иногда это может быть полезным, т.к. хорошо влияет на чистку, то в течение двух недель может привести к головокружениям и слабости. Поэтому врачи не рекомендуют эту диету людям, ведущим активный образ жизни. А вообще, диетологи советуют потренироваться перед принятием решения о необходимости этой диеты. Для этого нужно на неделю снизить потребление соли и сахара втрое и максимально облегчить свой обычный завтрак. Тело сразу даст сигнал – насколько ему подходит данная система питания!

А что говорят ю-мамы?

Как и во всем мире среди ю-мам «японка» весьма популярна. Некоторые ю-мамы делятся опытом похудения десятилетней давности! И самое ценное в таких отзывах это четкое понимание – насколько часто потерянные килограммы возвращаются на насиженные места? И правдивы ли обещания о смене ритмов обменных процессов на более оптимальные для организма!

«Сидела - вес ушел, вернее, сначала стали уходить объемы, потом вес, который еще уходил и после диеты. Т. к. сбрасывать мне нужно было немного, то и результаты не огромные, но ушло тогда в диету 3 кг и после еще парочка. Вес стоит уже 3 года, несмотря на не сильно правильное питание. Очень довольна диетой. Но... недавно пробовала её повторить (думала еще парочку кг убрать, хотя и не критично), не смогла - было очень плохо - тошнило, болела голова, слабость, головокружение. А в первый раз - диета пошла на УРА, у меня даже энергии было больше, чем вне диеты. У моей мамы (гипертоника со стажем, постоянно сидящей на таблетках) при постоянном потреблении кофе по этой диете было нормальное давление впервые за много-много лет. Но... она не строго её соблюдала, и вес вернулся у неё почти сразу.»

«Я на японке 13 кг сбросила, после родов сильно поправилась, но не потому, что родила, а потому, что абсолютно одна без помощи с ребенком была, не высыпалась и жрала сладкое, чтоб энергия была. Воооот. Если правильно из японки выходить, потом еще месяца 2 вес уходит по чуть-чуть. До сих пор не вернулись лишние кг, хотя я потом на кремлевке отсидела 2 недели и на -60. Все, что с кремлевки и -60 ушло - вернулось, японка держится.»

«…сидела на этой диете 4 года назад, сбросила 4-5 кг, ничего обратно не вернулось хотя ела все, единственное от хлеба отвыкла, ну и старалась после 7 не есть.»

«…сидела на этой диете почти год назад, так же перед НГ... результат был классный, правда не во время диеты, а как бы накопился эффект и продолжала еще долгое время худеть уже после диеты.»

«У меня сестра на ней недавно худела, тоже все расстраивалась, что всего 2 кг ушло. Рост у нее 162, вес был 60, после диеты стал 58, а еще через 2 месяца 53, при том, что больше ни на каких диетах не сидела, просто предпочтения в еде изменились.»

«Я за 10 дней японки скинула 2 кг. Тяжело ее было держать невероятно. И все. А потом бросила фигней страдать, ушла с диеты. А через месяц, наверное, так случилось, что у меня поменялся режим питания, и я сбросила 12 кг на изменении обмена веществ. За это спасибо я говорю японке.»

Очень много отзывов о том, что в саму диету похуделось не очень сильно, но потом несколько месяцев килограммы уходили сами, без каких-либо усилий и эффект держался долго. Очень воодушевляют подобные отзывы, ведь самое главное в любой диете (помимо влияния на самочувствие) это именно длительность результата, полученного порой не легким трудом! Но, как всегда есть и те, кому диета не дала ожидаемого результата, что опять же подтверждает правило, что универсальных диет не существует и обязательно нужно менять отношение к своему питанию.

«Сидела на японке, не совсем строго придерживалась, скинула 5 кг. Набрала и перебрала за год.»

«В прошлом году - один день не досидела, решила, что и так сойдет. Результат - вернулось все и сразу.»

«Я сидела, но выдержала только 7 дней. Потом ни ногой, ни рукой дрыгнуть не могла (а надо было по 6-8 часов в день танцевать на учебе), слезла с нее и за дней 10 набрала все обратно. Мама моя тоже пробовала как-то, так у нее сердце болеть начало. Короче, нам она не подошла.»

«Я на этой диете, когда то давно - задолго до беременности - очень хорошо похудела и, главное, вес потом держался пока не забеременела, но после беременности она у меня не проканала - два раза на ней сидела - мало того что почти без результата - дак еще и почти сразу возвращала все.»

«А вообще я бы никому не посоветовала бы сидеть на этой или любой другой диете. Год назад я посидела на японке. Выдержала все дни, но в конце была очень раздраженная и вялая. Скинула 4-5 кг. Потом в течение 5 месяцев ко мне вернулись около 12 кг.»

«Девочки, я сидела на этой диете неоднократно - раз 5 пробовала, но все, что скидывалось потом возвращается обратно!!!!! ...даже еще плюсом … На этой диете из организма уходит вода, а не жир...а изрядно наголодавшись за 2 недели организм берет свое и начинает запасать (но уже жир), поэтому все возвращается (вода) и ++ еще запасы жира.»

С какими же трудностями столкнулись ю-мамы на пути к тонкой талии и стройным ножкам?

Изучая диеты и опыт ю-мам приходишь к выводу, что трудности всегда одни и те же: плохое самочувствие, низкие результаты, непереносимость диеты…Самое главное в процессе похудения – слушать себя и свое тело, потому как, одно дело, когда просто лень себя в чем-то ограничить, а другое – когда эти ограничения сказываются на здоровье и самочувствии….

«…придерживаюсь очень строго. Переношу с трудом. Упадок сил..... что с этим делать? Воды пью как положено- полторашку литра в день , не напитки, именно вода. Приемы пищи не пропускаю. Похудела некритично ... это только мне так тяжело, или это нормально для японки?»

«…на 3 или 4 день этой диеты с утра не могла просто встать с кровати и тошнота со рвотой, пока не съела 2 столовых ложки каши у мужа из тарелки, потом все отлично. За все дни скинула 4,7 кг., но больше на неё не сяду, мерзость, а не диета, постоянно голодная…»

«У меня сегодня с утра такая слабость, руки трясутся, и идет сильное потоотделение. Кофе с сухариком залетели как в блокадном Ленинграде…»

«…ой, девочки, меня тут так сыпью какой-то обсыпало.....хотя на диете была....что такое не пойму.... бросила все…»

«Второй день оказался, мягко говоря, для меня сложнее первого. Уже часов с 11 появилась слабость в организме и назойливое чувство голода, еле до обеда дожила, потом мгновенно слопала рыбку и салат из капусты, помидор, огурцов и перца...»

«Ну все, девочки, закончила я диету, продержалась 6 дней, отвес 2700. Вчера было сильное головокружение и правый бок болел весь день, к вечеру боль усилилась, я поела немного супчика, все прошло, довольная легла спать. Так что буду дальше считать калории медленно, но верно.»

«…а мой организм почему то японскую диету не принял. Через три дня стало плохо и потом долго есть совсем не хотелось. Мясо с рыбой совсем не усвоились. Но результат всё ж был, похудела на 3 кг»

Неужели эта диета, не самая «голодная» и вполне разнообразная, действительно так тяжело дается? Или же это все-таки индивидуальная непереносимость конкретного набора и объема продуктов? При этом многие, несмотря на чувство голода, отмечают небывалую ранее легкость и активность, а для кого-то «японка» оказалось и вовсе не «голодной».

Диетологи рекомендуют выбирать ту систему питания, которая близка к пищевым привычкам худеющего. Конечно, это не касается алкоголя, фаст-фуда и сладкого.

«Я прекрасно себя чувствовала на японской диете... за 2 недели потеряла 10% от своего веса.»

«Я на японке сидела два раза. Оба раза хороший результат, да и как то не голодная была.»

«Я это диетой пользуюсь лет 10, два раза в год. Ну да, первые два дня пережить надо, зато потом обмен веществ наладится, и вес будет сам уходить.»

«Она вообще не голодная - просто не вкусная - но постепенно привыкаешь, и даже как-то меняются пищевые привычки - я после нее еду перестала солить практически - и так много вокруг всего соленого.»

«Сидела, скинула за 2 недели 6 кг, еда нормальная абсолютно, к отсутствию соли привыкаешь за 1 день, обнаруживаешь, что раньше зря солила морскую рыбу.»

«Фсе!!!! Наконец- то, окончание диеты далось мне ооооочень трудно, голода не было, Хотя много чего не могла съесть, морковь, кабачок, вареную курицу, мясо. За все время отвес минус 5 кг, но больше я на диету ни ногой, потому как стресс для организма и он после любой диеты начинает запасать, боясь нового голода, так и у меня случилось на следующий же день (ела гречку в небольшом количестве и фрукты) и сразу привес 2 кг»

«…у меня было только первые два дня. На третий день уже не чувствовала голода, зато была легкость в теле.»

«вот это да, легкость просто сказочная!!! А вообще целый день такая легкость и бодрость - просто замечательное состояние, будем надеяться, что оно завтра не закончится.»

«Еще у меня со сном что то неладное, 4-5 часов сплю и все. И главное – высыпаюсь.»

«…я тоже стала высыпаться намного раньше. Встаю полная сил, хотя ребенок еще спит и можно подрыхнуть. Сегодня 8 день минус 3.7. чет вес медленно у меня уходит.»

«Ну вот, уже стало легче намного... Первые два дня реально заливала водой чувство голода. А вчера этого голода уже не чувствовала. Ломка закончилась. За три дня ушло 3,1кг. Хорошо бы если бы и дальше так вес уходил.»

Итак, мы увидели, что в случае многих ю-мам обещания разработчиков «японки» себя оправдали – был и долгоиграющий эффект похудения, был и стабильный результат в течение нескольких лет. А каковы же промежуточные результаты худеющих ю-мам? Как они проходят этот путь изо дня в день? Радует, что в большинстве своем ю-мамы весьма упорны и оптимистичны и даже вареная морковь не пугает их, когда речь идет о собственной красоте!

«А у меня сегодня должен был быть последний день, но такая слабость накатила - я даже гулять с ребенком не пошла и я соскочила.

отвес-5500(74-68.5)

талия-6 см

бедра-5 см

нога-4 см»

«-5кг общий отвес, сегодня 11 день.»

«Прошёл 6-й день. Утром отвес -0,3 (общий 2,5 кг). Всё отлично, но я по жизни завтракающий, но не ужинающий индивид и утро проходит "сурово". Но держусь. Пол пути пройдено -дискомфорта не ощущаю (единственно морковь варёная, конечно, не моё, но силу воли воспитывает).»

«…день восьмой, утром хочется есть аж голова кружится. Пойду, попью чая с сухарем.»

«Всем привет, сегодня 10й день, отвес 0.8 итого 4.8кг (вес сейчас 63.2),еще 4 дня осталось, хочется еще чуть-чуть скинуть.»

«Везет, тем, кто уже заканчивает диету - у меня еще экватора не было… Ну, да ладно, надо держаться!!! По себе за эту неделю заметила, что брюки стали висеть, живот уменьшился, кожа лица посвежела и вообще чувствую себя легко, вот еще бы конфетки не мерещились.»

«2 дня пролетели! Минус 2 кг. (88). Энергии уйма, все дела переделала дома, с дочкой скачу как конь по квартире (играем в лошадок, палку между ног просовываешь и вперед). Вчера мужу на работу банки с едой собирала, в 11 вечера, так даже есть не хотелось. Сейчас красотка проснется, пойдем по магазинам кабачок искать.»

«…у меня сегодня 11 день диеты. Результат минус 5 кг Объём талии минус 8.»

Итак, судя по опыту многочисленных худеющих ю-мам – японская диета действительно эффективна. Насколько она вредна – решать каждому отдельно. Ведь диет много, и понять, подходит ли вам «японка» можно, прислушиваясь исключительно к сигналам тела. Для кого-то одинокий кофе на завтрак – это уже неприемлемое условие диеты, а кого-то и вареная морковь не испугает. Ищите свою систему питания, но не факт, что такая существует в этом мире, возможно, вы самостоятельно разработаете уникальную и всегда эффективную именно для себя.

Слушайте свое тело, следите за самочувствием и любите себя – тогда красота и стройность станут неизбежным бонусом!