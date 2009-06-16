Как не потолстеть в отпуске?

Каждый год мы привозим с заморских курортов лишние килограммы. Можно ли этого избежать?

Откуда берутся лишние килограммы

Летнего отпуска все мы ждем как манны небесной. А добравшись до курорта, пускаемся во все тяжкие. Танцы - так до утра. Трапезы - так до отвала. И в итоге вместе с кипой фотографий привозим домой несколько килограмм лишнего веса. Почему организм в отпуске так и норовит потолстеть?

Все дело в том, что в отпуске ритм жизни снижается. Уже не надо бежать за подло уносящимся от остановки троллейбусом, выгуливать собаку, вставать в 7 утра, чтобы вовремя добраться до офиса. Не приходится нервничать перед совещанием, изводиться в пробках или переживать из-за двойки, которую принес из школы сын. А меньше суеты, меньше нервов - значит меньше калорий. Но если сокращать количество стрессовых ситуаций в жизни в общем-то даже полезно (в конце концов избавляться от лишних калорий можно и другими, более приятными способами), то ничего хорошего от некоторых других последствий круглосуточного релакса не жди.

Дома из-за безумного графика жизни мы подчас не успеваем поесть. На отдыхе мысль «А не попить ли нам пивка?» или «Вот бы сейчас охладиться мороженым» то и дело влетают в голову, как надоедливые мухи. И - понеслось. Тортики, булочки, майонезные салатики, калорийные коктейльчики и пиво в неограниченных количествах. Беспокойства о том, что все эти вкусности отложатся или на бедрах, или на животе, по всей видимости, выдувает из головы теплым южным ветром.

Еще один враг нашей фигуры в отпуске - питание по часам. В обычной жизни за стол в основном мы садимся, когда проголодались (специалисты-диетологи, кстати, говорят, что это правильно). В отелях же с all-inclusive такую роскошь позволить себе непросто. Вот и получается: есть не хочется, а весь стол уставлен заставлен яствами и разносолами.

Как не потолстеть

1. Отдыхайте активно. Отдыхать активно - не значит весь отпуск проводить на волейбольной площадке или сутками не слезать с тренажеров. Но какую-нибудь активную деятельность на курорте может организовать для себя каждый. Не любите дайвинг, серфинг, кайтинг? Устраивайте себе пешие экскурсии по окрестностям! Так гораздо проще познакомиться с местной экзотикой. Или же отправляйтесь по магазинам - это тоже отличная физкультура.

2. Пейте больше воды . В городе среднестатистическому человеку надо выпивать около двух литров воды в день. На жарком заморском курорте - все четыре. Особенно если не сидите на месте, а занимаетесь активными видами отдыха. Ведь чем выше температура, тем активнее процессы испарения. Вода способствует ускорению обмена веществ, очищает организм, насыщает его влагой и к тому же, утоляя жажду, дает чувство насыщения.

3. Откажитесь от Аll-inclusive. Если вы только планируете тур, отдавайте предпочтение отелям, в которых можно выбрать не только систему «все включено», но и, к примеру, стандартное трехразовое питание. Учтите: шведский стол без ограничения подходов на завтрак, обед и ужин заставляет нас взгромождать на тарелку гораздо больше салатиков и курицы, чем нужно на самом деле. Намерены большую часть дня прогуливаться по городским улочкам и ездить на экскурсии? Заранее заказывайте только завтрак. Куда приятнее каждый день ужинать в новых ресторанчиках и за неделю перепробовать все хиты местной кухни, чем каждый день есть одно и то же в отеле.

4. Ешьте, как дома. Лучший способ не поправиться - постараться, чтобы ваш рацион максимально близко совпадал с той пищей, которой вы обычно подкрепляетесь в течение дня. Начинаете день с омлета или овсянки - заказывайте в отеле примерно то же самое. А главное, старайтесь, чтобы привычными были и объемы порций.

5. Начинайте с овощей. Овощи улучшают пищеварение и заглушают голод. Лучше всего начинать трапезу именно с таких блюд. Обед или ужин начинайте с солидной порции сочных салатных листьев, зелени и овощей - помидоров, огурцов, перца. Они полезны, способствуют улучшению пищеварения, быстро насыщают и избавляют от чувства голода. Овощи - главные помощники в борьбе с перееданием.

6. Возьмите тарелку поменьше . Не позволяйте себе съесть больше, чем помещается на тарелке среднего размера. И ни в коем случае не разрешайте себе идти за добавкой. Принцип часто, но понемногу работает и в отпуске.

7. Не смешивайте все подряд. Если в отеле организован шведский стол, не стоит класть на тарелку всего по чуть-чуть. Гораздо лучше разделить удовольствие и каждый день выбирать новое блюдо. К примеру, сегодня ужинаем рыбой, завтра - мясом, послезавтра - пастой и т. д.

8. Десерты - с утра. В большинстве гостиниц, где организован шведский стол, очень вкусные десерты. Помню, как в одном из египетских отелей сходила с ума по слойкам - ароматным, свежим, украшенным вишенками. Мы с подружками тут же окрестили их - «слойки, от которых не толстеют». И правда: ели мы эту выпечку мы каждый день, и ни одна из нас ни на грамм не потолстела. Секрет прост: эти слойки мы радостно уплетали только за завтраком. И тут же бежали кататься на серфинге.

9. Не забывайте о «жидких» калориях. Помните, что газировка, мохито и пиво - это не просто напитки, но еще и источники калорий. Так, в стандартной порции мохито их около 300. А теперь посчитайте, сколько лишнего вы выпиваете за день.

Кстати

Как женщины следят за фигурой в отпуске (результат опроса на сайте КП):

* В отпуске об этом не думаю, спокойно отдыхаю, много сплю, ем все подряд 47,79% (130 голосов).

* Стараюсь не объедаться, не меняю режим питания 29,04% (79 голосов)

* Выкраиваю время на фитнес даже на курорте, хожу в спортзал 15,07% (41 голоса)

* Предпочитаю активный отдых (серфинг, дайвинг, волейбол и т.д.) 8,09% (22 голоса)

Источник: Комсомольская Правда