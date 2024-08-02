«Заговор» микробиома кишечника: нас заставляют есть сладкое!

Наш кишечник населяют тесно взаимодействующие между собой различные виды микроорганизмов — микробиом кишечника. Незримо присутствуя, они оказывают влияние на многие происходящие в нашем организме процессы. В том числе на то, что мы едим!

Звучит как триллер, неправда ли? Между тем, ученые установили, что кишечные микробы могут заставить нас употреблять много сладкого/жирного, что способствует не только набору лишних килограммов, но может привести и к развитию некоторых заболеваний (сахарного диабета и др.).

Микромир внутри каждого из нас: что такое микробиом человека?

Представляет собой совокупность всех микроорганизмов (бактерий, грибов, вирусов), населяющих наш организм в разных органах и тканях: легкие, молочные железы, половые органы, кожа, желудочно-кишечный тракт и др.

Микроорганизмы тесно взаимодействуют между собой в своем локусе (месте) обитания и с нашим организмом. Их количество в три раза больше, нежели численность всех наших клеток.

Большинство из них мирно сосуществуют с нами или полезны для нас (например, молочнокислые бактерии) — представители нормальной микрофлоры. Некоторые бактерии являются условно-патогенными: в норме их немного, и они не наносят нам вреда, но при определенных условиях могут начать размножаться, вызывая развитие патологических состояний/заболеваний.

Микробиом каждого человека уникален, нет двух людей с одинаковым его составом.

Микробиом кишечника

Наиболее разнообразный и многочисленный, закладывается в периоде младенчества, во многом определяя будущее здоровье человека. На протяжении всей нашей жизни его состав может меняться под воздействием различных факторов: питание, пищевые привычки, прием антибиотиков, ритм жизни и др.

Чем разнообразнее кишечный микробиом, тем лучше для нас, тогда как при преобладании того или иного вида микроорганизмов возможно развитие заболеваний и нарушение равновесия микробиоты.

Кишечный микробиом и наше здоровье

По данным клинических исследований, кишечные микроорганизмы принимают участие во многих происходящих процессах: пищеварение и пищевое поведение, оказывают влияние на иммунную систему (около 25% кишечника — иммунологически активная ткань) и психическое здоровье, могут замедлять старение и др.

Как кишечные «диктаторы» манипулируют нашими диетическими пристрастиями

Кишечные «жители» меняют наше пищевое поведение в зависимости от того, какой тип микроорганизмов преобладает.

Что любят есть кишечные бактерии

* Род Bacteroides — наиболее стабильная часть микрофлоры желудочно-кишечного тракта. Преобладают в кишечнике людей, предпочитающих употреблять белки и жиры. Их недостаток может привести к развитию ожирения и, наоборот, они доминируют у больных с синдромом раздраженного кишечника.

* Род Ruminococcus связывают муцины, способны расщеплять остатки сахара, продуцируют метан (повышено газообразование).

* Род Firmicutes любят жир и сахар, их избыток характерен для людей с ожирением.

* Род Prevotella или «бактерии ожирения» доминирует у людей, в рационе которых высока доля углеводов и простого сахара.

* Бифидо- и лактобактерии — полезные/хорошие бактерии. Регулируют количественный и качественный состав кишечной микробиоты, задерживают рост/размножение болезнетворных и условно-патогенных микробов.

Как видите, нельзя назначить одного «виновного» за тягу к определенным продуктам. Попросту говоря, одни бактерии очень любят сладкое (нужно для их жизнедеятельности), что в совокупности с нехваткой других видов микроорганизмов еще больше усугубляет ситуацию.

Мы сами при длительном питании с перевесом углеводов/жиров можем способствовать нарушению баланса микрофлоры кишечника.

Что происходит, когда мы хотим поесть сладкого?

Кишечные микробы выпускают особые вещества, которые, попав в головной мозг с потоком крови, способны заставить чувствовать себя плохо (ухудшается настроение) и изменить вкусовые предпочтения (появляется желание схватить и съесть что-то очень вредное). После употребления сладкого наше настроение улучшается — до следующего «привета» от кишечных «жителей» (опять захотят сладкого).

Согласно результатам исследований, преобладание того или иного рода кишечных бактерий имеет долгосрочную перспективу — требуется длительный период для восстановления равновесия.

По счастью, мы можем положительно повлиять на состав микробиоты кишечника!

Функциональное питание для кишечника: чем кормить хорошие микробы

Наша пища — питательный субстрат для кишечных бактерий. Следует помнить, что избыточное белковое питание способствует росту гнилостной, а углеводное — бродильной микрофлоры.

Необходимо подобрать и ввести в рацион такие продукты, которые будут способствовать улучшению состояния нашего здоровья, уменьшать тягу к сладкому и содействовать росту/размножению полезных бактерий.

Рекомендуемые к употреблению продукты — друзья хороших микробов

* Содержащие клетчатку: овощи, фрукты, ягоды, бобовые, орехи, отруби и др. Клетчатка не переваривается пищевыми ферментами, но перерабатывается полезной микрофлорой кишечника и является субстратом для их размножения.

Клетчатка регулирует работу пищеварительной системы, снижает чувство голода, что помогает не передать и контролировать вес.

ВОЗ рекомендует употреблять до 30-40 грамм (оптимально для здоровья) клетчатки в день, что соответствует 400 граммам овощей и фруктов. Как вариант, можно употреблять сухую смесь клетчатки — выпускается в виде биодобавок к пище.

* Ферментированные продукты (пробиотики): квашеная капуста, мисо, кимчи, тофу. Содержат субстанцию, полезную для хороших микробов.

* Содержащие полифенолы: ягоды, виноград, зеленый чай. Обладают антиоксидантными свойствами.

* Богатые легкоусвояемым белком: нежирные сорта мяса/рыбы, творог, яйца. Белок — строительный материал для наших клеток, достаточное его содержание в рационе снижает чувство голода.

Рекомендуется ограничить/исключить из рациона продукты с легкоусвояемыми углеводами (враги хороших микробов): изделия из белой муки, сладости, сахар и др.

На заметку! Применение антибиотиков опасно для полезных бактерий, поскольку антибиотики без разбора уничтожают все, а не только болезнетворные микроорганизмы.

Следует использовать антибиотики только по назначению врача.

Пробиотики и пребиотики — для роста хороших бактерий

Их прием является частью стратегии в борьбе с лишним весом.

* Пребиотики являются субстратом для роста собственной микрофлоры. Назначаются, как правило, на длительный срок (2–3 месяца).

* Пробиотики — готовые живые хорошие микроорганизмы (бифидобактерии, энтерококки, лактобактерии), обладающие способностью подавлять рост патогенной и условно-патогенной микрофлоры.

Предпочтительно, чтобы пре- и пробиотики подбирались врачом (какие именно нужны с рекомендацией по дозировке и длительности применения).

На заметку! Поступающие извне готовые хорошие бактерии (пробиотики) не «приживаются» в кишечнике, но содействуют восстановлению собственной нормальной микрофлоры (помогают вырастить свою).

Прием пре- и пробиотиков в совокупности с функциональным питанием способствует не только похудению, но и оздоровлению.

Перспективы: что нового в борьбе с лишним весом?

Речь идет о деконтаминации кишечника — подавлении болезнетворных микроорганизмов и избыточной условно-патогенной флоры (назначаются кишечные антисептики). Проводится только по назначению врача.

Основные показания: наличие клинических проявлений заболевания желудочно-кишечного тракта (диарея, тошнота и т.д.) и избыточный рост условно-патогенной флоры (по данным лабораторных исследований).

По сути, деконтаминация кишечника при ожирении/избыточном весе — терапия недалекого будущего (на данный момент не одобрена медицинским сообществом для применения в целях похудения). Методика находится на стадии изучения. Проводятся клинические исследования по использованию деконтаминации кишечника в комплексной терапии при таких заболеваниях, как: ожирение, сахарный диабет, атеросклероз и др.

На сегодняшний день не подвергается сомнению, что микробиота во многом определяет наше состояние здоровья, в т.ч. ответственна и за наш вес (особенно в условиях изменившейся экологии и питания).

Конечно, на многие вопросы ученым еще предстоит ответить более подробно. С этой целью проводятся крупные международные исследования: изучается влияние компонентов пищи на микробное разнообразие кишечника, детальный механизм взаимодействия бактерий с нашими клетками и т.д.

Полученные предварительные результаты дают нам понимание, что можно найти способы «приручить» микробиоту, что в конечном итоге не только позволит контролировать вес, но и благотворно скажется на здоровье человека.

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

Фото: www.pexels.com