Муки работающих родителей. Выход на работу из декрета и его последствия

Становясь родителями, женщины и мужчины часто и не подозревают, что это событие здорово изменит их жизнь. Женщина часто с головой погружается в мир материнства. Мужчина примеряет на себя роль отца и недоумевает: как этот хрупкий малыш так ловко окрутил его жену?! И почти каждый раз происходит это чудо — возвращение «прекрасной Елены», нашей самозабвенной мамочки, своему избраннику. Часто этому «чуду» способствуют внешние обстоятельства. Например, получена путевка в детский сад. Или женщине упорно предлагают скорей выйти на работу, есть необходимость внести вклад в семейный бюджет, подходит к концу декретный отпуск либо мамочка «вдруг» сама понимает — «пора!»

И как же быть? Скажется ли это на ребенке? Пришло ли время? Вопросов и тревог множество, и со временем их количество растет. Опыт многих поколений родителей и специалистов в этом вопросе поможет вам найти ответы и выйти из трудной ситуации с гордостью и радостью за себя и своего ребенка. Если останутся некоторые вопросы, обращайтесь за помощью к профессионалам. Цените собственное счастье!

Сверстники или взрослые?

Несомненно, для ребенка важно, чтобы рядом всегда находился взрослый, который опекал бы его, кормил и направлял. Но, кроме того, необходимо общение и со сверстниками. Важно создать для сына или дочери условия, при которых он сможет учиться общению с новыми людьми.

Известно, что ребенок от рождения эгоцентричен. Он ощущает себя центром вселенной и ждет от других заботы о себе, потому что сам о себе позаботиться пока еще не может. Поэтому он не умеет учитывать интересы и потребности других людей. Когда же малыш попадает в среду сверстников, неизбежно возникает столкновение его собственных интересов с потребностями других. И, что особенно важно, не взрослых людей, а детей, таких же, как он. Общаясь со сверстниками, ребенок знакомится с принципом рационального эгоизма: мне выгодно быть добрым, отзывчивым, веселым, то есть поступать с другими так, как я хотел бы, чтобы поступали со мной. А в общении малыша с родителями ответственность за контакт несет взрослый.

Пора или не пора?

На этот вопрос нет однозначного ответа. Чтобы определить, не будет ли выход мамы на работу травматичен для ребенка, стоит обратить внимание на следующее:

* Готовность мамы отпустить ребенка. Это самое важное, потому как тревога и недоверие к няне, педагогу транслируются ребенку. Попытки «оторваться» друг от друга принесут маме и малышу дополнительную боль. Помогает решимость, некое усилие над собой, уверенность в людях и месте, необходимость приступить к работе. И, естественно, поддержка близких.

* Вид вскармливания. Если малыш на грудном вскармливании и не признает сосок и бутылочек, ваш 9 часовой выход из дома преждевременен. Сначала предстоит пережить отлучение от груди. И в этом случае бегство на работу вряд ли поможет.

* Отсутствие у ребенка страха потерять маму. Если мир малыша надежен и безопасен, проблем обычно не возникает.

* Говорит ли ребенок. Мамы и папы часто спешат «помочь» малышу объясниться, называя за него его желания, коверкая и упрощая до звуков названия предметов. В итоге потребность самому что-либо внятно сказать становится неактуальной. Для чего? И так все понимают.

* Навыки туалета и самообслуживания (особенно если предстоит поход в детсад). Если ребенок в этих вопросах несамостоятелен, могут быть трудности и неприятные моменты. Тут важен настрой и профессионализм педагога. Первое время может не хватать запасных штанишек и аппетит у ребенка к вечеру зверский (попробуй себя весь день кормить, если не умеешь!). Но часто процессы научения ускоряются, малыш смотрит на умелых детей и все схватывает на лету. Бывает, многомесячные попытки в домашних условиях освоить горшок ни к чему не приводят, а неделя в детском саду превращает ребенка в виртуоза этого дела.

* Благоприятный период. Стабильная внешняя ситуация, физическое здоровье, уходы мамы по делам в опыте ребенка — все это говорит о том, что вам и вашему малышу будет легче принять перемены.

Список можно было и продолжить. Но эти моменты являются основными для определения готовности мамы и малыша учиться заниматься своими делами.

Жить за ребенка или за себя?

Далеко не всегда в семьях, в которых родители посвящают всю свою жизнь воспитанию детей, вырастают благополучные дети. Скорее, наоборот. Иногда родители так и говорят: «Я живу для своего ребенка». Бывают и крайние варианты: «Я всегда жила жизнью сына, теперь буду жить жизнью внука». Но чьей жизнью жить внуку, если его жизнью уже живет кто-то другой? Такой подход нарушает законы природы, гармонию мира, а следовательно, приводит ко всяческим проблемам.

Родители могут жить лишь своей жизнью, иметь свои потребности и увлечения, уделяя при этом внимание развитию интересов и удовлетворению потребностей своих близких. Поэтому и считается, что законы природы в полной мере соблюдаются в семьях, где родители работают. Ведь если опекать ребенка слишком долго, у него будет формироваться тревожность, беспомощность.

Еще один весомый довод в пользу работающих родителей: дети всегда хотят гордиться своими папами и мамами! Как счастлив ребенок, который может сказать, что его мама — врач, а папа — летчик! Взрослея, сын или дочь хотят видеть в своих родителях профессионально состоявшихся людей.

Интересный человек — это человек, который имеет увлечения и цели в жизни. Родители, у которых этого нет, невольно паразитируют на жизни ребенка, перенося цели и интересы сына или дочери в свою жизнь. А когда их сокровище вырастает и пытается начать жить самостоятельно, нередко такие родители воспринимают это как катастрофу, а иногда и как предательство.

Дом или работа?

Уважение к женщине закладывается в семье. Что является типичным для семей, в которых отец полностью поглощен работой, а на маме все домашнее хозяйство? У домохозяек, как правило, низкая самооценка. И прежде всего потому, что не видны результаты их работы. Многие мужчины считают, что домашняя работа — это и не работа вовсе. Им кажется, что порядок в доме поддерживается сам собой, что чистые и выглаженные рубашки в шкафу — это нормально, а приготовление обеда вообще ерунда. Домохозяйки нередко слышат от мужа: «Ну с чего тебе уставать, ты же сидишь дома». Иногда совсем уж обидное: «Ты же не работаешь», что практически означает: ничего не делаешь.

Зачастую домохозяйку волнуют только бытовые проблемы. Женщина пытается поговорить об этом с супругом, а ему становится скучно, и он утрачивает к ней интерес как к собеседнице. А ребенок это чувствует. В результате у него может сформироваться мнение об отношении к женщине в обществе, как к человеку второго сорта. Мама, которая чувствует себя несчастной, одинокой, погрязшей в домашних заботах, вряд ли сможет воспитать счастливого ребенка.

Вина или ответственность?

Довольно часто родители испытывают вину из-за того, что они в силу своей занятости уделяют детям недостаточно времени. Почему это чувство появляется и как с ним справиться? Мама уходит на работу, оставляя ребенка с бабушкой, няней, или отводит его в садик. Малыш, конечно же, просит ее не уходить. Ему непонятно это загадочное слово «работа». Для него это «черная дыра», в которой мама исчезает каждое утро. И мать чувствует себя виноватой из-за того, что ей приходится «бросать» ребенка. А ведь на самом деле она делает важное и нужное для его развития дело. Для малыша это первый урок, который поможет ему осознать, что ни один человек не принадлежит другому полностью, что и у мамы, и у него, и у всех других людей есть свои дела, обязанности, интересы и круг общения. И чем скорее ваш ребенок это поймет, тем более адекватным он станет и тем легче ему будет адаптироваться в окружающем мире. Родителям нужно только постараться подобрать для него правильные слова.

Нередко работающая мама, соскучившись по ребенку и чувствуя себя несколько виноватой за то, что она проводит с ним мало времени, осыпает свое чадо подарками и прощает ему все шалости. Однако стремление «откупиться» ни к чему хорошему не приводит.

Быть отцом или бизнесменом?

Нередко от работающих родителей можно услышать жалобы на нехватку времени для общения с ребенком. Но это не более чем отговорки. У вас может недоставать времени на общение с сыном или дочерью только в том случае, когда неправильно расставлены приоритеты. Зачастую мужчина считает, что его долг — это лишь материальное обеспечение семьи и чем больше он приносит в дом денег, тем лучше выполняет свой долг. Для таких мужчин общение с «домашними» и вовсе не является чем-то значимым. Разговоры для них — пустая трата времени. А уж играть с ребенком — вообще не мужское занятие. К сожалению, немало пап считают, что воспитание детей — это сугубо женское дело.

Каждый из нас имеет право поступать так, как он считает нужным, но стоит помнить и о последствиях. Мужчины, которые не заботятся об установлении контакта с собственными детьми, отталкивают их от себя, фактически превращаются в чужих людей для своих сыновей и дочерей. Поэтому, если отец семейства хочет, чтобы у него сложились близкие, доверительные отношения с детьми, он должен понимать, что для этого необходимо приложить определенные усилия.

Фундамент полноценного общения между родителями и детьми закладывается с первых шагов ребенка. Иначе зачем вообще тогда было рожать малыша, если в вашей семье вырастет чужой вам человек? И вины ребенка в этом нет. Он был открыт для общения, но отец своим невниманием оттолкнул его, причем, скорее всего, навсегда.

Количество или качество?

Жалобы матери на нехватку времени для общения с ребенком также свидетельствуют о неправильной расстановке приоритетов. Женщины часто видят свою основную задачу в воспитании детей, в удовлетворении их физических потребностей: чтобы были сыты, одеты, обуты. К сожалению, нередко приходится наблюдать, как детям внушают, что нельзя приставать к маме, когда она занята «важнейшим» на свете делом — чисткой рыбы или овощей. А если она печет пироги, то малышу лучше вообще забыть, что он существует на свете.

Когда мать звонит с работы домой своему ребенку-школьнику, то, к сожалению, редко можно услышать вопросы, касающиеся его душевных переживаний и проблем. В основном ее интересует, поел ли он, сделал ли уроки и тому подобное. Таким образом, маленький человек с детства усваивает, что о своих переживаниях лучше не рассказывать, потому что они никого не интересуют.

Как для взрослого, так и для ребенка важны не количественные, а качественные характеристики общения. Любой человек получит удовольствие от разговора с вами, если вы будете соблюдать эти несложные правила:

* дайте вашему собеседнику почувствовать, что ваше внимание принадлежит ему безраздельно, что ваши чувства и мысли заняты только им;

* покажите, что вы питаете симпатию к этому человеку, любуетесь им, радуетесь ему;

* открыто выражайте свои чувства и эмоции;

* разговаривайте с собеседником на значимые, интересные для него темы. Это особенно важно, если вы общаетесь с ребенком;

* выслушивайте до конца, не перебивая, не оценивайте и не осуждайте своего собеседника.

Безусловно, такое общение потребует от вас определенных энергетических затрат. Но давайте не будем жалеть энергию для собственных детей. Ведь именно так закладывается основа взаимного доверия между родителями и детьми.

