Карьера: портфолио и видеорезюме
Недавно мы рассказывали Как грамотно составить резюме. Сегодня мы продолжаем эту тему и рассказываем о том, какие виды резюме выделяют, что такое видеорезюме, а также, что представляет собой портфолио и в каких случаях целесообразно его создавать.
Резюме (или CV – curriculum vitae) подразделяется на 3 вида: хронологическое, функциональное и гибридное.
Хронологическое резюме включает перечень мест работы с указанием функциональных обязанностей в обратном хронологическом порядке. Этот вид рекомендуется использовать в том случае, если у соискателя на должность:
- имеется существенный профессиональный опыт;
- отмечается карьерный рост в конкретной профессиональной сфере;
- прослеживается нечастая смена мест работы;
- не планируется изменение профессиональной области.
Образец хронологического резюме.
Функциональное резюме – CV, в котором акцент ставится на профессиональные навыки и достижения. В начале функционального резюме размещается информация о компетенциях соискателя, а также о положительных результатах, которых ему удалось добиться. Сведения об опыте работы излагаются кратко. Данный вид резюме рекомендуется в том случае, если кандидат:
- планирует сменить профессиональную сферу;
- приступил к поискам работы после длительного перерыва;
- достаточно часто менял места работы или направление деятельности;
- не имеет опыта работы или же опыт небольшой.
Образец функционального резюме.
Гибридное резюме – сочетание хронологического и функционального резюме. Данный вид резюме начинается как функциональное, заканчивается по образцу хронологического. В начале CV располагается перечисление главных профессиональных достижений, во второй части – подробное описание опыта работы. Подходит тем соискателям, которые четко знают требования работодателя и уверены в том, что смогут правильно изложить свои профессиональные знания, умения и навыки в соответствии с ними.
Образец гибридного резюме.
Советы
- Если хронологическое резюме подходит для «опытных» специалистов, то функциональное – идеальный вариант для недавних выпускников, которые могут представить свои знания, полученные в вузе, а также во время практики и/или стажировки.
- Гибридное резюме стоит составлять тем претендентам, у которых прослеживается значительный профессиональный и карьерный рост, а также отмечаются внушительные достижения, которые можно четко обозначить в соответствии с требованиями вакансии.
- Оформление всех перечисленных резюме должно перекликаться с действующими нормами: шрифты Arial и Times New Roman, размер – 12-14 кеглей, четкая структура, законченное форматирование (без сдвигов, разных отступов и т.п.).
Помимо традиционного резюме, существует так называемое «видеорезюме», которое может стать дополнительным преимуществом кандидата перед конкурентами.
Что такое видеорезюме и кому имеет смысл его иметь?
Видеорезюме – видеоролик продолжительностью 1-5 минут, представляющий самопрезентацию соискателя или фрагмент собеседования. Данная разновидность резюме позволяет работодателю получить первичное впечатление о претенденте и принять решение о назначении с ним личной встречи. Видеорезюме может быть передано работодателю на электронных носителях или по e-mail. Как правило, ролик длительностью не более 5 минут занимает до 1,5-2 Мб.
В чем же состоит преимущество подобной самопрезентации перед традиционным резюме? Во-первых, видеорезюме позволяет потенциальному работодателю составить впечатление о кандидате по тому, как он выглядит, преподносит себя. Во-вторых, видеорезюме в большинстве случаев позволяет соискателю миновать предварительные встречи с представителями отдела персонала и быть приглашенным сразу на интервью к будущему руководителю.
Кому рекомендуется иметь видеорезюме?
В первую очередь, тем сотрудникам, которым по роду службы предстоит общаться с людьми. А именно:
- сотрудники офиса (администратор, секретарь, офис-менеджер);
- работники кадровых служб (менеджер по персоналу, рекрутер);
- управленцы (руководитель, директор, начальник отдела/ подразделения/филиала);
- специалисты в сфере PR, маркетинга, рекламы;
- специалисты в области продаж (менеджер по продажам, коммерческий директор, торговый представитель, супервайзер, менеджер/администратор торгового зала);
- специалисты по страхованию и операциям с недвижимостью.
Как грамотно составить видеорезюме?
Для начала необходимо понять, что вы хотите донести до работодателя посредством видеорезюме. Как правило, видеопрезентация представляет собой устный вариант резюме + ответы на традиционные вопросы работодателя.
Таким образом, видеорезюме проходит по следующему плану:
- Фамилия, имя (отчество).
- Цель видеорезюме (вакансия, на которую вы претендуете).
- Образование (среднее специальное и/или высшее) + дополнительное образование (курсы, семинары, тренинги), соответствующее должности, на которую вы претендуете.
- Профессиональный опыт (название компании, профиль деятельности организации, должность, функциональные обязанности).
- Профессиональные умения и навыки.
- Почему вас заинтересовала данная вакансия и почему вы хотите работать в этой компании.
Данные пункты могут меняться местами: например, для того чтобы привлечь внимание работодателя, можно сначала рассказать о своих профессиональных умениях и навыках (это особенно актуально для кандидатов без опыта работы).
Советы
- Ролик не должен занимать более 5 минут (некоторые специалисты считают, что оптимальная продолжительность – 1 минута): в ином случае он просто утомит работодателя и так и не донесет до него всей заложенной вами информации (или, как принято говорить, message).
- Старайтесь не читать с листа, т.к. это производит неблагоприятное впечатление. Говорить лучше, глядя в объектив камеры, или, как в телевизионном интервью, обращаясь к собеседнику (в качестве которого может выступить один из ваших знакомых). Отрицательно скажется и монотонное чтение заученного текста. Внесите элемент импровизации в ваше видеорезюме!
- Как правило, записанная видеопрезентация требует тщательной доработки: в данном случае лучше не экономить на услугах профессионалов, т.к. от этого может зависеть ваша дальнейшая карьера.
- Продумайте свой внешний вид: представьте, что находитесь на личной встрече с работодателем и подбирайте одежду в соответствии с требованиями делового этикета. Лучше всего подойдет костюм синего, бежевого, черного или серого цветов. Женщинам стоит помнить о том, что макияж должен быть нейтральных тонов, а украшения не должны бросаться в глаза.
- Не забывайте про интерьер, в котором производится съемка: вряд ли работодатель оценит домашнюю обстановку с разбросанными по комнате вещами. Съемку лучше организовать в офисном помещении, настраивающем на деловой лад.
Из личного опыта: будучи преподавателем программы для студентов и выпускников «Школа профессионального успеха», совместно со слушателями попыталась записать вариант видеорезюме. Легкое на первый взгляд, видеорезюме потребовало как минимум 20 дублей, а также тщательной предварительной подготовки. Студент, который выступил в качестве соискателя, никак не мог запомнить текст резюме и с большим трудом мог импровизировать. Поэтому, принимаясь за съемки своего видеопослания, настройтесь на долгую, кропотливую работу.
Образец видеорезюме на русском языке (для тех, у кого нет опыта работы или он незначителен), а также образец видеопрезентации на английском языке.
Портфолио
Портфолио (от англ. portfolio – портфель/папка для документов) – собрание образцов работ соискателя, дающих представление о профессиональных знаниях, умениях и навыках. Целью портфолио является убедить потенциального работодателя в своем профессионализме. В портфолио могут быть размещены файлы и ссылки на проекты, разработки, документы, демонстрирующие сильные стороны кандидата и его достижения. В качестве работ могут выступать фотоальбомы, статьи, отзывы и рекомендации коллег, отрывки из мастер-классов и т.д.
Традиционно выделяют 2 вида портфолио – хронологическое и тематическое. Первый вид предполагает сортировку работ по хронологическому принципу: соответственно, от самых ранних до созданных в недавнем прошлом. Второй вид может включать различные разделы ваших работ: например, иллюстрации, реклама, текстуры, шрифты и т.д.
Кому целесообразно создавать собственное портфолио?
- Дизайнер. Портфолио специалиста в области дизайна должно содержать работы по направлению, в котором он работает: фотографии, эскизы, чертежи, иллюстрации, ссылки на созданные сайты и т.д.
- Преподаватель, тренер, репетитор. Портфолио данных специалистов может включать отрывки из мастер-классов и тренингов, сведения о профессиональных наградах и достижениях, отзывы и рекомендации экспертов и учеников, ссылки на научные публикации и т.д.
- Фотограф. Для представителя этой творческой профессии важно включить в портфолио фотографии, выполненные в разных жанрах и для различных изданий. Дополнительным преимуществом будет информация о призах на специализированных конкурсах.
- Модель. Портфолио модели состоит из фотографий различной тематики, т.к. для представителя данной профессии важно показать свое умение работать в разных жанрах. Если у модели есть опыт съемок в рекламе и теле- и кинофильмах, то можно разместить ссылки на свои работы.
- Копирайтер. Данный специалист может дать ссылки на созданные им материалы: рекламные тексты и слоганы, сценарии роликов на радио и телевидении.
Советы
- Некоторые специалисты рекомендуют включать в портфолио наряду с лучшими работами образцы среднего уровня: иначе у работодателя могут возникнуть завышенные требования к качеству ваших услуг.
- Учитывая то обстоятельство, что среди описанных выше специалистов много фрилансеров, стоит помнить, что каждый труд должен адекватно оплачиваться. Именно поэтому, создавая потрфолио, следует ориентироваться на определенный ценовой диапазон и не идти на поводу у работодателя, пытающегося занизить стоимость вашей работы.
Из личного опыта: моя подруга – дизайнер по текстилю - решила сменить профессиональную область и попросила помочь ей в составлении резюме и портфолио. Т.к. опыта работы дизайнером интерьера у неё не было, а именно в этой сфере ей хотелось бы работать, мы решили сделать ставку на её профессиональные навыки и личные качества. Портфолио состояло из эскизов и чертежей. Результат: большой отклик от потенциальных работодателей.
Образец портфолио (копирайтер).