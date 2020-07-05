Диета Дюкана: основа, этапы, минусы, плюсы и ограничения

Диета Дюкана: что можно есть и в каком количестве, чтобы похудеть, какие ограничения и рекомендации.

Французский врач-диетолог Пьер Дюкан в конце 90-х гг. разработал авторскую программу для похудения, суть которой состоит в усиленном употреблении белковой пищи и выраженном ограничении количества углеводов.

Основа диеты Дюкана

Заключается в углеводном голодании клеток — резко уменьшается поступление глюкозы с пищей. Из-за недостатка углеводов, организм переключается на потребление ранее накопленных собственных жиров (запасной источник питания). При расщеплении жиров, образуются кетоновые тела ровно столько, сколько необходимо для питания клеток, в последующем кетоновые тела распадаются и полностью выводятся из организма — естественный процесс.

Однако если переусердствовать, придерживаясь диеты (особенно при проблемах со здоровьем), возможно развитие кетоацидоза: кетоновые тела образуются в избытке (быстрота синтеза превышает скорость их использования) и плохо выводятся — организм закисляется.

Этапы диеты Дюкана: четкая структура — залог успеха

Разработано четыре этапа:

Первые два направлены на похудение, третий — на закрепление достигнутого результата. Их продолжительность зависит от того, с каким количеством килограммов вы планируете распрощаться.

Четвертый этап должен стать вашим образом жизни, позволяющим удерживать массу тела на желаемых цифрах.

Рекомендуемые сроки

I этап: атака — стремительная потеря веса

Разрешено употреблять продукты с высоким содержанием белка без ограничения, но в них должно быть минимальное количество жиров и углеводов. Поход позволяет активировать процесс похудения. Обязательно включайте 1.5 ст.ложки овсяных отрубей в свой ежедневный рацион.

II этап: чередование — постепенное снижение веса до желаемых килограммов

Чередование белков с овощами: рацион одного дня должен состоять только из белковых продуктов, другого — овощей и белков. Овощи и белоксодержащие продукты не ограничиваются. Количество ежедневно употребляемых отрубей достигает 2-х ст.ложек.

На заметку: если в рекомендуемые сроки вы не распрощались с запланированным количеством килограммов, длительность этого этапа продлевается до достижения желаемого веса.

III этап: закрепление — сохранение полученного результата

Вы по-прежнему употребляете продукты с высоким содержанием белка и овощи без ограничения, но допустимы некоторые послабления. И не забывайте про овсяные отруби — по 2.5 ст.ложки каждый день.

* В ежедневный рацион можно добавить:

– ягоды с невысоким содержанием сахара, но не более 200–граммовой ёмкости (например, чашка/пиала);

– один небольшой фрукт, долька арбуза/дыни;

– любые сорта твердого сыра весом до 40 гр. и не более 40% жирности, за исключением сыра с плесенью и из козьего молока.

* Допустимо употреблять один раз в неделю крахмалосодержащие продукты — например, 1-2 запеченных картофеля, крупа до 4-5 ст.ложек, макароны из твердых сортов пшеницы.

* Рацион одного дня в неделю должен состоять только из белковых продуктов. По рекомендации Дюкана, белковый день — четверг. Однако вы сами можете выбрать наиболее удобный для вас день.

IV этап: стабилизация — сохранение достигнутого результата на долгие годы

Разрешено употреблять любую пищу, но с некоторыми ограничениями. На протяжении всей своей жизни соблюдаете правила:

* один день в неделю по-прежнему употребляйте только белковые продукты;

* ограничивайте сладкие и мучные продукты/блюда;

* сохраняйте в рационе достаточное количество овощей и белковых продуктов;

* ежедневно употребляйте по 3 ст.ложки овсяных отрубей.

Диета Дюкана: разрешенные продукты

Перечень достаточно широкий, благодаря чему вы сможете готовить разнообразные блюда, что позволит сделать диету комфортной.

Важно:

* Со второго этапа разрешены все овощи.

* Диетологи рекомендуют употреблять не более 500 грамм мяса в неделю.

* На всех этапах воздержитесь от приема алкоголя, употребления сахара, жареного картофеля и фруктов с высоким содержанием глюкозы (вишни, бананов, винограда, черешни).

* Пройти программу питания по системе Дюкана, начиная с первого этапа, можно всего лишь два раза в жизни с перерывом не менее двух лет.

* Не забываете про отруби — источника витаминов А, В и Е, пищевых волокон. Попав в пищеварительную систему, отруби нормализуют кишечную флору и помогают очиститься кишечнику.

* Ежедневно пейте не менее 2-х литров жидкости.

* Старайтесь больше ходить пешком (не менее 20 минут в день) и не пользоваться лифтом.

Плюсы диеты Дюкана

* Четыре продуманных последовательных этапа обеспечивают надежность и эффективность системы питания, дисциплинируют и мотивируют придерживаться программы.

* Не нужно вести дневник питания и ежедневно подсчитывать калории — не акцентируется внимание на процессе похудения.

* Потерянные лишние килограммы не возвращаются обратно, при условии, что четвертый этап диеты Дюкана становится образом жизни.

* Не нужно ограничивать себя в количестве еды — можно наесться вдоволь и не страдать от чувства голода.

* Отсутствуют строгие правила питания, а также требования к соблюдению приема пищи по часам — удобно для людей с ненормированным рабочим днем.

* Начиная со 3-го этапа, разрешены фрукты и ягоды в умеренном количестве — организм получает натуральные полезности, необходимые для работы органов и тканей.

Минусы диеты Дюкана

* Процесс похудения длительный. На первых порах килограммы буквально «тают» на глазах, но затем процесс замедляется — запаситесь терпением.

* Сбой менструального цикла возможен из-за ограничения поступления в организм с пищей жиров и углеводов. Наиболее часто наблюдается на начальных этапах, но по мере расширения рациона, как правило, менструальный цикл самостоятельно восстанавливается.

* Плохое самочувствие, вялость, усталость и головокружения могут возникать по причине резкого ограничения углеводов. Также на первых порах возможно возникновение эйфории, в дальнейшем сменяющейся на нервные срывы или перепады настроения — результат воздействия кетоновых тел на головной мозг. Чтобы справиться с этими состояниями, добавьте в рацион сложных углеводов (бобовые, корнеплоды и др.).

* Изменение запаха пота и мочи, запах ацетона изо рта, нарастающая жажда, тошнота, головокружение, плохое самочувствие и слабость — следствие избыточного образования кетоновых тел. Пейте больше жидкости, но если предпринятые меры не помогают в короткие сроки, обратитесь к врачу.

* Ограничение потребления жиров может привести к нарушению усвоения некоторых минералов и витаминов (например, витамина Д). Для восполнения их недостатка, принимайте витаминно-минеральные комплексы.

Чтобы избежать негативных последствий, не спешите, придерживайтесь этапов и рекомендаций по питанию. Если все-таки, несмотря ни на что, ваше самочувствие плохое и диету вы не выдерживаете, откажитесь от программы и проконсультируйтесь с доктором. Возможно, у вас имеются не выявленные ранее какие-то заболевания.

Ограничения для диеты Дюкана

Заболевания желудочно-кишечного тракта

Снижена выработка ферментов и страдает функция пищеварительной системы, поэтому процесс качественного расщепления и усвоения белковой пищи нарушается. Кроме того, излишняя нагрузка при повышенном потреблении белков может привести к обострению имеющихся недугов. На фоне дефицита жиров возможны запоры.

Сахарный диабет

На некоторых Интернет-ресурсах встречается информация, что диета Дюкана при сахарном диабете II типа творит чудеса. Возможно, в некоторых случаях благодаря программе действительно улучшается самочувствие и течение недуга. Однако сахарный диабет — заболевание, при котором уже нарушен обмен веществ. Больные должны придерживаться определенного типа питания и это вовсе не диета Дюкана.

Не нужно самостоятельно ставить какие-либо эксперименты над своим здоровьем, лучше посоветоваться с лечащим врачом.

Заболевания почек

Конечный продукт расщепления белка — мочевина, выводящаяся почками. При потреблении большого количества белка, нагрузка на почки повышается, поэтому орган может не справиться со своей задачей.

Нарушена диета: что делать?

Последующие два дня употребляйте только белковую пищу, пейте не менее 2-х литров воды в сутки и ограничите количество соли, чтобы избежать задержки жидкости в организме.

Диета Дюкана: отзывы

Отзываются люди по-разному: одни восторгаются, другие считают диету неэффективной. Чем же это обусловлено? Дело в том, что потеря определенного количества лишних килограммов не универсально для всех. Имеется зависимость от индивидуальных особенностей организма, изначального веса и приверженности программе. Однако большинство людей отмечают положительные результаты.

Диета Дюкана далеко не всем подходит, хотя сам автор считает, что его система не наносит вреда здоровью. Пожалуй, будет лучше, если вы, перед тем как приступить к программе, проконсультируетесь с лечащим врачом/диетологом. Возможно, для вас полезнее и эффективнее будет выбрать другой подход к похудению.

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

Фото: www.pexels.com