Муж (задумчиво): Дорогая, а у тебя есть этот... Как его... Целлюлит?..

Жена (напрягаясь): Да...

Муж (умиляясь): И всё-то у моей красавицы есть!

Предыстория

«Ооо… У тебя ж целлюлит, смотри!»

«Где?!» - я в ужасе повернулась к зеркалу примерочной кабинки и выгибаясь настолько, насколько позволял «семимесячный» живот, стала пристально изучать свои ноги. И точно. Сестра права. Пошла баловать себя, беременную, покупкой летнего платья, а получила знание, что где-то там, сзади и внизу у меня теперь есть «апельсиновая корка». Радость покупки была омрачена, и, добравшись до Интернета, я кинулась искать данные о том, на что раньше посматривала со всей высоты своих нецеллюлитных 162 сантиметров и 45 килограммов. Собранная информация, мягко говоря, не радовала, сулила совместную жизнь с бугристой кожей «отныне и вовеки веков», и давала некоторую надежду на сглаживание «дефекта» с помощью таинственных «обертываний», но «только после родов и грудного вскармливания». В итоге я уподобилась страусу и Скарлетт О’Харе, трусливо решила подумать об ЭТОМ потом, и ограничилась периодическим тоскливым созерцанием легкого новоприобретенного целлюлита.

После родов ОН, о, счастье, исчез сам. Да тогда он меня, собственно, и не сильно волновал, главным пунктом в повестке дня и ночи была дочь. Таковой она и остается, но некое время «для себя» высвободилось, и появилось желание себя время от времени радовать. Тут очень кстати подвернулась «асечная» реплика подруги: «Ну вот, сижу я такая с выщипанными впервые в жизни бровями, и думаю, что бы еще такое девочковое сделать?». «Сделай обертывание!» - вырвалось из глубин памяти слово, «подцепленное» именно тогда, во время нервного поиска информации о целлюлите. Сказано – сделано. Через две недели радостных репортажей «с мест» о том, какой гладкой становится кожа, как меняется ее цвет и вообще настроение, как это приятно и полезно, я сдалась и снова, как два года назад, «забила» в поисковике слово «целлюлит». Правда, в этот раз я добавила к нему еще одно слово: «обертывание». Результаты изучения сотен страниц таковы, что хочется ими немедленно со всеми поделиться, скомандовать: «На обертывания, становись!», добавить: «Хотя лучше сначала пообщаться со специалистом», и все равно поскорее приступить к процедурам. Впрочем, судите сами.

Это не целлюлит, это - антикризисный запас!

История

Мой «Word» не знает слова «целлюлит», и настойчиво подчеркивает его волнистой красной линией, но целлюлит был всегда. Он слабо выражен у античных статуй, зато сильно заметен на полотнах и скульптурах европейских мастеров 17-19 веков, эпохи корсетов, которые весьма способствовали развитию целлюлита. На картинах с обнаженными красавицами мы видим многочисленные выпуклости на животе и бедрах и неровную кожу в ямочках. Всё это детально, старательно и даже будто любовно выписывали Тициан, Тинторетто, Рембрандт, Рубенс и другие. Реалистичный целлюлит во всех подробностях можно изучать на картинах импрессионистов и постимпрессионистов - Мане, Ренуара и Тулуз-Лотрека. А Кустодиев, похоже, считал целлюлитные «подушечки» обязательным признаком истинной женской красоты - вспомните «Русскую Венеру». Скульптуры прошлых лет не менее красноречивы: сверху - точеные лица и лебединые шеи, а снизу - целлюлитные выпуклости, причем такие, что и видно, и ощущаются рукой (если не побоитесь гнева смотрителя зала).

Почему же художники и скульпторы былых времен так натуралистично изображали целлюлит? Историки полагают, что тогда просто никто не переживал из-за того, что кожа на бедрах дряблая и в «ямочках». Это не считалось некрасивым и не обсуждалось, потому что мало кто мог увидеть женщину обнаженной целиком: купальные костюмы наглухо закрывали тело минимум до колен, омовения совершали реже, чем сейчас, и только в присутствии слуг, которых не стеснялись (некоторые дамы даже мылись в рубашках), а сексуальные контакты чаще проходили в темноте. Наряды тех лет обнажали грудь, плечи, руки и закрывали всю нижнюю часть тела, поэтому женщины холили и лелеяли лицо, шею, зону декольте и руки, а «нижний этаж» просто не было нужды приглаживать - пышные юбки гарантированно драпировали все дефекты и неровности.

Однако к середине 20 века появился новый идеал женщины - спортивная, стройная, подтянутая. Правда, в СССР лишнему весу еще не объявили войну, и ведущие красавицы сцены и кино были «в теле». Но вот гладкую кожу на ногах уже востребовали: на подиумах демонстрировали купальники, в кино действие часто происходило на пляже, на спортивных показах и парадах женщины массово представали в спортивных трусах. Тут-то и начались первые попытки разгладить неровную кожу на бедрах.

Тлетворное влияние Запада докатилось до СССР через братские восточные страны – ГДР, Польшу, Чехословакию и другие. Командировочные и жены военных привозили с собой капроновые чулки, журналы мод и тщательно переписанные рецепты создания прекрасного тела. Пожалуй, первым материалом для обертываний была кофейная гуща (растворимого кофе в те годы не знали). Процедура была проста: растереть бедра и живот гущей, замотаться полотняными полотенцами и в таком виде побегать, поиграть в волейбол, поделать зарядку и вообще вести себя активно – в течение нескольких часов. Это вроде бы гарантировало ровную кожу. Тогда рецепт сомнению не подвергали. Он был откровением, аксиомой, не требующей доказательств. А вот современные косметологи могут разложить его по полочкам. Оказывается, прогрессивные дамы пятидесятых годов не зря клянчили у знакомых по дачному поселку остатки кофепития, а потом пугали этих знакомых странным видом и поведением.

Обертывание из влажной кофейной гущи действует так: через эпидермис и дерму в подкожную жировую клетчатку проникают молекулы кофеина. Они стимулируют липолиз в жировых клетках, а сами частички кофейной гущи при движении массируют кожу, улучшают ее кровоснабжение, лимфоток и отток межклеточной жидкости, уменьшают застойные явления, положительно действуют на метаболизм в эпидермисе и дерме. Все это в совокупности и обеспечивает выравнивание кожи и улучшение ее вида.

Но вернемся в 50-е. Гонца, приносящего плохие вести, убивают. Однако советские женщины благодарно открыли глаза на свои «недостатки», и вкусив яблока от восточноевропейского змея, а, точнее, кофе во время прочтения сокровенного рецепта, с энтузиазмом кинулись бороться с врагом.

В 60-х всё усугубилось - пришла мода на мини-юбки. Конечно, на сильно раздетых фигурах сразу проявились все особенности телосложения и кожного покрова, и начались массовые дамские страдания по поводу целлюлита. Женщины стали истово худеть, в надежде сбросить ненавистные сантиметры и неровности.

В 70-е годы эталонная худышка Твигги подзабылась, в СССР символами женской красоты стали отнюдь не изможденные актрисы Светлана Светличная и Наталья Селезнева. Дамы перестали худеть, но зато всерьез увлеклись физкультурой и старательно, тетрадками, переписывали и перерисовывали друг у друга комплексы упражнений «для брюшного пресса, ног и внутренней поверхности бедер». А на Западе именно в это время, в 1973 году, вошло в массовое употребление слово «целлюлит» - и появилось оно не где-нибудь, а на страницах журнала для женщин «Vogue» (впервые же термин «целлюлит» был употреблен в 1920 году, для описания изменений в жировой ткани не воспалительного характера).

В 80-е в советском кино произошли серьезные перемены: в фильмах начали интенсивно раздеваться, причем догола, и не мимолетно, а с толком и расстановкой. Это не могло не отразиться на моде: появились кремы для кожи тела и наконец добрался до СССР термин «целлюлит». Женщины возжелали иметь ровную-преровную, гладкую-прегладкую кожу - без единого бугорка - и принимали все меры, чтобы добиться этого.

В начале 90-х годов было не до таких мелочей, как телесные неровности - страна переживала глубокий политический и экономический кризис. Страсти вокруг бугристости женского тела слегка поутихли - их просто затмили более серьезные переживания.

Но по окончании кризиса антицеллюлитные страсти разгорелись вновь. Появились новые секс-символы, престижной женской профессией стала профессия «модель», актрисы продолжали выступать обнаженными, а женская мода продолжает довольно сильно обнажать тело. Так что «интерес» и неприязнь к целлюлиту остаются актуальными и сейчас.

Лучше целлюлит в руках, чем силикон по телевизору.

Враг №1 или физиологическая норма?

На любом женском форуме есть пятерка тем-лидеров хит-парада. U-mama здесь не исключение. Не по разу в день на сайте можно встретить разные вариации вопросов на тему: «Как похудеть?» и «Как избавиться от целлюлита?». Причем к этим вопросам нередко добавляется: «раз и навсегда».

Проблема действительно серьезна и актуальна. Серьезна настолько, что, «прочесав» сотни страниц в Интернете, я нашла ровно 7 более-менее приличных и относительно смешных шуток о целлюлите. Похоже, такими вещами не шутят. Зато о них спорят - мнения медиков, косметологов и женщин по поводу целлюлита сильно расходятся.

Физиологи относят целлюлит к вторичным половым признакам. Начальная стадия целлюлита, по мнению большинства ученых, является не патологией, а всего лишь нормальной физиологической особенностью женского организма. Последующие стадии при этом считают не более чем возрастным нарушением обмена веществ в подкожной жировой клетчатке. Появление заметного целлюлита означает, что в организме наступил дисбаланс, который сначала развивается изнутри, и лишь затем выходит наружу.

Единого мнения по поводу того, где заканчивается целлюлит-норма и начинается целлюлит-патология, тоже нет.

Большинство косметологов называют целлюлит заболеванием подкожной жировой клетчатки, а методы борьбы с ним возводит в ранг лечения. Большинство медиков считают, что целлюлит - это чисто косметический недостаток, и дают ему такие определения: «придуманная болезнь», «так называемый целлюлит». Вообще, «ит» в медицине означает воспаление (вспомните – аппендицит, простатит). Но в случае с целлюлитом ни о каком воспалении речь не идет, напомню, что по мнению медиков-педантов, это в худшем случае «досадное косметическое явление». Поэтому они предлагали альтернативные и более точные названия, например, «целлюлитис», «липосклероз» или «локализованная гидролиподистрофия», но эти варианты не прижились. Во всех случаях и на всех стадиях от целлюлита хотят избавиться - излечиться. Поэтому вопреки мнению ученых сейчас применительно ко всем стадиям целлюлита используется слово «лечение».

Список друзей целлюлита

Развитию целлюлита способствуют: наследственная предрасположенность, возрастные изменения, гормональный дисбаланс, пониженная функция щитовидной железы, нарушение работы поджелудочной железы, нарушения кровообращения в жировой ткани, нарушение обмена веществ и водно-солевого обмена, избыток веса, гиподинамия, загрязнение окружающей среды, неправильное питание и частые стрессы.

Прочитаешь – и вздрогнешь, ведь как минимум половина из этих пунктов относится практически к каждой современной женщине. От целлюлита действительно не застрахован практически никто, но в этом ужасном прогнозе есть один положительный момент: так как развитие целлюлита в какой-то степени предсказуемо (потому что сильна наследственная предрасположенность к нему, и он зависит от комплекции), то эффективна антицеллюлитная профилактика. Она поможет тратить в будущем меньше сил, денег и нервов.

* Наследственность является ключевым моментом в развитии целлюлита. Предрасположенность передается по женской линии, но может быть унаследована и от обоих родителей (т.е., от мамы и бабушек с обеих сторон).

* Развитие целлюлита зависит от телосложения. Чаще всего целлюлиту подвержены женщины, обладающие типично «женственными» округлыми формами. Но известны случаи, когда от целлюлита страдали худышки.

* При любой токсической нагрузке на организм (воспалительные процессы в женских половых органах, неправильное питание, нарушения эндокринной системы) целлюлит усиливается, поэтому укрепление иммунитета и ведение правильного образа жизни уже являются профилактическими антицеллюлитными мерами.

* Питание (количество и качество еды) – еще один ключевой момент в развитии целлюлита. Переедание, алкоголь и курение в больших дозах, кофе - свыше 3-х чашек в день, малоподвижный образ жизни - всё это выводит организм из нормального режима и стимулирует развитие целлюлита. Лучше избегать пищи, способствующей ожирению и задержке жидкости. Рекомендуют также исключить из рациона заменители еды или еду с «искусственными» добавками - красителями, ароматизаторами и имитаторами вкуса. В итоге под запретом оказываются жареные блюда, жирное мясо, птица с кожей, колбасы, паштеты, жирные сыры, копчености, соленья, маринады, острые соусы, сдобная выпечка и кондитерские изделия. Кстати, в период беременности опасность появления целлюлита выше, поэтому во время беременности питание должно быть полноценным, но при этом антицеллюлитным.

* Существенный фактор в развитии целлюлита - возраст . В детстве целлюлит отсутствует: кожа гладкая, нежная и одинаково ровная на всех участках тела. В молодости тонус кожи хороший, и целлюлит чаще всего не наблюдается или выражен очень слабо (хотя известны случаи, когда от целлюлита страдали 15-летние). Но с годами кожа теряет упругость, периферическое лимфо- и кровообращение ухудшаются, меняется гормональный профиль, и целлюлит усиливается.

Скорость развития целлюлита с возрастом у всех разная и в большой степени определяется опять же наследственностью. У одних целлюлит слабо выражен всю жизнь, у других он заметен уже в 20 лет, у третьих резко проявляется после первых родов, у четвертых кожа становится бугристой после сорока лет, у пятых целлюлит появляется только при вступлении в период менопаузы. Вариантов развития целлюлита множество. Целлюлит может стремительно развиться у женщины, изначально имевшей стандартную европейскую «модельную» фигуру, а дама с Н-образной фигурой иногда доживает до старости без целлюлита.

* У женщин с избыточным весом чаще всего целлюлит выраженнее и обширнее, и с возрастом усиливается заметнее, чем у худых. Но и это не общее правило - далеко не всегда целлюлит соседствует с полнотой: у стройных женщин, даже у худых и у спортивных тоже иногда наблюдается выраженный целлюлит. А некоторые толстушки, напротив, могут похвастаться упругой и ровной кожей.

* Есть еще один серьезный фактор, способствующий развитию целлюлита, - игра с весом: «похудела-потолстела». Да, это верно, что часто для уменьшения целлюлита надо похудеть, но вес следует терять постепенно, равномерно, чтобы ткани могли приспособиться. Идеальный вариант похудения - терять ежедневно по 200 г. Резкие скачки от одного веса к другому могут сильно усугубить целлюлит. К тому же похудательными диетами лечить целлюлит бессмысленно.

* Часто начинают страдать целлюлитом женщины, принимающие гормональные противозачаточные препараты.

* Профессия также сказывается на развитии целлюлита. Можно даже говорить о профессиональном целлюлите, как говорят о профессиональном варикозе. Целлюлит прогрессирует при долгом нахождении в одной и той же позе, особенно в положении только сидя или только стоя. У тех, кто ведет сидячий образ жизни, сосуды задней поверхности бедер, где особенно часто возникает целлюлит, большую часть дня находятся в сдавленном состоянии.

* Кстати, стоит помнить про связь целлюлита с варикозом. Эти два состояния роднит сосудистое происхождение. Варикозное расширение вен - один из факторов развития целлюлита.

* Развитие целлюлита зависит еще и от одежды и обуви . Ношение тесной, сильно утягивающей, давящей одежды и обуви на очень высоком каблуке нарушает периферическое кровообращение, а в основе развития гипертрофии адипозной ткани и утолщения фиброзных перегородок (так целлюлит описывается в научной среде) лежит как раз нарушение кровообращения.

* Ну и наконец, целлюлит всегда усиливается стрессами. Умение избегать стрессовых ситуаций, противостояние неприятностям и ударам судьбы и искусство релаксации - дополнительный барьер для целлюлита.

Апельсин - это колобок, страдающий целлюлитом.

Борьба

Волшебных излечений целлюлита (быстро и навсегда) не существует, что бы нам ни сулила реклама. Но остановить патологический процесс, его нарастание - вполне реально. И самыми действенными оказались комплексные длительные терапевтические программы лечения целлюлита. Они подбираются строго индивидуально и корректируются по мере лечения. Для каждой клиентки (а иногда и клиента – жертвами целлюлита иногда становятся мужчины) в хорошем салоне разрабатывают комплексную антицеллюлитную программу.

В антицеллюлитной программе учитывают:

- стадию целлюлита,

- результаты проведенного ранее лечения (аналогичными или альтернативными методами),

- возраст женщины,

- физиологическое состояние (до/после родов и кормления, до/после менопаузы),

- телосложение,

- массу тела (в настоящее время и ее динамику в предыдущие годы),

- сопутствующие заболевания,

- профессию и род деятельности,

- физические нагрузки (в настоящее время и в прошлые годы),

- образ жизни и сложившиеся привычки.

После регулярных активных процедур, проводимых в салоне (обертывания и массаж), дается «домашнее задание»: самостоятельное использование антицеллюлитных средств (наружных и внутренних), выполнение диетической программы (возможно, с употреблением БАДов) и комплекса физических упражнений. Все эти действия при определенном настрое необременительны, легко переносимы, и не только лечат целлюлит, но и помогают откорректировать фигуру в целом, положительно отражаются на общем самочувствии, укрепляют иммунитет. Главное – настроиться на постоянную борьбу (поначалу интенсивную, а потом вполне рутинную) и тщательно следовать плану избавления от целлюлита.

Это не целлюлит, это свет неудачно падает!

Обертывания

Пусть целлюлит - всего лишь досадный косметический дефект, безобидный для здоровья. Но для нервов, самооценки и вообще психологического настроя он ого-го как обиден. И оставлять его без присмотра не хочется. Конечно, абсолютно ровной кожи не бывает. Однако от особенно неэстетичных целлюлитных неровностей избавиться можно.

Пока оставим БАДы, гимнастику и диету профессионалам, а сами займемся, пожалуй, самой приятной и интересной частью борьбы с целлюлитом – обертываниями. По эффективности воздействия обертывание - один из самых мощных методов борьбы с целлюлитом (сравним разве что с 40-минутным сеансом профессионального антицеллюлитного массажа). При этом стоит еще раз подчеркнуть, что обертывания - это лишь дополнительное средство похудения и никак не основное. Во время обертывания вы можете потерять до 2 см (за раз) объема, но зачастую это не жир, а отток лишней воды из тканей.

Поэтому обертывания - это дополнительное мероприятие, которое помогает привести тело в порядок наряду с физическими упражнениями и правильным питанием .

Так чем же хороши обертывания?

Они способствуют рассасыванию целлюлитных бляшек, восстанавливают общий тонус кожи (что особенно важно для «худеющего тела»), придают коже упругость и гладкость, уменьшают объем и активизируют кровообращение.

История обертываний уходит в древность. Задолго до нашей эры египтяне знали толк в использовании природных компонентов и полос материи. Они оборачивали в ткань, пропитанную биологически активными веществами, не только мумии, но и живых людей - залечивали раны, восстанавливали здоровье и предупреждали болезни.

На первый взгляд, со времен египетских ароматических пеленаний обертывания изменились мало. На самом деле, бинты и раствор, что тут еще придумаешь?

Однако философия обертываний, как и все на свете, тоже способна развиваться!

Еще лет двадцать назад женщины довольствовались обертываниями проблемных зон с помощью полиэтиленовой пленки. Парниковый эффект приводил к активизации кровообращения и усилению деятельности потовых и сальных желез. В результате выводились шлаки из обернутых зон.

Потом неугомонные исследователи возможностей собственного организма поняли, что:

1) способы вывода шлаков можно бесконечно совершенствовать;

2) обертывания могут взять на себя ответственность не только за очищение организма, но и за решение других косметических задач.

Сегодня вариантов обертываний слишком много для того, чтобы их можно было легко запомнить. Появились и принципиально новые препараты, задача которых – воздействовать непосредственно на механизм той или иной проблемы. Современные рецептуры разрабатывают так, чтобы можно было получить ту концентрацию веществ, которая требуется в конкретном случае.

Обертывания бывают

* Изотермическими (самый комфортный вариант, делается по температуре тела), горячими и холодными.

- При горячем (термоактивном) обертывании (используется термоодеяло) действует эффект сауны, который усиливает проникновение активных ингредиентов внутрь и обмен веществ. Горячие обертывания расширяют сосуды, усиливают кровообращение и уменьшают объемы. - В холодном обертывании активизация липолиза идет за счет охлаждения (для этого в состав обертывающего средства вводят ментол). Организм тратит колоссальные усилия, чтобы согреться. Холодные обертывания благотворно действуют на вены, сужают сосуды, восстанавливают тонус кожи, снимают отеки и особенно хороши для дряблой кожи. Есть программы, чередующие холодные и горячие обертывания («контрастный курс»).

* Обертывание может быть полным (от шеи до пят) и частичным, когда ограничиваются бинтованием отдельных частей тела. Сеансы полного обертывания считаются более эффективными. Процедура решает не только конкретную косметическую задачу, но берет на себя еще и дополнительный общий уход за кожей, которая всегда в этом нуждается.

* Время действия препаратов (в зависимости от их разновидности) – от 30 до 90 минут. А процедура в целом – включая подготовку, бинтование и разбинтовывание – длится не меньше часа. Кроме того, обертывания наиболее эффективны, если подразумевают не один-два сеанса, а курс от 10 до 20 процедур, делать их лучше один раз в 2-3 дня. В год лечение следует повторять два раза!

Идеальное обертывание должно быть поэтапным и включать в себя следующие процедуры:

1-й этап - очищение

Для того, чтобы любая косметическая процедура (к которым относится и обертывание) принесла максимальную пользу, кожу нужно к ней подготовить. Это можно делать в душе специальным лосьоном, скрабом для душа (но не чаще раза в неделю). Они отшелушивают и растворяют ороговевшие частицы кожи, чтобы открыть поры и дать дорогу активным веществам. Теплая вода и массаж проблемных мест жесткой перчаткой или антицеллюлитной массажной щеткой довершает процесс очищения - теперь проникновению активных веществ внутрь кожи ничто не мешает.

Некоторые специалисты утверждают, что после душа не стоит наносить на кожу ни пудру, ни крем: во время процедуры обертывания это помешает активным веществам двигаться по назначению – глубоко в кожу. Другие полагают, что вполне можно намазать на участки кожи термоактивный или жиросжигающий крем, который содержит кофеин или теобромин.

Для большей эффективности и лучшего проникновения активных ингредиентов в гиподерму обертывания сочетают с антицеллюлитным массажем, но делать его лучше все-таки специалисту, потому что здесь важно всё: от знания, что пылесос и банки – не вариант для борьбы с целлюлитом до правильного направления движения массирующих ноги рук.

А еще перед антицеллюлитным обертыванием или обертыванием для похудения не рекомендуется делать эпиляцию.

2-й этап - собственно обертывание

Во время обертываний подкожная зона насыщается кислородом, микроэлементами, начинают активно работать клетки и сосуды в области проблемных зон. Чтобы процесс проходил активнее, во время процедуры создают тепловой эффект: тело оборачивают полиэтиленовой пленкой (по спирали по направлению снизу от стоп - вверх к области паха) и накрывают теплым одеялом. Для создания «эффекта сауны» можно использовать также специальные антицеллюлитные брюки или любую теплую одежду, за исключением синтетической. Во время процедуры лучше лежать и пить чай. Вы можете посмотреть телевизор или почитать журнал, только не ходите по квартире и не занимайтесь домашними делами.

Действие маски продолжается 15-20 минут - за это время процесс расщепления жиров и вывода шлаков наружу завершается. После того как жировые клетки «открылись», необходимо вывести образовавшуюся жидкость наружу. Для этого наносится массажный крем и вручную, дренажными движениями лишняя жидкость буквально выдавливается из кожи.

3-й этап - охлаждающий

Теперь поры необходимо закрыть и подтянуть кожу. Эту роль выполняют активные вещества антицеллюлитных кремов или лосьонов, содержащих камфору, ментол и т.п. Появляется чувство легкой прохлады, переходящее в приятное тепло. Наносить антицеллюлитные крема необходимо обязательно снизу вверх, для оттока лимфы, иначе все выведенные шлаки и токсины останутся.

После смывания смеси (можно просто теплый душ, можно – ванну с морской солью) не забудьте нанести на тело любой увлажняющий, тонизирующий или антицеллюлитный крем, и оценивайте себя обновленную.

Для увеличения эффективности процедур рекомендуется:

- во-первых – строгое соблюдение питьевого режима (не менее 2-х литров воды в день), употребление в пищу продуктов, богатых калием, ограничение употребление соли, спиртных напитков, жиров и сладостей,

- во-вторых – прием детоксических ванн и использование назначенных специалистом терапевтических корсетов,

- в-третьих – применение эфирных масел, стимулирующих обмен веществ и снижение аппетита: роза, черный перец, нероли, грейпфрут, в-четвертых - интенсивные упражнения на интересующие группы мыщц.

Эффект от обертывания можно почувствовать и увидеть сразу: кожа становится гладкой и упругой, некрасивый рельеф «апельсиновой корки» разглаживается.

- Куме, а ты знаешь як ци кляти москали называють наше сало?

- Ни, а як?

- «Целлюлит»!!!

- Поубивав бы!

Рецепты:

Процедура обертывания длится около 50–60 минут, вызывая последовательную смену ряда физиологических состояний – «три волны».

Кислородно-артериальная волна (сжигание жира) – длится 10–15 минут. В это время идет интенсивная термическая реакция тканей – активизация кровообращения, микроциркуляция, кислородообмен. Через кожу в гиподерму проникают активные липолитики и склеролитики, расщепляющие избыточные жировые отложения и рассасывающие стенки фиброзных капсул. Обычно на первых минутах обертываний пациенты отмечают резкую смену ощущений – интенсивного жара и сильного озноба.

Сосудисто-метаболическая волна (расщепление целлюлита) – наступает после первой волны («жара-холод») и длится около 25 минут. В этот период включаются на полную мощность лимфатические и венозные насосы организма, сосудистая система мобилизует свой дренажный потенциал. Восстанавливается водно-солевой баланс, укрепляются мембранные оболочки клеток и стенки сосудов, активизируется метаболизм. Эта стадия дарит приятные ощущения накатывание теплых волн.

Дренажно-детоксическая волна (выведение продуктов распада, теряем вес и объемы) – обеспечивает активизацию выделительных систем. Из тканей оперативно удаляются отработанные метаболиты, токсины, излишки жидкости, идет процесс «высвобождения» от лишнего веса. Все тело покрывается «росой» (обильно выделяемой испариной, скапливающейся под пленкой в объеме до 700 мл), стимулируется диурез.

Для того чтобы испытать всё это на себе:

приготовьте скраб для тела (можно антицеллюлитный или на основе морских минералов), длинные полосы тонкой полиэтиленовой пленки (например, готовую продуктовую пленку в рулоне) шириной 20-30 см, теплый плед или одеяло, бумажное полотенце для рук и емкость с составом, который будете наносить на кожу (иногда удобнее делать это чем-то вроде кулинарной «лопатки»), антицеллюлитную сыворотку и лосьон в аэрозольной упаковке (по желанию), антицеллюлитный крем (по желанию), много теплого травяного чая (обильное питье до, во время и после обертывания необходимо для того, чтобы усилился процесс детоксикации; пить надо мелкими глотками).

Привести все варианты обертываний невозможно. Всё зависит от фантазии, готовности идти на эксперименты, осведомленности, места проживания и финансовых возможностей. При приготовлении смесей для обертывания обращайте внимание на консистенцию: масса должна быть однородной и эластичной, иначе вы не сможете нанести ее на кожу. Поэтому тщательно измельчайте водоросли и перемешивайте все компоненты.

Перечислим только некоторые самые доступные варианты:

1. Готовая грязь (термальная, грязь Мертвого моря и т.д.). Предварительно слегка разотрите и наносите тонким слоем кистью или рукой на проблемные места (в состав можно добавить 2-4 капли эфирного масла).

2. Глина - можно использовать красную, голубую, белую, желтую глину. Глина интенсивно выводит токсины и шлаки из организма, одновременно подпитывая каждую его клеточку, расщепляет жировую клетчатку. Использование глины в качестве средства для обертываний хорошо тонизирует, придает коже гладкость и упругость, делает тело моложе и привлекательнее.

Взять, например, голубую глину. Поместите 50-100 г голубой глины в порошке в миску и залейте теплой водой. Тщательно перемешайте, чтобы полученная масса имела консистенцию сметаны. Можно добавить в состав аромамасла, обладающие антицеллюлитным эффектом (лимон, апельсин, грейпфрут). Перед нанесением смеси очистите кожу скрабом. Нанесите глину тонким слоем кистью или рукой на проблемные участки тела, оберните пищевой пленкой или теплой тканью. Закутайтесь в одеяло или наденьте одежду, сохраняющую тепло (можно использовать специальные антицеллюлитные брюки). Желательно полностью расслабиться, можно даже вздремнуть. Засохшую массу смойте теплой водой через 30-60 минут. Затем проведите антицеллюлитный самомассаж с использованием антицеллюлитного крема или хотя бы нанесите увлажняющий крем. Курс рассчитан на 20 процедур, проводимых через день. На это время постарайтесь придерживаться сбалансированного питания и пить не менее 2 литров жидкости в день (если, конечно, у вас нет проблем с почками). Другой вариант: смешать 3-4 столовые ложки белой или голубой глины с небольшим количеством теплой воды, добавляем по 3 капли масла лимона и апельсина и пакетик корицы (или кофейной гущи от свежемолотого кофе). Смесь тщательно смешиваем, по надобности добавляем воду. Еще один рецепт: возьмите 3 столовые ложки желтой глины, залейте ее холодной водой до густой кашицы, затем добавьте столовую ложку сливок и меда. В эту смесь капнуть 3-4 капли эфирного масла апельсина. Обертывание готово! «Авторы» методики предупреждают, что будет жечь так, будто на бедрах не пленка, а горящие угли, но ожогов на самом деле нет.

3. Растения (продаются и в аптеках и в магазинах), чаще всего морские. Список лидеров в этой группе - ламинария, фукус и плющ.

Варианты, например, такие: тщательно перемолоть в кофемолке 2 столовые ложки фукусов или ламинарии, развести теплой водой и оставить на 15 минут. За это время водоросли набухнут. После добавить желток, 20 капель камфорного масла и 10 капель цитрусового. Все тщательно вымешать и нанести толстым слоем на проблемные места. Можно использовать как в горячем виде, так и в холодном. Есть и такой рецепт: 3 столовые ложки тщательно перемолотого фукуса и хвоща залить кипятком до образования кашицы. Настоять полчаса, смешать с 3 столовыми ложками голубой глины. Затем добавить ампулу кофеина и 2-3 капли эфирного масла корицы. Использовать в теплом виде, но в микроволновке не подогревать. 2 пачки сухой морской капусты залейте 2 литрами воды. Температура воды должна быть примерно 60-70 градусов. Дать отстояться в течение часа. Дальше смесь следует процедить и нанести на тело. Морская капуста содержит практически все витамины и минеральные вещества. Они обновляют клетки кожи, препятствуют ее старению.

4. Масляное обертывание . В качестве основы используется «базовое масло» (оливковое, масло лесного ореха, миндальное, жожоба, масло ростков пшеницы) или же смесь меда и соды.

В основу добавить антицеллюлитные эфирные масла или их смесь – лимон, ветивер, грейпфрут, петитгрейн, розмарин, корица, мускат, апельсин, мандарин. Обратите внимание на то, что эфирные масла не растворяются в воде, поэтому сначала смешивайте их с содой или маслом. Например, на 20 мл «базового масла» - 3 капли лимонного, 3 капли масла можжевельника, 3 капли лавандового масла. На 30мл. базисного масла: 1. 2к. кипариса + 2к. фенхеля + 2к. ягод можжевельника 2. 3к. фенхеля + 4к. грейпфрута + 3к. лимона. 3. 3к. герани + 3к. кипариса + 4к. можжевельника. 4. 3к. кипариса + 3к. герани + 4к. можжевельника 5. 2к. розмарина + 3к. кипариса + 4к. апельсина. На 50 мл. базисного масла: 1. 2к. ветивера + 2к. пачули + 5 к. кедра + 8к. апельсина. Эфирные масла тщательно перемешиваются, потом добавляется «базовое масло». На места, пораженные целлюлитом, наносится смесь, далее они оборачиваются полиэтиленовой пленкой. Желательно надеть какую-либо теплую одежду и по желанию - активно подвигаться или полежать под одеялом в течение 0,5-1 часа. Далее смесь смыть и использовать увлажняющий крем.

5. Медовые обертывания. Рецептов здесь также множество. Вот несколько просто для примера.

2 столовые ложки меда, 4 капли эфирного масла. Эту смесь надо чуть- чуть подогреть, чтобы состав был теплым. Другой вариант - вначале необходим легкий массаж с косточковым маслом. Затем тело натирают соком апельсина, перемешанным с медом. Для активного воздействия смеси необходимо обернуться полиэтиленовой пленкой и укутаться одеялом. А еще можно попробовать смешать мед со сливками или йогуртом, нанести на тело, и обернуться так, как сказано выше. И еще один вариант: в сухое молоко добавить немного теплой воды и 2 столовые ложки меда (мед лучше взять жидкий. Если растапливать твердый мед, он теряет часть своих полезных свойств).

6. Зеленый чай: 2 столовые ложки измельченного зеленого чая залить горячей водой, чтобы образовалась кашица, добавить пару капель масла, нанести на кожу.

7. Одним из самых популярных антицеллюлитных компонентов является кофеин . Его можно купить в ампулах или таблетках в аптеке, но самый привлекательный способ – сварить кофе и воспользоваться кофейной гущей.

Например, смешать кофейную гущу (2 части), мед (1 часть) и красный молотый перец (0,5 – 1 ст. л.) и нанести на кожу (осторожно, аллергены!) Еще один рецепт с применением кофе – 3 столовые ложки молотого кофе разбавить теплым молоком до густой кашицы, добавить в смесь подогретый каолин (белую глину, предварительно разведенную холодной водой до кашицы, в микроволновке не греть).

8. Шоколадное обертывание. Обеспечивает многоуровневое воздействие на целлюлит, поддерживая стройность фигуры. Плоды какао содержат молекулы с подтягивающими и восстанавливающими свойствами. Это источник минеральных солей, железа, магния, фосфора и кальция, а также протеинов. Снимают стресс, вызывают прилив сил и поднимают настроение. Благодаря маслу какао, которое входит в состав шоколада, обертывание оказывает прекрасное косметическое действие: увлажняет, смягчает кожу, омолаживает, придает ей блеск и гладкость, устраняет пигментные пятна и угри. А кофеин, содержащийся в этой сладости, значительно ускоряет обмен веществ – корректируется фигура, снижается вес.

Шоколадные обёртывания помогают бороться и с целлюлитом, потому что в шоколаде содержится примерно 40% кофеина, он ускоряет процесс расщепления жиров.

Возможен, например, такой вариант шоколадного обертывания: залить 500 мл горячей воды в 100-200 г какао-порошка (без сахара и ароматизаторов). Растворить, остудить до 35-40 градусов. Полученную массу нанести на проблемные зоны слоем в 2-3 мм. Для улучшения эффекта можно обернуть полиэтиленом. Держать 10-15 минут. По окончании процедуры смыть тёплой водой. Повторять обёртывание можно 2-3 раза в неделю. Другой вариант: смешать 3 ст. л. масла какао, 5 ст. л. масла кофе, 1.5 ст. л. порошка какао и 1.5 ст. л. измельченных водорослей. Смесь тщательно перемешать и нанести на тело. Важно только помнить, что какао-бобы могут у некоторых вызывать аллергическую реакцию, а также не забывать, что все положительные качества относятся только к чёрному шоколаду. В молочном шоколаде пользы намного меньше. А в белом и вовсе один сахар и масло какао.

Себестоимость одного антицеллюлитного обертывания в домашних условиях в среднем может составлять от 50 до 300 рублей.

Икра, женьшень, элитный алкоголь, гингко билоба, эхинацея, цветы горького апельсина… Список ингредиентов, задействованных в обертываниях, можно продолжать и пордолжать. Лето – самое время для заказа этих компонентов вашим знакомым, уезжающим на отдых в Турцию, Египет, Тунис, Марокко и прочие экзотические страны (или можете лично запастись там будущими составляющими для составов).

И еще лето – самое подходящее время чтобы воспользоваться возможностями родной природы. Чтобы очистить организм, можно делать обертывания из запаренных трав (полыни, полевого хвоща, тысячелистника, чистотела, листьев березы, клена и др.)

Если вы увидели у жены целлюлит и не промолчали - к большим растратам.

Противопоказания

К сожалению, напоследок я обязана добавить ложку дегтя в вышеописанную бочку меда, глины и соли. Обертывание – интенсивный уход за телом, который можно делать и в салоне, и дома. Считается, что оно, особенно холодное, совершенно безопасно. Но, несмотря на кажущуюся простоту, профессионалы не советуют проводить эту процедуру без оглядки на здоровье.

«Самолечение целлюлита обертываниями не так опасно, как самолечение массажами, но все равно может принести большие проблемы!» - утверждают медики. Правда, далее мнения этих же профессионалов расходятся. Как правило, все согласны, что обертывания с высоким содержанием йода противопоказаны, если есть нарушения работы щитовидной железы и аллергия на йод, что обертывания, особенно грязевые, могут навредить после недавно перенесенной операции с незаживающими швами, а также при наличии дерматита, сыпи или ранок на коже.

А вот дальше – сложнее. Горячее обертывание намного эффективнее холодного, но имеет больше противопоказаний. Одни говорят, что разогревающие процедуры невозможны при беременности, кормлении грудью, опухолях любой природы, воспалении вен, хронических заболеваниях дыхательных путей, сердечно-сосудистых и гинекологических проблемах. Другие полагают, что сердечно-сосудистые заболевания, диабет, варикозные вены, астма, заболевания печени и почек не являются противопоказаниями для обёртывания. Более того, обёртывание вроде бы уменьшает отечность и дискомфорт, связанный с менструациями.

А еще обертывания могут вызвать слабость и головокружения, раздражение на коже.

Обычно такие симптомы исчезают довольно быстро без повторного появления. Если симптомы не исчезают, обратитесь к врачу и прекратите процедуры.

Поскольку обертывание - весьма мощное по воздействию средство, оно рекомендуется только для взрослых людей, но и в этом случае за счет выброса токсинов и продуктов расщепления жиров в кровь сначала могут наблюдаться усиление сердцебиения, слабость и головокружение, обострение хронических заболеваний, раздражения и сыпь на коже. Это все, конечно, пройдет, наступит улучшение, но при возникновении таких реакций лучше посоветоваться со специалистом.

Список «против» обертываний можно продолжать. Так что, прежде чем заниматься обертываниями – самостоятельно или в салоне, лучше сходить к врачу. В крайнем случае – хотя бы самому взвесить все возможные «против».

Успехов в поддержании фигуры в порядке! Кстати, в этом нелегком, но благодарном деле вам очень хорошо помогут сориентироваться советы ю-мам. Достаточно только воспользоваться поиском.