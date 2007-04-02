Домохозяйка или бизнес-леди

Можно ли быть заботливой мамой, любящей женой и настоящим профессионалом свого дела? И вообще, нужно ли совмещать карьеру и дом?.. Эти вопросы решаются сами собой только в том случае, если вы просто-таки не мыслите свою жизнь «в четырех стенах» или если заработок мужа не в состоянии обеспечить семью. Если же вышеперечисленные варианты не ваши и вы стоите перед выбором, то, возможно, эта статья поможет вам разобраться в себе. Мы попробуем тщательно взвесить все плюсы и минусы положения домохозяйки и бизнес-леди и выяснить, существует ли тот самый оптимальный вариант. Или в данном случае о «золотой середине» и речи быть не может?...

Сделать головокружительную карьеру, встать на ноги и ни от кого не зависеть в материальном плане, а уж после этого создать семью и рожать - отличная идея! Но бывает и так, что с головой окунувшись в бизнес, люди оглядываются и понимают - поезд ушел. Если семью еще есть шанс создать, то ребенка... Менять уже ничего не хочется, «худо-бедно - жизнь сложилась». Другой вариант: сначала «отстреляться» - родить, а уж потом вплотную заняться карьерой. Все бы ничего, но и в данном случае есть подводные камни. Велика вероятность того, что «детские» заботы и болячки, семейные хлопоты засосут вас с головой на долгие годы...

В общем, расставляя приоритеты, задайте себе вопрос: без чего вам проще представить свое будущее, без семьи или без карьеры?

Как правило, этот нелегкий выбор обуславливается личностными качествами человека. Очевидно, что честолюбивой женщине, ярко выраженному лидеру, которая обожает общаться, проводить практически круглые сутки в четырех стенах будет нелегко. И наоборот, такое добровольное заключение подойдет той, которая нашла себя не в профессиональном росте, а в заботе о своей семье. Случается и такое, что женщина настолько ответственно подходит ко всему, в том числе и к роли жены и матери, что никому не доверяет своих близких. Хотя ничего не имеет против того, чтобы выйти на работу.

Кстати, реакция мужа на ваш статус во многом зависит от того, кто его мать, домохозяйка или карьеристка, как она себя чувствует в этой роли, как относится к ней ваш муж. Понаблюдайте за ними, это поможет вам спрогнозировать его будущее отношение к той роли, которую вы выбрали.

На работу, на работу!..

В жизни «бизнес-леди» много минусов. Очевидно, например, что у женщин, делающих карьеру, на дом зачастую времени уже не остается. Поэтому в холодильнике «рабочей лошадки» нередко, что называется, мышь повесилась, а в квартире погром, как после нашествия Мамая. Кроме того, женщины-карьеристки, привыкшие работать «с младых ногтей», часто не умеют отдыхать, их тяготит покой и уют, они с трудом переносят тихие семейные вечера.

Крайний вариант - женщина-трудоголик. Она с утра до ночи пропадает в офисе, дома думает только о своих делах, говорит только о работе. По мнению психологов, трудоголизм, как и любая другая зависимость, указывает на то, что у человека не все в порядке в других сферах жизни. В случае с семейной женщиной он может говорить о ее подсознательном нежелании, скажем, быть рядом с мужем. Об их проблемах в отношениях, о ее неприятии себя в роли матери или жены. И хотя надо разбираться в каждом индивидуальном случае, но, в общем, суть проблемы сводится к тому, что женщине некомфортно дома, поэтому она целиком и полностью отдает себя работе.

Однако в роли «карьеристки» есть и немало положительного. Среди плюсов, помимо чувства удовлетворения, получаемого от своего труда, и прочих приятных вещей, которые дает работа, надо отдельно отметить финансовую независимость. Это очень важный психологический аспект как для самой женщины, так и для ее мужа. Речь не идет о том, чтобы прятать под подушку свои заработки и тратить их исключительно по своему усмотрению. Но если вы делаете вклад в семейный бюджет, пусть даже небольшой, но СВОЙ, то и у вас, и у вашего супруга будет совсем иное восприятие вашей роли в семье, чем если бы вы жили целиком на его иждивении. Это лишает мужа ощущения, что вся власть в доме безраздельно принадлежит ему. И, следовательно, делает невозможными аргументы типа «ты сделаешь так, как я сказал, потому что ты тут вообще никто». Возможно, это высказывается в более мягкой форме, но смысл не меняется. Кроме того, никто не осмелится попрекнуть вас за новую блузку или потребовать отчета о том, сколько вы потратили на парикмахерскую. Это ВАШИ деньги, и вы как хотите, так их и тратите. Самое интересное, что меняется даже отношение родственников со стороны мужа к жене, когда она начинает зарабатывать, - ее перестают считать «бесплатным приложением» к супругу.

Работающая женщина может позволить себе кое-какие поблажки, которые не полагаются жене-домохозяйке. Например, прийти домой, упасть на диван и сказать: «Ох, я так сегодня устала, погрейте кто-нибудь ужин!» Домохозяйке уставать не положено, кормить домашних - это ее работа. Поэтому гораздо труднее себе представить такую картину: муж приходит с работы, а жена- домохозяйка возлежит на диване и предлагает мужу самому погреть ужин, пока она почитает.

Есть еще один нюанс, говорящий в пользу работы, маленький, но значительный: о чем разговаривает с мужем вечером жена-домохозяйка? Он рассказывает, что он делал на работе, она - одни и те же новости о том, как ребенок поел, что сказал, что они видели на прогулке и как подорожала картошка. Можно с уверенностью утверждать, что со временем обсуждение цены корнеплодов супругу поднадоест. Потому что, в отличие от неработающей жены, он постоянно меняется, развивается, РАСТЕТ профессионально и интеллектуально, а она остается на прежнем уровне. Возможно, что это со временем станет и причиной проблем в отношениях.

Несколько советов «рабочим лошадкам»

Если вы работаете, будьте готовы к тому, что ни дома, ни на работе вам поблажки не будет. С одной стороны, работодателю совершенно не интересны ваши объяснения о том, что вы вчера ушли рано: нужно было забрать ребенка у бабушки и отвезти его на другой конец города - домой. Ну, возможно он, босс, или начальница выслушают это один раз, но затем, наверняка, вы услышите: «Если вам семья важнее, сидите дома!» С другой стороны, муж, который отчего-то уже не радуется «домашним» пельменям из супермаркета и с неудовольствием выслушает ваши рассказы про запарку на работе: «Понятное дело, тебе работа важнее, чем дом!» К такому положению вещей - из огня да в полымя - надо быть внутренне готовой. Ничего не поделаешь! Как правило, работающая женщина всех немного раздражает. Особенно если она при этом делает неплохую карьеру и зарабатывает приличные деньги.

В общем, самокопание ни к чему хорошему не приведет. Да, вы уже две недели не можете погладить белье. Да, вы видите любимое чадо еще спящим утром и уже спящем вечером... Да муж ворчит... Если вас так тревожит беспорядок в доме, а приглашать помощницу по хозяйству вы не хотите, возьмите за правило устраивать генеральную уборку на выходных. Разделите обязанности: вы готовите, например, на выходных на полнедели и на неделе, когда будет время, гладите, стираете, а муж... Муж пылесосит, вытирает пыль и покупает продукты. Наверное, это будет справедливо.

Самое главное в вашей ситуации - не чистый дом, а общение с семьей. Ваше внимание ребенку не заменит ни правильное питание, ни контроль за режимом. Не откупайтесь от ребенка игрушками, лучше почитайте ему перед сном. Позвоните лишний раз домой днем. Не бросайтесь в свободное время драить посуду, а посидите с малышом. Этот же совет, ну, пожалуй, за исключением чтения перед сном, можно перевести и на супруга. Не кидайтесь перебирать вещи для стирки, обнимите мужа, посидите просто рядышком, посмотрите вместе с ним после ужина фильм, а посуду... Посуда никуда не убежит. Ее можно помыть и завтра, встав на 15 минут раньше обычного.

Возьмите за правило: выходные - с семьей! Никаких сверхурочных и «горящих проектов». Возможно, это немного уменьшит ваши доходы, но во всем нужно находить разумный компромисс! В конце концов, правильный отдых необходим для успешной работы.

Обязательно рассказывайте ребенку о том, что вы делаете в офисе, чем занимаетесь. Естественно, не надо посвящать его в сложные перипетии ваших отношений с коллегами, но в доступных терминах объяснять, в чем состоит именно ваша работа, можно. Сыну или дочери очень важно понимать, куда мама уходит от него на весь день.

Не будьте перфекционисткой, смиритесь с тем, что что-то в вашем доме будет не сделано, что-то придется переложить на плечи домашних, что-то - поручить профессионалам. Не стоит испытывать угрызения совести из-за того, что вы сегодня не успели приготовить ужин. Пусть всегда на этот случай в вашем доме будут полуфабрикаты. Однако если домашние щи и котлеты супруг вкушает исключительно у своей мамы, а квартира заросла паутиной, стоит задуматься, как можно изменить эту ситуацию.

Если вы работаете и зарабатываете хорошие деньги, почему бы не обратиться к услугам домработницы? Этот вариант только сначала кажется нереальным. Чужой человек в доме?! Обзаводиться прислугой?! Ничего ужасного. Если найти женщину, которой вы будете доверять, то можно дать ей ключ и договориться о визите раз в неделю. Кстати, домработнице можно поручить мелкие, но необходимые дела, на которые у работающих женщин вечно нет времени: оплатить счета, отнести в починку сапоги, вызвать электрика... И никакая она не прислуга, а просто наемный работник, который отлично справляется с тем, что умеет делать, и получает за это неплохие деньги!

Как белка в колесе!

Главный плюс в жизни домохозяйки - это то, что все под контролем. Кровать заправлена так, как надо. Капуста в щи порезана «соломкой», как любит муж, а на малыше те теплые штаны, которые вы специально купили для прогулки. Еще один немаловажный плюс - возможность с утра до ночи общаться с любимым чадом.

Но не забывайте, что чрезмерная увлеченность ребенком чревата гиперопекой и избалованностью. Если мать все время сидит с малышом, нечего удивляться, что стоит ей уйти в магазин, как он поднимает крик на весь квартал. Поэтому и для вас, и для ребенка будет только полезно, если вы время от времени будете заниматься чем-то, а точнее кем-то еще. Ходить в кафе с подругами или, на худой конец, выбираться в поход по магазинам. Без карапуза!

Минус же состоит и в том, что если вы сидите дома, на вас будет обращено пристальное внимание и родни и мужа. Что происходит у вас дома: чисто ли, приготовлено ли? То, что могут простить работающей женщине в связи с ее занятостью, вам с рук не сойдет.

Памятка тем, кто «закисает» дома

Как бы вам ни нравилась роль жены, матери и домохозяйки, чтобы не затосковать, найдите себе увлечение. Если вас угнетает в данном положении исключительно пребывание «в четырех стенах», то ищите развлечение вне дома. Кто знает, может, со временем оно принесет вам еще и заработок?

Если вам хочется заниматься еще чем-то, кроме дома, но вы не готовы выйти на постоянную работу, отправляйтесь учиться. Во-первых, это будет занимать не больше трех часов в день. Во-вторых, поможет вам плавно подготовиться к другому режиму. В-третьих, у вас будет еще один новый интерес, кроме дома и ребенка. В-четвертых, это просто полезно! Так, например, если вы пойдете на курсы кулинарии - сможете баловать домашних еще более изысканными блюдами, парикмахерского мастерства - не будете тратиться на салоны красоты и непринужденно «подравняете» все семейство. Ну, а если соберетесь сесть за руль... Не будете зависеть от мужа в поездках за покупками и сможете возить ребенка в садик, школу, на занятия в секции...

О том, что пора начать поиск настоящей работы, свидетельствует непроходящее раздражение на домашних и частые нервные срывы. И уж, конечно, пора выходить на работу, если вы вдруг поняли, что раньше, когда вы работали, вы были счастливее, у вас была интересная жизнь.

Только помните, что не все мужчины, да что там мужчины, родственники, готовы принять превращение домохозяйки в бизнес-леди. Вот если бы наоборот: ради их вы решили забросить работу и засесть на кухне, колдуя над деволяйчиками по-милански! Это было бы здорово.

Работа на дому как промежуточный вариант

Отлично, если у вас есть такая возможность! Вы и дом держите под контролем, и интересы ваши выходят за рамки данной жилплощади, и деньги какие-никакие, но зарабатываете. Минус надомной работы - гораздо труднее сосредоточиться, потому что всегда есть на что отвлечься, а плюс в том, что вы сама себе хозяйка. Хотите - сейчас поработаете, потом сходите в магазин, хотите - сейчас в магазин, а потом поработаете, а хотите - весь день сидите за работой, зато потом посреди недели два дня отдыхаете. В общем, для того чтобы работать дома, надо обладать достаточной самодисциплиной. Ведь на работе, хотите вы или нет, если начальник сказал «надо», вы будете делать то, что сказано. А дома вы сама себе начальник, и будете ли вы слушаться собственного «надо», зависит только от вас.

Что можно делать дома? Переводить, писать, редактировать, корректировать; вязать, шить, работать на телефоне; заниматься творческими поделками - делать игрушки, украшения, рисовать картины, расписывать шкатулки.

«Надомные» рекомендации

Не ждите приступа рабочего настроения, если вы садитесь, к примеру, за компьютер, еле-еле разлепив глаза, немытая, нечесаная, в пижаме. Работа требует определенного настроя. Подготовки. Поэтому, работая дома, поступайте так, как если бы вы собрались уходить в офис. Отличие одно - одевшись и поев, вы останетесь дома. Кстати, психологи предлагают перед любой работой вымыть руки. Говорят, очень хорошо настраивает на деловой лад.

Серьезный минус домашней работы состоит в том, что окружающие, как правило, не понимают, что вы не просто сидите дома, а работаете. Потому относятся к вашей работе как к чему-то несерьезному, второстепенному. Это отношение обязательно надо изменить. Внушите родным: то, что вы делаете, - труд. Что у вас такая же работа, как у них. А главное то, что, если вы работаете не в офисе, это вовсе не означает, что все обязанности по дому должны автоматически ложиться на вас. Совет: хорошим стимулом для того, чтобы зауважать вашу работу, являются деньги. Доведите до сведения окружающих, что вы хорошо зарабатываете.

Еще один минус, вытекающий из первого: подружки и родственники (часто из тех, что бездельничают в офисах), зная, что вы дома, обожают звонить с разговорами. Способ борьбы - тот же: объясните им, что вы РАБОТАЕТЕ. Вы не обязаны оправдываться и объясняться, почему вы не хотите разговаривать, - просто «не могу» и все! Если на вас обижаются, когда вы говорите, что заняты, не испытывайте чувства вины. Это ИХ проблема, а не ВАША. В крайнем случае, если вы боитесь обидеть, не можете отказать, смело отключайте телефон.

Делая выбор между работой и домом, следует прислушиваться исключительно к своим мыслям, эмоциям и ощущениям. Никого не слушайте. Главное, чтобы вас все устраивало. Если вы хотите работать, то не волнуйтесь за ребенка - когда мама счастлива и довольна, малыш тоже счастлив и доволен. Это аксиома. Вы хотите сидеть дома, но боитесь осуждения окружающих, ради своих очень «деловых» подруг? Глупости! Если вы получаете удовольствие от общения с ребенком, от того, как муж, возвращаясь с работы, с удовольствием ест приготовленный вами ужин, и понимаете - вот оно женское счастье - о чем еще мечтать?!

Помните - гармония внутри себя порождает гармонию с окружающим миром. Если вы любите себя такой, какая вы есть, без оглядки, то и окружающие полюбят. Полюбят, примут и оценят ваш выбор!