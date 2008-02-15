Что же на самом деле заставляет нас набирать в весе?

В большинстве случаев мы сами виновны в том, что постоянно набираем в весе, даже несмотря на все диеты или физические нагрузки. Психологи выделяют несколько установок, которые мы даем сами себе подсознательно. Если задуматься о них - мы будем есть по-другому! Самые распространенные причины, которыми мы оправдываем свое неумеренное поглощение пищи – это:

1. Я это заслужил по праву

Чаще всего, проблема заключается в наших же собственных установках. Так, к примеру, мы хорошо поработали, успешно реализовали проект, решили серьезную проблему, и мы тут же даем себе установку, что за эти труды нам по праву полагается что-то вкусненькое и даже в больших количествах. Система поощрений – непременно хороша, однако не стоит ее подменять злоупотреблением едой. Вместо того чтобы порадовать себя куском торта либо пирожными, либо жирной жареной пищей, вводите положительные поощрения (фрукты, билеты на концерт, покупка интересных книг и журналов и т.д.).

2. Я сэкономил калории на завтраке

Не обманывайте себя тем, что, не позавтракав, мы можете с чистой совестью разрешить себе больше обычного съесть в обед, кроме того, позволить пачку чипсов и парочку бисквитов. На самом деле отсутствие завтрака замедляет метаболические процессы в организме, а это означает, что весь Ваш вкуснейший и обильный обед рискует «отложиться» у Вас на фигуре. Питайтесь регулярно, не пропускайте завтраки, чтобы, во-первых, постоянно держать в норме уровень сахара в крови, а, во-вторых, сдерживать свой аппетит, который быстро растет, если мы пропускаем, к примеру, завтрак либо обед.

3. Это все БЕСПЛАТНО!

Это, пожалуй, самая губительная установка для нашего организма. Как только мы ее произносим, то это автоматически для нас означает, что мы можем есть, сколько хотим, ведь все абсолютно бесплатно! Многие в таких случаях стараются ничего не пропустить, попробовать все блюда, даже если они уже с трудом лезут. В таких случаях предлагаем Вам всегда представлять, что на самом деле при выходе Вам все же придется заплатить за все, что Вы съели. Вполне возможно, что в этом случае, Вы будете более благоразумными и не будете есть все подряд.

4. Я просто не могу обидеть людей, которые накрыли такой стол

Это, пожалуй, самый чудесный предлог для того, чтобы наестся вволю! Вы же в силу своей культуры просто не вправе обидеть виновников торжества и не попробовать хоть какое-то блюдо на их столе. На самом деле за таким поступком скрывается Ваше желание ни в чем себе не отказывать в этот день. Однако виновник торжества вряд ли будет держать обиду на Вас, если Вы вежливо скажете, что все приготовлено, несомненно, очень вкусно, но Вы уже просто не можете больше есть либо если Вы честно признаетесь, что в данный момент Вы - на диете.

5. Жалко выбрасывать

У нас периодически остается еда, которую семья не съела за обедом или ужином, продукт –скоропортящийся, а выбрасывать жаль (ведь денег стоит!). В конечном итоге, мы вынужденно доедаем остатки пищи, что в конечном итоге отражается на нашей фигуре. Самый простой выход из данной ситуации – готовить именно столько, столько необходимо семье на обед либо ужин (Вы ведь наверняка уже знаете, кто и сколько в семье съедает обычно).

6. Я беременна - мне нужно есть за двоих!

Рацион беременных отличается от рациона других женщин. Но ни в коем случае не увеличением объема пищи вдвое! Очень часто набранные из-за этого во время беременности "лишние килограммы" остаются с нами на всю жизнь!

