Остаться в живых (курс молодого бойца или Офисная философия)

- Нет, вы только подумайте, какой сегодня день странный! Кошмарный день, все наперекосяк! Кофе сварен ужасно, что за ерунду вообще предлагаете? Пейте эту бурду сами!.. Корзину для мусора со вчерашнего дня не убирали! Мне предлагаете этим заняться? Может еще и окна вымыть? И пыль протереть? Совсем расслабились!.. А Галя где, почему опаздывает? Как не знаете? И что, что не вместе живете? Все знать обязаны и докладывать! Коллектив вы или нет? Безобразие!

Да, довольно часто сотрудникам приходится отражать атаки гневного начальника. Что говорить, совсем неприятно выслушивать обидные, несправедливые упреки и оскорбления. И мы ступаем на тропу войны. Занимаем оборонительные позиции, пускаем в ход тяжелую артиллерию, создаем военно-революционные комитеты, ведем упорные офисные бои, итоги которых - материальный и моральный ущерб обеих сторон.

Гораздо лучше обойтись без крайних мер. Срочно зарывайте топор войны, пока не сожжены и не сровнены с землей стены вашего офиса. Проще научиться срезать острые углы, стать опытным дипломатом в решении рабочих проблем.

Самое главное – соблюдать простейшие правила, этакие Заповеди:

1. Помни, начальник тоже человек.

Ему тоже трудно проснуться спозаранку и заставить себя вылезти из теплой постели.

Ему тоже хочется полежать «еще пять минуточек». Его тоже не тянет выходить на холодную, темную улицу.

Наверняка у тебя найдутся с ним и другие сходства, и чем их больше, тем лучше для вас обоих. Дело в том, что традиционно каждому из нас более привлекателен человек, похожий на нас. Сходство дает ощущение близости. Похожий, значит хороший. Но не забывай держать дистанцию, не допускай панибратства, все-таки он твой начальник. Ему наверняка будут привлекательны люди «дополняющие», друг другу интересные и полезные. Поэтому помни – в общении с шефом важно учитывать и сходства, и различия.

2. Держи себя в руках! (со временем привыкнешь)

Иногда начальник бывает в таком настроении, когда обязательно нужно спорить и ругаться. Не важно с кем и о чем, только бы пар выпустить. Не ворчи в ответ, прости его. Ответная агрессия - плохой выход. Твой выпад вызовет лишь дальнейшее озлобление. Если ты используешь в этой ситуации Закон Джунглей (Сначала ударь, потом подавай голос!), конфликт будет неизбежен. А нужно ли тебе это в действительности? Лучше никак не ответить, чем ответить грубостью.

3. Не оправдывайся, лучше помолчи.

Если не знаешь, что сказать, молчи. Пусть кричит, сохраняй спокойствие. Повторяй про себя алфавит по-французски, думай о том, обои какого цвета нужно бы наклеить в прихожей, вспомни, как благодарно смотрели на тебя одноклассники, когда вы с другом стащили у химички ответы на контрольную. В общем, думай о чем угодно, только не придумывай оправдания. Конечно, когда нечего сказать, можно увести разговор в сторону, но лучше всего оставаться корректным и сдержанным. Это разобьет атаку начальника и вызовет уважительное отношение к тебе со стороны окружающих.

4. Не суйся в чужие дела.

Не надо считать себя очень умным, а другого - не очень, пока он сам тебе об этом не сообщил. Вмешиваться можно, но только когда о помощи просят. А не просят, не лезь, пожалуйста. Как известно, если бы кто-то не совался в чужие дела, земля вертелась бы быстрее. Поэтому, если ты бухгалтер, не указывай секретарю генерального, как правильно составить рабочее расписание шефа. Никто тебя за это не похвалит. Твое вмешательство вызовет лишь раздражение и неприязнь.

5. Работай достойно.

Создать репутацию бездельника легко. Всегда будь готов в двух словах ответить боссу над чем ты работал минуту назад. И помни, ему важен точный ответ, а не чепуховая отговорка. Хочешь прослыть компетентным сотрудником, приобретай профильные периодические издания, пусть они снабжают тебя полезной информацией. Книга для профессионалов в твоей области тоже будет неплохим приобретением. И помни, ты – часть коллектива. Ты выполняешь часть общего дела. На тебя надеются, тебе доверяют.

6. Приходи с повинной.

Ты и сам знаешь, когда в чем-то провинился (не сделал, забыл, упустил). Лучше сразу сообщить об этом руководителю, пока есть возможность что-то исправить. Если начать с признания своих промахов и своей вины, это, возможно, облегчит твою участь. Может быть, он, как и ты сидел вчера в спорт-баре с кружечкой пива, выкрикивал что-то типа: «Давай, Россия!» и думать не думал о каких-то там отчетах (со всяким ведь может случиться). Но если ты знаешь о своих ошибках, но промолчишь, или начнешь обвинять в своих упущениях кого-то другого, итог твоей защитной речи будет для тебя весьма болезненным. И речь даже не о материальных, а о моральных потерях с твоей стороны. Тебе перестанут доверять, и будут стараться не связываться с тобой в дальнейшем.

По сути, это элементарная Офисная Философия. Быть бойцом, значит драться, стараться победить. Но победить может и неправый. Если же изначально обозначить себя и начальника союзниками, протянуть друг другу открытые дружеские ладони, любые ваши переговоры станут короче и эффективнее.

И еще… если все же начальник обрушил на тебя свой гнев, не говори: «Этой минуты я не забуду никогда в жизни!» Забудешь, если не запишешь в записную книжку.

Сегодня день пройдет, а завтра про вчера никто рассказывать не будет, потому что вчера ты был совсем другим, и он, начальник, тоже был другим. А сегодня все улыбаются и говорят друг другу: «Доброе утро!»