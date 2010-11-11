Профессии для домохозяек

Эта статья скорее для первых двух категорий людей из приведенной ниже классификации. Если вы все-таки решили начать работать, и ваша основная профессия не позволяет вам делать это во время декретного отпуска, то внимательно посмотрите список профессий, который предлагает современный рынок труда, возможно, что-то подойдет вам. Возможно, сейчас настало время попробовать себя в новом деле, раскрыть свои таланты и как знать, может, поменять профессию.

Можно выделить три категории женщин, находящихся в декретном отпуске.

1. Те, кому необходимо работать, чтобы зарабатывать деньги.

К сожалению, иногда жизнь так складывается, что молодой маме необходимо выйти на работу задолго до того, как ребенок отправится в детский сад. Наше государство не дает возможности полностью посвятить себя ребенку до 3 лет, если такой возможности не дает и отец ребенка, выбора особо нет, приходится выходить на работу.

2. Те, кто хочет работать, чтобы работать.

То есть, деньги не сама цель (хотя лишними не будут), есть желание работать, чтобы голова была занята чем-то еще, кроме ребенка, мужа, дома, покупок и так далее.

3. И, наконец, те, кого вполне устраивает роль мамы и домохозяйки и нет желания и времени заниматься чем-то еще.

Сразу оговорюсь, вам и только вам решать, работать или нет, не вашему мужу, не бабушкам и дедушкам, вы будете абсолютно правы, если посвятите себя полностью семье, равно как если начнете работать. Я совершенно уверена, что настоящая женщина успеет все, найдет силы и время, если захочет, и это никак не скажется на воспитании малыша, на отношениях с мужем.

Итак, находясь в декретном отпуске, я совершенно точно решила работать, пусть час-два в день (их я могу выделить), пусть за небольшие деньги (в нашем бюджете они лишними точно не будут), пусть даже начать придется с нуля (мое образование и последнее место работы никак не совмещаются с понятием молодая мама в декретном отпуске). Тщательно изучив все возможности работы на дому, поделюсь ими с вами.

1. Дизайнер, художник, оформитель

Предложений достаточно много, к сожалению, не всем подойдет, но если есть элементарные навыки работы с компьютером, вкус и может быть художественная школа за плечами, то пару недель изучения, к примеру, программ обработки изображения — и вы уже можете заниматься ретушью и обработкой фотографий на дому. Ну а там уже расти и развиваться.

2. Тамада, ведущий

Свадьбы, юбилеи, дни рождения и детские праздники. Вспомните, наверняка участвовали в КВНе в институте, проводили школьные елки или работали в детском лагере. Это работа по вечерам и выходным, то есть с ребенком может и муж посидеть. Рассылайте резюме в фирмы, организующие праздники и вперед — за работу.

3. Фотограф, видеоператор

Спрос достаточно большой и будет только расти со временем, те люди, которые сейчас предлагают свои услуги, на 90 % абсолютно не владеют профессией, а владеют скорее фотоаппаратами чуть дороже обычной мыльницы и хорошо себя продают. Профессия требует вложения денег на приобретения оборудования, времени на обучение и наработку портфолио, наконец рекламу и продвижение, но если вы действительно настроены работать, да не просто работать, а быть хорошим специалистом, то поверьте, это окупится.

Ну а начать можно с фотографирования друзей, знакомых, соседей, не все могут позволить себе выложить 25 тысяч за фотографа на свадьбе или детском дне рождения, а вот на бесплатного или недорого фотографа согласятся многие.

4. Няня

Какие проблемы нынче с садиками, говорить не приходится. Как вариант, искать детей с возрастом приблизительно как у вашего ребенка. Лично я скорее доверю своего ребенку человеку, у которого тоже есть дети. Думаю многие считают так же.

5. Вожатый (выгул домашних животных)

Вот такие вакансии существуют нынче в нашем славном городе. Гуляете с коляской, а рядом какой-нибудь мопс на поводке.

6. Копирайтер, оптимизатор, контент-менеджер и тому подобное

Не буду углубляться в суть профессии, но скажу одно — научиться легко, никаких особых талантов не нужно, деньги не очень большие, зато можете работать в то время, которое удобно вам.

7. Специалист по изготовлению авторских подарков

Есть магазины, продающие самодельный подарки (различные композиции, конфетные букеты, украшения и так далее), как вариант - продавать через интернет.

8. Рукоделие — шитье, вязание, вышивка и так далее

Здесь нужно время, чтобы научиться. Хорошо шить, не имея вообще никаких навыков, учиться довольно долго, но благо сейчас интернет дает большие возможности для обучения и развития творческих способностей.

9. Помощь студентам, набор текстов, перевод чертежей в электронный вид

Ну тут все понятно, достаете старые лекции и помогаете нерадивым студентам.

10. Репетитор.

Спрос есть и большой. Вы уже подумали, что ваше педагогическое образование вам не пригодится никогда — а вот и нет! Срочно ищите «третьеклашек», и подтягивайте их по математике.

11. Парикмахер, мастер по маникюру, массажист и тому подобное

Это уже серьезнее. Необходимо обучение, но оно как правило краткосрочное (курсы), работать можно дома. Развиваться можно до бесконечности.

12. Совместные закупки

Тут думаю объяснять и не нужно, если вы «продажник» в душе, то вы уже этим занимаетесь, а параллельно распродаете все ненужное имущество, детские вещи, игрушки и так далее. Тут много места для развития. К примеру, свой интернет-магазин. Со временем их будет больше и больше, все-таки развивается мир в этом направлении.

13. Социологические опросы

Звонки по телефону — нудно, денег немного, скучновато, но это все-таки работа, не требующая специального обучения.

14. Журналист, писатель, детский автор

Возможно кто-то со мной не согласится, но здесь в первую очередь нужен талант и желание, а во вторую образование. Так что даже если Вы закончили горный институт, но уверены в себе, то можно смело начинать, возможно, именно здесь вы проявите себя как нельзя лучше.

15. Тайный покупатель

На самом деле этот список можно продолжать и продолжать, так что если вы всерьез решили работать, уверены, что вам хватит сил, времени на это, то выбираете себе профессию, составляете план развития и вперед. И где-то вы найдете себя. Удачи!