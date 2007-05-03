Как выбрать вид физической нагрузки?

Каким видом физической нагрузки следует заняться? Как из большого разнообразия спортивных упражнений выбрать те, благодаря которым можно достигнуть ощутимых результатов? На эти и другие вопросы отвечает Аркадий Семилетов, спортивный врач центра «Данс-холл»:

- Самое важное – найти занятие по душе, чтобы оно доставляло вам удовольствие. Каким бы видом спорта вы ни занимались, он принесет пользу организму. Любые физические упражнения улучшают работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, укрепляют мышцы и скелет, нормализуют деятельность нервной и кровеносной систем.

Если вам помимо поднятия тонуса мышц и хорошего самочувствия, нужно еще откорректировать фигуру, то, возможно, для достижения эффекта вам придется разнообразить виды физической нагрузки.

К примеру, если у вас лишний вес, то для его снижения нужна аэробная нагрузка (беговая дорожка, велотренажер, аэробика, степ-аэробика, пилатес). Если вам хочется какие-то пропорции, части тела увеличить, то нужно включить в свои тренировки упражнения для развития той или иной группы мышц (тренажерный зал с отягощения, штанги, гантели, силовые классы: пилатес, фитнес с отягощениями (пумпами). Таким образом можно «поправить» худые руки, бедра, икры, «поднять» грудь.

- А если женщине где-то надо уменьшить, а где-то увеличить?

- Довольно распространенный случай. Эта проблема с успехом решается при сочетании аэробных и силовых нагрузок. Для уменьшения жировых отложений нужно заниматься аэробными тренировками (беговая дорожка, велотренажер, степ-аэробика, фитнесс) и параллельно, за счет других упражнений, наращивать мышцы в «нужных местах» (тренажерный зал).

- Если хочется в целом «красиво» поправиться?

- Тогда нужно хорошо питаться: употреблять достаточное количество белков, жиров, углеводов, и параллельно с этим тренироваться, выполнять упражнения на увеличение мышечной массы. Больше всего для этого подходят возможности тренажерного зала.

- Что вы посоветуете женщинам после родов и кормящим мамам?

- Если женщина кормит грудью, то ей противопоказаны тяжелые физические нагрузки и ограничения в еде. В этот период больше подойдут йога, пилатес, спокойные танцы.

Когда кормление грудью заканчивается, то можно заниматься по полной программе, без ограничений. Чаще всего женщин после родов беспокоит избыточный вес. Как мы уже говорили, для снижения жировой массы нужны аэробные нагрузки. Кроме этого, после родов ослаблен тонус передней брюшной стенки, его можно восстановить, тренируя мышцы пресса. Естественно, не сразу после родов, а спустя 2-3 месяца, и если нет противопоказаний.

- Многих волнует целлюлит…

- Это больная тема каждой женщины. На мой взгляд, по большому счету надуманная. Эффект апельсиновой корки - это особенность строения жировой ткани. Поэтому избавиться от него раз и навсегда невозможно. Но давно замечено, что когда женщина начинает заниматься спортом, правильно питаться и нормализует свой вес, целлюлит чаще всего исчезает…

- Как подготовить себя быстро к пляжному сезону?

- Мне не нравится слово «быстро». В идеале, чтобы похудеть к лету, человек должен прийти в спортзал осенью, всю зиму прозаниматься и к лету похудеть. И неважно, сколько на нем лишних килограммов. Процесс похудения и вообще изменения тела должен быть постепенным, без вреда для здоровья. Для того, чтобы быстро похудеть, нужны частые и интенсивные тренировки. Соответственно, физическая подготовка у человека должна быть приличной, хотя бы полгода тренировочного стажа. Если же человек пришел в спортзал с «нуля», ему такой темп не осилить. Нагрузка должна увеличиваться постепенно.

- Когда начинающему можно ожидать эффекта от занятий?

- Обычно через три месяца. Даже через месяц результат будет очевиден, если человек готов работать и соблюдать условия. Начинающим стоит начинать с тренировок три раза в неделю, «продвинутым» - можно увеличить количество занятий до шести. Не обязательно все шесть дней посещать спортзал. Можно три раза в неделю заниматься в спортзале, а остальные дни - гулять в быстром темпе в течение часа по парку. Вот вам и ежедневная физическая нагрузка.

- Есть ли противопоказания для занятий в спортзале?

- Да, не всем можно нагружать организм без консультации лечащего врача. Если вы страдаете каким-либо заболеванием сердца, астмой, диабетом, у вас часто повышается кровяное давление, вы выздоравливаете после длительной болезни или травмы, то приступать к занятиям лучше в группах лечебной гимнастики после посещения специалиста.

