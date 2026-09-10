Работа, которая подстраивается под жизнь: вакансии в гипермаркете Сима-ленд

Найти хорошую работу сегодня — это не только про зарплату. Особенно когда есть семья, дети и привычный ритм жизни, в котором хочется успевать всё: и работать, и проводить время с близкими, и заниматься своими делами. Поэтому при выборе работодателя важно учитывать не только размер зарплаты, но и условия, которые делают каждый рабочий день комфортнее:

насколько удобно добираться до работы;

какой график можно выбрать;

есть ли оборудованное место, где можно спокойно пообедать и отдохнуть;

есть ли возможность профессионально развиваться и строить карьеру.

В гипермаркете Сима-ленд сейчас активно набирают сотрудников на производство. Особенно нужны пекари, повара и бригадиры, а для тех, у кого пока нет большого опыта, есть вакансия фасовщика.

Производство расширяется — сотрудников становится больше

Сейчас в гипермаркете Сима-ленд активно развивается собственное производство. Компания расширяет ассортимент продукции, поэтому на производстве открываются новые рабочие места и нужны сотрудники.



Для тех, кто любит работать руками и видеть конкретный результат своего труда, это может быть интересным вариантом. Свежая выпечка проходит весь путь на глазах у команды — от подготовки продуктов до готовых изделий, которые отправляются на полки гипермаркета.

Пекарю предлагают зарплату от 62 000 рублей, повару — от 60 000 рублей, бригадиру — от 65 000 рублей. А для начинающих специалистов есть вакансия фасовщика с зарплатой от 48 000 рублей.



Если большого опыта пока нет, это не повод отказываться от работы. Можно начать с позиции фасовщика, освоиться в производственном процессе и постепенно развиваться дальше.

График можно подобрать под себя

Ещё один важный момент — разные варианты графика. На производстве готовы предложить 2/2, 5/2 и 6/1, а также дневные и ночные смены.

Это особенно удобно, когда у человека есть семья, дети или другие дела. Кому-то подходит классическая пятидневка, кому-то удобнее работать два дня через два, а для кого-то оптимальны ночные смены.

Не только работа, но и комфорт

В гипермаркете Сима-ленд предусмотрели немало вещей, которые помогают сделать рабочие будни удобнее.

Сотрудников бесплатно доставляют корпоративным транспортом из разных районов Екатеринбурга и других городов Свердловской области. Для тех, кто ездит на автомобиле, есть бесплатная охраняемая парковка.

На территории оборудованы комнаты приёма пищи и комнаты отдыха. Горячие обеды и ужины сотрудники могут приобретать по льготным ценам.

Есть и собственный тренажёрный зал — удобно для тех, кто хочет совмещать работу и спорт, не тратя дополнительное время на дорогу в фитнес-клуб.

Ещё один приятный бонус — скидки на товары гипермаркета.

Можно не останавливаться на первой должности

Работа может стать не просто способом получать зарплату, но и началом профессионального роста. В гипермаркете Сима-ленд есть возможности для карьерного развития.

Сегодня человек может прийти на одну должность, освоиться, получить опыт и со временем двигаться дальше. Особенно это актуально для тех, кто только начинает профессиональный путь или решил попробовать себя в новой сфере.

А ещё здесь есть яркая корпоративная жизнь и корпоративные мероприятия — возможность познакомиться с коллегами и стать частью большой команды.

Может быть, это ваш вариант?

Если вы сейчас ищете работу в Екатеринбурге, хотите сменить профессию или просто рассматриваете новые возможности, стоит узнать подробнее об актуальных вакансиях.

Пекарь — от 62 000 ₽

Повар — от 60 000 ₽

Бригадир — от 65 000 ₽

Фасовщик — от 48 000 ₽



Разные графики, бесплатный корпоративный транспорт, льготное питание, парковка, тренажёрный зал, скидки и возможности карьерного роста — всё это делает работу в гипермаркете Сима-ленд вариантом, который стоит рассмотреть.

Где работают сотрудники производства:

ул. Черняховского, 86/12;

просп. Космонавтов, 108Д, ТРЦ «Веер Молл».

Узнать подробности о вакансиях и условиях трудоустройства можно по телефонам:

+7 919 380 04 82

+7 343 273 63 62

Возможно, новая работа окажется не просто способом зарабатывать, а местом, где действительно удобно работать, развиваться и совмещать карьеру с обычной жизнью.

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