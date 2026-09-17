«Зло злостное для медицины — это интернет»
В преддверии Международного дня хирурга мы поговорили о профессии врача одной из самых сложных, ответственных и важных отраслей медицины. Наш собеседник – Лобут Ольга Александровна, сосудистый хирург военного клинического госпиталя № 354.
– Почему вы решили стать хирургом?
– Мою маму, когда ей было 28 лет, оперировали по поводу язвенного кровотечения. Я тогда ещё ходила в садик, но помню, как мы ходили навещать её в больницу скорой помощи в Зелёной Роще. Папа говорил, что маму спасли доктора, а оперировали её два фронтовых хирурга-женщины. И, наверно, тогда у меня заложилось, что хирург - это такая профессия, которая спасла маму и которая спасает людей, поэтому я с детского сада всем говорила, что буду хирургом.
– Вы последовательно двигались к этой профессии?
– Я специально пошла в 9 школу в класс химиков, затем поступила в Свердловский государственный медицинский институт, с 1 курса работала санитаркой в оперблоке в 3 хирургическом отделении больницы скорой помощи. Закончила институт с чётким решением пойти на интернатуре в хирургию. Первичная специализация получилась по сердечно-сосудистой хирургии.
Мой научный руководитель отговаривала меня от хирургии, а мне была интересна именно живая хирургия, на стыке жизни и смерти. Ты приезжаешь на кровотечение, и если ты его не остановишь, то человек просто погибнет.
Хирург - это склад характера, какие-то врожденные качества. Не каждому дано водить машину, не каждой женщине дано быть хирургом, да даже не каждому мужчине дано быть хирургом.
– Что думают мужчины-хирурги про женщин-хирургов?
– Тебе приходится быть на голову выше. Меня признали только через 10 лет.
Прим. редакции. В 27 лет Ольга Александровна защитила кандидатскую, а в 38 лет - докторскую диссертацию.
– Если ты выбрал специальность хирург, то должен уметь прооперировать любой орган?
– Нет, конечно. Я может аппендицит ещё прооперирую, а вот язву желудка уже точно нет. У нас есть узкая специализация и это очень правильно. Общая хирургия – это органы брюшной полости, сердечно-сосудистая – это или кардиохирургия, или сосуды, нейрохирурги оперируют головной мозг, травматологи занимаются костями и суставами. Невозможно знать всё.
– Почему вы выбрали сосуды, а не общую хирургию?
– Сосудистая хирургия считается более высокотехнологичной и более высокопрофессиональной. Это микроскоп, владение микрохирургической техникой, это длительность оперативных вмешательств. Я не умаляю достоинства общих хирургов, но, когда я выбирала специализацию, у нас только-только внедрялись новые методы протезирования и шунтирования, вот эта новизна меня и захлестнула.
– Бытует мнение, что если ты выбрал профессию врача, то придется учиться всю жизнь? Это так?
- Да. У меня стаж 40 лет, но каждая операция не повторяет предыдущую. Либо в анатомии, либо в строении кожи, либо в технике наложения шва всегда есть разница. Кроме того, в связи с командировками на линию боевого соприкосновения пришлось оперировать военные (боевые) травмы, которые мы изучали в институте только в теории. Это тоже ступень образования.
- Вы помните свою первую операцию?
– Конечно. Это была аппендэктомия, банальный аппендицит. Оперировала молодого парнишку. Для первой операции всегда выбирали помоложе, постройнее, без сопутствующих патологий. Но не думайте, что тебе дали в руки скальпель и сказали: «Оперируй!» Перед самостоятельной операцией надо было пройти 50 ассистенций, это длительный кропотливый труд, в том числе ночные дежурства без всякой оплаты.
- Не ведёте счёт операций?
- Нет, но это десятки тысяч.
- Какой максимум операций у вас был в сутки?
– Много было операций, когда я работала в медицине катастроф, это всё неотложная помощь, этот опыт мне пригодился на СВО (прим.ред. У Ольги Александровны 3 командировки по 3 месяца на линию боевого сопрокосновения), когда у нас на бригаду и двух хирургов пришлось 50 операций в сутки. Сейчас у меня плановые операции, их максимум 5 в день.
- Какие это операции?
– Плановая флебология. Лечение заболеваний вен и сосудов нижних конечностей – варикоз, тромбы. Операции не очень объемные.
- До какого возраста вы будете оперировать?
- До 65 лет. Надо вовремя уходить. Готовить себе смену и давать дорогу молодым.
- Вопрос от наших форумчанок. Есть ли у вас какие-то требования или пожелания к операционным медсестрам, работающим вместе с вами?
- Знать ход операции, работать быстро и чётко, знать темперамент хирурга. Я стараюсь работать с одними и теми же медсёстрами, это облегчает работу. Операционная сестра - это очень важно, иногда это 50% успеха операции.
- Все ли ваши пациенты остались живы после операции?
– Для хирурга прооперировать – это половина проблемы, надо человека ещё ввести в наркоз и вывести из наркоза, провести послеоперационный период без осложнений со стороны его других систем.
Мы в сосудистой хирургии боимся тромбоэмболии. Это, к сожалению, то, что мы не можем предотвратить на 100%. Профилактировать может, но предотвратить нет. На моей памяти мы выписали пациента, он даже не спустился с лестницы, умер на пороге больницы. Мы говорим – это судьба.
- А как профилактировать сосудистые заболевания?
- Главное понимать, что все препараты - это не витамин С, они должны назначаться строго по показаниям врача, а не после прочтения очередной статьи в интернете. Зло злостное для медицины – это интернет.
- Популярная процедура у женщин - убрать сосудистые звёздочки. Это эффективно?
- Это эффективно. Сетчатый варикоз – это 0-1 стадия, которая не требует хирургического вмешательства. Можно убрать их склеротерапией, лазером, назначить приём венотоников и ношение профилактического трикотажа. На качество жизни этот варикоз не влияет, это чистая косметика.
- Есть мнение, что после склерозирования, «звёздочек» появляется ещё больше.
– Это никак не связано. Это прогрессирование заболевания. Если появилась маленькая «звёздочка», лучше сразу её убирать, потому что одна маленькая «звёздочка» продуцирует рядом с собой сети. Поэтому её надо побыстрее закрыть.
- Как совместить семью и работу?
- Это невозможно совместить. Говорю всем девочкам, которые решили пойти в хирургию – у вас не будет полноценной нормальный семьи. Хотя я очень хорошо понимаю, почему выбирают профессию хирурга. В отличие от терапии, здесь есть быстрый результат лечения. Ты прооперировал и сразу видишь результат. Тем более, если это неотложная операция. Ты восстановил кровоток и спас жизнь.
Кстати. Свой профессиональный праздник хирурги могут отметить трижды. Международный день хирурга празднуют в третью субботу сентября. В России по поводу даты всё ещё идут споры, кто-то отмечает День хирурга в последнее воскресенье ноября, а кто-то 25 ноября, в день рождения основоположника российской школы военно-полевой хирургии Николая Пирогова.
Всех хирургов с праздником!
Мое восхищение. Хирурги конечно отдельная каста. Насчёт невозможности совмещения нормальной семьи и работы ответ без прикрас.
Ведь умеет ю-мама делать интересные интервью. Таких бы статей побольше.
Восхищаюсь такими врачами, низкий поклон , и огромное человеческое спасибо, за то что делают эти люди.
К сожалению сейчас всё меньше таких специалистов, кто упорно идёт "с садика" к своей цели. Сегодня -одно хочу, завтра -другое, а пойду там немного поучусь и, к сожалению, в современном мире, это приветствуется- искание себя)))
Хирурги - это боги в белых халатах. Мне дважды спасали жизнь. Глубочайшее уважение и благодарность!