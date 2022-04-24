13 жиросжигающих продуктов для похудения

Хотите похудеть? Тогда выбирайте «правильные» продукты. Те, которые медленно перевариваются и содержат много питательных веществ. Вы долго будете ощущать сытость, не съев при этом большое количество калорий. Вот некоторые из продуктов-жиросжигателей, позволяющие снизить вес.

Греча

Одна из самых питательных круп. Содержит массу полезных веществ: белок, клетчатку, сложные углеводы, кальций, железо, фолиевую кислоту, витамины В6 и К и др. Снижает уровень «плохого» холестерина, глюкозы в крови, нормализует артериальное давление. Улучшает пищеварение и надолго дает ощущение сытости.

А сколько полезных вариантов блюд можно приготовить на основе гречи! Супы с гречкой. Греча на молоке с тыквой или ягодами. Греча с грибами, овощами или с курицей и т.д.

Яйца

Источник протеина и аминокислот. Входят в список разрешенных продуктов на любой диете для похудения. Потому что увеличивают скорость метаболизма и прекрасно насыщают на несколько часов. Кроме того, яичный белок усваивается лучше, чем мясной.

Можно употреблять 2-3 яйца в неделю, но, по некоторым данным, здоровый человек может увеличить их количество до 5-6. Можно проконсультироваться с вашим лечащим врачом!

Рецептов на основе яиц великое множество. Например, можно приготовить в микроволновке омлет в кружке! Хотя многие худеющие ограничиваются простой яичницей-глазуньей или вареными яйцами, что тоже неплохо.

Красная и белая фасоль

Очень питательная и сытная. Содержит большое количество растительного белка, который быстро насыщает и дает много энергии. У нее богатый витаминно-минеральный коктейль: органические кислоты и аминокислоты, витамины (А, В, С, Е, РР) и микроэлементы (кальций, магний, калий, медь, хром и др). Снижает холестерин и глюкозу, нормализует работу желудочно-кишечного тракта.

Фасоль хороша в овощных и мясных супах, а также во всевозможных салатах. У нас на сайте есть множество рецептов.

Молочные продукты

Кефир, творог, сыр. Содержат белок и жиры, а углеводов мало. Молочный протеин также ускоряет метаболизм. Поэтому эти продукты можно смело есть. Но в разумных количествах, не выходя за суточную калорийность!

Также следует знать, что у некоторых молочка вызывает задержку жидкости в организме. Поэтому понаблюдаете за собой в следующий раз, когда будете пить кефир на ночь. Возможно, лучше перенести его прием на утро.

Рыба

Её белок усваивается лучше мясного. А вот длительность ощущения сытости дает такое же. А сколько полезного содержится в рыбе! Это жирные аминокислоты Омега-3 и Омега-6, витамины (А, Д, В), микроэлементы (йод, фосфор, цинк, кальций). Хороши как жирные, так и нежирные сорта. Главное – знать меру. Все в рамках дневной калорийности. И, конечно, не стоит злоупотреблять жареной, соленой и копченой рыбой.

Кофе

Отличное средство для похудения. Тонизирует и ускоряет метаболизм. По некоторым данным, употребление кофеина за час до тренировки позволяет сжечь жира почти в два раза больше. Но важно не превышать дневную норму этого бодрящего напитка (1-4 чашки), иначе неизбежны побочные эффекты: учащение пульса, головокружение, повышение давления и т.д.

Зелёный чай

Прекрасная альтернатива кофе. Тоже бодрит и ускоряет обмен веществ. Содержит большое количество антиоксидантов, которые выводят из организма токсины. Улучшает настроение и снижает тягу к сладкому. Обладает мочегонным действием, за счет чего помогает вывести лишнюю воду и избавиться от отеков. В день достаточно 2-3 чашки. Без сахара!

Имбирь

Многофункциональный продукт. Повышает иммунитет, согревает, улучшает кровообращение и уменьшает воспаление, что особенно важно при борьбе с простудой. И хорош при похудении, так как усиливает обмен веществ, дает прилив энергии и ощущение сытости. Можно пить имбирь с чаем и лимоном/ медом или готовить отдельный напиток. Или добавлять в соки, суп и вторые блюда.

Оливковое масло

Да, в нем большое количество жиров и высокая калорийность. Но оно отлично помогает снизить вес. В нем содержится олеиновая кислота (омега-9), которая притупляет чувство голода и ускоряет метаболизм. Оливковое масло также снижает холестерин, нормализует работу желудочно-кишечного тракта, повышает иммунитет, благотворно влияет на сосуды, нервную систему и состояние кожи. Самое простое использование оливкового масла – заправка салата. Его также добавляют в супы, вареные овощи и рыбные блюда.

Капуста

Брокколи, цветная или белокочанная. Выбирайте любую. Классика для всех похудательных меню. Капуста хороша тем, что низкокалорийна и при этом содержит много полезных веществ. Улучает работу желудочно-кишечного тракта, выводит токсины, «чистит» сосуды от холестерина. Можно добавлять в супы, салаты или рагу. Но в меру, так как у некоторых возможно появление метеоризма.

Яблоки

Диетологи советуют их включать в рацион всем, кто хочет похудеть. Можно есть как свежие (если нет проблем с желудком), так и запеченные. Они низкокалорийны, приятны на вкус и улучшают пищеварение. Отличный перекус в течение дня, когда особенно сильно хочется запретного сладкого.

Грейпфрут

Вместо сладких фруктов. Низкокалорийный, содержит витамины, снижает холестерин, обладает мягким мочегонным эффектом и избавляет от отеков. И вроде бы даже способен подавлять аппетит. Можно делать напитки и коктейли на его основе или добавлять во фруктовые салаты.

Птица

Курица или индюшка. Отварная или запеченная. Идеальный продукт для спортивного, лечебного и диетического питания. Куриный белок улучшает метаболизм, при этом жир сгорает без ущерба мышечной массе. Птица богата белком, витаминами (А, В, Е, К) и минералами (железо, медь, фосфор и т.д). Медленно усваивается, за счет чего долго ощущается сытость.