Как заработать в Интернете

Для многих Интернет является способом отдыха, общения, развлечения и поиска информации. Но есть люди, для кого это - место работы, где он может пообщаться со своими друзьями-коллегами из различных частей света. Без преувеличения, они могут жить в любой точке мира и выполнять одно дело. Возможно, это звучит немного пафосно, но для таких людей – это не просто работа, а философия жизни.

Но перейдем от размышлений о сущности бытия к самому вопросу заработка в Интернете. Здесь может найти работу любой человек, желающий это сделать. Практически все знают такое понятие, как фриланс, когда человек является внештатным сотрудником предприятия или выполняет частные заказы, осуществляя поиски работодателя через Интернет на специальных сайтах.

Я же напишу о не совсем стандартных способах заработка, которые были выбраны для данной статьи по критериям доступности для начинающих и не требующих особых специальных навыков, как, к примеру, программирование или дизайн.

Большие прибыли не обещаю, но для человека, оказавшегося в статусе "временно неработающий" вполне приемлемый вариант, тем более, что можно сочетать с воспитанием малыша и занятиями с ним.

Вот несколько способов, одни очень простые, другие требуют много работы и творческого мышления.

1. Копирайтинг и рерайтинг

В первом случае автор пишет статьи сам, основываясь на собственных умозаключениях и знаниях. Такой текст считается уникальным, а значит, оплачивается дороже. Во втором случае автор перепечатывает своими словами другие тексты (новости, статьи), таким образом, перерабатывая информацию.

Для чего это нужно?

Все это размещается на сайте заказчика и называется контентом.

Технология заработка

Для более удобного взаимовыгодного сотрудничества веб-мастеров и авторов существуют биржи контента.

Самые известные из них: TextSale.ru (http://www.textsale.ru/team113873.html), Advego.ru (http://advego.ru/10bn8CvaDc), Texchange.ru (http://www.texchange.ru/?ref=6724).

Помимо написания статей, можно выполнять переводы текстов, данное направление наиболее развито на Advego.

Любой человек может стать автором, если конечно у него есть склонность к написанию текстов. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, почитать правила и можно начинать работать. Как и в любой деятельности, здесь есть свои особенности, в том числе и различия в работе каждой подобной биржи. Это, в основном, связано со временем вывода денег на ваш электронный кошелек, самой системой продажи статей и работы администраторов. Кроме того, практически всегда существуют системы поощрения и увеличения ставки оплаты уже зарекомендовавшего себя автора.

Для расчета собственных возможностей приведу пример:

Если вы новичок, то цена за 1000 знаков текста 0,5 – 1 $

Допустим, вы в день будете писать по 2 статьи по 2500 знаков.

Итого: около 3000 - 4000 руб. в месяц.

Доходы опытного автора во многом превышают доходы новичка, так как у него уже существуют наработанные клиенты, от которых он получает большие заказы.

2. Контент-менеджер или администратор

Еще одна возможность совместить работу и уход за малышом – это стать контент-менеджером интернет-магазина. Работодатели для этого часто не требуют постоянного нахождения в офисе. При таких условиях часто выполняется работа без трудового договора, и оплата производится «по факту». Варианты оплаты труда: ежедневно, по объему, еженедельно, в общем, вариантов масса (по договоренности).

Какую работу выполняет контент-менеджер интернет-магазина?

Ничего сложного, добавляет описания товаров, которые представлены в ассортименте. Вам обязательно дадут источники, это могут быть PDF файлы, каталоги, сайты производителей и многое другое, из которых нужно будет составлять характеристики товаров и далее добавлять на сайт работодателя.

Какие знания, умения требуются?

Возможно, умение работать с текстовыми или графическими редакторами. В некоторых случаях берут и без особых знаний этих программ, так как работа является не сложной и всему при желании можно научиться.

Как найти работу контент-менеджером?

На сайтах о поиске работы. Существует еще вариант лично обратится к интернет-магазинам с помощью почты или ICQ, но это уже зависит от желания и упорства.

Сколько можно заработать?

В месяц можно получать до 10 000 руб. Если оплата зависит от выполненного объема, то считается за одно добавленное описание. Сумма оплаты полностью зависит от вашего умения договариваться, работоспособности и желания владельцев интернет-магазина.

3. Ввод капчи

Капча – это защита от автоматических действий на сервисах сайтов, таких как регистрация, отправка личных сообщений и т.д. Представляет собой, в основном, картинку с буквами и цифрами.

Работа заключается в перепечатке текстов с картинок на английском языке.

Заработок ограничен временем вашей работы и скоростью ввода текста с клавиатуры. Оплата одного текста до 0,5 цента. Текст состоит обычно не более чем из 6 знаков. Такой труд является очень монотонным, но не требует никаких знаний и умений.

4. Создание своего блога

Блогерство все больше и больше набирает обороты популярности в России. Многие авторы задумываются о монетизации своих сайтов. Это стало благодатной почвой для различных платных семинаров, курсов, хотя всю информацию можно найти бесплотно в Интернете, но для этого нужна заинтересованность и большое желание.

Немного расскажу о том, с чего начать

Придумайте тему своему блогу и то, о чем хотите писать. Лучше выбирать популярные темы, такие как юмор, дизайн, политика, кулинария, похудение, воспитание детей и все, что связано с этим.

Не занимайтесь копированием с других сайтов, стремитесь к уникальности и информативности текста.

Как создать свой блог?

Самый простой вариант - воспользоваться системами бесплатного создания блогов: Blogger.com (http://www.blogger.com/) либо WordPress.com (http://www.wordpress.com/). Вам не придется регистрировать домен, оплачивать хостинг, все бесплатно и материальных вложений не требуется.

Ваша цель – добиться большего количество подписчиков и посетителей блога.

Как раскрутить свой блог?

Познакомьтесь с другими блоггерами и обменяйтесь с ними ссылками. Оставляйте комментарии на других блогах, не забывая указать ссылку на свой – это привлечет новых посетителей.

Также можно зарегистрироваться во всех каталогах блогов/сайтов и RSS-лент. В общем, когда начнете этим заниматься, сами все поймете и разберетесь, найдете себе единомышленников и профильные форумы.

Как заработать на блоге, несколько способов?

1. Контекстная реклама Яндекс.Директ (http://partner.yandex.ru/) или Google AdSense (http://www.google.ru/ads) – это система размещения рекламных объявлений на своем сайте, с оплатой за клики. Цена кликов разная в зависимости от темы, конкуренции среди рекламодателей и т.д.

2. Блогун (http://blogun.ru/acidificationjcfbjf.html) – это система, позволяющая искать рекламодателей, писать обзоры на их товары и получать за это деньги.

Если блог очень популярный, то можно размещать баннеры и писать статьи рекламного характера на заказ. Популярным считается блог более чем с 1000 подписчиками, в зависимости от темы.

В статье перечислены далеко не все способы заработка в Интернете, но возможно, начав с этого, вы сможете найти свою нишу, и Интернет станет вашей профессией.

P.S.: Хочу напомнить, что в Интернете можно встретить не меньше, а возможно даже больше, мошенников. Часто оплата производится после выполнения работы – и это нормально, перед тем, как платить какие-либо деньги, поищите информацию об этом сервисе и отзывы. И чаще общайтесь на профильных форумах.