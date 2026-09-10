Работа, которая подстраивается под жизнь: вакансии в гипермаркете Сима-ленд
Найти хорошую работу сегодня — это не только про зарплату. Особенно когда есть семья, дети и привычный ритм жизни, в котором хочется успевать всё: и работать, и проводить время с близкими, и заниматься своими делами. Поэтому при выборе работодателя важно учитывать не только размер зарплаты, но и условия, которые делают каждый рабочий день комфортнее:
- насколько удобно добираться до работы;
- какой график можно выбрать;
- есть ли оборудованное место, где можно спокойно пообедать и отдохнуть;
- есть ли возможность профессионально развиваться и строить карьеру.
В гипермаркете Сима-ленд сейчас активно набирают сотрудников на производство. Особенно нужны пекари, повара и бригадиры, а для тех, у кого пока нет большого опыта, есть вакансия фасовщика.
Производство расширяется — сотрудников становится больше
Сейчас в гипермаркете Сима-ленд активно развивается собственное производство. Компания расширяет ассортимент продукции, поэтому на производстве открываются новые рабочие места и нужны сотрудники.
Для тех, кто любит работать руками и видеть конкретный результат своего труда, это может быть интересным вариантом. Свежая выпечка проходит весь путь на глазах у команды — от подготовки продуктов до готовых изделий, которые отправляются на полки гипермаркета.
Пекарю предлагают зарплату от 62 000 рублей, повару — от 60 000 рублей, бригадиру — от 65 000 рублей. А для начинающих специалистов есть вакансия фасовщика с зарплатой от 48 000 рублей.
Если большого опыта пока нет, это не повод отказываться от работы. Можно начать с позиции фасовщика, освоиться в производственном процессе и постепенно развиваться дальше.
График можно подобрать под себя
Ещё один важный момент — разные варианты графика. На производстве готовы предложить 2/2, 5/2 и 6/1, а также дневные и ночные смены.
Это особенно удобно, когда у человека есть семья, дети или другие дела. Кому-то подходит классическая пятидневка, кому-то удобнее работать два дня через два, а для кого-то оптимальны ночные смены.
Не только работа, но и комфорт
В гипермаркете Сима-ленд предусмотрели немало вещей, которые помогают сделать рабочие будни удобнее.
Сотрудников бесплатно доставляют корпоративным транспортом из разных районов Екатеринбурга и других городов Свердловской области. Для тех, кто ездит на автомобиле, есть бесплатная охраняемая парковка.
На территории оборудованы комнаты приёма пищи и комнаты отдыха. Горячие обеды и ужины сотрудники могут приобретать по льготным ценам.
Есть и собственный тренажёрный зал — удобно для тех, кто хочет совмещать работу и спорт, не тратя дополнительное время на дорогу в фитнес-клуб.
Ещё один приятный бонус — скидки на товары гипермаркета.
Можно не останавливаться на первой должности
Работа может стать не просто способом получать зарплату, но и началом профессионального роста. В гипермаркете Сима-ленд есть возможности для карьерного развития.
Сегодня человек может прийти на одну должность, освоиться, получить опыт и со временем двигаться дальше. Особенно это актуально для тех, кто только начинает профессиональный путь или решил попробовать себя в новой сфере.
А ещё здесь есть яркая корпоративная жизнь и корпоративные мероприятия — возможность познакомиться с коллегами и стать частью большой команды.
Может быть, это ваш вариант?
Если вы сейчас ищете работу в Екатеринбурге, хотите сменить профессию или просто рассматриваете новые возможности, стоит узнать подробнее об актуальных вакансиях.
Пекарь — от 62 000 ₽
Повар — от 60 000 ₽
Бригадир — от 65 000 ₽
Фасовщик — от 48 000 ₽
Разные графики, бесплатный корпоративный транспорт, льготное питание, парковка, тренажёрный зал, скидки и возможности карьерного роста — всё это делает работу в гипермаркете Сима-ленд вариантом, который стоит рассмотреть.
Где работают сотрудники производства:
- ул. Черняховского, 86/12;
- просп. Космонавтов, 108Д, ТРЦ «Веер Молл».
Узнать подробности о вакансиях и условиях трудоустройства можно по телефонам:
Возможно, новая работа окажется не просто способом зарабатывать, а местом, где действительно удобно работать, развиваться и совмещать карьеру с обычной жизнью.
erid: 2VtzquZzPwi
Реклама. Рекламодатель ООО «Опт и Розница», ОГРН 1126679002119.
Читая мильон отзывов о работе в Симе, заголовок темы кажется излевательством.
Да-да, наслышаны
Ну, если цель - семью никогда не видеть, то да.
Работа мечты.