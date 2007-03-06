Раздельное питание

1. Никогда не ешьте в процессе одного приема пищи мучные

и протеиносодержащие продукты .

Для переваривания этих видов пищи нужны разные желудочные соки. А если вы хотите, чтобы пищеварение у вас проходило нормально, то не стоит искусственно затруднять работу желудка. Хорошо переваривается пища одного вида (или сочетающаяся друг с другом).

Протеины перевариваются в желудке с помощью высококислотных желудочных соков, тех, что затрудняют переваривание амидонов. Мучные же продукты в таком желудочном соке могут начать бродить… Не забывайте, что масличные содержат высокий процент протеинов.

Избегайте сочетаний

рыба + рис;

курица + картофель фри;

бифштекс + макароны;

бутерброд с ветчиной;

бутерброд с сыром;

панированная рыба;

соусы на мучной основе к мясу;

ореховые пирожные.

ТОЛСТЕЕТЕ протеины + мучное

сосиски + хлеб ветчина + хлеб мясо + хлеб сыр+ хлеб рыба + рис курица+ картофель фри мясо + макароны

2. Во время одного приема пищи следует есть только протеиносодержащие продукты из одной группы.

Избыток протеинов влечет за собой выработку мочевой кислоты, из=за которой, главным образом, возникают ревматизм и подагра.

Избегайте сочетаний

омлет с ветчиной

омлет с сыром

ТОЛСТЕЕТЕ протеины + протеины

рыба + бифштекс яйца + ветчина +яйца + сыр

3. Употребляйте только один мучной продукт во время

одного приема пищи

Даже одного мучного продукта вполне достаточно для пополнения энергетического запаса вашего организма. Слишком богатая пища вредна для организма, и это особеноо относится к людям, ведущим сидячий образ жизни.

ТОЛСТЕЕТЕ мучное + мучное

хлеб + картофель макароны + пирожное

4. Никогда не смешивайте во время одного приема пищи сахар или сахаросодержащие фрукты с животными протеинами.

Такое сочетание приводит к брожению в желудке. И сахар препятствует перевариванию протеинов.

ТОЛСТЕЕТЕ протеины + сахаросодержащие

курица + чернослив утка + мед

5. Никогда не смешивайте во время одного приема пищи

мучное и кислые фрукты.

Уровни переваривания мучного и фруктов — разные. И для переваривания мучных продуктов не подходят кислые желудочные соки, которые выделяются в желудке для переваривания фруктов.

ТОЛСТЕЕТЕ

мучное + фрукты

пирог с клубникой + пирог с яблоками кукурузные хлопья + земляника

6. Дыню, а также арбуз лучше есть за час до еды

и ни с чем не сочетать.

Это плохо перевариваемы продукты, и они ни чем не сочетаются. Дыня переваривается окончательно только в кишечнике. Если же ее есть с чем-то еще, то она так и остается в желудке и провоцирует всяческие недомогания — гастритные боли, газы, отрыжку и т.д.

Избегайте сочетаний

дыня + ветчина

дыня + хлеб

дыня + пирожное

дыня + фруктовый салат

7. Молоко лучше пить отдельно от любых сочетаний

с другими продуктами.

Можно, однако, сочетать его с фруктами, салатами, свежими или отварными овощами.

Молоко — протеиносодержащий продукт, который будет плохо перевариваться вместе с другими протеинами или мучными продуктами.

Если вы не можете пить молоко, то йогурты, кефир, простокваша — прекрасный выход из положения.

ТОЛСТЕЕТЕ молоко + протеины

молоко + мучное

молоко + яйца молоко + рыба молоко + рис молоко + картофель

8. Предпочтительно употреблять в пищу растительное масло,

а не животное.

Оливковое, соевое, подсолнечное, кукурузное масло полезны для здоровья и содержат основные жирные кислоты. Кроме того, соевое, подсолнечное и кукурузное масло препятствуют образованию холестерола.

Растительное масло прекрасно сочетается с протеиносодержами продуктами и мучными изделиями, важно только протеины и мучное не есть одновременно.

9. Желательно избегать сухофруктов

В сухофруктах есть и протеины, и окислы углерода (мучное), а это противоречит правилу 1 и плохо переваривается.

Если вам без них не обойтись, ешьте сухофрукты вместе с зелеными овощами — свежими или отварными.