В преддверии Международного дня хирурга мы поговорили о профессии врача одной из самых сложных, ответственных и важных отраслей медицины. Наш собеседник – Лобут Ольга Александровна, сосудистый хирург военного клинического госпиталя № 354.

– Почему вы решили стать хирургом?

– Мою маму, когда ей было 28 лет, оперировали по поводу язвенного кровотечения. Я тогда ещё ходила в садик, но помню, как мы ходили навещать её в больницу скорой помощи в Зелёной Роще. Папа говорил, что маму спасли доктора, а оперировали её два фронтовых хирурга-женщины. И, наверно, тогда у меня заложилось, что хирург - это такая профессия, которая спасла маму и которая спасает людей, поэтому я с детского сада всем говорила, что буду хирургом.

– Вы последовательно двигались к этой профессии?

– Я специально пошла в 9 школу в класс химиков, затем поступила в Свердловский государственный медицинский институт, с 1 курса работала санитаркой в оперблоке в 3 хирургическом отделении больницы скорой помощи. Закончила институт с чётким решением пойти на интернатуре в хирургию. Первичная специализация получилась по сердечно-сосудистой хирургии.

Мой научный руководитель отговаривала меня от хирургии, а мне была интересна именно живая хирургия, на стыке жизни и смерти. Ты приезжаешь на кровотечение, и если ты его не остановишь, то человек просто погибнет.

Хирург - это склад характера, какие-то врожденные качества. Не каждому дано водить машину, не каждой женщине дано быть хирургом, да даже не каждому мужчине дано быть хирургом.

– Что думают мужчины-хирурги про женщин-хирургов?

– Тебе приходится быть на голову выше. Меня признали только через 10 лет.

Прим. редакции. В 27 лет Ольга Александровна защитила кандидатскую, а в 38 лет - докторскую диссертацию.

– Если ты выбрал специальность хирург, то должен уметь прооперировать любой орган?

– Нет, конечно. Я может аппендицит ещё прооперирую, а вот язву желудка уже точно нет. У нас есть узкая специализация и это очень правильно. Общая хирургия – это органы брюшной полости, сердечно-сосудистая – это или кардиохирургия, или сосуды, нейрохирурги оперируют головной мозг, травматологи занимаются костями и суставами. Невозможно знать всё.

– Почему вы выбрали сосуды, а не общую хирургию?

– Сосудистая хирургия считается более высокотехнологичной и более высокопрофессиональной. Это микроскоп, владение микрохирургической техникой, это длительность оперативных вмешательств. Я не умаляю достоинства общих хирургов, но, когда я выбирала специализацию, у нас только-только внедрялись новые методы протезирования и шунтирования, вот эта новизна меня и захлестнула.

– Бытует мнение, что если ты выбрал профессию врача, то придется учиться всю жизнь? Это так?

- Да. У меня стаж 40 лет, но каждая операция не повторяет предыдущую. Либо в анатомии, либо в строении кожи, либо в технике наложения шва всегда есть разница. Кроме того, в связи с командировками на линию боевого соприкосновения пришлось оперировать военные (боевые) травмы, которые мы изучали в институте только в теории. Это тоже ступень образования.

- Вы помните свою первую операцию?

– Конечно. Это была аппендэктомия, банальный аппендицит. Оперировала молодого парнишку. Для первой операции всегда выбирали помоложе, постройнее, без сопутствующих патологий. Но не думайте, что тебе дали в руки скальпель и сказали: «Оперируй!» Перед самостоятельной операцией надо было пройти 50 ассистенций, это длительный кропотливый труд, в том числе ночные дежурства без всякой оплаты.

- Не ведёте счёт операций?

- Нет, но это десятки тысяч.

- Какой максимум операций у вас был в сутки?

– Много было операций, когда я работала в медицине катастроф, это всё неотложная помощь, этот опыт мне пригодился на СВО (прим.ред. У Ольги Александровны 3 командировки по 3 месяца на линию боевого сопрокосновения), когда у нас на бригаду и двух хирургов пришлось 50 операций в сутки. Сейчас у меня плановые операции, их максимум 5 в день.

- Какие это операции?

– Плановая флебология. Лечение заболеваний вен и сосудов нижних конечностей – варикоз, тромбы. Операции не очень объемные.

- До какого возраста вы будете оперировать?

- До 65 лет. Надо вовремя уходить. Готовить себе смену и давать дорогу молодым.

- Вопрос от наших форумчанок. Есть ли у вас какие-то требования или пожелания к операционным медсестрам, работающим вместе с вами?

- Знать ход операции, работать быстро и чётко, знать темперамент хирурга. Я стараюсь работать с одними и теми же медсёстрами, это облегчает работу. Операционная сестра - это очень важно, иногда это 50% успеха операции.

- Все ли ваши пациенты остались живы после операции?

– Для хирурга прооперировать – это половина проблемы, надо человека ещё ввести в наркоз и вывести из наркоза, провести послеоперационный период без осложнений со стороны его других систем.

Мы в сосудистой хирургии боимся тромбоэмболии. Это, к сожалению, то, что мы не можем предотвратить на 100%. Профилактировать может, но предотвратить нет. На моей памяти мы выписали пациента, он даже не спустился с лестницы, умер на пороге больницы. Мы говорим – это судьба.

- А как профилактировать сосудистые заболевания?

- Главное понимать, что все препараты - это не витамин С, они должны назначаться строго по показаниям врача, а не после прочтения очередной статьи в интернете. Зло злостное для медицины – это интернет.

- Популярная процедура у женщин - убрать сосудистые звёздочки. Это эффективно?

- Это эффективно. Сетчатый варикоз – это 0-1 стадия, которая не требует хирургического вмешательства. Можно убрать их склеротерапией, лазером, назначить приём венотоников и ношение профилактического трикотажа. На качество жизни этот варикоз не влияет, это чистая косметика.

- Есть мнение, что после склерозирования, «звёздочек» появляется ещё больше.

– Это никак не связано. Это прогрессирование заболевания. Если появилась маленькая «звёздочка», лучше сразу её убирать, потому что одна маленькая «звёздочка» продуцирует рядом с собой сети. Поэтому её надо побыстрее закрыть.

- Как совместить семью и работу?

- Это невозможно совместить. Говорю всем девочкам, которые решили пойти в хирургию – у вас не будет полноценной нормальный семьи. Хотя я очень хорошо понимаю, почему выбирают профессию хирурга. В отличие от терапии, здесь есть быстрый результат лечения. Ты прооперировал и сразу видишь результат. Тем более, если это неотложная операция. Ты восстановил кровоток и спас жизнь.

Кстати. Свой профессиональный праздник хирурги могут отметить трижды. Международный день хирурга празднуют в третью субботу сентября. В России по поводу даты всё ещё идут споры, кто-то отмечает День хирурга в последнее воскресенье ноября, а кто-то 25 ноября, в день рождения основоположника российской школы военно-полевой хирургии Николая Пирогова.

Всех хирургов с праздником!