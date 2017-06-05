Стройное тело без диет и тренировок: возможно ли такое?

Чем отличается криолиполиз от ультразвуковой кавитации? Расскажем о различных методах аппаратной коррекции фигуры, о самых эффективных, безопасных и доступных процедурах, которые легко возвращают стройность.

Новые аппараты для коррекции фигуры — прорыв в эстетической медицине

Как похудеть к сезону? И как не вернуть обратно сброшенные килограммы? Кто не задавался подобными вопросами? Одним нужно сбросить лишние 20 кг, кому-то «всего-навсего» убрать целлюлит. Все знают про важность здоровых привычек в питании и физической активности. Но порой даже самым строгим диетам и изнурительным тренировкам не под силу избавить нас от лишних объемов в так называемых «жировых ловушках», где накопление жира обусловлено генетически.

Раньше медицина могла предложить один решительный и эффективный способ избавиться от жировых накоплений — липосакция. Отчаявшиеся похудеть своими силами соглашались на операцию. Удовольствие это дорогое, рискованное для здоровья и весьма болезненное.

Сегодня стали доступны передовые технологии эстетической медицины, которые вполне могут заменить скальпель хирурга! Они позволяют моделировать идеальный контур фигуры, добиваясь уменьшения объемов именно там, где это необходимо.

Они на порядок безопаснее, проще и дешевле. Во время сеанса аппаратного похудения вполне можно почитать книгу, посмотреть фильм или даже выспаться, а после — спокойно встать и вернуться к повседневной жизни.

Запущенные процессы похудения физиологичны, действуют на организм мягко, без стресса. День за днем лишние сантиметры исчезают, делая фигуру изящнее и привлекательнее. Есть технологии, которые объединяют сразу несколько факторов воздействия и работают одновременно в нескольких направлениях: устраняют жировые запасы, отеки, подтягивают кожу и убирают целлюлит.

Чтоб лишние сантиметры не возвращались никогда!

Похудев однажды, мы хотим удерживать результат как можно дольше. На деле сохранить стройный силуэт удается редко.

Проблема в том, что диеты и активный фитнес не уменьшают количество заложенных от природы жировых клеток. Здоровое питание и спорт всего лишь заставляют жировую клетку расстаться со своими «накоплениями на черный день». Она худеет, сплющивается, но остается целой.

Аппаратные технологии обеспечивают стойкий результат похудения, благодаря тому, что не просто уменьшают запасы и объем жировых клеток, а полностью разрушают их.

Погибшая клетка уже не сможет снова расти и накапливать жир. Нет жировых клеток в проблемной зоне, стало быть, и лишним сантиметрам взяться неоткуда.

Считается, что результаты после аппаратного похудения сохраняются пожизненно, но их нужно поддерживать с помощью здорового образа жизни.

Итак, начнем рассказ с самых эффективных и безрисковых способов сбросить лишнее.

Криолиполиз

Криолиполиз считается одной из самых безопасных и эффективных процедур по коррекции фигуры. Жировые клетки разрушаются под действием глубокого холода. В отличие от кожи, соединительной ткани и мышечных волокон, жировые клетки гораздо чувствительнее к низким температурам. И за один сеанс можно удалить до 25% жировой клетчатки в проблемной зоне.

Впрочем, обо всем по порядку.

На проблемный участок накладывается специальная термальная салфетка с гелем для лучшей теплопроводности и защиты кожи. Поверх салфетки устанавливается вакуумная насадка, которая захватывает жировую складку и охлаждает ее. В начале сеанса ощущается холод, но к нему привыкают за несколько минут.

После процедуры на очень чувствительной коже могут остаться следы, которые самостоятельно исчезают за несколько дней.

Что происходит внутри? Разрушение жировых клеток запускается уже во время сеанса. Холод блокирует процессы обмена в адипоцитах (жировых клетках), что вызывает их неминуемую гибель. Погибшие клетки прекращают накапливать жир. Их содержимое эвакуируется из организма с током крови и лимфы. В течение нескольких недель толщина жирового слоя заметно уменьшается, в объеме теряется сразу несколько сантиметров. Иногда в проблемной зоне уходит до 6–8 см после первого же сеанса.

Максимальный эффект заметен через 2–3 недели после процедуры, но процессы похудения будут сохраняться еще в течение месяца. Поэтому стоит запастись терпением и соблюсти рекомендуемый перерыв между сеансами — 30 дней.

За время часового сеанса можно обработать сразу несколько проблемных зон. В этом помогают различные насадки. Одной зоной считаются симметричные участки с правой и левой стороны тела: например, внутренняя сторона правого и левого бедра.

Криолиполиз помогает устранить жирок на любых участках лица и тела: на бедрах, животе, ягодицах или в зоне второго подбородка. Технология одинаково подходит и лицам с массивными жировыми отложениями, и людям с нормальным весом, которые никак не могут убрать отдельные несовершенства фигуры, вроде «галифе» или «ушек» над ягодицами. Однако аппарат должен захватить жировую складку. Если подкожный жировой слой совсем тонкий и его нельзя собрать в складку, эта процедура не подойдет. И есть повод присмотреться, например, к ультразвуковой кавитации.

Ультразвуковая кавитация

Вот еще один надежный способ расстаться с лишними складками на теле. В качестве действующего фактора здесь используется хорошо всем знакомый ультразвук.

Тем, кто прилежно учился в школе, известно и такое явление как кавитация. Это образование пузырьков пара в жидкости под давлением. Низкочастотный ультразвук создает как раз такие условия прицельно для жировой клетки. Под воздействием ультразвуковой волны напряжение в клетке увеличивается до тех пор, пока ее оболочка не лопнет. Содержимое жировой клетки разжижается и вытекает в межклеточное пространство. Дальнейшая ее судьба известна: с обменом веществ разрушенная жировая клетчатка вместе с накопленными в ней токсинами покинет организм. Туда ей и дорога!

В день процедуры и после нее рекомендуется обильное питье, чтобы стимулировать выведение продуктов распада жиров из организма.

Что чувствует пациент, решившийся испробовать современную технологию ультразвуковой кавитации для похудения? Процедура безболезненна. Чувствуется легкое тепло и иногда покалывание. Сеанс длится около часа. Все это время врач с помощью специальной манипулы обрабатывает проблемные зоны тела.

Ультразвуковую кавитацию рекомендуется проводить не чаще раза в неделю. Перерыв необходим, чтобы дать организму возможность вывести продукты распада. Курс состоит из 5–6 сеансов. При необходимости проводятся поддерживающие процедуры через 6–12 месяцев. После курса кавитации заметно меняется контур фигуры, уходят признаки целлюлита.

4D моделирование фигуры

После похудения, особенно после резкого, кожа может обвиснуть некрасивыми складками. И тело все равно придется прятать под одеждой до тех пор, пока не устранить и этот косметический дефект.

Если нет столько времени, чтобы бегать от одного косметолога к другому, обратите внимание на 4D моделирование фигуры. Это максимально выгодный и эффективный на сегодня способ преображения внешности. За полчаса в кабинете врача можно получить сразу несколько процедур, которые поддерживают и усиливают эффект друг друга. Аппарат для 4D моделирования действует сразу в четырех направлениях и позволяет добиться похудения и подтяжки кожи, устранения отеков и целлюлита одновременно.

Одна процедура — и платить нужно один раз. А эффект возрастает в 4 раза!

Итак, какие четыре процедуры скрыты в одном ультрасовременном аппарате.

Первое — ультразвуковая кавитация, о которой мы рассказывали выше. Оболочки жировых клеток разрушаются под воздействием ультразвука. Разрушенные клетки выводятся из организма, уменьшаются объемы, подтягивается кожа.

Второе — инфракрасный лазер, он глубоко прогревает ткани и ускоряет расщепление жиров. Жировые клетки реагируют на лазер так же, как на физическую нагрузку и строгую диету: вырабатывается фермент липаза, который разрушает жир.

Третье — вакуумно-роликовый массажер, который улучшает венозный и лимфатический дренаж. Его эффект сравним с работой опытного массажиста: снимаются отеки, в тканях активизируется микроциркуляция и обменные процессы, улучшается эластичность кожи. Это превосходное средство для борьбы с целлюлитом, потому что расщепляются подкожно-жировые клетки, разрыхляются грубые плотные тканевые образования.

Четвертое — термолифтинг омолаживает и делает кожу упругой, подтягивает складки на теле после похудения. На глубокие слои кожи воздействует тепло. В результате улучшается микроциркуляция и обмен веществ, а самое главное — активнее идет синтез коллагена и эластана. А значит кожа преображается изнутри, за счет естественных ресурсов. Таким образом можно даже вылечить растяжки.

4D моделирование отлично подходит, если есть желание убрать «рыхлость» фигуры, отечность и дряблость кожи. Аппарат уберет целлюлит, аккуратно уменьшит жировой слой, подтянет кожу, сделает ее упругой и улучшит контуры тела.

Он работает не только с традиционными проблемными зонами: бедрами, ягодицами, животом, — но и со спиной, областью рук, шеи, подбородка.

Инъекции

Эстетическая медицина сильна и достижениями фармацевтов. Если готовы потерпеть несколько уколов, то можно подстегнуть действие аппаратных технологий и ускорить процесс похудения. Инъекционные коктейли подбираются врачом индивидуально. Они помогают улучшить тургор кожи, сделать ее более плотной, ровной, молодой и сияющей. Инъекции с липолитиками рекомендованы для работы с плотными фиброзными жировыми разрастаниями. Они сделают жировую ткань более податливой для дальнейшей работы.

Мы рассказали о самых новых технологиях коррекции фигуры, которые доступны сегодня каждому.

Конечно, самостоятельно во всем не разобраться — нужна консультация врача косметолога. Чтобы худеть красиво и безопасно для здоровья, быть уверенным, что результат сохранится надолго, доверяйте заботу за своей фигурой профессионалам! И грамотнее всего худеть под контролем врача в медицинском центре.