С корабля на бал. Как выйти на работу после отпуска

Казалось бы, только что вышла из отпуска, полна сил, можно с головой погрузиться в работу! Но не тут-то было. Работать совсем не хочется. Трудовые будни кажутся серыми и унылыми, а от мыслей о любимой прежде работе впадаешь в тоску. Что делать в такой ситуации? Что такое «постотпускной синдром»?

Если при мысли о первых рабочих днях вас начинает мутить, а руки настойчиво тянутся к заявлению о повторном отпуске или – не дай Бог – об уходе, то у вас не что иное, как постотпускной синдром или, другими словами, послеотпускная депрессия.

Связано это с тем, что в отпуске люди живут в другом ритме. С одной стороны – мы расслабляемся, что благотворно сказывается на организме, с другой – по возвращении с отдыха приходиться перестраиваться на более быстрый темп жизни, раньше вставать и больше успевать.

Во время отпуска у человека выделяется большое число эндорфинов, гормонов «счастья», отвечающих за бодрость духа и хорошее настроение. У человека изменяется частота сердечных сокращений, дыхания, по-другому работает мозг и сердце. Чтобы организм полностью перестроился, необходимо время, в среднем – 7 дней. А отпуск часто длиться не дольше распространенных сегодня двух недель и человек не успевает подготовить свой разморенный лежанием на пляже организм к рабочему ритму.

Сколько длиться отпуску?

Правда, мнения о том, сколько длиться отпуску расходятся. Одни считают, что отдыхать не больше двух недель – хорошо. Это особенно касается людей динамичных профессий – журналистов, менеджеров, руководящих работников. Чтобы принимать решения, нужно постоянно быть в курсе ежедневных событий. Поэтому за 14 дней можно не только отдохнуть, но и не «выбиться» из деловой жизни.

Другие считают, что для того, чтобы действительно полноценно отдохнуть, нужно выйти в отпуск минимум на 3 недели, чтобы не спеша вкушать прелести отпускной жизни.

Какой отпуск предпочесть?

Чтобы отпуск не обернулся разочарованием, надо заранее подумать, что необходимо именно вам для хорошего отдыха. Одной из принципиальных ошибок становится «чужой» отдых. Это может быть выбор, навязанный семьей, друзьями, окружением, рекламой. Тщательно продумайте, где и как хотелось бы отдохнуть, чтобы не жалеть следующие полгода, а то и год о бесцельно проведенном времени. Многие пытаются вместить в одну-две недели долгожданного отпуска все накопившиеся за год, за два, а иногда и за всю жизнь дела. Общение с детьми, ремонт в квартире, строительство загородного дома, чтение каких-то книг, поездку к родственникам, медицинские обследования — список можно продолжать бесконечно. Планируя массу дел, которые нереально сделать за это время, мы обрекаем себя на чувство неудовлетворенности. Поэтому лучше выбрать что-то одно или решать проблемы последовательно.Однако и в этом случае хорошо отдохнуть получается далеко не всегда. Ведь отпуск — не менее серьезное дело, чем работа, поэтому к нему надо тщательно подготовиться.

Многие считают, что во время отпуска надо полностью отключаться, иначе хорошего отдыха не получится. И в результате испытывают чуть ли не чувство вины, когда во время отпуска думают о работе. В такой ситуации можно пойти на компромисс: выделить несколько часов каждый день исключительно на работу. Как правило, бывает достаточно 1-2 часов, чтобы оставшуюся часть дня отдыхать с чувством выполненного долга и не вспоминать о деле.

Но многим руководителям и такого планирования оказывается недостаточно. И даже организовав бизнес-процессы, они все равно не могут полностью забыть о делах и расслабиться. Именно таким людям подходят экстремальные виды спорта. Они полностью погружаются в другую деятельность, и для них такое напряжение является настоящим отдыхом.

Какие мы работники?

Психологи придерживаются мнения, что отношение к отпуску напрямую зависит от того, как вы относитесь к своей работе. Кто-то ждет законного отпуска, подсчитывая оставшиеся дни, и жаждет, чтобы он продолжался вечно. А для кого-то (бывают и такие) отпуск – это перерыв в любимой работе, от которой так не хочется отрываться!

Всех нас по отношению к работе условно можно разделить на 4 категории:

* Работа, как зло.

Таким людям, увы, трудно позавидовать. Для них каждый рабочий день – это наказание. Просыпаясь, они представляют свою работу исключительно в черном цвете. Их не устраивает ни коллектив, ни начальник. Объем работы, который они изо дня в день выполняют, кажется непомерным, а задания практически невыполнимыми. Отпуск для них – это отдушина. Но чтобы вернуться на работу, таким людям требуются просто сверхъестественные усилия. Ведь придется снова изо дня в день мучиться, дожидаясь вожделенного отпуска. В предотпускной период они уже не могут думать ни о чем кроме отдыха. Все валится из рук.

Если вам «повезло» попасть к эту категорию работников, очень рекомендуем обратиться к специалистам по подбору кадров, психологам, которые, протестировав вас и ваши профессиональные потребности, помогут найти дело по душе.

* Работа, как необходимая нагрузка.

Люди с таким отношением к работе считают, что она существует только для того, чтобы зарабатывать деньги. «Надо так надо» - вот их девиз. Они отличаются рациональным подходом к последним дням перед отпуском, стараясь переделать уйму дел. Ведь, что ни говори, а отпуск не вечен и через какие-то пару недель снова придется «впрягаться» в работу.

* Работа, как спорт.

Такие люди склонны к азарту и соревновательности. Они расценивают работу как стремительное восхождение по карьерной лестнице. А отпуск - лишь как временный перерыв в своем достижении профессиональных целей. Как и предыдущая категория, они рациональноподходят к последним предотпускным дням: все должно быть сделано, делегировано, разложено по полочкам. Как правило, им присущ структурированный подход к работе, дружба с «тайм-менеджментом» - наукой об управлении временем. В противном случае первое место достанется кому-то другому, а это не в их интересах.

* Работа, как самореализация, самовыражение.

Если вы относитесь к этой категории, то считайте, что вам крупно повезло. В ваших ежедневных походах на работу есть смысл. Каждый день вы открываете для себя что-то новое, учитесь, приобретаете навыки, строите дальнейшие планы. Даже в отпуске думаете о том, что сможете сделать, выйдя на работу. Вас вряд ли коснется своим крылом постотпускной синдром. Разве что смена климатических условий по возвращении заставит несколько дней входить в рабочий ритм.

Правда, у этой категории работников есть и свои минусы. Такие люди далеко не всегда отличаются собранностью. Уже сидя в поезде, отправляющемся на юг, они могут вспомнить о той куче невыполненных дел, которые остались дома. Часто им бывает трудно полностью отключиться, в голове постоянно возникают мысли о совершенствовании проектов. Мы бы рекомендовали им внести здоровую долю рационализма в свой подход к работе – и особенно к последним дням перед отпуском. Сосредоточиться на текущих делах и отложить то, что может подождать. А в отпуске постараться отвлечься от мыслей о работе и получать максимум удовольствия от отдыха.

Время после отпуска – поиск причин

Если до отпуска вы предпочитали смиряться с нелюбимой работой, то послеотпускные денечки явно продемонстрируют, в чем она вас не устраивает. Может быть, в ней слишком много рутины, и стоит разнообразить свои обязанности? Или планка, которую вы поставили себе в достижении очередного профессионального рубежа, слишком высока? А может в вашей работе слишком много общения, деловых встреч, тяжела ноша ответственности, и стоит сменить ее на деятельность с более спокойным ритмом?

Психологи утверждают, что ходить на нелюбимую работу также вредно для здоровья, как жить с нелюбимым человеком.

Две трети дня мы проводим на работе. Каждое утро, просыпаясь, мы думаем о том, чем будет наполнен наш день – тоскливой отработкой положенных часов или радостными достижениями? И только от нас самих зависит, какую работу мы выберем. А возвращение из отпуска, как лакмусовая бумажка, помогает увидеть то, что мы так тщательно от себя скрывали.

Так или иначе, но первые дни на рабочем месте стоит посвятить именно поиску причин того, почему работа вызывает стойкую неприязнь. Не стоит сразу бросаться на амбразуру и стараться быстро переделать все, что накопилось за ваше отсутствие. Вы же не хотите заработать себе очередную болячку или длительную депрессию? Потратьте первые рабочие дни на обозрение новых горизонтов и перспектив.

Период адаптации

Чтобы период адаптации к работе прошел безболезненно, мы рекомендуем несколько простых способов:

1. Возвращайтесь домой за несколько дней до начала работы. За два-три дня вы успеете разобрать чемоданы, адаптироваться к погоде, встретиться лицом к лицу с ритмами города и привыкнуть к мысли о том, что вам нужно выходить на работу.

2. Структурируйте свои первые рабочие дни, уделяя внимание решению главных проблем. Второстепенные дела, как пыль на подоконнике, можно будет «убрать» чуть позже. Такой подход позволит вам не утонуть при разгребании завалов и спокойно настроиться на работу.

3. Очень важно не торопиться принимать важные ответственные решения, не успев полностью войти в курс дела.

4. Не стоит забывать о волшебном действии витаминов и проверенных антидепрессантов: шоколада, зеленого лука и настойки шалфея, а также солнечных и солевых ванн, и об утренней зарядке. Женщинам лучше заменить шоколад на шопинг – прогулки по магазинам также помогут отвлечься от повседневности, зато объем талии не увеличится.

5. Не поддавайтесь послеотпускной лихорадке! Желание переделать кучу дел за последние пару дней перед выходом на работу до добра не доведет. Еще недельку подождут привезенные фотографии и подарки для друзей и родственников, невычищенная до блеска квартира, нестиранное и неглаженное белье… Все эти дела вы успеете сделать после. Не стоит отравлять себе последние дни заботами, которые все равно от вас никуда не денутся.

6. Не стоит думать о себе слишком плохо, если вам покажется, что за время отпуска вы несколько поглупели. Немецкие ученые, например, установили, что у человека, пару недель понежившегося на пляже, коэффициент интеллектуального развития падает на 20 пунктов. По возвращении ваш IQ быстро восстановится – это дело нескольких дней.

7. И не забывайте, что проведение отпуска – процесс творческий и совершенно индивидуальный. И только вам дано решить, как его провести, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченные отпускные денечки.