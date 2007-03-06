Раздельное питание
1. Никогда не ешьте в процессе одного приема пищи мучные
и протеиносодержащие продукты.
Для переваривания этих видов пищи нужны разные желудочные соки. А если вы хотите, чтобы пищеварение у вас проходило нормально, то не стоит искусственно затруднять работу желудка. Хорошо переваривается пища одного вида (или сочетающаяся друг с другом).
Протеины перевариваются в желудке с помощью высококислотных желудочных соков, тех, что затрудняют переваривание амидонов. Мучные же продукты в таком желудочном соке могут начать бродить… Не забывайте, что масличные содержат высокий процент протеинов.
Избегайте сочетаний
- рыба + рис;
- курица + картофель фри;
- бифштекс + макароны;
- бутерброд с ветчиной;
- бутерброд с сыром;
- панированная рыба;
- соусы на мучной основе к мясу;
- ореховые пирожные.
протеины + мучное
|
сосиски
|
+
|
хлеб
|
|
ветчина +
|
|
хлеб
|
мясо
|
+
|
хлеб
|
|
сыр+
|
|
хлеб
|
рыба
|
+
|
рис
|
|
курица+
|
|
картофель фри
|
мясо
|
+
|
макароны
2. Во время одного приема пищи следует есть только протеиносодержащие продукты из одной группы.
Избыток протеинов влечет за собой выработку мочевой кислоты, из=за которой, главным образом, возникают ревматизм и подагра.
Избегайте сочетаний
- омлет с ветчиной
- омлет с сыром
протеины + протеины
|
рыба
|
+
|
бифштекс
|
|
яйца
|
+
|
ветчина
|
+яйца
|
+
|
сыр
3. Употребляйте только один мучной продукт во время
одного приема пищи
Даже одного мучного продукта вполне достаточно для пополнения энергетического запаса вашего организма. Слишком богатая пища вредна для организма, и это особеноо относится к людям, ведущим сидячий образ жизни.
мучное + мучное
|
хлеб
|
+
|
картофель
|
|
макароны
|
+
|
пирожное
4. Никогда не смешивайте во время одного приема пищи сахар или сахаросодержащие фрукты с животными протеинами.
Такое сочетание приводит к брожению в желудке. И сахар препятствует перевариванию протеинов.
протеины + сахаросодержащие
протеины + сахаросодержащие
|
курица
|
+
|
чернослив
|
|
утка
|
+
|
мед
5. Никогда не смешивайте во время одного приема пищи
мучное и кислые фрукты.
Уровни переваривания мучного и фруктов — разные. И для переваривания мучных продуктов не подходят кислые желудочные соки, которые выделяются в желудке для переваривания фруктов.
мучное + фрукты
|
пирог с клубникой
|
+
|
пирог с яблоками
|
|
кукурузные хлопья
|
+
|
земляника
6. Дыню, а также арбуз лучше есть за час до еды
и ни с чем не сочетать.
Это плохо перевариваемы продукты, и они ни чем не сочетаются. Дыня переваривается окончательно только в кишечнике. Если же ее есть с чем-то еще, то она так и остается в желудке и провоцирует всяческие недомогания — гастритные боли, газы, отрыжку и т.д.
Избегайте сочетаний
- дыня + ветчина
- дыня + хлеб
- дыня + пирожное
- дыня + фруктовый салат
7. Молоко лучше пить отдельно от любых сочетаний
с другими продуктами.
Можно, однако, сочетать его с фруктами, салатами, свежими или отварными овощами.
Молоко — протеиносодержащий продукт, который будет плохо перевариваться вместе с другими протеинами или мучными продуктами.
Если вы не можете пить молоко, то йогурты, кефир, простокваша — прекрасный выход из положения.
молоко + протеины
молоко + мучное
молоко + протеины
|
молоко
|
+
|
яйца
|
|
молоко
|
+
|
рыба
|
молоко
|
+
|
рис
|
|
молоко
|
+
|
картофель
8. Предпочтительно употреблять в пищу растительное масло,
а не животное.
Оливковое, соевое, подсолнечное, кукурузное масло полезны для здоровья и содержат основные жирные кислоты. Кроме того, соевое, подсолнечное и кукурузное масло препятствуют образованию холестерола.
Растительное масло прекрасно сочетается с протеиносодержами продуктами и мучными изделиями, важно только протеины и мучное не есть одновременно.
9. Желательно избегать сухофруктов
В сухофруктах есть и протеины, и окислы углерода (мучное), а это противоречит правилу 1 и плохо переваривается.
Если вам без них не обойтись, ешьте сухофрукты вместе с зелеными овощами — свежими или отварными.