«Танец живота»: ради живота моего…

На любимом сайте U-mama стартовал грандиозный проект "Худеем к лету" , а вы остались в стороне? Да еще за окном весна как мутный шпиц не может самоопределиться... Холодильник приветливо белеет в ночи и вы уже не в силах противостоять этому светлому пятну? Отставить! Наверняка в детстве вы смотрели хоть один индийский фильм? Ну помните ведь, да? "Ой мне так грустно, что хочется танцевать!", произносит главная героиня, когда в очередной раз выясняется, что ее будущий жених - это ее родной брат, а лучшая подруга - на самом деле ее приемная мать... Грустно? Так давайте танцевать вместе!

До отпуска еще далеко, вы с ностальгией просматриваете фотки с прошлогоднего отдыха в Турции... Море, солнце, аниматоры... А помните занятия по belly dance? У вас ведь даже остался поясок с монетками, втюханный вам приветливым белозубым азербайджанцем в магазинчике напротив отеля? С тех пор он так и лежит без дела... Ну разве что вы одалживали его соседке на Новый год в качестве элемента праздничного костюма... Самое время достать сей гаджет из шкафа и использовать по назначению! Оглянитесь! Вокруг столько возможностей апгрейдить свою фигуру

Но мы люди осмотрительные, поэтому доверимся профессионалам . Тем более, мы с ними знакомы давно и полностью им доверяем! Да-да! Это они - региональный центр танца "Данс-Холл"! Направлений - море! Тут тебе и зажигательная латина, и популярный ныне R'N'B, и нестареющие русские народные, и философская капойэра, и зажигательная сальса, и.... Вобщем много чего! Но мы выбираем танец живота. Почему? Ну, во-первых, здорово укрепляет спину (а выступив в роли кенгуру с собственным ребенком начинаешь сочувствовать всем представителям австралийской фауны!), во-вторых формирует талию (кто считает, что у него идеальная талия -пусть первый кинет в меня камень! ), в-третьих... тсс! это только между нами, девочками! - танец живота способствует решению некоторых чисто женских проблем, ога-ога... Да и вообще, завораживающая пластика, манящая грация, обжигающая чувственность - не об этом ли мечтает каждая Женщина (да что там лукавить, и мужчины тоже!). Итак, мы выбираем направление "belly dance"!

Историческая справка:

Танец живота берет исток в сакральных танцах Средней Азии. Изначально он был частью церемонии поклонения женскому материнскому началу, исполнялся на празднествах по случаю рождения детей. Со временем танец живота стал частью повседневной жизни в странах Ближнего/Среднего востока и Средиземноморья. Танцуют его и женщины, и мужчины.

Во многих западных странах, любое обращение к средневосточному танцу, часто неправильно называется "танцем живота". Вообще, на Среднем Востоке нет какого-то одного фольклорного танца. Все народы Среднего Востока имеют свою музыку, свои танцы, стили и вариации стиля в каждой стране. В Марокко, например, более 200 фольклорных танцев

Весело позвякивая монетками, идем на занятие! Приветливая девушка администратор, бабулька в гардеробе, уютный холл... Переодеваемся и вот мы в зале! Кругом зеркала... Свет мой, зеркальце, скажи... Да всю правду покажи... Показывать особо нечего. Где они заветные кубики пресса? Нет! Но будут! Я буду не я! Народу мало. Милая девушка-тренер Мария объясняет, что стесняться нечего... И лучше оголить живот, чтобы было видно, что ты с ним делаешь. Не зря ведь его так называют - "танец живота". Для начала - разминка под напевные восточные мелодии. Тянемся-потянемся... Размялись?! Тогда поехали!

Историческая справка:

Истоки беллиданса

В то время как о ранних цивилизациях Египта, Греции и Рима существует много иллюстративного материала, помогающего нам понять, каков был тогда танец, о танце перед 18-ым столетием написано очень немного. К этому времени появляются упоминания иностранных путешественников о Восточном танце, что, возможно, произошло, поскольку священные и ритуальные танцы уже развились в народные танцы разных стилей под влиянием многих этнических групп. И тысячи народных танцев, которые развились на Среднем Востоке, были танцами женскими, включающими изолированные движения бедер и живота.

Два стиля, которые , по всей видимости, сильнее всего повлияли на Raks Sharqi это Ghawazee и стиль, известный как Baladi. Ghawazee был профессиональным женским танцем верхнего Египта и, вероятно, происходил из Индии. Хотя египтяне уверены, что танец живота происходит от фараонов, на самом деле он был привнесен из Индии в 10-м веке цыганами и уже оттуда разошелся по миру. Ghawazee были кочевыми (их как раз и называют в Западном мире цыганами). Во время своих путешествий они впитывали местные традиции, включая и стили танца. Как результат, в то время, как они жили в Египте, их танец уже имел влияние Турции, Северной Африки, Персии и других стран Среднего Востока. Западные путешественники были очарованы танцами, увиденными ими в Египте и принесли эту новость в Европу. Первое значимое упоминание о Ghawazee датировано 18-м веком. Baladi означает "родина" или "родной город". Raqs Baladi танцевали во многих деревнях по всему Египту. Обычно его танцевали в доме, женщины и для женщин. В основном фигуры были основаны на движениях бедер. Движения рук были довольно просты и бессистемны. Танцевали босиком и в целом танец производил довольно тяжеловесное впечатление.

Начинаем с движений нижнего пояса. Вот это вот знаменитое эротичное потряхивание бедрами. Если в замедленном темпе я еще могу претендовать на звание "Танцор года", то в убыстренной перемотке мне делать нечего... Моя попа и бедра иже с ней отказываются воспроизводить эти движения. Честно говоря, со стороны кажется что меня ударило током и до сих пор нет заземления... . Однако нет предела совершенству. Пара приставных шагов и переходим к плечевому поясу. Здесь картина повторяется. В ритме вальса все идет как надо, но стоит убыстрить темп - пиши пропало. Правда теперь это больше смахивает на некий синтез удара током и крайне неумелой "цыганочки". Но нам ли, оптимистам, впадать в депрессию! Под ободрительные крики тренера мы заканчиваем данное упражнение.

Историческая справка:

Начиная с середины 19-го века стали популярными всяческие шоу. Восточные танцовщицы участвовали в них в Европе, Франции и Соединенных Штатах. Первое шоу с восточными танцовщицами было показано в Париже в 1889 году. В 1893 танцовщицы появились в Чикаго, и рекламой для них стала французская фраза "Danse du Ventre." Фраза, переводимая как "танец живота", была рекламной уловкой и привела к недопониманию и к искажению смысла танца. (Дополнительная информация о шоу в Чикаго на англоязычных сайтах History of Belly dance, Belly Dance History).

В начале 20-го века Каир стал крупным городом с населением в треть миллиона человек, из которых 20% были неегиптянами. Большинство иностранцев в Каире были торговцами. Стиль Baladi эволюционировал вместе с урбанизацией населения. Когда сельские жители приезжали в город, они были незащищены от влияния разных стран и результатом были изменения в стиле танца. Стиль Baladi , под влиянием Запада, и танцев Греции, Турции, Северной Африки, Персии (змеевидные руки), Индии (движения головы), других стран Среднего Востока и, возможно, через контакт с Ghawazee превратился в новый танец, известный как Raks Sharqi. Новый танец стал смешением стилей и деталей костюма, приспособленным для индивидуального женского представления. Люди часто, говоря "Raks Sharqi", подразумевают "женский сольный танец", отличая его от фольклорных танцев, обычно групповых. Танец с большим количеством движений бедер теперь ассоциируется с Baladi, и центр движений смещается наверх, на торс.

На Западе Raks Sharqi становится известным как "belly dance". Это неправильное название произошло от неверного толкования термина Baladi или от французкой фразы "Danse du Ventre."

Переходим к движениям головой. Ну это знаете, когда голова как бы на шарнирах. Я горжусь собой - у меня получается! Далее опять приставные шаги, совмещенные с движением бедра. Бодрит! И-раз! И-два! Пошло бедро, пошло... хорррошо пошло! И закончили упражнение! Вот и настало время живота... Пошла волна... Честно признаюсь, у тренера это смотрится потрясающе. Реальная такая волна. Прибой просто. В то время как у нас - мелкая рябь от силы. 1-2 балла по шкале Рихтера.

Историческая справка:

В современной форме "belly dance" иногда называется "Cabaret". Обычно этот термин употребляется, когда говорят о выступлении в ресторане или ночном клубе. Костюм для выступлений в стиле "кабаре" по-арабски называется Bedleh. Это лиф, пояс и юбка, украшенные бисером. Этот стиль танца и костюма появился после того, как в Голливуде использовали восточный танец в таком виде, как Восток представляется в Западных фантазиях. Голливуд способствовал популярности Средневосточного танца на Западе в течение 40-х и 50-х годов, и результатом были выпуск большого количества альбомов и, к сожалению, размытие границ между фарсом и настоящим Средневосточным танцем. (Об этом периоде беллиданса англоязычный сайт "Those Amazing Belly Dance Records.") Голливудский образ потом был адаптирован профессиональными танцовщицами Среднего Востока и потом опять, уже в таком виде, разошелся по миру

Ну и в конце соединяем все элементы, добавляя руки. Вот это самое сложное. Кажется что все части тела двигаются сами по себе. Никакой тебе пластики! Однако, не стоит отчаиваться! По заверениям тренера, любой в силах научиться танцу живота. В среднем из самого "деревянного" ученика получаем отличного танцора спустя примерно 6 месяцев тренировок. Так что если есть желание - добро пожаловать! К слову сказать, возраст для занятий неограничен. В Данс-Холл ходят как дети, так и взрослые. В среднем, детские группы ориентируются на возраст от 5-7 лет. Для взрослых ограничений нет. Оптимальная частота занятий - 2-4 раза в неделю.

РЕЗЮМЕ:

Занятия даже не выглядят, как тренировка! Благодаря звенящей повязке на бедрах и танцевальным элементам. Хотя реально задействованы все мышцы. На следующий день живот конечно болел. Но оно того стоит. Если я когда-нибудь буду танцевать так как Мария, ни один мужчина не устоит передо мной! Плюсом имеем отличную осанку, осиную талию и заряд хорошего настроения на целый день!

U-mama рекомендует! Танцуйте с нами, танцуйте как мы, танцуйте лучше нас!