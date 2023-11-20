В каком месяце выгоднее брать отпуск в 2024 году и почему?

В 2024 году брать отпуск лучше в июле и октябре (выгоднее финансово)! Расскажем, почему и как рассчитываются отпускные.

Чтобы получить максимальные выплаты в месяц, выбранный для отдыха, отпуск нужно планировать в том месяце, в котором больше всего рабочих дней. Потому что чем больше праздничных и выходных дней в месяце, и, соответственно, меньше рабочих дней, тем меньше выплат вам насчитают.

В 2024 году самые выгодные месяцы для отпуска: июль (23 рабочих дня), август (22 рабочих дня) и октябрь (23 рабочих дня).

По 21 рабочему дню в четырех месяцах: апрель, сентябрь, ноябрь, декабрь.

Чуть меньше выплаты вместе с отпускными будут в феврале, марте и мае — там по 20 рабочих дней.

Самые невыгодные для отпуска в 2024 году месяцы: январь и июнь (17 и 19 рабочих дней соответственно).

Каким образом рассчитываются отпускные?

Вы получите отпускные, исходя из размера среднедневного заработка. Именно он умножается на количество дней отпуска. Как его рассчитывают?

Среднедневной заработок считают на основании вашего заработка за 12 предыдущих месяцев. Например, если вы идете в отпуск в августе 2024 года, для расчета берут период с августа 2023 года по июль 2024 года.

Вся сумма, выплаченная работнику за этот период (в том числе премии) делится на 12, а затем на 29,3 (это среднее значение количества дней в месяце).

Если работник брал в этот период другой отпуск или находился на больничном, посчитают количество дней в тех месяцах, в которые он работал не все рабочие дни.

Все расчеты делаются на основании Постановлении Правительства РФ от 24 декабря 2007 года № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы» (ред. от 10.12.2016).

Какая может быть разница в размере отпускных?

Разберем на примере (чтобы не потребовались дополнительные расчеты, предположим, что работник не получал премии, не болел, не брал отпуск за предыдущие 12 месяцев и все их отработал в данной компании).

При зарплате в 60 000 рублей среднедневной заработок составит 2047,8 рублей (60 000 рублей делим на 29,3).

Если сотрудник берет отпуск на неделю, он должен получить 14 335 рублей отпускных.

Теперь посмотрим, какой будет общая сумма, выданная работнику, если сложить заработную плату и отпускные в невыгодный и выгодный месяцы.

Невыгодный месяц в 2024 году январь — всего 17 рабочих дней. Да, каждый рабочий день «дорогой», раз их меньше - 3529 рублей. Но если сотрудник берет отпуск с понедельника по воскресенье, то реально он проработает минус пять рабочих дней - то есть 12 дней, за них заплатят 42352 рубля. И вместе с отпускными (14335 руб.) получится 56687 рублей всего за январь.

А в июле рабочий день «стоит» 2608 рублей (зарплату за месяц делим на 23 рабочих дня). Работник трудится фактически 18 дней (23 минус 5 рабочих дней отпуска) и получит 46956 рублей. Вместе с отпускными получится 61291 рубль. То есть немного больше, чем обычная зарплата.

Итак, если идти в отпуск в январе, а не в июле, можно потерять около 4500 рублей.

Как выгоднее брать отпуск, учитывая длинные выходные?

Многие берут отпуск перед Новым годом и устраивают себе долгие каникулы. Дополнительный отпуск можно присоединить к праздникам и в январе.

Следуя нашим расчетам, выгоднее получится отпуск в конце декабря, а не с середины января.

Если отпуск - неделя, лучше брать рабочие дни или вместе с выходными?

Отпуск с выходными, конечно, будет оплачен в большем размере (по количеству дней). Но здесь идет уменьшение общего количества дней отдыха. Выбирайте, что для вас важнее.

Более подробную информацию можно уточнить в вашей бухгалтерии.