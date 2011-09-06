Вот прихожу я в магазин, а там прямо на прилавке лежит просто гора шоколада: молочного, черного, с орехами и без. Я хватаю его руками и запихиваю в рот, жую и уже хватаю молочный с изюмом, а во вторую руку шоколадные трюфели. Покупатели обходят меня стороной, смотрят как на сумасшедшую, но мне все равно: я так счастлива! Я ем, ем, ем и… просыпаюсь.

Прощай, прекрасный сон паталогического сладкоежки. Здравствуй еще один безрадостный день на диете и плохое настроение с самого утра. Пусть только попадется мне сегодня псевдо-позитивный человек, который взахлеб расскажет, что жизнь прекрасна, и счастье не в еде – убью его на месте! Видимо, он не сидел на бессолевой капустной диете ни одного дня. К вечеру не выдерживаю – покупаю шоколад и ем его на лавочке, что бы не идти с ним домой, потому что муж будет смеяться – опять сорвалась. Думаю о том, как трудно быть женщиной и почему меня не любят такой, какая я есть. Дальше, следуя классике жанра, я должна была вскочить, кинуть шоколад на асфальт и сказать что-то вроде: «нет, это не обо мне! я больше никогда не буду слабой, я не буду рабом своего желудка!». Но нет, напротив, я решила, что больше не буду издеваться над собой. И если уж на любовь других людей трудно рассчитывать, то просто необходимо любить себя самой.

За всю мою длительную практику по изучению вопроса о том, как похудеть, я пришла к выводу, что насильственный способ в виде диеты совершенно не подходит. Вообще, насилие над собственным организмом в любом виде – это деструктивный подход. Начнем с того, что в вопросе похудения, как и в любом другом деле, успеха добивается тот, кто думает. А думать нужно всегда, например: сколько калорий в этом продукте, из чего он сделан, в какое время его лучше съесть, подходит ли он лично мне и прочее. Люди, которые не думают об этом - никогда не похудеют, поверьте, я видела такое много раз.

Еще я поняла, что стройность – это набор маленьких, но каждодневных дел. Нужно успокоиться и постараться изменить свой образ жизни, который привел к полноте. Только тогда вам гарантирован долгосрочный успех в этом деле.

Круговорот жира

Аксиома такая: чуть полноватый человек становится толстым, толстый становится еще более толстым, пока не превращается в настоящее животное, способное только есть и не влезать в дверной проем. Думаете жестоко? Совсем нет. Это человеческая природа и не более того. Набор лишнего веса - это порочный круг, воронка, которая затягивает. Задумайтесь, кто из ваших полноватых знакомых за последние 5-10 лет похудел и не собирается возвращаться обратно в свой вес? Такие конечно есть, но их не так много. Итак, давайте подумаем, что нужно сделать, что бы не попасть в эту воронку или вылезти из нее, если уж попали.

Диета не поможет

Как я говорила ранее – в топку диеты. Потому что: организм не понимает, что это вы с ним делаете, для него ваш жирок - это необходимые и драгоценные припасы на случай голода. Он (наш организм) радостно собирает каждую жиринку, складывает их, целует и гладит их по калорийной головке. Если он чувствует, что наступило ограничение в еде (диету), то он начинает нешуточно беспокоиться, и как только появляется возможность, набирать припасов еще больше, не тратя их на необходимую энергию. Вот почему толстые люди более вялые.

Идеальный вес

Начнем со злополучных калорий. Все, что вы съедаете за день, должно быть переработано и израсходовано организмом в виде физических нагрузок (энергозатрат). Каждая поступившая, но не израсходованная калория превращается в жир. Это как чаша весов, на которой с одной стороны пища с ее калориями, а с другой - физическая нагрузка. В соответствии с этим, чтобы похудеть, нужно съедать меньше калорий или больше двигаться. К сожалению, природу обмануть нельзя.

Когда-то я прочла такой совет: если хочешь узнать максимальное количество калорий, которое именно твой организм должен потреблять в день, то формула такая: свой вес необходимо умножить на 28. Например, 60*28= 1680 ккал. То есть человек весом 60 кг ежедневно может съедать 1680 ккал и не поправляться, но и не худеть. Поэтому, чтобы удержать вес, все время прикидывайте сколько калорий вам можно употреблять при вашем новом весе. А если хотите похудеть, то выверните формулу и вставьте в нее вес мечты, тогда вы узнаете сколько ккал в день съедает этот «вес».

Существует стандартная рекомендация желающим похудеть, для женщин, например, это не более 1500 ккал в день. Я не призываю к фанатичному подсчету и записям выпитого чая, но примерную калорийность продукта вы должны знать. Как правило, это написано на упаковке, а также существуют таблицы калорийности. То есть вы должны понимать, что чтобы похудеть, можно есть все что угодно и сколько угодно, но в рамках 1500 ккал в день. Вот и считайте.

В этом, кстати, и заключалась суть теории небезызвестной в нашем городе Бакановой, хотя все остальное было полным бредом (это только мое мнение, конечно). Советую все же поподсчитывать калории хотя бы месяц, тогда вы будете знать, сколько примерно ккал содержит тот или иной продукт. И тогда вы конечно узнаете, что низкокалорийные торты - это просто рекламный ход, а от хлопьев «Фитнес» вы никогда не похудеете.

Витамины против жира

Для жизни нужна не только энергия, но еще несколько десятков отдельных пищевых веществ. Причем половина из них незаменимы. Если они есть в рационе, то мы здоровы и прекрасно выглядим. Если нет, то начинаем болеть и толстеть. Логика здесь такая: поскольку человечество стало меньше двигаться и меньше есть, то и витаминов стало поступать меньше. Но это не значит, что теперь организму они необходимы в меньшей степени. Наоборот, учитывая, что мы живем в техногенное время, то и потребность в витаминах еще более возросла.

Что происходит, когда организму не хватает каких-либо витаминов или микроэлементов? Он начинает их просить. Бывает, что иногда ну просто очень хочется совершенно неожиданного для себя продукта, к примеру, квашенной капусты. Это и есть сигнал к нехватке витаминов, в данном случае, скорее всего витамина С, которого очень много в этом продукте. Вы спросите: для чего весь этот рассказ про витамины? Все и так знают, что они нужны. Причем тут наш ненавистный жир? А вот при чем. Дело все в том, что эти необходимые сигналы организма мы просто разучились слышать. Годы неправильного питания, нездоровые привычки, увлеченность высокоуглеводными, и сладкими, и солеными продуктами не прошла даром. Организм просит витаминов, но мы не понимаем, думая, что просто хотим есть. Так рождается нездоровый аппетит, который только усиливается потреблением большого количества «пустой» пищи.

Получается, что если мы не меняем рацион и не вводим необходимые витамины, то едим и едим все больше, но не получаем спокойствия, сытости, здоровья и хорошей фигуры. Поэтому разнообразьте рацион, вводите здоровые, пусть даже калорийные продукты. Это принесет большую пользу. Не забывайте и об искусственных витаминах и микроэлементах в таблетках.

Секреты питания

Всем известно, что углеводы, особенно сладкие, лучше всего употреблять с утра, за завтраком, а белки в обед и вечером. Вообще, я пришла к выводу, что самый лучший способ похудеть – это перейти на более белковое питание. То есть белок (мясо, рыба) должно быть на обед и ужин, и даже на завтрак (здесь можно обойтись омлетом). Лучше с овощами и без гарнира. Ведь в итоге мы все же хищники, и мясо для нас основной продукт. Поэтому, если нет противопоказаний, то смело ешьте как можно больше мяса, не очень жирного конечно. Ограничений по количеству нет: можно есть сколько влезет! Поверьте, что уже через неделю мясной диеты вы увидите результат! Колбаса, копченое, маринованное мясо сюда не входят. Только вареное, запеченное или не сильно жареное мясо и рыба.

Кстати, никаких соусов, особенно типа майонез, кетчуп, подливка и пр.. Во-первых, они очень калорийны и содержат много вредных жиров и сахаров (кетчуп), да еще и сделаны непонятно из чего. Во-вторых, вместе с соусом можно съесть в 2 раза больше! Откажитесь от них и увидите, что станете есть меньше, а потом вообще привыкнете к их отсутствию.

Есть еще один секрет. Если вы все-таки не можете обойтись без сладкого, соленого, мучного и прочего, то и не обходитесь, не надо себя мучить! Все это запретно-притягательное можно есть и не толстеть: просто съедайте это на завтрак - до 12.00. Причем съесть можно сколько угодно, хоть кило конфет, но только до 12.00! В течение дня все же придется отказаться от сладостей и вкусностей.

Ну и, конечно же, для эффективного процесса похудения придется ограничить себя в еде после 20.00. Если очень хочется есть, то стакан простого кефира подойдет. И никаких фруктов после 20.00 тоже.

Кстати, о фруктах. В деле похудения они не очень то хороший друг, потому что несмотря на свою относительно низкую калорийность, содержат много углеводов и фруктозы. Фрукты, конечно же нужны в питании, поэтому переносите их на утро до 12.00 (это вы помните). В общем, формула проста: плюс мясо и рыба, минус фрукты.

Еще отдельно хочу сказать о соках, потому что терпеть не могу рафинированных барышень, которые говорят: «у меня такая прекрасная фигура потому что я питаюсь правильно: обезжиренный йогурт и свежевыжатый сок на завтрак – залог успеха… ах, да! а еще мне 18 лет и я никого не рожала и не увеличивалась в 2-3 раза…»

Итак, соки. Не переоценивайте пользу от них. Консервированные переместите в помойку прямо сейчас. Фреши тоже не так уж полезны, учитывая, что вы выкидываете большую часть витаминов и клетчатки, которая просто необходима для похудения.

Подумайте, что реально содержит в себе свежевыжатый сок? Если уж любите, то не пейте на голодный желудок такой сок, впрочем как и любой другой сладкий напиток, потому что сахар, содержащийся в нем, не утяжеленный клетчаткой, мгновенно всосётся и поступит в кровь. Это в конце концов просто опасно, особенно при склонности к диабету. Ну, а тем, кто хочет похудеть, об этом надо срочно задуматься. Кроме того, сок раздражает желудок и выделяется больше желудочного сока (этот для переваривания, не путать с апельсиновым))), что усиливает чувство голода. Получается, что после съеденной морковки вы более сыты, а после выпитого морковного сока – более голодны. Такая вот арифметика! На мой взгляд, лучше съесть морковку, яблоко или апельсин целиком, чем давить из них сок. Сэкономите время, продукты, не будете голодными и получите ценные и необходимые вещества.

Отдельно хочу сказать о жирах в рационе. Не увлекайтесь обезжиренными продуктами. Это по большому счету ничего вам не даст. Потому что сами по себе жиры не так опасны для фигуры, как принято считать. Белки и жиры как правило используются организмом в качестве строительных материалов. Только очень небольшая часть жиров, содержащихся в пище, превращается в жировую ткань. Обратить внимание следует на углеводы, которые не могут быть использованы как строительные материалы. Основная функция всех углеводов – давать энергию, необходимую для протекания биохимических процессов. Если в данный момент энергия организму не нужна, то она превращается в жировую ткань.

Сейчас многие диеты опираются на ограничение только жиров в рационе, но это уже очень устаревший подход. Будьте внимательней! Ограничение жиров в питании не гарантирует вам хорошей фигуры, однако непременно приведет к серьезным проблемам со здоровьем, в частности к проблемам с гормональной системой.

Продолжение о продуктах–обманах, разнообразии в питании и важности сна в процессе похудения: Кто ест конфеты по утрам – тот поступает мудро! Или о похудении - часть 2