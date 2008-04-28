Регистрация ИП: пошаговая инструкция для самостоятельного решения задачи

В наше время многие люди решают заняться частным бизнесом. Будь то услуги косметолога, или даже мини-садик, а то и программирование, веб-дизайн, дизайн интерьеров или нечто иное. В общем, у многих появляется необходимость зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. На первый взгляд далеким от юридических вопросов людям, эта задача кажется совершенно непосильной. Кажется, что никогда не разобраться в бумагах, что беготня по инстанциям и стояние в очередях займет все свободное время. В принципе небольшая доля реализма в этих опасениях конечно есть, и можно просто доверить это дело юридическим фирмам за определенную плату. Но, вообще говоря, даже для тех, кто совершенно не разбирается в юридической волоките, и ни разу не был в районной налоговой инспекции, регистрация в качестве индивидуального предпринимателя не составит никакого труда! Две-три тысячи рублей на услугах юридической фирмы можно запросто сэкономить.

Итак, с чего начать?

Начать, как и в любом деле, нужно с самоопределения. То есть, прежде всего, Вы должны определиться с тем, какую систему налогообложения Вы будете применять для своей деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. Существует упрощенная система налогообложения, которая позволяет вести деятельность, а главное бухгалтерию, даже не имея специального образования. Все настолько просто, что разобраться может практически каждый. Самое главное, что упрощенная система налогообложения дает возможность уплачивать налоги в совершенно доступном размере. Остановимся на этом подробнее.

Согласно части 2 Налогового Кодекса РФ: «Применение упрощенной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на доходы физических лиц (в отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельности), налога на имущество физических лиц (в отношении имущества, используемого для предпринимательской деятельности) и единого социального налога (в отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельности, а также выплат и иных вознаграждений, начисляемых ими в пользу физических лиц). Индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, за исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в соответствии с настоящим Кодексом при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации, а также налога на добавленную стоимость, уплачиваемого в соответствии со статьей 174.1 настоящего Кодекса.

Индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, производят уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Иные налоги уплачиваются индивидуальными предпринимателями, применяющими упрощенную систему налогообложения, в соответствии с законодательством о налогах и сборах.»

Условие применения упрощенной системы налогообложения - самое главное – это ограничение предельного размера доходов, получаемых индивидуальным предпринимателем в год (налоговый период). В 2007 году эта величина составила 24 820 000 рублей. Так что, если Вы не владелец нефтяной скважины, сети автозаправочных станций или небольшой транснациональной сети супермаркетов, имеет большой смысл сразу же установить для себя упрощенную систему налогообложения. Если даже Ваши годовые доходы от деятельности в качестве индивидуального предпринимателя превысят установленный лимит, со следующего налогового периода Вы будете применять основную систему налогообложения, с уплатой всех полагающихся налогов и сборов. Кроме этого, существует еще ограничение по средней численности наемных работников. Запрещается применять УСНО индивидуальным предпринимателям, средняя численность работников которых за налоговый (отчетный) период, превышает 100 человек.

Если Вы решили для себя, что упрощенная система налогообложения – это то, что Вам нужно, следующим этапом необходимо определиться с объектом налогообложения. Скорей всего, нужно будет произвести несложные приблизительные подсчеты, чтобы прикинуть, что из двух вариантов выгоднее и экономичнее именно для Вашей деятельности.

А варианты следующие. Объектом налогообложения признаются:

- доходы;

- доходы, уменьшенные на величину расходов.

Выбор объекта налогообложения осуществляется самим налогоплательщиком.

В случае, если объектом налогообложения являются доходы, налоговая ставка устанавливается в размере 6 процентов.

В случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов.

Налоговым периодом признается календарный год. Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.

В общем-то, у Вас есть время определиться с объектом налогообложения, ведь заявления о переходе на упрощенную систему необходимо подать в течение 5 дней с даты государственной регистрации Вас в качестве индивидуального предпринимателя. А пока вернемся к процессу подготовки.

Первым делом Вам нужно заполнить заявление о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. К статье прилагается бланк заявления и образец его заполнения. Все, что впечатано синим шрифтом должно содержать сведения о Вас лично. Код районной налоговой инспекции обычно представляет собой первые четыре цифры Вашего ИНН (если Вы регистрируетесь в том же районе, где получали ИНН).

Наибольшую сложность обычно представляет заполнение самого последнего листа, где необходимо самостоятельно определить виды экономической деятельности и найти в общероссийском классификаторе соответствующие им коды. Но, нет ничего невозможного, если у Вас под рукой доступ во всемирную паутину. http://info.tradedir.ru/ - вот например на этом сайте совершенно несложно найти нужные Вам виды деятельности и коды, им соответствующие.

Итак, Вы утвердились в своем решении о регистрации себя в качестве ИП, заполнили заявление и определились с видами деятельности. Переходим непосредственно к процессу регистрации.

ШАГ 1

Берем паспорт, заполненное и прошитое заявление о регистрации (расписку не пришивать!) и отправляемся к любому нотариусу. Если что-то не так сшили – это не страшно, секретарь нотариуса поможет Вам навести порядок и все правильно сделать. Нотариус удостоверяет Вашу личность и заверяет Вашу подпись на заявлении. Можно так же сделать нотариально заверенную копию паспорта. Но если Вы придете в налоговую инспекцию с самим паспортом, нотариально заверенная копия не понадобится. Достаточно будет простой копии. Стоимость услуг нотариуса 350-400 рублей.

ШАГ 2

Необходимо заплатить государственную пошлину. Это можно сделать в любом отделении Сбербанка по Вашему району. Проще всего купить готовый бланк платежа прямо в кассе, вписать туда только свои ФИО и адрес. Размер пошлины за регистрацию физического лица в качестве ИП составляет 400 рублей.

ШАГ 3

Собираем пакет документов (заверенное нотариусом заявление, квитанция об уплате государственной пошлины, копия паспорта) и отправляемся в районную налоговую инспекцию по месту прописки. Вот перечень и адреса районных налоговых инспекций г. Екатеринбурга:

- Инспекция ФНС РФ по Верх-Исетскому району: 620014 г. Екатеринбург, ул. Хомякова, 4. Тел. (343) 3798001, (343) 3798009, (343) 3798025;

- Инспекция ФНС РФ ПО Кировскому району: 620062 г. Екатеринбург, ул. Тимирязева, 11; Тел: (343) 3658944, (343) 3742415, (343) 3655710;

- Инспекция ФНС РФ по Ленинскому району: 620014 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 42. Тел. (343) 3764917;

- Инспекция ФНС РФ по Железнодорожному району: 620107 г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, 41;

- Инспекция ФНС РФ по Октябрьскому району: 620100 г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 239. Тел. (343) 2613117, (343) 2548409, (343) 2548476;

- Инспекция ФНС РФ по Орджоникидзевскому району: 620017, г.Екатеринбург, ул. Стачек, 17б. Тел. (343) 3259000.

Если сходу не получается найти кабинет, в который нужно сдать документы, можно заглянуть в любой кабинет и Вас всенепременно отправят в верном направлении. Или же позвоните заранее по телефону, заодно можно будет уточнить приемные часы. Даже если очередь выглядит большой, обычно она двигается довольно быстро, так как собственно процесс подачи документов занимает одну-две минуты, если все правильно оформлено. Инспектор принимает у Вас документы, отдает расписку, которая прилагается к заявлению, и назначает дату выдачи Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Согласно НК РФ, государственная регистрация занимает 5 рабочих дней, то есть ориентировочно через неделю, Вам снова нужно будет наведаться в налоговую инспекцию, дабы получить заветное Свидетельство.

Очень важно! Не забудьте в день получения документов, подать заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения! Далее Ваше заявление рассматривается в ИФНС в течение 5 рабочих дней, ответ посылают Вам по почте по адресу регистрации. Если это не совсем удобно, можно заранее попросить инспектора не отправлять, предупредите, что Вы сами заберете.

С одной стороны это все, регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя завершена. Но на самом деле осталось еще несколько формальностей, без которых не обойтись. После получения Свидетельства о государственной регистрации, Вы должны получить информационное письмо из Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области (раньше по-просту Госкомстат), который в Екатеринбурге находится по адресу ул. Толмачева, 23. Лучше заранее снять копии со всех своих документов (Свидетельство о регистрации, о постановке на налоговый учет, паспорт). Но в принципе, там есть платный копировальный аппарат, можно все это сделать на месте. Кроме этого, нужно заплатить взнос за информационное письмо 240 рублей. Это можно сделать заранее на Главпочтамте в любом окне. В любом случае, без оплаты письмо Вам не выдадут. Сдадите документы, и тогда Вас попросят оплатить до получения письма.

Из обязательных процедур регистрации, это все!

Пенсионный фонд и Фонд социального страхования регистрируют Вас без Вашего участия, письма об этом приходят на Ваш адрес регистрации.

Сразу хотелось бы остановиться на взносах в Пенсионный фонд. Согласно Федерального закона №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» от 15.12.2001 г. индивидуальные предприниматели уплачивают страховые взносы в пенсионный фонд в виде фиксированного платежа. Выражаясь обычным языком, для ИП установлена фиксированная сумма взносов, которые они должны уплатить в течение календарного года, не зависимо от того осуществляют они предпринимательскую деятельность или нет. Каждый год величина фиксированных платежей может меняться, лучше уточнять ее в Пенсионном фонде по телефону. На 2008 год установлены следующие размеры фиксированных платежей:

Страховая часть (платят все ИП) 322,00 руб. в месяц, 3864 р. в год. Из них 2576 р - страховая часть, 1288 - накопительная.

Накопительную часть не платят ИП 1966 г. рождения и старше. За 2008 год сумма составляет 107,33 руб. в месяц, 1288 руб. в год.

Если Вы применяете упрощенную систему налогообложения, налогооблагаемая база уменьшается на величину взносов в ПФР, независимо от объекта налогообложения (будь то доходы или доходы, уменьшенные на величину расходов).

Уплату взносов необходимо произвести не позднее 31 декабря текущего года! Можно это делать ежемесячно, можно ежеквартально, а можно вообще заплатить один раз и забыть до следующего года. Главное не забыть один раз в год, не позднее 31 марта года, следующего за отчетным, предоставить в районное отделение Пенсионного фонда сведения и страховом номере и уплаченных страховых взносов, вместе с копиями платежных документов. Если у Вас нет действующего расчетного счета, уплату взносов в Пенсионный фонд можно производить в любом отделении Сбербанка по квитанциям ПД-4 (налог).

Самое сложное позади!

Теперь, если Вам необходимы печать и расчетный счет, самое время этим заняться. Печать можно заказать в любой фирме, занимающейся изготовлением печатей и штампов. Только захватите с собой весь пакет документов (свидетельства о регистрации и о постановке на налоговый учет). В зависимости от выбранной Вами оснастки и сроков изготовления, печать обойдется в сумму от 300 до 550 руб.

На открытие расчетного счета Вам понадобятся нотариальные копии Ваших Свидетельств и паспорта. Можно все заверить и непосредственно в Банке, в котором решите открыть расчетный счет, но это будет несколько дороже. Остальные документы (заявление на открытие счета, договор и т.д.) заполняются непосредственно в Банке. Вся процедура открытия счета занимает минут 30. Заранее поинтересуйтесь тарифами Банка на открытие и ведение расчетных счетов, а так же на комиссии за снятие наличных денежных средств. Можно просмотреть сайты нескольких банков, провести сравнительный анализ и выбрать для себя, исходя из величины тарифов, местоположения Банка и других, важных для Вас, факторов. Для индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, сохраняется действующий порядок ведения кассовых операций. Так что если Ваш вид деятельности не предусматривает замены кассового аппарата бланками строгой отчетности, если Вы планируете принимать от физических и юридических лиц наличные денежные средства, то вперед в фирму по продаже и обслуживанию кассовой техники. Кассовый аппарат необходимо будет поставить на учет в налоговой инспекции.

Вот совершенно несложный алгоритм действий, который подробно описывает процедуру регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. На самом деле все доступно и несложно и вполне реально справится с этой задачей самостоятельно.

А дальше - хочется только пожелать большому кораблю большого плавания, успехов, реализации самых оптимистичных планов. И самое главное – движения вперед к далеко идущим целям!



Скачать Заявление о регистрации в качестве ИП в формате doc (в zip-архиве)

Скачать Заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения в формате doc (в zip-архиве)

