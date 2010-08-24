Карьера: портфолио и видеорезюме

Недавно мы рассказывали Как грамотно составить резюме . Сегодня мы продолжаем эту тему и рассказываем о том, какие виды резюме выделяют, что такое видеорезюме, а также, что представляет собой портфолио и в каких случаях целесообразно его создавать .

Резюме (или CV – curriculum vitae) подразделяется на 3 вида: хронологическое, функциональное и гибридное.

Хронологическое резюме включает перечень мест работы с указанием функциональных обязанностей в обратном хронологическом порядке. Этот вид рекомендуется использовать в том случае, если у соискателя на должность:

имеется существенный профессиональный опыт;

отмечается карьерный рост в конкретной профессиональной сфере;

прослеживается нечастая смена мест работы;

не планируется изменение профессиональной области.

Образец хронологического резюме.

Функциональное резюме – CV, в котором акцент ставится на профессиональные навыки и достижения. В начале функционального резюме размещается информация о компетенциях соискателя, а также о положительных результатах, которых ему удалось добиться. Сведения об опыте работы излагаются кратко. Данный вид резюме рекомендуется в том случае, если кандидат:

планирует сменить профессиональную сферу;

приступил к поискам работы после длительного перерыва;

достаточно часто менял места работы или направление деятельности;

не имеет опыта работы или же опыт небольшой.

Образец функционального резюме.

Гибридное резюме – сочетание хронологического и функционального резюме. Данный вид резюме начинается как функциональное, заканчивается по образцу хронологического. В начале CV располагается перечисление главных профессиональных достижений, во второй части – подробное описание опыта работы. Подходит тем соискателям, которые четко знают требования работодателя и уверены в том, что смогут правильно изложить свои профессиональные знания, умения и навыки в соответствии с ними.

Образец гибридного резюме.

Советы

Если хронологическое резюме подходит для «опытных» специалистов, то функциональное – идеальный вариант для недавних выпускников, которые могут представить свои знания, полученные в вузе, а также во время практики и/или стажировки. Гибридное резюме стоит составлять тем претендентам, у которых прослеживается значительный профессиональный и карьерный рост, а также отмечаются внушительные достижения, которые можно четко обозначить в соответствии с требованиями вакансии. Оформление всех перечисленных резюме должно перекликаться с действующими нормами: шрифты Arial и Times New Roman, размер – 12-14 кеглей, четкая структура, законченное форматирование (без сдвигов, разных отступов и т.п.).

Помимо традиционного резюме, существует так называемое «видеорезюме», которое может стать дополнительным преимуществом кандидата перед конкурентами.

Что такое видеорезюме и кому имеет смысл его иметь?

Видеорезюме – видеоролик продолжительностью 1-5 минут, представляющий самопрезентацию соискателя или фрагмент собеседования. Данная разновидность резюме позволяет работодателю получить первичное впечатление о претенденте и принять решение о назначении с ним личной встречи. Видеорезюме может быть передано работодателю на электронных носителях или по e-mail. Как правило, ролик длительностью не более 5 минут занимает до 1,5-2 Мб.

В чем же состоит преимущество подобной самопрезентации перед традиционным резюме? Во-первых, видеорезюме позволяет потенциальному работодателю составить впечатление о кандидате по тому, как он выглядит, преподносит себя. Во-вторых, видеорезюме в большинстве случаев позволяет соискателю миновать предварительные встречи с представителями отдела персонала и быть приглашенным сразу на интервью к будущему руководителю.

Кому рекомендуется иметь видеорезюме?

В первую очередь, тем сотрудникам, которым по роду службы предстоит общаться с людьми. А именно:

сотрудники офиса (администратор, секретарь, офис-менеджер);

работники кадровых служб (менеджер по персоналу, рекрутер);

управленцы (руководитель, директор, начальник отдела/ подразделения/филиала);

специалисты в сфере PR, маркетинга, рекламы;

специалисты в области продаж (менеджер по продажам, коммерческий директор, торговый представитель, супервайзер, менеджер/администратор торгового зала);

специалисты по страхованию и операциям с недвижимостью.

Как грамотно составить видеорезюме?

Для начала необходимо понять, что вы хотите донести до работодателя посредством видеорезюме. Как правило, видеопрезентация представляет собой устный вариант резюме + ответы на традиционные вопросы работодателя.

Таким образом, видеорезюме проходит по следующему плану:

Фамилия, имя (отчество). Цель видеорезюме (вакансия, на которую вы претендуете). Образование (среднее специальное и/или высшее) + дополнительное образование (курсы, семинары, тренинги), соответствующее должности, на которую вы претендуете. Профессиональный опыт (название компании, профиль деятельности организации, должность, функциональные обязанности). Профессиональные умения и навыки. Почему вас заинтересовала данная вакансия и почему вы хотите работать в этой компании.

Данные пункты могут меняться местами: например, для того чтобы привлечь внимание работодателя, можно сначала рассказать о своих профессиональных умениях и навыках (это особенно актуально для кандидатов без опыта работы).

Советы

Ролик не должен занимать более 5 минут (некоторые специалисты считают, что оптимальная продолжительность – 1 минута): в ином случае он просто утомит работодателя и так и не донесет до него всей заложенной вами информации (или, как принято говорить, message). Старайтесь не читать с листа, т.к. это производит неблагоприятное впечатление. Говорить лучше, глядя в объектив камеры, или, как в телевизионном интервью, обращаясь к собеседнику (в качестве которого может выступить один из ваших знакомых). Отрицательно скажется и монотонное чтение заученного текста. Внесите элемент импровизации в ваше видеорезюме! Как правило, записанная видеопрезентация требует тщательной доработки: в данном случае лучше не экономить на услугах профессионалов, т.к. от этого может зависеть ваша дальнейшая карьера. Продумайте свой внешний вид: представьте, что находитесь на личной встрече с работодателем и подбирайте одежду в соответствии с требованиями делового этикета. Лучше всего подойдет костюм синего, бежевого, черного или серого цветов. Женщинам стоит помнить о том, что макияж должен быть нейтральных тонов, а украшения не должны бросаться в глаза. Не забывайте про интерьер, в котором производится съемка: вряд ли работодатель оценит домашнюю обстановку с разбросанными по комнате вещами. Съемку лучше организовать в офисном помещении, настраивающем на деловой лад.

Из личного опыта: будучи преподавателем программы для студентов и выпускников «Школа профессионального успеха», совместно со слушателями попыталась записать вариант видеорезюме. Легкое на первый взгляд, видеорезюме потребовало как минимум 20 дублей, а также тщательной предварительной подготовки. Студент, который выступил в качестве соискателя, никак не мог запомнить текст резюме и с большим трудом мог импровизировать. Поэтому, принимаясь за съемки своего видеопослания, настройтесь на долгую, кропотливую работу.

Образец видеорезюме на русском языке (для тех, у кого нет опыта работы или он незначителен), а также образец видеопрезентации на английском языке.

Еще один образец.

Портфолио

Портфолио (от англ. portfolio – портфель/папка для документов) – собрание образцов работ соискателя, дающих представление о профессиональных знаниях, умениях и навыках. Целью портфолио является убедить потенциального работодателя в своем профессионализме. В портфолио могут быть размещены файлы и ссылки на проекты, разработки, документы, демонстрирующие сильные стороны кандидата и его достижения. В качестве работ могут выступать фотоальбомы, статьи, отзывы и рекомендации коллег, отрывки из мастер-классов и т.д.

Традиционно выделяют 2 вида портфолио – хронологическое и тематическое. Первый вид предполагает сортировку работ по хронологическому принципу: соответственно, от самых ранних до созданных в недавнем прошлом. Второй вид может включать различные разделы ваших работ: например, иллюстрации, реклама, текстуры, шрифты и т.д.

Кому целесообразно создавать собственное портфолио?

Дизайнер . Портфолио специалиста в области дизайна должно содержать работы по направлению, в котором он работает: фотографии, эскизы, чертежи, иллюстрации, ссылки на созданные сайты и т.д.

Портфолио специалиста в области дизайна должно содержать работы по направлению, в котором он работает: фотографии, эскизы, чертежи, иллюстрации, ссылки на созданные сайты и т.д. Преподаватель, тренер, репетитор. Портфолио данных специалистов может включать отрывки из мастер-классов и тренингов, сведения о профессиональных наградах и достижениях, отзывы и рекомендации экспертов и учеников, ссылки на научные публикации и т.д.

Портфолио данных специалистов может включать отрывки из мастер-классов и тренингов, сведения о профессиональных наградах и достижениях, отзывы и рекомендации экспертов и учеников, ссылки на научные публикации и т.д. Фотограф . Для представителя этой творческой профессии важно включить в портфолио фотографии, выполненные в разных жанрах и для различных изданий. Дополнительным преимуществом будет информация о призах на специализированных конкурсах.

Для представителя этой творческой профессии важно включить в портфолио фотографии, выполненные в разных жанрах и для различных изданий. Дополнительным преимуществом будет информация о призах на специализированных конкурсах. Модель . Портфолио модели состоит из фотографий различной тематики, т.к. для представителя данной профессии важно показать свое умение работать в разных жанрах. Если у модели есть опыт съемок в рекламе и теле- и кинофильмах, то можно разместить ссылки на свои работы.

Портфолио модели состоит из фотографий различной тематики, т.к. для представителя данной профессии важно показать свое умение работать в разных жанрах. Если у модели есть опыт съемок в рекламе и теле- и кинофильмах, то можно разместить ссылки на свои работы. Копирайтер . Данный специалист может дать ссылки на созданные им материалы: рекламные тексты и слоганы, сценарии роликов на радио и телевидении.

Советы

Некоторые специалисты рекомендуют включать в портфолио наряду с лучшими работами образцы среднего уровня: иначе у работодателя могут возникнуть завышенные требования к качеству ваших услуг. Учитывая то обстоятельство, что среди описанных выше специалистов много фрилансеров, стоит помнить, что каждый труд должен адекватно оплачиваться. Именно поэтому, создавая потрфолио, следует ориентироваться на определенный ценовой диапазон и не идти на поводу у работодателя, пытающегося занизить стоимость вашей работы.

Из личного опыта: моя подруга – дизайнер по текстилю - решила сменить профессиональную область и попросила помочь ей в составлении резюме и портфолио. Т.к. опыта работы дизайнером интерьера у неё не было, а именно в этой сфере ей хотелось бы работать, мы решили сделать ставку на её профессиональные навыки и личные качества. Портфолио состояло из эскизов и чертежей. Результат: большой отклик от потенциальных работодателей.

Образец портфолио (копирайтер).

Образец портфолио (дизайнер, фотограф).