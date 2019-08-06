Три золотых правила начала успешной карьеры

Профессиональный успех складывается из многих составляющих: работоспособности, таланта, упорства, умения ладить с людьми, знаний, опыта, удачи. Мы же сегодня поговорим о «трёх китах» — трёх принципах, придерживаясь которых, вы избежите большинства сложных ситуаций.

Первое правило: Четко расставляйте приоритеты

Между основными обязанностями и сопутствующими поручениями. Основная работа — далеко не все, что придется делать, будут личные просьбы и дополнительные нагрузки. В приоритете всегда должно быть выполнение непосредственных служебных обязанностей, ведь именно за них вы получаете зарплату.

Между различными заданиями. Четко соблюдайте сроки исполнения и в первую очередь делайте то, что нужно выполнить раньше. Даже если перед вами несколько простых и интересных задач, беритесь за ту, что потребует больше времени. Ведь в жизни всегда есть место непредвиденным обстоятельствам, способным помешать выполнить работу в срок.

Между личной сферой и профессиональной. Карьера любит активных, упорных и трудолюбивых. Иногда будет возникать необходимость сверхурочной деятельности. В этом случае анализируйте свои возможности. Не стоит думать, что вы предаете семью, задерживаясь на работе перед важным мероприятием. Однако не приносите в жертву своей карьере близких людей, если вы, действительно, нужны дома именно сегодня. Ищите компромисс.

Второе правило: Не обсуждайте коллег

Не включайтесь в обсуждение третьих лиц, даже если собеседник с искренним желанием помочь пытается дать вам характеристику окружающих.

Во-первых

Во-вторых, нелестный отзыв, прозвучавший в разговоре, может быть выдан от вашего имени, а, значит, вы наживете врагов.

В-третьих, не известны цели подобных бесед, возможно, вас пытаются втянуть в какую-то авантюру.

Постарайтесь перевести разговор в другое русло: попросите совета, обсудите новости. Не давайте людям повода включать вас в коалиции или настраивать против коллег. Вы четко знаете, что никогда не отзывались ни о ком плохо, а, значит, можете спокойно общаться со всеми. Со временем вы сделаете собственные выводы.

Третье правило: Умейте отказывать

Карьерный рост ждет тех, на кого можно положиться, и иногда возникают ситуации, когда вас просят сделать чужую работу. Конечно, помогать нужно, особенно в случае крайней необходимости. Но, соглашаясь раз за разом, вы даёте повод воспринимать вашу помощь как должное. Дополнительная нагрузка будет расти, а ваше время на выполнение собственных задач сокращаться. Кроме того, безотказность часто воспринимается как слабохарактерность, а с такой характеристикой нельзя заслужить уважение.

Вам сложно отказать прямо? Существует несколько мягких способов сказать «нет»:

1. Покажите собеседнику, что вы сосредоточены на выполнении важного задания, которое нужно сделать без ошибок и своевременно. Предложите помочь позже, обозначьте, когда примерно и сколько у вас будет свободного времени.

2. Ответьте, что вы только что хотели попросить этого коллегу помочь вам. Но раз коллега тоже в сложной ситуации, то придется вам и ему все делать самостоятельно.

3. Используйте фразу: «я помогаю, когда могу, но сейчас у меня нет возможности». Вы не обязаны объяснять и оправдываться. Дайте понять, что не раз оказывали помощь, но сейчас не можете.

Не устраивает работа. Что делать? Работа — важная часть жизни: она приносит нам деньги, удовлетворение и занимает почти половину времени, когда мы не спим. Поэтому важно, чтобы она нравилась. Но если работа не устраивает — как быть? Как изменить ситуацию?

Новая работа — это новый коллектив, новые обязанности, новые возможности. Будьте смелее, активнее, учитесь всему новому, набирайтесь опыта.

Запишите правила на листочек, и пусть они будут всегда перед вашими глазами. Успехов!

