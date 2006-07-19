Рецепт похудения и долголетия (авторская методика)

Для тех, кто хочет навсегда избавиться от лишнего веса, я предлагаю стратегию похудения:

Вам нужно понять, ради чего вы хотите худеть, найти для себя мощную мотивацию. Так, достаточно ли для женщины мотивация - "нравиться своему мужу в постели"? Или к этой мотивации нужно прибавить что-то еще? Например, чтобы "все мужчины на улице обращали на меня внимание". Или мужчина говорит себе: "Я хочу похудеть, чтобы в 40 лет не выглядеть старой развалиной, а наоборот быть стройным и спортивным и прожить долго". Ведь гормональная система человека хорошо работает, когда ей не приходиться постоянно бороться с излишками жира в организме, а если она правильно работает, то человек и живет долго. Все просто. Итак, вы сформулировали для себя, ради чего вы хотите избавиться от лишних килограммов. Потом эту цель вы мысленно помещаете в свое будущее в виде привлекательного образа – картинки со звуком и ощущением себя в новом теле. Про этот образ вам нужно будет помнить всегда, мысленно к нему возвращаясь.

Теперь вы стараетесь определить, какой вес для вас будет правильным. Не стоит доводить себя до астении. Женщинам нужно помнить о том, что многим чуть-чуть жира даже идет. Обычная формула для женщины ее рост минус 110 – 105 см, что и составляет идеальный вес. Например, если у меня рост 175, то правильный для меня вес 65 – 70 кг. Для мужчины эта формула – рост минус 100 – 105. При этом нужно понимать, что в зависимости от типа сложения могут быть отклонения от этой формулы.

Определившись с тем, насколько килограмм вы хотите похудеть, вы решаете для себя, на какие жертвы вы готовы ради этого идти. Стоит ли ваша цель того, чтобы ежедневно физически упражняться и соблюдать разумную диету? Если вы понимаете, что не готовы изменяться и затрачивать усилия ради этой цели, значит, нужно эту цель дополнить или выбрать другую – ту, ради которой вы готовы изменить себя и свой образ жизни.

Этот этап начинается для вас, если только вы нашли достойную цель и готовы к изменениям. Постарайтесь понять, какие позитивные функции может выполнять для вас еда и процесс переедания, кроме удовлетворения голода. Многие говорят, что еда, во-первых, доставляет удовольствие, снимая чувства тревожности и дискомфорта, во-вторых, помогает расслабиться, снять напряжение, стресс. Возможно, есть и другие позитивные функции. Определившись с ними, вы начинаете думать, какие еще способы кроме еды могут удовлетворить этой цели. Эти способы должны быть экологичные, не вредящие вам и окружающим, и их должно быть минимум три, можно и больше. Итак, вы не можете снимать у себя тревогу с помощью сигарет, наркотиков или алкоголя вместо еды. Но многие считают, что занятия релаксацией, слушание музыки, прогулки, спорт - прекрасно снимают тревогу и напряжение и доставляют удовольствие. Каждый должен подобрать свои способы, удовлетворяющие этим функциям. После чего вы берете на себя ответственность за их выполнение и представляете, как вы будете их активно использовать в своем будущем. Эта процедура называется – Рефрейминг, одна из методик НЛП (нейро-лингвистического программирования). Делая эту методику, вы можете также обратить внимание на то, сколько места в вашей голове занимает тема еды – это очень важно. Например, домохозяйка, которая вынуждена постоянно готовить и покупать продукты, может думать о еде целый день и как следствие переедать. Если вы думаете про еду чаще, чем того бы хотелось, то значит, нужно научиться думать о чем-то еще приятном для себя. Это может быть ваше хобби, все что угодно. Еда не может быть целью и смыслом жизни, это всего лишь способ поддержания организма в хорошей форме, не более того.

Итак, ответьте для себя на вопрос: как Вы поймете, что достигли своей цели? Какой у Вас при этом будет вес, как Вы будете выглядеть? Как изменяться Ваши отношения с окружающими? Как они будут на это реагировать? Например, моя пациентка в процессе похудения стала меньше готовить, чем вызвала недовольство мужа, который не собирался худеть вместе с ней. А если для мужа еда - это один из способов взаимодействия с женой и получения от нее заботы о себе, то ее отсутствие в доме может быть серьезным поводом для конфликтов и даже может привести к распаду семьи. В истории с упомянутой пациенткой, ей удалось уговорить мужа худеть вместе с ней, так как у него тоже был лишний вес. Кроме того, она объяснила ему, как положительно влияет правильное питание на его здоровье, и это оказалось новым способом заботы о нем. Но возможны и другие варианты, например, кому позволяют средства, могут нанять домохозяйку, которая вкусно готовит, или кушать не худеющим членам семьи в кафе и ресторане. Многие женщины учатся спокойно относится к еде благодаря перечисленным здесь способам и продолжают делать покупки и вкусно кормить членов своей семьи.

Хорошо использовать еще одну методику НЛП – «Стратегию рационального питания»:

Сначала что-то заставляет меня думать о еде. Возможно, что я вижу, что пришло время ленча, может быть, кто-то упомянул об этом, может быть, я ощутил голод или увидел пищу. Я проверяю, как себя чувствует желудок в данный момент. Я спрашиваю себя: «Что будет чувствовать себя хорошо в моем желудке?» Я представляю возможную порцию еды: сандвич, тарелку супа, салат или что-то еще. Я представляю, как ем это. Я думаю о вкусе пищи, чувствую, как она опускается в мой желудок, получаю ощущение того, как данное количество пищи будет чувствовать себя в моем желудке в дальнейшем. Если это чувство импонирует мне больше, чем чувство голода, я оставляю выбранное блюдо как возможный вариант. Если же происходит обратное, я отказываюсь от него. Затем я представляю следующее блюдо, которое я возможно съем. Я представляю, как пробую это блюдо, чувствую, как оно опускается ко мне в желудок и остается в течение нескольких часов. Я отмечаю, что я при этом испытываю. Нравится ли мне это больше, чем то, что я только что выбрал как лучший вариант. Я держу в голове то блюдо, которое вызывает у меня самые приятные чувства с тем, чтобы сравнить его со следующим. Затем я повторяю 7-9 этапы столько раз, сколько мне это необходимо. При этом я постоянно держу в уме блюдо, которое, по моим представлениям, даст мне самые приятные ощущения после того, как я его съем. Каждую новую возможность я сравниваю с ним. Когда я считаю, что рассмотрел достаточно возможностей, я ем то блюдо, которое по моим представлениям должно доставить мне наибольшее удовольствие, и как результат чувствую себя хорошо.

Если у вас малоподвижная, сидячая работа, то физическая нагрузка и низкокалорийная диета особенно важны. Начните с физических упражнений. Определите для себя, какой вид спорта вам нравится и подходит, как часто вы могли бы им заниматься. Если вам тяжело себя организовать, чтобы каждый день выполнять физические упражнения, то вы можете обратиться в какой-нибудь фитнес-клуб, где вам составят индивидуальную программу занятий. Почему так важны ежедневные физические упражнения? Дело в том, что за эффективность сжигания жира отвечают наши гормоны. Как известно, с возрастом их вырабатывается меньше, и, чтобы они вырабатывались в нужном количестве, пульс должен быть больше ста. Ну, а если вы не просто хотите похудеть, а иметь еще и красивую стройную фигуру, то спорт или танцы вам просто необходимы.

Теперь про питание. Кушать нужно не меньше трех раз в день. Не нужно морить себя голодом. Знаете, как откармливают поросенка? Сначала он долго голодает, а потом его резко начинают кормить и тут же образуется прослойка подкожного жира. Так что питание, хотя и низкокалорийное, должно быть разнообразным. Почитайте хотя бы Монтиньяка. Ваш организм должен получать все необходимые питательные вещества. В разных печеностях, сладостях ваш организм вряд ли найдет что-то полезное, а они очень калорийны. Так, что про них вам придется забыть, но не совсем. Например, если очень хочется сладкого, вполне можно сосать низкокалорийные леденцы, иногда (но не чаще чем раз в неделю) можно позволить себе съесть пирожок или кусок торта или печенье. Вреда не будет, занятия спортом быстро помогут сжечь эти лишние калории. Если чего-то очень сильно хочется, то можно съесть это чуть-чуть. Не нужно создавать себе жесткие запреты. Известно, что жесткие запреты, вызывание рвоты, принятие слабительных препаратов для похудения часто приводят к психическому заболеванию – нервной анорексии. Иногда, можно даже позволить себе объестся, например, на день рождения или какой-то праздник. Но тогда следующий день будет у вас разгрузочный, то есть минимум еды и максимум физических упражнений. Уменьшите те порции еды, что вы съедали раньше. Можете для этого использовать специальные маленькие тарелочки. Ешьте антиоксиданты, такие как бета-каротин, витамин С, селен и другие, в виде таблеток и фруктов, они также способствуют сжиганию лишний калорий.

После того, как вы сбросите несколько килограмм, ваш организм начнет бить тревогу. У вас могут появиться острые приступы голода, и это нормально. Это ответ вашего организма на нарушенный баланс, который он теперь пытается восстановить. Приступы голода лучше перетерпеть, понимая, что и небольшая порция еды вполне может утолить зверский аппетит. Нет необходимости набрасываться на холодильник и все оттуда съедать. От голода вы не умрете.

Как уже было написано выше, питаться нужно несколько раз в день. При этом ничего страшного не случиться, если вы иногда пропустите ужин и вместо него съедите какой-нибудь фрукт. Старайтесь не наедаться на ночь, особенно после 20 - 21-00 часа, так как это точно отложиться в жир. Между последней едой и сном должно пройти несколько часов.

Если вы хотите похудеть быстро и с удовольствием, можете резко сменить обстановку. Например, отправиться в отпуск в горы. Путешествие по горам и купание в море (конечно, при условии, что еда перестает быть для вас чем-то очень важным, и вы питаетесь преимущественно фруктами и овощами) быстро поможет похудеть килограмм на десять.