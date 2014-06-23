Диета для красивой кожи

Кожа женщины – это ее «лицо». Она, как живой организм и самостоятельный «орган» тела, постоянно обновляется. Судите сами, если мы хотим избежать, например, заболеваний пищеварительной системы, мы в первую очередь меняем свой рацион питания и делаем его как можно более сбалансированным. Если мы хотим усилить мозговую активность, поднять себе настроение и утолить голод каким-нибудь заморским фруктом, мы покупаем солнечные бананы.



Американский психолог А. Маслоу еще в середине 20 века разработал иерархическую пирамиду потребностей человека. В первую очередь, он отмечает физиологические потребности, среди которых жажда и голод. Но насыщение пищей – не только удовлетворение обычного голода. Благодаря потребляемым продуктам питания мы обогащаем наш организм питательными веществами и микроэлементами, которые выполняют множество других функций. Не зря говорят: мы – то, что мы едим!

Если мы хотим, чтобы наша кожа была красивой, молодой, упругой, бархатистой и с естественным румянцем, мы… покупаем кремы, лосьоны, скрабы и снова кремы. Они, как таблетки для сердца, желудка, мозговой активности. Конечно, мы не можем отказаться от кремов и других косметических средств по уходу за кожей, но они должны быть для нее дополнением, а не «лекарством». Тем более что ни одно, даже самое дорогое косметическое средство, не в силах сделать нашу кожу сияющей и здоровой.

Поэтому, если мы хотим, чтобы наша кожа была такой, нам следует проверить свой рацион питания и попытаться выяснить, от чего появляются на коже те или иные дефекты (дряблось, угри, сухость и т.п.).

Дело в том, что здоровый вид кожи – это результат обменных процессов в организме, при правильной активности которых в нем не задерживаются шлаки, а старые отмершие клетки заменяются новыми.



Диетологи не зря настаивают на том, что для красоты кожи ежедневный рацион должен быть насыщен свежими овощами и фруктами. Ведь чем больше мы их потребляем, тем свежее и ярче цвет кожи. Особенно полезными будут продукты щелочной пищи (авокадо, бананы, лайм и лимоны, миндаль и многие сырые овощи), т.к. крови нужно быть немного щелочной, чтобы процессы в организме протекали более активно. Если будет нарушен кислотно-щелочной баланс в организме, это может привести к сухости кожи и ломкости волос. При этом полезными окажутся зерновые и постное мясо, а исключить придется вредные жиры. Примерно 2-3 раза в неделю ешьте рыбу. Белый рис замените на коричневый. Овощные салаты заправляйте оливковым маслом. Откажитесь от полуфабрикатов и фаст-фуда. Важным моментом является поддержание водного баланса, который включает 8 стаканов обычной воды в день.



Откажитесь от цветных газированных напитков, слишком крепкого кофе, острых специй, кондитерских изделий – и вы избавитесь от раздражений и появления сосудистых сеточек на лице. Исключив жирное и жареное, вы сделаете кожу более эластичной. Чтобы предотвратить возникновение маленьких прыщиков, ешьте продукты с высоким содержанием витаминов группы В (печень трески, зеленые салаты, свекла) и цинка (телятина и птица, молочные и морепродукты).

Во избежание чрезмерного покраснения на коже, ограничьте потребление специй и копченостей. Витамин Е борется с мелкими морщинками и воспалительными процессами, поэтому обогатите свой рацион орехами, креветками, тыквенными семечками и тыквой, помидорами и чесноком. Ответственность за сохранение упругости кожи и активацию процессов по обновлению можно возложить на курагу, которая богата железом.



Соблюдайте пропорции – не голодайте и не переедайте – половину тарелки должны составлять углеводы и белки, вторую часть – низкокалорийные салаты (исключите из рациона питания майонез!).



Попробуйте составить сбалансированное и подходящее для вас меню на всю неделю, или найдите возможные варианты в Интернете.

Например:



Понедельник: Завтрак – яйца, отварное мясо, хлеб со злаками и чай с молоком;

Обед – постный борщ, курица с тушеными овощами, овощной салат с лимонным соком;

Ужин – куриное филе, дикий рис, стакан томатного сока.



Вторник: Завтрак – творог, томаты, хлеб со злаками, апельсиновый сок;

Обед – куриный бульон, гречневая каша и отварная печень;

Ужин – отварная рыба, овощной салат с большим количеством зеленых листьев салата, гранатовый сок.



Среда: Завтрак – омлет с томатами и зеленью (петрушка, укроп), 1 яблоко и зеленый чай с лимоном;

Обед – постный суп, коричневый рис, рыба, томатный (овощной) сок;

Ужин – отварное мясо, сыр и фруктовый салат.



Четверг: Завтрак – мюсли, сыр с хлебцами, не очень крепкий кофе с молоком;

Обед – супр-пюре из тыквы, отварная или запеченная телятина, чай;

Ужин – тушенная с овощами рыба, грейпфрутовый сок.



Пятница: Завтрак – хлеб со злаками, молочная каша, небольшой кусочек отварного мяса, апельсиновый сок;

Обед – овощной суп, картофельное пюре и куриные котлеты, мандарины;

Ужин – овощное рагу и запеченное мясо, зеленый чай с лимоном.



Суббота и воскресенье – микс из перечисленных выше продуктов. При этом не забывайте о соблюдении водного баланса и перекусы между основными приемами пищи (например, фрукты, немного горького шоколада).



В дополнение к правильному питанию, позволяющему следить за состоянием кожи, вы всегда можете делать питательные, омолаживающие и очищающие маски с применением натуральных компонентов, т.е. все тех же продуктов, которые включены в ваш ежедневный рацион.

Рецепты таких коктейлей на ю-маме: Домашний уход за кожей. Маски для лица из доступных продуктов

Уход в домашних условиях. Маски для лица из доступных продуктов

Источник: www.mycharm.ru