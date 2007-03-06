Форум
Питание

Раздельное питание

Основные правила раздельного питания

1. Никогда не ешьте в процессе одного приема пищи мучные
и протеиносодержащие продукты.

Для переваривания этих видов пищи нужны разные желудочные соки. А если вы хотите, чтобы пищеварение у вас проходило нормально, то не стоит искусственно затруднять работу желудка. Хорошо переваривается пища одного вида (или сочетающаяся друг с другом).

Протеины перевариваются в желудке с помощью высококислотных желудочных соков, тех, что затрудняют переваривание амидонов. Мучные же продукты в таком желудочном соке могут начать бродить… Не забывайте, что масличные содержат высокий процент протеинов.

Избегайте сочетаний

  • рыба + рис;
  • курица + картофель фри;
  • бифштекс + макароны;
  • бутерброд с ветчиной;
  • бутерброд с сыром;
  • панированная рыба;
  • соусы на мучной основе к мясу;
  • ореховые пирожные.

ТОЛСТЕЕТЕ

протеины + мучное

 

 
сосиски

+

 

хлеб

 

 

ветчина +

 

 

хлеб

 

мясо

+

 

хлеб

 

 

сыр+

 

 

хлеб

 

рыба

+

 

рис

 

 

курица+

 

 

картофель фри

 

мясо

+

 

макароны

2. Во время одного приема пищи следует есть только протеиносодержащие продукты из одной группы.

Избыток протеинов влечет за собой выработку мочевой кислоты, из=за которой, главным образом, возникают ревматизм и подагра.

Избегайте сочетаний

  • омлет с ветчиной
  • омлет с сыром

ТОЛСТЕЕТЕ

протеины + протеины

 

 
рыба

+

 

бифштекс

 

 

яйца

+

 

ветчина

 

+яйца

+

 

сыр

 

3. Употребляйте только один мучной продукт во время
одного приема пищи

Даже одного мучного продукта вполне достаточно для пополнения энергетического запаса вашего организма. Слишком богатая пища вредна для организма, и это особеноо относится к людям, ведущим сидячий образ жизни.

ТОЛСТЕЕТЕ

мучное + мучное

 

 
хлеб

+

 

картофель

 

 

макароны

+

 

пирожное

4. Никогда не смешивайте во время одного приема пищи сахар или сахаросодержащие фрукты с животными протеинами.

Такое сочетание приводит к брожению в желудке. И сахар препятствует перевариванию протеинов.

ТОЛСТЕЕТЕ

протеины + сахаросодержащие

 

 
курица

+

 

чернослив

 

 

утка

+

 

мед

 

5. Никогда не смешивайте во время одного приема пищи
мучное и кислые фрукты.

Уровни переваривания мучного и фруктов — разные. И для переваривания мучных продуктов не подходят кислые желудочные соки, которые выделяются в желудке для переваривания фруктов.

ТОЛСТЕЕТЕ
мучное + фрукты
 
 
пирог с клубникой

+

 

пирог с яблоками

 

 

кукурузные хлопья

+

 

земляника

 

6. Дыню, а также арбуз лучше есть за час до еды
и ни с чем не сочетать.

Это плохо перевариваемы продукты, и они ни чем не сочетаются. Дыня переваривается окончательно только в кишечнике. Если же ее есть с чем-то еще, то она так и остается в желудке и провоцирует всяческие недомогания — гастритные боли, газы, отрыжку и т.д.

Избегайте сочетаний

  • дыня + ветчина
  • дыня + хлеб
  • дыня + пирожное
  • дыня + фруктовый салат

7. Молоко лучше пить отдельно от любых сочетаний
с другими продуктами.

Можно, однако, сочетать его с фруктами, салатами, свежими или отварными овощами.

Молоко — протеиносодержащий продукт, который будет плохо перевариваться вместе с другими протеинами или мучными продуктами.

Если вы не можете пить молоко, то йогурты, кефир, простокваша — прекрасный выход из положения.

ТОЛСТЕЕТЕ

молоко + протеины
молоко + мучное

 

 
молоко

+

 

яйца

 

 

молоко

+

 

рыба

 

молоко

+

 

рис

 

 

молоко

+

 

картофель

8. Предпочтительно употреблять в пищу растительное масло,
а не животное.

Оливковое, соевое, подсолнечное, кукурузное масло полезны для здоровья и содержат основные жирные кислоты. Кроме того, соевое, подсолнечное и кукурузное масло препятствуют образованию холестерола.

Растительное масло прекрасно сочетается с протеиносодержами продуктами и мучными изделиями, важно только протеины и мучное не есть одновременно.

9. Желательно избегать сухофруктов

В сухофруктах есть и протеины, и окислы углерода (мучное), а это противоречит правилу 1 и плохо переваривается.

Если вам без них не обойтись, ешьте сухофрукты вместе с зелеными овощами — свежими или отварными.

Питание
