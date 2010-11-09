Родить и похудеть!

«Все, меняй гардероб! После родов в старый размер уже не вернешься», — с плохо скрытой радостью сочувствуют подруги. Даем рецепт, как посмеяться над ними через полгодика.

Выписка из роддома, первые хлопоты с малышом, наконец вы перевели дух и внимательно посмотрели на себя в зеркало — и охнули. «Никогда мое тело не будет прежним!» — мало какую молодую маму миновал этот страх. Хотите знать правду? Да, прежней вы не будете. Но вновь стать стройной сможете!

Отчетный период

Вес набирают все беременные. Но эти дополнительные килограммы никак нельзя назвать лишними — организм может отчитаться за каждый. 4–4,5 кг приходятся на увеличившуюся матку, 1 кг — на готовящуюся к лактации грудь, 1,5 кг — на увеличение объема крови, 1 кг — на общий объем межклеточной жидкости. Добавьте сюда вес малыша (от 2,5 до 4 кг) — и получится та самая цифра, которую и рекомендуют прибавить во время беременности врачи.

У вас цифры не сходятся? Так вот, все, что не сошлось,— следствие не беременности, а тех двойных порций мороженого с сиропом, что ее сопровождали, и настоятельных советов бабушки «кушать за двоих».

Есть и другие факторы. Во-первых, будущие мамы меньше двигаются: некоторым даже ходить на последних месяцах нелегко. Во-вторых, изменяется гормональный фон. Прогестерон и пролактин ориентируют обмен веществ на накопление жира.

Итого суммируем: питание за двоих, снижение физической активности, изменение гормонального фона — и так сорок недель. Надеемся, вы не ожидаете, что все набранные за это время килограммы чудесным образом улетучатся в день родов?

По триместрам рассчитайсь!

Девять месяцев вы набирали вес. Чтобы его сбросить, в идеале также потребуется три триместра. У каждого из них свои особенности.

Первый триместр. Всем спать!

Что новенького. После родов выясняется много интересного. Во-первых, что фраза «новорожденные спят до 15 часов в день», мягко говоря, не соответствует действительности. Даже уравновешенные младенцы имеют обыкновение отдыхать «короткими перебежками» и не давать родителям покоя ни днем, ни ночью. Во-вторых, молодая мама осознает, что волшебного возвращения в прежние формы не произошло, — и впадает в панику.

Что мешает похудеть. В гормональной сфере пока по-прежнему преобладают пролактин и прогестерон. А значит, аппетит повышен, а живот и бедра остаются проблемной зоной. Ну а недосыпание, прерывистый и неполноценный сон — еще один фактор, тормозящий худение (и не только у беременных).

Что поможет похудеть. Само по себе грудное вскармливание — не препятствие на пути к стройности. Если роды прошли без осложнений, наладилась лактация, лишний вес неизбежно будет снижаться — ведь жир расходуется на образование молока. В среднем организм покидает 30–40 г жира в сутки.

Советы. Первое и основное правило — ни в коем случае не пытаться сесть на жесткую диету. Но и продолжать есть за двоих тоже не следует. Кормящие мамы часто совершают одни и те же ошибки: стараются есть больше жирных продуктов (чтобы молоко было сытнее), выбирают слишком большие порции (чтобы молоко не пропало) и даже в постель отправляются с бутербродиком (чтобы ночью было чем кормить).

На самом деле прямой связи между количеством молока и питанием матери нет!

Секреция пролактина зависит не от того, как много вы едите, а от деятельности других женских гормонов — в частности, эстрогена, от того, насколько правильно налажен сам процесс грудного вскармливания, а также от вашего психоэмоционального состояния. Настроение и сон гораздо важнее, чем объем порции — как для мамы, так и для малыша.

Второй триместр. Всем гулять!

Что новенького. Малыш заметно подрос. Весит он в два раза больше, чем при рождении, спит спокойнее (наладилось пищеварение), но главное — он начинает активно познавать мир! У мамы же самое уязвимое место во втором триместре — психика. По статистике, именно сейчас возрастает вероятность послеродовых депрессий. Многие примерно через полгода после родов серьезно задумываются о своей внешности и о том, не пора ли сесть на диету.

Что мешает похудеть. Специалисты отмечают, что вес молодой мамы, стабилизировавшийся после родов, часто начинает расти как раз через шесть месяцев! И причиной — именно эмоциональное состояние. Продолжается гормональная перестройка, а ребенок по-прежнему требует много сил и внимания. Диеты на этом этапе чаще ведут к угнетению расхода энергии, чем к снижению веса. Результат, если он и есть, всегда оказывается меньше ожидаемого, и тогда — срыв, стресс от невозможности совмещать роль хорошей матери и привлекательной женщины.

Что поможет похудеть. Детская коляска. Малыш во время прогулок с удовольствием глазеет по сторонам, а мама ходит пешком по несколько часов в день.

Советы. Основное внимание — фитнесу. Кроме уже упомянутых прогулок, полезно выполнять упражнения дома. Существует множество комплексов для мамы и младенца. Основная их задача — повысить мышечный тонус. Жир в тренированных мышцах горит быстрее, да и аппетит снижается. Кроме того, физические нагрузки — лучший способ убежать от депрессии.

Третий триместр. Всем питаться правильно!

Что новенького. Малыш уже достаточно самостоятелен в передвижении, его нельзя оставить одного ни на минуту.

Что мешает похудеть. Введение прикорма. Именно сейчас ребенку начинают давать «настоящую» пищу. Причем давать понемножку — ложку-две, постепенно увеличивая объем. Однако вряд ли кто-то будет варить крохотную порцию каши — всегда получается больше. Да и самые маленькие баночки с детским питанием рассчитаны все же не на две чайных ложки.

И вот мама начинает доедать: не пропадать же добру!..

Что поможет похудеть. Сейчас пора подумать и о своем питании. Замените жирные продукты на маложирные и не забывайте о блюдах, богатых животным белком, кальцием и железом. В качестве основы возьмите овощи, молоко, творог, кисломолочные продукты, нежирное мясо и рыбу. А для перекусов делайте «похудательный» коктейль: смешайте столовую ложку нежирного творога со стаканом нежирного кефира, добавьте по столовой ложке вареной гречки и необжаренных мюсли.

Совет. Большинство кормящих мам питают слабость к шоколадкам и пирожным. Так организм сигнализирует о дефиците углеводов. Чтобы не тянуться к сладкому, ешьте каши на обезжиренном молоке, макароны из твердых сортов пшеницы и цельнозерновой хлеб.

При таком подходе к похудению вес будет снижаться в среднем на 1–2 кг в месяц. А значит, за год после родов можно сбросить около 15 килограммов — то, что доктор прописал!

Золотые правила худеющей мамы

* Правило первое: не переедать. Питаться дробно, то есть часто и небольшими порциями, и в том же режиме, что и ваш малыш — 5–6 раз в день.

* Правило второе: не доедать. Детское питание очень калорийно. Не заметите, как поправитесь от, казалось бы, безобидных порций творожка и каши!

* Правило третье: не голодать. Все равно бесполезно: организм придет в ужас и начнет делать запасы на черный день.

* Правило четвертое: много гулять. В идеале — полтора-два часа в день.

* Правило пятое: почаще носить малыша на себе. Купите кенгуру, а лучше слинг: с ним нагрузка распределяется равномерно, не перегружается позвоночник.

Источник: Журнал "Здоровье"