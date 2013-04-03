Кушаем и худеем по системе Протасова! Опыт ю-мам: советы, трудности и результаты

«Что же такое съесть, чтобы похудеть?» – так шутим мы, мечтая худеть, ни в чем себе не отказывая! Но… приходится, конечно же, себя ограничивать. Разница лишь в том, насколько эффективны эти ограничения, насколько они комфортны в эмоциональном плане… Диета Протасова подкупает тем, что при небольшом ассортименте разрешенных продуктов в ней нет ограничений по количеству, соль разрешена, а также предлагается масса интересных рецептов, которые в состоянии разнообразить рацион.

В чем же суть диеты Кима Протасова?

Диета длится 5 недель, из которых первые две недели в сутки можно съедать неограниченное количество сырых овощей, 5%-й творог и кефир, 1 вареное яйцо и три яблока. На третьей неделе к этому рациону добавляется 300 г жареного мяса. В жидкости ограничений нет, а наоборот, 2 литра воды в день - обязательны. Система обещает потерю веса до 8 кг (а то и больше). Из этой диеты есть «выход», который тоже длится 5 недель и включает в себя принципы здорового сбалансированного питания.

Мнение диетологов: Большой плюс этой диеты – разрешение жиров, пусть и в небольшом количестве, и нормализация работы поджелудочной железы, благодаря отказу от сладкого. В диете оптимальное сочетание белков (яйца, мясо, молочные продукты) и углеводов (в основном, за счет яблок). Белок куриного яйца отлично усваивается, а белки, кальций и лактоза в молочных продуктах сочетаются естественным образом, что ускоряет процесс окисления жиров в тканях, а соответственно – похудения. Большое количество свежих овощей насыщает организм витаминами, минеральными веществами и клетчаткой, что невероятно полезно для работы желудочно-кишечного тракта. Диетологи также отмечают и минусы данной системы питания. Одним из основных является неограниченность порций, отчего растягиваются стенки желудка. И, конечно, все диетологи предупреждают, что любая диета может спровоцировать обострение хронических заболеваний, поэтому прежде чем на нее «садиться», необходимо проконсультироваться с лечащим врачом!

Диет сейчас сотни, но, когда мы выбираем для себя конкретную, первое, что мы ищем – это реальные отзывы о процессе, и, самое главное, результатах! Наши терпеливые и упорные ю-мамы проверили на себе эффективность «протасовки» и с удовольствием поделились своим опытом!

Много восторженных отзывов о диете, а были ли трудности?

1. Проблемы с пищеварением.

«Сегодня - третий день. Минус 1 кг. Но образовалась проблема со стулом. Где он? Почему его нет и что делать, чтоб он был? Слабительное пить не хочется как-то, курагу-чернослив-свеклу вареную - нельзя… Как выходить из положения?»

Решение: Соблюдение питьевого режима (не менее 2 л в сутки) помогло многим с проблемами желудочно-кишечного тракта.

2. Неуемный аппетит.

«Девочки, мне плохо… у меня жуткий голод...так хочется какую-нибудь запретность слопать(( Держусь… но настроение что то упало сегодня((.»

«Все писали, что прямо на этой диете все красиво, сытно-вкусно-здорово! Я тоже люблю овощей так-то погрызть, но сегодня мне чего-то невесело (и это в первый то день лишь диеты)... Раза 3 в день получилось порубать 3 плошки салата (капуста, помидор, огурец) с кефиром. Ряженки попила. Творожку отведала (не удержалась: один раз 2 кусочка обычного сыра съела и 1 грушу). Кефир и даже 3 яблока... И... ЕСТЬ ХОЧУ!!! время 23:40... И уже задумалась, долго ли протяну на одном виде салата (капуста, огурец, помидор)»

Решение: На сайте Кима Протасова есть множество разнообразных рецептов, о которых вы могли бы и не узнать, не сев на эту диету! При желании можно каждый день кушать что-то новенькое.

3. Плохое самочувствие.

«Сегодня вес 73.0, минус 800 гр. Но диетчик из меня никакой, вечером голова болела жутко и желудок, съела пару кусочков слабосоленой семги и корочку черного хлеба, сразу все боли ушли. Сегодня держалась, но грех за мной опять же - кусочек черного хлеба, иначе опять начала голова болеть».

Решение: Прежде чем «садиться» на диету – необходимо проконсультироваться у лечащего врача. Нет диеты, универсальной для всех.

4. Маленькая потеря веса.

«Ушло по прежнему 1,1 кг. Вечера для меня вообще пытка, постоянно хочется есть. Да еще и денег на эту диету уходит очень много, овощи такие дорогие, да и творог тоже. В общем, в расстройстве я сегодня, но на диете после долгих уговоров себя продолжаю сидеть, жду, когда же наступит тот чудесный день, когда есть не захочется».

«За 3 дня диеты 400 грамм. Что-то не удается мне, я и без диеты могла за день 1 кг запросто сбросить, а тут такие истязания и всего каких то жалких 400 гр.»

«У меня за двое суток +1 кг, причем диету соблюдаю строго… Все равно буду продолжать. Если вес будет расти, пойду на прием к эндокринологу».

Решение: Чаще всего про маленький отвес пишут в первую и вторую недели, но, как показывает опыт ю-мам, именно последующие три недели диеты и пять недель «выхода» дают наилучший результат.

5. Плохое настроение

«Я сегодня четвертый день. Чего-то мне эта диета тяжело дается. Вчера мне родные сказали, что я злая как собака стала, когда худеть начала, да я и сама замечала, что меня все раздражает. И никакого избытка энергии не чувствуется, как раньше здесь писали, наоборот лень такая, хочется дома перед телевизором лежать».

Решение: Часто ухудшение настроения связано с резким «входом» в диету (без адаптационного периода), либо с ожиданием чудес, которых не случается. Необходимо подготовиться, не только физически, но, и морально, и информационно!

Стоит помнить, что трудности – это неотъемлемая часть процесса самосовершенствования! Чтобы поддержать друг друга, Ю-мамы делятся и позитивным опытом!

Одним из важных достижений является то, что многие ю-мамы, благодаря «протасовке», перестали хотеть сладкое, зажаренное, в общем, вредное для фигуры. Если перетерпеть первые адаптационные одну-две недели (а кто-то и сразу легко входит в ритм диеты), то потом начинается новая жизнь, когда и лишние килограммы испаряются, и чувствуется сытость, легкость и энергия в теле. Конечно, проще тем, кто старается разнообразить рацион различными рецептами, а не ограничивается классическими овощными салатами. Ощущение постоянной сытости отмечают большинство ю-мам, не сорвавшихся вначале.

«Я уже три недели на «протасовке» и подтверждаю, что это первое время срывы, а потом привыкаешь и не хочется уже ничего другого.»

«…результатом довольна. Главное – постоянно ощущение сытости, никакого травмирования психики.»

«Тяжеловато первую неделю, а потом как по накатанной. Сегодня я измерила свой живот - минус 11 см, это, конечно, не только на «протасовке», но именно на «протасовке» я забыла, что я сижу на диете, настолько все это мне легко дается... завтра, оказывается, 3-я неделя заканчивается.»

«Новая диета (К. Протасова) меня очень радует, т.к. не надо себя ограничивать в количестве еды. Да и без воды жить не могу))) На мое удивление, жидкость в организме не накапливается так, как раньше, когда питалась неправильной едой!»

Каковы же результаты?

Самое главное, что помогает нам продержаться и ограничивать себя во многом – это результат! Ведь ради тонкой талии и стройных бедер мы готовы почти на всё! Так приятно читать о том, как многие ю-мамы, несмотря на трудности и срывы, разочарования и усилия воли смогли таки добиться желаемого!

Начнем с промежуточных результатов, их отмечали ю-мамы постоянно и поддерживали друг друга на пути к совершенству!

«Исходные данные: рост 162, вес 64, ОГ 90, ОТ 76, ОБ 97, цель: минус 10 кг»

«Сегодня день 7-ой, вес 61,2, т.е. минус 2,8 кг»

«У меня сегодня 12-й день, вес 60,5 итого минус 3,5 кг! А объемы стоят»

«Четыре недели прошло, но я заметила: у меня первые две недели он быстрее убавлялся...

Сейчас - минус 3,5 - 4 кг»

«11 день. -5 кг, изначальный вес 105, сейчас 100. Переношу легко, почему-то очень хочу пить (прям сушняк)»

«Девочки, поздравьте меня, уже 84 кг (итого -6 кг за 17 дней)»

«Сегодня 11-ый день вес 64,8, т.е. - 4,5 кг»

Многие заметили, что на второй неделе похудения вес может встать, либо отвес минимальный.

«Была 69 кг, сейчас 66, но я сбросила много на первой неделе, а на второй всего граммов 600».

«А у меня сегодня конец 2 недели. Начальный вес 53 при росте 158. За первую неделю скинула 3 кг. А вторую неделю вес стоял. Когда еще сдвинется?»

Конечные результаты!

Начиная любую диету, важно знать, что каков вес - таков и отвес. На одной и той же диете, при 100 кг изначального веса, конечно, отвес будет больше, чем при исходных 60 кг. Поэтому результаты очень разные, но они есть у всех, кто дошел до конца!

«Результат -8 кг. Вешу теперь 82 кг. Осталось еще лишних около 15 кг»

«Итак, диета закончилась - 10 кг., с 69 до 59, за 5 недель.»

«До и после:

Мой рост - 176 см. ВЕС: 85 и 75, ОГ: 101 и 96, ОТ: 85 и 80, ОБ: 114 и 107, ОН: 64 и 59.

Итого -10 кг!... Но это, считаю, не предел! На диете я уже больше 5 недель».

…села на диету Протасова с весом 59 кг мои размеры были бедра -95 см, талия 77 см, сейчас заканчивается 6-я неделя, держу тот же режим и занимаюсь физ-рой - мои результаты: вес 51,7 кг (и это я думаю еще не предел)))), бедра - 90 см, талия 72,5 см (от всех только слышу комплименты и восхищение, а главное от мужа!!!) итого -10 кг.

Опытным путем ю-мамы пришли к некоторым выводам, благодаря которым худеется легче и эффективнее. Они с удовольствием делятся этими полезными советами с нами!

1. Готовить низкокалорийный кефир самостоятельно.

Рецепт: «В литр теплого молока добавляете баночку Активии, ставите на ночь в теплое место, а утром часа на 4 в холодильник. И у вас целый литр Активии. Молоко можно брать обезжиренное, единственная проблема, многие производители добавляют в молоко формалин, чтобы оно долго не скисало, тогда оно может и сутки простоять, но ничего не получится. У нас только на Ирбитском молоке получается. А если есть возможность брать не магазинское молоко, тогда вообще классная вещь получится.»

2. Несмотря на то, что соль разрешена – её лучше ограничить.

3. Есть мясо в первой половине дня, а на ночь ограничить питание, лучше выпить немного кефира, чем съесть яблоко.

4. Если хочется подстегнуть похудение, то не есть после 19-00 и усилить физические нагрузки, но, если этого не делать, то вес все равно снизится, только немного позже.

5. Продержаться первую и вторую недели, именно в этот период вес может «встать».

6. Записывать объемы каждый день, а взвешиваться – раз в 5 дней.

7. Очень четко следовать правилам диеты, именно это – залог успеха!

Конец диеты – начало новой жизни?

Сколько же держится эффект от «протасовки»? Ведь 5 недель диеты и 5 недель «выхода» - это не простой путь! Так хочется, чтобы потерянные кг никогда не вернулись!

Ю-мамы отмечают разное, но в большинстве своем они едины в том, что необходимо продолжать правильно питаться и по истечении десяти недель. Если же дать «слабину» и начать есть разные «вредности», то вес соответственно будет расти, а можно вообще «сорваться» и тогда килограммы с удвоенной силой будут стремиться занять свое место на ваших постройневших бедрах! Диета – это не чудодейственная пилюля, за ней следует обязательное соблюдение правил сбалансированного питания. Если их не соблюдать, то бесполезно мучить себя многонедельными ограничениями. Любая диета – это лишь толчок к переменам, а уж удержится ли результат – зависит только от нас.

«После диеты минимум год вес держится и даже потихоньку тает. А потом случается что-нибудь типа Нового Года или Дня Рождения и всеееее тортики-тротики-тортики... Вот и начинает снова прибавлять».

«По себе знаю, эффект этот держится пока пару-тройку раз не злоупотребишь этим. Вот подряд несколько раз позволишь себе сладкое и жирное и всё... уже дальше хочется».

«Вес держится, но во многом благодаря тому, что соблюдаю некоторые моменты диеты, что, в общем, мне нравится».

«Сбросила конкретно на ней 5 кг… Выходила постепенно, старалась, но с выходом вернулась пара кг и начала "гулять" туда-сюда, прямо не знаю что с ними делать! Вот хочу опять посидеть на «протасовке».

«За 2 месяца «протасовки» ушло 9 кг. Сейчас на выходе добавляются новые продукты... и вес не набирается. А про булки навсегда забываем!!!»

«просидела на сей диете 4 недели, сорвалась на оладушку, и словно жор напал - очень быстро отъела всё обратно».

«…я эту диету прошла ровно год назад, похудела с 67 до 50 кг (причем кг 5-7 ушли постепенно уже после окончания диеты), с 46 до 40 размера соответственно, после выхода очень легко перестраивается вся система питания, так что уже год в этом новом весе гуляю), чего и вам желаю!»

Всегда стоит помнить, что диет – сотни, но вы – единственная в своем роде, уникальная и прекрасная женщина! В таком многообразии диет обязательно найдется именно ваша - эффективная и полезная. Главное – слушать свое тело, быть упорной и любить себя!

